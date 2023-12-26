Календарь фантастики: Валерий Брюсов, Фримен Дайсон, Филип Дик, Альфред Бестер, Сэмюэл Джексон

13 декабря: Не только поэт, но и фантаст

150 лет назад родился Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924), русский писатель, поэт, драматург, литературный критик, переводчик, автор романа «Огненный ангел», сборника рассказов «Земная ось».

Об искусстве давать названия: полное наименование романа «Огненный ангел, или Правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, астрологией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, написанная очевидцем».

В повести «Республика Южного Креста» Брюсов писал о странной болезни, поразившей целое государство: «При кажущейся свободе жизнь граждан Республики была нормирована до мельчайших подробностей. Здания всех городов строились по одному и тому же образцу, определенному законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши, было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же часы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно в течение десятков лет, одного и того же покроя. После определенного часа, возвещавшегося сигналом с ратуши, воспрещалось выходить из дома. Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре. Никакие статьи, направленные против диктатуры совета, не пропускались. Впрочем, вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что наборщики сами отказывались набирать строки, критикующие совет».

15 декабря: Строить, так строить!

100 лет назад родился Фримен Джон Дайсон (Freeman John Dyson, 1923–2020), американский физик, один из создателей квантовой электродинамики, автор концепции сферы Дайсона, получившей развитие в произведениях фантастов.

Сфера Дайсона — тонкая сферическая оболочка большого радиуса вокруг Солнца, с помощью которой можно использовать всю энергию центральной звезды. На такой оболочке также можно строить колонии землян. По идее, на строительство такой сферы понадобится количество материала, сравнимое с массой Юпитера.

Дайсон писал, что обнаружил эту идею в романе Олафа Стэплдона «Создатель звезд». Константин Циолковский в «Грёзах о Земле и небе» предлагал строить цепи и кольцо космических поселений вокруг Солнца. Станислав Лем в «Сумме технологии» подверг идею Дайсона разгромной критике с точки зрения логики и социологии. Ларри Нивен в тетралогии «Мир-Кольцо» предложил строить жесткие кольца вместо полной сферы. Георгий Покровский разработал модификацию сферы в виде раковины. Генрих Альтов в повести «Третье тысячелетие» использует Юпитер не для создания сферы, а для превращения в газопылевое облако, благодаря чему межпланетные полеты можно совершать на прямоточных реактивных двигателях. В общем, богатая идея!

16 декабря: Снился ли Дику Станислав Лем?

95 лет назад родился Филип Кендред Дик (Ричард Филлипс) — Philip Kendred Dick (Richard Phillips, 1928–1982), американский писатель, автор пяти томов рассказов, романов «Солнечная лотерея», «Око небесное», «Марионетки мироздания», «Человек в Высоком замке», «Три стигмата Палмера Элдрича», «Снятся ли андроидам электроовцы?», «Убик», «Пролейтесь слезы…», «Помутнение».

Писатель, которому Станислав Лем посвятил немало восторженных строк, поскольку обнаружил в его произведениях проблемы фантоматики, весьма интересовавшие самого Лема. Дик отплатил за это Лему, как говорится, «асимметрично»: накатал донос в ФБР о коммунистическом заговоре, которым управлял целый комитет под именем «Станислав Лем». Доказательство этого неотразимое: «Лем пишет, используя разные стили, и иногда читает на иностранных языках, а иногда нет».

18 декабря: Его цель — звезды!

110 лет назад родился Альфред Бестер (Джон Леннокс; Сонни Пауэлл) — Alfred Bester (John Lennox; Sonny Powell, 1914–1987), американский писатель, автор романов «Человек Без Лица», «Кто он?», «Тигр! Тигр!» (выходил также под названием «Моя цель — звезды»), «Дьявольский интерфейс», «Обманщики», «Нежное насилие страсти», «Психолавка» (с Роджером Желязны), сборников «Звездный взрыв», «Темная сторона Земли».

За сорок лет работы в фантастике Бестер издал менее десятка книг. Всего лишь. Зато каждая новая его книга становилась событием. И даже Лем в книге «Фантастика и футурология» отдает должное отдельным произведениям Бестера, а рассказы «5 271 009» и «Выбор Хобсона» удостаиваются там подробного разбора и цитирования.

21 декабря: От бандита до джедая

75 лет назад родился Сэмюэл Лерой Джексон (Samuel Leroy Jackson, р. 1948), американский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Изгоняющий дьявола 3» (слепой мечтающий человек), «Парк юрского периода» (Рэй Арнольд), «Криминальное чтиво» (Джулс Уиннфилд), «Крепкий орешек 3: Возмездие» (Зевс Карвер), «Сфера» (Доктор Гарри Адамс), «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза; Эпизод II: Атака клонов; Эпизод III: Месть ситхов» (Мейс Винду), «Глубокое синее море» (Рассел Франклин), «Неуязвимый» (Элайджа Прайс), «Убить Билла» (Руфус), «Змеиный полет» (Невилл Флинн), «1408» (Джеральд Олин), «Телепорт» (Роланд), «Железный человек» и других фильмах по комиксам Marvel (Ник Фьюри), «Бесславные ублюдки» (рассказчик), «Джанго освобожденный» (Стивен), «Робокоп» (Пэт Новак), «Дом странных детей мисс Перегрин» (Мистер Баррон), «Пила: Спираль» (Маркус Бэнкс).

Более ста фильмов, участие в озвучивании мультфильмов и игр, суперзвезда американского кино… Невероятно, что начало карьеры Джексона (двадцать лет в 1970–1980-е годы) было омрачено серьезными проблемами с алкоголем и наркотиками. Но после исполнения роли наркомана в фильме «Тропическая лихорадка» актер понемногу выкарабкался из пучины, а участие в «Криминальном чтиве» Квентина Тарантино вывело его на первые роли. Тут он и развернулся…

Владимир Борисов