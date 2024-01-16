Календарь фантастики: Юрий Ячейкин, Иосиф Келлер, Тенгиз Абуладзе, Вивиан Итин, Уильям Коллинз, Сергей Параджанов, Харуки Мураками, Раиса Облонская-Вольшонок, Владлен Бахнов

26 декабря: Родитель капитана Небрехи

90 лет назад родился Юрий Дмитриевич Ячейкин (Юрій Дмитрович Ячейкін, 1933–2013), украинский писатель и журналист (псевдонимы — Георгий Козанчук, Ю. Малый, Я. Юрась), автор повестей «Удивительные приключения капитана межзвездного плавания Небрехи и его верного штурмана Азимута во Вселенной и на Земле», «Взрыв сверхновой», «Рождение АДАМа», «Мои и чужие тайны», «Рандеву со смертью», «Груз для горилл».

Капитан Небреха — верный продолжатель традиций Мюнхгаузена, Врунгеля и Ийона Тихого, истории его путешествий объединяют и веселые оригинальные мотивы юмористической фантастики, и пародийные сюжеты космической фантастики (неслучайно у Ячейкина вышла короткая антология НФ «Химеры зеленого змея», собравшая пародии на произведения Р. Шекли, Р. Брэдбери, С. Лема, И. Росоховатского, братьев Стругацких, Дж. Родари, З. Юрьева).

30 декабря: Фантазер из «Улиты»

120 лет назад родился Иосиф Исаакович Келлер (1903–1977), русский писатель и театральный режиссер, автор романов «Универсальные лучи» (в соавторстве с Вениамином Гиршгорном), «Вулкан в кармане» (с Борисом Липатовым), «Бесцеремонный Роман» (в соавторстве с Вениамином Гиршгорном и Борисом Липатовым).

Три молодых свердловчанина познакомились в Уральской литературной ассоциации (УЛИТА). Первые два их произведения — скорее пародии на популярные в 1920-х годах темы «лучей смерти» и секретного нового взрывчатого вещества. А вот история Романа Владычина, использующая идеи уэллсовской «Машины времени» и марктвеновского «Янки при дворе короля Артура», стала практически первым русским романом о «попаданцах»: инженер из России перемещается во времени, оказывает услугу Наполеону, помогает тому выиграть битву при Ватерлоо, а потом пытается создать общество счастливых людей… Игорь Халымбаджа упоминал о такой любопытной детали: «Примечательно, что авторы вывели самих себя в первой главе, свои споры о литературе, российской революции, о голодном пайке и усеченной рифме, о терроре, Льве Толстом и даже — математике».

1 января: Дорога к храму

100 лет назад родился Тенгиз Евгеньевич Абуладзе (თენგიზ ევგენის ძე აბულაძე, 1924–1994), грузинский режиссер, сценарист и постановщик кинофильмов «Мольба», «Ожерелье для моей любимой», «Древо желания», «Покаяние».

Конечно, фильмы Абуладзе — это не научная фантастика, но и сугубо реалистичными их назвать не получается. Знаковым для СССР начала перестройки стало «Покаяние», которое не только в иносказательной форме говорило о сталинских репрессиях, но и показывало опасности застоя, который приходит на смену диктатуре.

7 января: Придумавший название городу Новосибирск

130 лет назад родился Вивиан Азарьевич Итин (1894–1938), русский писатель, автор повести «Страна Гонгури».

Так получилось, что первое научно-фантастическое произведение в Советской России вышло в провинциальном Канске в 1922 году. Максим Горький писал автору: «Мне кажется, что вы, пожалуй, смогли бы хорошо писать „фантастические“ рассказы». Пораженный осведомленностью Горького, Итин написал в ответ: «Это фантастическое издание почти никому не известно. Тираж, кажется, 800. Экземпляров 700, наверно, купили канские мужики на цигарки, так как „Страна Гонгури“ была очень дешева — 20 000 рублей за штуку, а бумага подходящая».

