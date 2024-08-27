Календарь фантастики: Хьюго Гернсбек, Джеймс Камерон, Лидия Обухова, Алида-Вия Артмане, Борхес, Кортасар

16 августа: Отец журнальной НФ

140 лет назад родился Хьюго Гернсбек (Hugo Gernsback, 1884–1967), американский писатель и издатель, основатель первого американского специализированного НФ-журнала Amazing Stories, автор романа «Ральф 124С41+».

Хьюго Гернсбек всю свою долгую жизнь занимался изобретательством, получил около 80 патентов, основал около 60 разнообразных журналов, получив за это премию «Хьюго», названную так в его честь, в 1960 году в качестве «отца журнальной научной фантастики». А много раньше, в 1915 году, Гернсбек впервые употребил в журнале в значении «научная фантастика» термин scientifiction, соединив слова scientific и fiction — этот термин впоследствии закрепился в английском языке в виде science fiction.

16 августа: И вниз, и вверх!

70 лет назад родился Джеймс Фрэнсис Камерон (James Francis Cameron, р. 1954), американский режиссер, снявший кинофильмы «Терминатор», «Терминатор-2: Судный день», «Чужие», «Бездна», «Аватар» и др.

Помимо режиссерских успехов (автор самых кассовых фильмов всех времен), Камерон — исследователь подводного мира, член Национального географического общества, защитник окружающей среды. Свой 56-й год рождения 16 августа 2010 года Камерон отметил на дне озера Байкал на борту батискафа «Мир-1». А в 2012 году он стал первым человеком, который в одиночку спустился на дно Марианской впадины в подводном аппарате Deepsea Challenger. Мало того, Камерон является членом консультативного совета NASA и работает над проектом установки видеокамер в предстоящей пилотируемой миссии на Марс, участвовал в сборе средств на создание Марсианского общества.

17 августа: До умопомрачения увлекалась фантастикой

100 лет назад родилась Лидия Алексеевна Обухова (1924–1991), русская писательница, автор повести «Лилит», сборника рассказов «Диалог с лунным человеком», нескольких книг о Юрии Гагарине.

В одном из интервью Лидия Обухова так объясняла свое обращение к фантастике: «Почему я взялась писать фантастику („Лилит“, „Диалог с лунным человеком“), будучи уже признанным „бытовиком“ и реалистом? Отгадка проста: как и все в те годы, до умопомрачения увлекалась этим жанром. Читала всё подряд, а жажда всё равно не проходила. В те годы моей настольной книгой была „Туманность Андромеды“ Ефремова (кстати, я хорошо была знакома с Иваном Антоновичем и многие его идеи получала, что называется, из первых рук). Но некоторые вещи — например, проблемы будущего устройства общества, стойкость (или беспомощность) человеческой души перед новизной — то, о чем страстно хотелось прочесть, — у других писателей не находила. Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, пожалуй, готова признать, что полоса безвременья, общественного застоя, захватившая конец шестидесятых и семидесятые годы, возможно, отчасти повлияла на поголовное увлечение фантастикой как иллюзорным способом выйти из тупика».

21 августа: Гармоничная красавица

95 лет назад родилась Алида Вия Фрицевна Артмане (Alīda Vija Artmane, 1929–2008), латышская актриса, исполнительница ролей в спектаклях «Гамлет» (Офелия), «Илья Муромец» (Патигола), «Дон Жуан» (Донна Анна), «Женитьба Мюнхгаузена» (Якобина), в кинофильмах «Туманность Андромеды» (Веда Конг), «Стрелы Робин Гуда» (Кэт), «Тайна Снежной королевы» (Госпожа Осень).

Одна из самых известных киноактрис Советского Союза. Среди коллег она отличалась силой воли и гармонией между разумом и эмоциями. Именно ее выбрал режиссер Евгений Шерстобитов на роль Веды Конг в фильме «Туманность Андромеды» — подруги начальника звездной экспедиции Эрга Ноора, описанной в романе Ивана Ефремова так: «В его каюте есть два стереопортрета в чудесном фиолетово-золотистом цвете. На обоих — она, красавица Веда Конг, историк древнего мира, с прозрачным взглядом голубых, как земное небо, глаз под крылатым взмахом длинных бровей. Загорелая, ослепительно улыбающаяся, поднявшая руки к пепельным волосам. И хохочущая на медной корабельной пушке — памятнике незапамятной древности».

24 августа: Фантастический философ

125 лет назад родился Хорхе Луис Борхес (Jorge Luis Borges, 1899–1986), аргентинский писатель, поэт, эссеист, автор сборников «Вымыслы», «Алеф», «Сообщение Броуди», «Книга песка», «Книга воображаемых животных», «Руководство по фантастической зоологии» (с Маргаритой Герреро).

Станислав Лем не любил, когда его сравнивали с Борхесом. Тем не менее в «Фантастике и футурологии» Лем посвятил главку о фантастической философии именно Борхесу и сравнивает там темы нескольких своих произведений с рассказами Борхеса. Оценивая творчество Борхеса в целом, Лем говорит: «Его труд, как уже было сказано, онтологичен, но одновременно имеет мифологический характер; он представляет собою смеси философии и мифов, оклеенные лозунгами торжественной и вечной, как бы сверхвременной значимости. Поэтому все его эвтопии и дистопии размещаются там, где сходятся системная теология или религиелогия, философия и легенда; столь старательный выбор спас Борхеса от фатально засасывающего воздействия пучины, именуемой Science Fiction, а поскольку он не позволил ей себя всосать, то уже одним этим заслужил внимание литературной критики, хотя одновременно с этим отлучил свои произведения от участия в футурологических штурмах».

26 августа: Магический реализм на марше

110 лет назад родился Жюль Флоренсио (Хулио) Кортасар (Jules Florencio (Julio) Cortázar, 1914–1984), аргентинский писатель, автор романов «62. Модель для сборки», «Экзамен», сборников «Маленький рай», «Истории хронопов и фамов» и др.

Интересны взаимоотношения двух аргентинских классиков. С одной стороны, Борхес в 1946 году опубликовал в своем журнале «Летописи Буэнос-Айреса» один из ранних рассказов Кортасара «Захваченный дом». С другой — они признавали литературный талант друг друга, но их разделяли непримиримые политические взгляды: крайне правые у Борхеса и левые у Кортасара, а потому они избегали общения между собой. Борхеса Кортасар считал реакционером, а тот в свою очередь считал Кортасара коммунистом. Единственная задокументированная их встреча произошла в 1964 году в Париже, когда они случайно столкнулись в здании ЮНЕСКО: «Они тепло приветствовали друг друга и даже, что удивило Кортасара, дружески обнялись и поболтали несколько минут».

Владимир Борисов