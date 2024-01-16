Календарь фантастики: Юрий Ячейкин, Иосиф Келлер, Тенгиз Абуладзе, Вивиан Итин, Уильям Коллинз, Сергей Параджанов, Харуки Мураками, Раиса Облонская-Вольшонок, Владлен Бахнов

16.01.2024 / № 395 / с. 13 /  Владимир Борисов /  История фантастики /  Комментариев нет
Юрий Ячейкин
Юрий Ячейкин
26 декабря: Родитель капитана Небрехи

90 лет назад родился Юрий Дмитриевич Ячейкин (Юрій Дмитрович Ячейкін, 1933–2013), украинский писатель и журналист (псевдонимы — Георгий Козанчук, Ю. Малый, Я. Юрась), автор повестей «Удивительные приключения капитана межзвездного плавания Небрехи и его верного штурмана Азимута во Вселенной и на Земле», «Взрыв сверхновой», «Рождение АДАМа», «Мои и чужие тайны», «Рандеву со смертью», «Груз для горилл».

Капитан Небреха — верный продолжатель традиций Мюнхгаузена, Врунгеля и Ийона Тихого, истории его путешествий объединяют и веселые оригинальные мотивы юмористической фантастики, и пародийные сюжеты космической фантастики (неслучайно у Ячейкина вышла короткая антология НФ «Химеры зеленого змея», собравшая пародии на произведения Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема, И. Росоховатского, братьев Стругацких, Дж. Родари, З. Юрьева).

Иосиф Келлер
Иосиф Келлер
30 декабря: Фантазер из «Улиты»

120 лет назад родился Иосиф Исаакович Келлер (1903–1977), русский писатель и театральный режиссер, автор романов «Универсальные лучи» (в соавторстве с Вениамином Гиршгорном), «Вулкан в кармане» (с Борисом Липатовым), «Бесцеремонный Роман» (в соавторстве с Вениамином Гиршгорном и Борисом Липатовым).

Три молодых свердловчанина познакомились в Уральской литературной ассоциации (УЛИТА). Первые два их произведения — скорее пародии на популярные в 1920-х годах темы «лучей смерти» и секретного нового взрывчатого вещества. А вот история Романа Владычина, использующая идеи уэллсовской «Машины времени» и марктвеновского «Янки при дворе короля Артура», стала практически первым русским романом о «попаданцах»: инженер из России перемещается во времени, оказывает услугу Наполеону, помогает тому выиграть битву при Ватерлоо, а потом пытается создать общество счастливых людей… Игорь Халымбаджа упоминал о такой любопытной детали: «Примечательно, что авторы вывели самих себя в первой главе, свои споры о литературе, российской революции, о голодном пайке и усеченной рифме, о терроре, Льве Толстом и даже — математике».

Тенгиз Абуладзе
Тенгиз Абуладзе
1 января: Дорога к храму

100 лет назад родился Тенгиз Евгеньевич Абуладзе (თენგიზ ევგენის ძე აბულაძე, 1924–1994), грузинский режиссер, сценарист и постановщик кинофильмов «Мольба», «Ожерелье для моей любимой», «Древо желания», «Покаяние».

Конечно, фильмы Абуладзе — это не научная фантастика, но и сугубо реалистичными их назвать не получается. Знаковым для СССР начала перестройки стало «Покаяние», которое не только в иносказательной форме говорило о сталинских репрессиях, но и показывало опасности застоя, который приходит на смену диктатуре.

Вивиан Итин
Вивиан Итин
7 января: Придумавший название городу Новосибирск

130 лет назад родился Вивиан Азарьевич Итин (1894–1938), русский писатель, автор повести «Страна Гонгури».

Так получилось, что первое научно-фантастическое произведение в Советской России вышло в провинциальном Канске в 1922 году. Максим Горький писал автору: «Мне кажется, что вы, пожалуй, смогли бы хорошо писать „фантастические“ рассказы». Пораженный осведомленностью Горького, Итин написал в ответ: «Это фантастическое издание почти никому не известно. Тираж, кажется, 800. Экземпляров 700, наверно, купили канские мужики на цигарки, так как „Страна Гонгури“ была очень дешева — 20 000 рублей за штуку, а бумага подходящая».