8 января: О призраках и привидениях

200 лет назад родился Уильям Уилки Коллинз (William Wilkie Collins, 1824–1899), английский писатель, автор сборников мистических рассказов «После тьмы» и «Прикосновение призрака».

Наиболее известные романы Уилки Коллинза — это романтические детективно-авантюрные истории, такие, например, как «Женщина в белом» или «Лунный камень». Но, как и многие писатели викторианской эпохи, в рассказах он часто обращался к описанию сверхъестественных, мистических событий и явлений. Он принимал активное участие в написании рассказов для рождественских выпусков журналов «Круглый год» и «Домашнее чтение», которые издавал его друг Чарльз Диккенс. Эти выпуски обычно повествовали о призраках и привидениях.

9 января: Материализатор духа

100 лет назад родился Сергей Иосифович (Саргис Овсепович) Параджанов (Սարգիս Հովսեփի Փարաջանյան, 1924–1990), советский кинорежиссер и сценарист, постановщик фильмов «Молдавская сказка», «Легенда о Сурамской крепости», «Ашик-Кериб».

Кроме фильмов Сергей Параджанов оставил после себя большое количество художественных работ: рисунков, коллажей, ассамбляжей, инсталляций, мозаик, кукол, шляп, картин, скульптур и других поделок. Свои коллажи он называл «спрессированными фильмами»: в них он был свободен от цензуры и запретов властей, ограничивавших его в фильмах обычных. Юрий Норштейн отмечал: «Параджанов материализовал дух. Вот ключ к пониманию работ художника».

12 января: Японский магический реалист

75 лет назад родился Харуки Мураками (村上春樹), японский писатель и переводчик, автор «Трилогии Крысы», романа-эпопеи «1Q84. Тысяча невестьсот восемьдесят четыре», романов «Страна Чудес без тормозов и Конец Света», «Хроники Заводной Птицы», «Мой любимый sputnik», «Кафка на пляже», «Послемрак», «Край обетованный», сборников «Медленной шлюпкой в Китай», «Хороший день для кенгуру», «Рождество Овцы», «TV-люди», «Призраки Лексингтона», «Токийские легенды».

Сначала Мураками дебютировал необычно ярко в Японии — первый роман «Слушай песню ветра» из будущей «Трилогии Крысы» был распродан тиражом более 150 тысяч. А затем началось его триумфальное шествие и в других странах (на сегодня книги Мураками переведены более чем на 50 языков). Параллельно писатель много занимался переводами (В. Ирвинг, Ф. С. Фитцджеральд, Тим О’Брайен, Урсула Ле Гуин, Ван Альсбург и т. д). А еще он большой любитель джаза, известен коллекцией из 40 тыс. пластинок.

14 января: Звезды зовут по-русски

100 лет назад родилась Раиса Ефимовна Облонская-Вольшонок (1924–2010), русская переводчица произведений Р. Брэдбери, К. Невила, Э. По, Дж. Смита, А. Сэллингса, У. Тенна, Р. Янга.

В Московском полиграфическом институте Раиса Облонская училась у другой выдающейся переводчицы — Норы Галь, с которой позже совместно работала. Корней Чуковский писал о их переводах, что они «могли бы пригодиться молодым переводчикам в качестве образцов и учебников».

14 января: Автор невыдуманных рассказов водителя времяходов Николая Ложкина

100 лет назад родился Владлен Ефимович Бахнов (1924–1994), русский писатель и сценарист, автор сборника «Внимание: ахи!», сценария кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» (в соавторстве с Леонидом Гайдаем).

По свидетельству современников, он был необычайно остроумным человеком. Владлен Бахнов, несомненно, представлял собой одну из ключевых фигур реальной советской культуры 1940–1970-х годов. Между прочим, именно он — автор песни «От сессии до сессии живут студенты весело».

Владимир Борисов