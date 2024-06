Календарь фантастики: Иван Худоногов, Харлан Эллисон, Гилберт Честертон, Алексей Леонов, Леонид Леонов, Николай Чуковский

27 мая: Кстати, о физико-технической достоверности

100 лет назад родился Иван Иванович Худоногов (1924–1986), публиковавшийся под псевдонимом Иван Сибирцев, — красноярский писатель, автор романа «Сокровище Кряжа Подлунного» (1960), «Сказок тридцатого века» (1960).

«Сокровище Кряжа Подлунного» — типичная фантастика «ближнего прицела», рассказывает о недалеком будущем, 1970-х годах, когда в СССР построена первая в мире термоядерная электростанция. Как водится, агрессивные заправилы капиталистического мира пытались взорвать эту ТЯЭС, но у них ничего не вышло. Из придумок писателя интересны некоторые вещества, созданные в советских лабораториях: стогнин — материал, непроницаемый для любого вида излучений; солнцелит, выдерживающий температуру в миллион градусов. Доктор физико-математических наук, профессор Л. В. Киренский отмечал в предисловии: «Как правило. во всех вопросах научной фантастики И. Сибирцева всегда содержится некоторая несомненная физико-техническая достоверность, что выгодно отличает это произведение от целого ряда других научно-фантастических книг».

Сам писатель незадолго до смерти назвал этот роман своим худшим произведением.

27 мая: Главный скандалист американской фантастики

90 лет назад родился Харлан Джей Эллисон (Harlan Jay Eellison, 1934–2018), американский писатель, один из самых ярких представителей «новой волны», автор большого количества рассказов, многие из которых получили заслуженные награды («Хьюго», «Небьюлу» и др.): «Покайся, Арлекин» («Repent, Harlequin!» Said the Ticktockman, 1965), «У меня нет рта, а я должен кричать» (I Have No Mouth, and I Must Scream, 1967), «Парень и его пес» (A Boy and His Dog, 1969), «Птица смерти» (The Deathbird, 1973) и т. д.

Автор более 2000 рассказов, статей, очерков и эссе прославился также множеством скандальных историй. Циничные шутки, эпатажные выходки, издевательские розыгрыши, пьяные потасовки, стычки с полицией — таков был будущий фантаст в молодые годы. Студентом он на занятиях обругал профессора, когда тот сказал, что у Эллисона нет никаких талантов и он никогда не станет писателем. Из университета его исключили. Не задержался он и в студии Диснея, предложив снять порнографический фильм про Микки Мауса. Позже он активно защищал свои авторские права (иногда по мнимым нарушениям), участвуя в десятках судебных склок. Когда в начале 1990-х питерское издательство «Азбука» пиратски издало сборник его рассказов, он пообещал свалить на офис обидчиков тушу бронтозавра. И свалил бы, но не сумел ее достать…

29 мая: Не только об отце Брауне

150 лет назад родился Гилберт Кит Честертон (Gilbert Keith Chersterton, 1874–1936), английский писатель, известный в основном детективными рассказами о патере Брауне, автор романов «Наполеон из Ноттинг-Хилла» (The Napoleon of Notting Hill, 1904), «Человек, который был Четвергом» (The Man Who Was Thursday: A Nightmare, 1908) и нескольких научно-фантастических рассказов. Мало кто знает, что в юношестве он составил шуточную иллюстрированную энциклопедию «Полчаса в царстве мертвых: Краткий справочник по демонологии»1 (Half-Hours In Hades: An Elementary Handbook of Demonology, 1891). Хорхе Луис Борхес писал: «Честертон обуздал в себе желание стать Эдгаром Алланом По или Францем Кафкой, но что-то неотъемлемое от его индивидуальности постоянно склонялось в сторону кошмарного, потайного, слепого и важного…»

30 мая: Человек в Космосе

90 лет назад родился Алексей Архипович Леонов (1934–2019), советский космонавт, соавтор (с Валентином Селивановым) сценария научно-фантастического фильма «Петля Ориона» (1980), автор картин фантастическо-космической тематики (в том числе в соавторстве с Андреем Соколовым).

Картины Леонова ценны тем, что это были первые художественные изображения человека, реально побывавшего в космосе и подарившего нам свои ощущения, в частности, и от выхода в открытое космическое пространство. Кроме того, детский приключенческо-фантастический фильм «Большое космическое путешествие» (1974) по пьесе Сергея Михалкова «Первая тройка, или Год 2001-й…» завершается комментариями космонавта.

31 мая: Итог человеческой цивилизации

125 лет назад родился Леонид Максимович Леонов (1899–1994), советский прозаик, автор романа «Дорога на Океан» (1935), киноповести «Бегство мистера Мак-Кинли» (1961), философско-фантастического романа «Пирамида» (1994), член редколлегии журнала «Наука и жизнь».

Утопические идеи «Дороги на Океан» вдохновляли братьев Стругацких в начале их творческого пути, а некоторые идеи и мотивы этого романа были развиты в главном произведении Леонова — полуторатысячестраничном «романе-наваждении» «Пирамида», который автор писал сорок пять лет. В этой книге писатель попытался подвести итог развития человеческой цивилизации. Это сложное, полифоническое повествование, полное удивительных загадок, богатое философскими отступлениями.

2 июня: Переводчик «Острова сокровищ»

120 лет назад родился Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965), советский писатель и переводчик, автор переводов Стивенсона и Конан Дойля (совместно с супругой, Мариной Николаевной Чуковской), повестей «Танталэна» (1925), «Приключения профессора Зворыки» (1926).

Написанные 20-летним Николаем повести не переиздавались до недавнего времени и найти первоиздания очень сложно, хотя в свое время их с удовольствием читали дети. Корней Чуковский писал сыну: «В Симеизе есть пионерский лагерь. Вечерами пионеры разводят костры. Пригласили меня, встретили громовым ура; я прочитал им своих «Мойдодыров», а потом оказалось, что они чтут меня главным образом за написанные мною книги «Танталэна», «Один среди людоедов», «Навстречу гибели» и «Капитан Кук», которые пользуются у них неотразимой популярностью, равно как и в среде 13-летних пациентов Изергина». То есть повести сына пионеры приписали маститому отцу.

Владимир Борисов

1 steelthistles.blogspot.com/2023/02/half-hours-in-hades-and-screwtape.html