Уильям Коллинз
Уильям Коллинз
8 января: О призраках и привидениях

200 лет назад родился Уильям Уилки Коллинз (William Wilkie Collins, 1824–1899), английский писатель, автор сборников мистических рассказов «После тьмы» и «Прикосновение призрака».

Наиболее известные романы Уилки Коллинза — это романтические детективно-авантюрные истории, такие, например, как «Женщина в белом» или «Лунный камень». Но, как и многие писатели викторианской эпохи, в рассказах он часто обращался к описанию сверхъестественных, мистических событий и явлений. Он принимал активное участие в написании рассказов для рождественских выпусков журналов «Круглый год» и «Домашнее чтение», которые издавал его друг Чарльз Диккенс. Эти выпуски обычно повествовали о призраках и привидениях.

Сергей Параджанов
Сергей Параджанов
9 января: Материализатор духа

100 лет назад родился Сергей Иосифович (Саргис Овсепович) Параджанов (Սարգիս Հովսեփի Փարաջանյան, 1924–1990), советский кинорежиссер и сценарист, постановщик фильмов «Молдавская сказка», «Легенда о Сурамской крепости», «Ашик-Кериб».

Кроме фильмов Сергей Параджанов оставил после себя большое количество художественных работ: рисунков, коллажей, ассамбляжей, инсталляций, мозаик, кукол, шляп, картин, скульптур и других поделок. Свои коллажи он называл «спрессированными фильмами»: в них он был свободен от цензуры и запретов властей, ограничивавших его в фильмах обычных. Юрий Норштейн отмечал: «Параджанов материализовал дух. Вот ключ к пониманию работ художника».

Харуки Мураками. Фото wakarimasita / «Википедия»
Харуки Мураками. Фото wakarimasita / «Википедия»
12 января: Японский магический реалист

75 лет назад родился Харуки Мураками (村上春樹), японский писатель и переводчик, автор «Трилогии Крысы», романа-эпопеи «1Q84. Тысяча невестьсот восемьдесят четыре», романов «Страна Чудес без тормозов и Конец Света», «Хроники Заводной Птицы», «Мой любимый sputnik», «Кафка на пляже», «Послемрак», «Край обетованный», сборников «Медленной шлюпкой в Китай», «Хороший день для кенгуру», «Рождество Овцы», «TV-люди», «Призраки Лексингтона», «Токийские легенды».

Сначала Мураками дебютировал необычно ярко в Японии — первый роман «Слушай песню ветра» из будущей «Трилогии Крысы» был распродан тиражом более 150 тысяч. А затем началось его триумфальное шествие и в других странах (на сегодня книги Мураками переведены более чем на 50 языков). Параллельно писатель много занимался переводами (В. Ирвинг, Ф. С. Фитцджеральд, Тим О’Брайен, Урсула Ле Гуин, Ван Альсбург и т. д). А еще он большой любитель джаза, известен коллекцией из 40 тыс. пластинок.

Раиса Облонская-Вольшонок. Фото А. Романенко
Раиса Облонская-Вольшонок. Фото А. Романенко
14 января: Звезды зовут по-русски

100 лет назад родилась Раиса Ефимовна Облонская-Вольшонок (1924–2010), русская переводчица произведений Р. Брэдбери, К. Невила, Э. По, Дж. Смита, А. Сэллингса, У. Тенна, Р. Янга.

В Московском полиграфическом институте Раиса Облонская училась у другой выдающейся переводчицы — Норы Галь, с которой позже совместно работала. Корней Чуковский писал о их переводах, что они «могли бы пригодиться молодым переводчикам в качестве образцов и учебников».

Владлен Бахнов
Владлен Бахнов
14 января: Автор невыдуманных рассказов водителя времяходов Николая Ложкина

100 лет назад родился Владлен Ефимович Бахнов (1924–1994), русский писатель и сценарист, автор сборника «Внимание: ахи!», сценария кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» (в соавторстве с Леонидом Гайдаем).

По свидетельству современников, он был необычайно остроумным человеком. Владлен Бахнов, несомненно, представлял собой одну из ключевых фигур реальной советской культуры 1940–1970-х годов. Между прочим, именно он — автор песни «От сессии до сессии живут студенты весело».

Владимир Борисов

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