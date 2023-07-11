Календарь фантастики: Франц Кафка, Джон Уиндем и книги Александра Грина

3 июля: Драма человека, столкнувшегося с непонятным

140 лет назад родился Франц Кафка (Franz Kafka, 1883–1924), чешский и австрийский писатель, автор новелл «Приговор», «Превращение», «В исправительной колонии», романов «Процесс», «Замок», «Америка».

Станислав Лем писал, имея в виду и книги Кафки: «Великими для нас становятся произведения, от которых мы не можем уйти раз и навсегда, поскольку невозможна их легкая классификация, мы не можем „разделаться“ с ними». Действительно, истории «от Кафки» невозможно «расставить по полочкам» — даже после десятого прочтения в них остаются непонятные места, остаются вопросы, почему и как могли произойти столь необычные события. Владимир Набоков уточнял: «Прозрачность его стиля подчеркивает темное богатство его фантастического мира».

10 июля: Создатель триффидов и хроноклазмов

120 лет назад родился Джон Уиндем Паркс Лукас Бейнон Харрис (Джон Бейнон; Лукас Паркер; Лукас Паркс; Уиндем Паркс; Джон Уиндем; Джонсон Харрис; Макс Хеннеси) — John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris (John Beynon; Lucas Parker; Lucas Parkes; Wyndham Parkes; John Windham; John Wyndam; John Wyndham; Johnson Harris; Max Hennessy, 1903–1969), патриарх английской НФ, автор романов «День триффидов», «Кракен пробуждается», «Кукушки Мидвича», «Хризалиды».

12 романов, 8 повестей и 67 рассказов — таков итог писательской деятельности Джона Уиндема. Наиболее известен и ценим более всего, конечно, «День триффидов», чему в нашей стране способствовало и то, что на русский язык его перевел Аркадий Стругацкий (правда, с некоторыми купюрами; в частности, было удалено описание появления триффидов из опытных станций СССР, хотя осталось рассуждение главного героя: «Мое собственное мнение состоит в том, что триффиды появились в результате серии биологических экспериментов»).

Любопытно, что роман «Хризалиды» (публиковался на русском языке также под названиями «Отклонение от нормы», «Куколки») в любительском переводе ходил в самиздате под названием «Христолюди» и приписывался братьям Стругацким. Тем более, что в этом тексте было множество вставок с отсылками к персонажам и сюжетам из повестей «Улитка на склоне», «Пикник на обочине», «Гадкие лебеди».

См. также: Речкин А. Странные дети, шагающие растения и человечные роботы в творчестве Джона Уиндема // ТрВ-Наука № 374 от 21.03.2023.

Сказки посреди разрухи

100 лет назад вышли две книги Александра Грина: «Алые паруса» и «Блистающий мир».

Удивительное время: в разрухе, в безденежье, среди смерти, голода и тифа удивительный автор писал «о бурях, кораблях, любви, признанной и отвергнутой, о судьбе, тайных путях души и смысле случая». «Алые паруса» за сто лет издавались на русском языке 246 раз (по данным «Лаборатории фантастики»), переведены на 13 языков. И всё новые и новые поколения обнаруживают: «Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками».

«Блистающий мир» — первый роман Грина, это ощущается по структуре, по несбалансированности текста. Роман, который своей концовкой либо разочаровывает, либо озадачивает читателя, — нет никакой уверенности, что летающий Друд погиб: может быть, Руна принимает за него кого-то другого. Роман многослойный, центральный персонаж остается загадочным существом на протяжении всего действия. Загадочный текст, несомненно, повлиял на такие вещи, как «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Пирамида» Леонида Леонова.

Владимир Борисов

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