Календарь фантастики: Дарко Сувин, Александр Ширвиндт, Евгений Велтистов, Тимур Пулатов, Олдос Хаксли, Яцек Дукай

19 июля: Остранение и познание

90 лет назад родился Дарко Рональд Сувин (Darko Ronald Suvin, р. 1934), югославско-канадско-итальянский ученый-филолог, критик и поэт, автор книг «От Лукиана до Лунника», «Русская научная фантастика 1956–1974: Библиография», «О поэтике научной фантастики», «Викторианская научная фантастика в Великобритании», поэтических сборников «Долгий поход», «Армированная Аркадия», составитель сборников «Иные миры, иные моря», «Г. Дж. Уэллс и современная научная фантастика».

Концепция научной фантастики как литературы когнитивного остранения, высказанная в работе «Остранение и познание», была одним из первых крупных академических исследований этого жанра, оказавшись долгоиграющей и влиятельной. Сувин утверждал: «НФ — это литературный жанр, необходимыми и достаточными условиями которого являются наличие и взаимодействие остранения и познания, а основным формальным приемом — воображаемый мир, альтернативный эмпирической среде вокруг автора. Остранение отличает научную фантастику от „реалистического“ литературного мейнстрима, существовавшего с XVIII по XX век. Познание отличает его не только от мифа, но и от народной (волшебной) сказки и фантастики».

19 июля: Член-корреспондент Академии

90 лет назад родился Александр Анатольевич Ширвиндт (1934–2024), российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, педагог, исполнитель ролей в спектаклях «Обыкновенное чудо» (Министр-администратор), «Клоп» (Президент репортажа), в кинофильмах «Всего несколько слов в честь господина де Мольера» (Дон Жуан), «Роковые яйца» (Иван Лифантьевич, редактор газеты).

Среди множества званий и наград Ширвиндта есть и такое: «Когда в Ленинграде (Славой Полуниным) была создана Академия дураков, неуемный Ролан Быков тут же создал московский филиал, назначив себя, Мережко и Жванецкого академиками. Как написано в дипломе — „полными дураками“. Нашел в себе силы избрать еще и член-корреспондентов — Гафта, Державина и меня — с формулировкой „полудурки“. Когда мы законно поинтересовались причиной такой дискриминации, Ролан сказал, что до полных дураков мы не доросли по возрасту. Но мы обиделись — решили, что это неубедительно и отдает интригой, ведь не настолько уж мы моложе и умнее академиков».

21 июля: Папа мальчика из чемодана

90 лет назад родился Евгений Серафимович Велтистов (1934–1989), русский писатель, автор романов «Глоток солнца», «Ноктюрн пустоты», «Приключения Электроника» и пр.

Если истории об Электронике продолжают переиздаваться, если телефильм Бромберга и сейчас смотрится с интересом, то остальные произведения Велтистова практически забыты. Хотя когда-то и они казались заслуживающими внимания. Вот что писал Аркадий Стругацкий в рецензии на «Глоток солнца»: «Язык повести хорош. Просто отличный язык. Изложение сумбурно, часто противоречиво, полно смены настроений, свежих образов, за этим языком стоит живой человек, отчетливо выраженная индивидуальность». Увы, одного языка для фантастического произведения маловато…

22 июля: Амбивалентный эсхатологизм писателя

85 лет назад родился Тимур Исхакович Пулатов (р. 1939), узбекский и российский писатель, автор романов «Черепаха Тарази», «Плавающая Евразия».

Главные книги Пулатова по-восточному зыбкие и неопределенные, но в то же время перекликающиеся с реалиями нашей действительности, практически остались незамеченными любителями фантастики. Одна рассказывает о непонятном превращении хозяина постоялого двора в огромную черепаху, другая — о предвестии катастрофического землетрясения в миллионном городе Шахграде, в котором проводится Всеазиатский конгресс сейсмологов. В одном из своих интервью Пулатов признавался, что в «Плавающей Евразии» (роман был написан в 1985 году) он выплеснул охватившее его чувство глобальной катастрофы и неизбежности нового, парадоксального, экзистенционального бытия и быта в принципиально иной общественной и социальной формации.

26 июля: От антиутопии к утопии

130 лет назад родился Олдос Леонард Хаксли (Aldous Leonard Huxley, 1894–1963), английский писатель, автор романов «О дивный новый мир», «Обезьяна и сущность», «Остров».

Виктория Чаликова писала: «По существу, в „Прекрасном новом мире“ доведены до предела все проблемы старого мира: одномерность эгоцентрических героев превратилась в фантастическое пожизненное разделение труда, образования и эмоциональной жизни. Мир Хаксли — это мир суррогатов, фальшивых имен, мир, где разрушается истинное значение слов. Анализ отношений между извращением языка и ростом авторитарной власти — замечательный вклад Хаксли в утопическую литературу. Цели миров антиутопии и утопии Хаксли одинаковы, но средства, которыми они пользуются, различны. Люди „Прекрасного нового мира“ — это карикатуры на нетерпимых эгоистов, в „Острове“ Хаксли вдохновлялся опытом прошлых и современных ему религиозных и мистических коммун».

30 июля: По стопам Лема

50 лет назад родился Яцек Юзеф Дукай (Jacek Józef Dukaj, р. 1974), польский писатель, автор романов «Черные океаны», «Иные песни», «Идеальное несовершенство», «Лёд», «Старость аксолотля», сборников «В краю неверных», «Ксаврас Выжрин», «Король Боли».

Наверное, один из самых ярких и самобытных польских фантастов нашего времени. Он признавался, что книги Лема сильно повлияли на направление его собственных рассуждений и размышлений об эволюции разума: «Когда дольше задумываешься над тем, что является спецификой мыслительной работы Лема, обращенной к будущему, находишь ее отличительный признак в том, что я назвал бы „лиминальным предвидением“: именно тем более или менее литературным способом образно представленное доведение размышления, цивилизационного процесса или следствий законов природы до логического конца. Само размышление или процесс могли быть известны и ранее, они не обязательно зародились в голове Лема. Но никто до него не продвинул их так далеко — до уровня парадокса, где они уже дробятся на чистые возможности и невозможности. Потом, конечно, пришли другие, которые устремились по тем же стежкам, сознательно или бессознательно повторяя умозаключения Лема. Но и стартуя с дальней точки, они не одолели самостоятельно такой долгой дороги; и обычно задерживались на ранних этапах».

Владимир Борисов