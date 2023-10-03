Календарь фантастики: Джордж Мартин, Дмитрий Биленкин, Владимир Гривнин, Дмитрий Горчев, Аркадий Бурштейн

20 сентября: Не только игры престолов

75 лет назад родился Джордж Рэймонд Ричард Мартин (George Raymond Richard Martin, р. 1948), американский писатель, автор романа-эпопеи «Песнь Льда и Огня», циклов «Доктор Рок», «Тысяча миров», «Рассказы о звездных кольцах», «Рассказы о дрессировщиках трупов», «Крепость», романов «Гавань Ветров» (с Лизой Татл), «Грёзы Февра», «Рэг Армагеддон», сборников «Песни звезд и теней», «Песчаные короли», «Ночной полет», «Портреты его детей», составитель антологий «Дикие карты», «Козырные тузы», «Неистовые джокеры», «Тузы за границей» и др.

Интересный факт: первые двадцать лет своей творческой деятельности Мартин считал фэнтези несерьезной литературой (хотя «Властелин Колец» Дж. Р. Р. Толкина признавал). Но книги Тэда Уильямса и Джека Вэнса порушили его предубежденность, и в 1996 году он написал «Игру престолов», первую книгу цикла «Песнь Льда и Огня». Но он стал известен до того, запустив многотомный роман-мозаику «Дикие карты», пригласив к участию в нем Роджера Желязны, Уолтера Уильямса, Льюиса Шайнера и многих других авторов. Это история непримиримой войны между тузами и джокерами — сверхлюдьми на Земле после планетарной катастрофы.

21 сентября: Интеллект и психология

90 лет назад родился Дмитрий Александрович Биленкин (Павел Багряк, 1933–1987), русский писатель и журналист, автор сборников «Марсианский прибой», «Ночь контрабандой», «Проверка на разумность», «Снега Олимпа», «Лицо в толпе», «Сила сильных», «Приключения Полынова».

Мастер рассказа и короткой повести дебютировал в 1958 году рассказом «Откуда он?»: на клумбе у дачника вырос необыкновенный цветок, занесенный из космоса, но изучить странное растение не удалось, его вырвал какой-то юный хулиган.

Особым успехом пользовались повести Биленкина о Полынове — герое, который выделялся среди других высоким интеллектом и знанием психологии («Десант на Меркурий», «Космический бог», «Конец закона»).

Биленкин был одной из «составляющих» Павла Багряка, под именем которого работали пять (!) писателей и журналистов и один художник. Процесс творчества этого необычного коллектива он описал в рассказе «Человек, который присутствовал».

27 сентября: Переводчик и педагог

100 лет назад родился Владимир Сергеевич Гривнин (1923–2014), русский критик и литературовед, докт. филол. наук, автор монографии «Акутагава Рюноскэ: Жизнь. Творчество. Идеи», переводчик произведений Абэ Кобо, Акутагавы Рюноскэ, Оэ Кэндзабуро.

После окончания Московского военного института иностранных языков служил переводчиком штаба 17-й армии Забайкальского фронта, участвовал в Маньчжурской операции. А потом специализировался на переводах современной японской литературы, за которые удостоился высокой награды — японского ордена Восходящего Солнца.

27 сентября: «В общем, все кругом дураки, один я умный»

60 лет назад родился Дмитрий Анатольевич Горчев (1963–2010), русский писатель и художник, автор книг «Красота», «Мерзость», «Сволочи», «Осенняя Жаба», «План спасения», «Жизнь в кастрюле», «13 рублей», «Милицейское танго», «Дикая жизнь Гондваны», иллюстраций к книгам А. Житинского, Д. Новикова, А. Смирнова, Е. Шестакова в журнале «Полдень, XXI век».

Горчев стал одним из первых «тысячников» в «Живом журнале», где размещал свои миниатюры, экспериментальные в языковом отношении и пародирующие городские легенды. Абсурд и алогизмы Горчева того же класса, что и Даниила Хармса.

Дмитрий Быков: «Горчев — Настоящий Писатель, и не только потому, что его весело и интересно читать (а рассказы у него короткие, без напряга для читателя), но и потому, что он всё проговаривает вслух. В том числе и то, о чем многие боятся даже подумать».

29 сентября: Семантический Анализатор

70 лет назад родился Аркадий Соломонович Бурштейн (р. 1953), израильский программист и культуролог, автор исследований «Реальность мифа», «Слушающий голоса Тьмы», «Эссе о Мертвой Реке», переводчик рассказа И. Б. Зингера «Мертвый скрипач».

Активный участник литературно-художественной жизни андеграунда Свердловска 1970–1980-х годов. «Я отношусь к тексту, как к живому организму, замкнутому космосу со своей системой кровообращения, и в моей модели кровь заменяет перетекание и колебание не Сомы, но — Семы».

Создал уникальную методологию анализа художественного текста, позволяющую видеть текст углубленно и разнообразно, обозначенную им самим как метод семантических рядов: «И я стремился превратить свои разборы в особый художественный жанр, добиться того, чтобы они были интересны, как детектив, и читались, как стихотворения, сохраняя жесткую и строгую логику исследования».

Владимир Борисов