Календарь фантастики: Савелий Крамаров, Михаил Козаков, Леонард Розенсон, Юло Соостер, Кир Булычёв, Эдмонд Гамильтон, Урсула Ле Гуин

13 октября: От дьяка до космонавта

90 лет назад родился Савелий Викторович Крамаров (Savely Kramarov, 1934–1995), советский и американский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Сказка о потерянном времени» (Вася-дедушка), «Город мастеров» (Клик-Кляк), «Тридцать три» (Родион Хомутов, поэт-графоман), «Баллада о Чердачнике» (Бертран Кепка), «Формула радуги» (Вася, пьющий отдыхающий), «Тайна железной двери» (Гитарист Зайцев), «Золотые рога» (Сундук, злой разбойник), «Эта веселая планета» (Изобретатель Прохор), «Иван Васильевич меняет профессию» (Феофан, дьяк Посольского приказу), «Мама» (Волчонок), «Новые приключения капитана Врунгеля» (Свирепый Гарри, агент-гангстер), «Космическая одиссея 2010» (Доктор Владимир Руденко, советский космонавт).

Будучи в расцвете сил и настоящей звездой, Крамаров в конце 1970-х годов стал сниматься всё реже, ему практически перестали предлагать роли. Причиной стала его религиозность (он посещал синагогу и отказывался работать в субботу) и эмиграция дяди в Израиль. А самого его из Советского Союза не выпускали до тех пор, пока они с Александром Левенбуком не написали письмо президенту США Рональду Рейгану, в котором пожаловались на свою судьбу. О жизни Крамарова в Америке до сих пор у нас в России обычно говорят, что она не задалась. Тем не менее он снялся в ряде известных фильмов, вступил в Гильдию киноактеров США, на гонорары приобрел дом в Санта-Монике, на берегу Тихого океана.

14 октября: Красавчик Педро Зурита

90 лет назад родился Михаил Михайлович Козаков (1934–2011), русский актер, исполнитель ролей в спектаклях «Гамлет» (в разных театрах: Гамлет, Полоний, Тень отца Гамлета), «Голый король» (Камергер), «Сирано де Бержерак» (Сирано), «Всегда в продаже» (Женя Кисточкин), «Дон Жуан» (Дон Жуан), «Король Лир» (Лир), в кинофильмах «Суд сумасшедших» (Мишель), «Человек-амфибия» (Педро Зурита), «Два дня чудес» (Профессор-экзаменатор Института Добрых Волшебств), «Иван да Марья» (Кассир), «Уникум» (Иосиф Тимурович Петров, гипнотизер), «Сцены из трагедии „Фауст“» (Фауст), «Господин оформитель» (Грильо), «Тень, или Может быть, всё обойдется» (Цезарь Борджиа), «Роковые яйца» (Воланд), «Сказка. Есть» (Станислав Далиевич Сальвадоров, директор школы), в трилогии «Любовь-морковь» (Доктор Коган).

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров так сказал о Михаиле Козакове: «Это был очень красивый и очень своеобразный человек, который прожил красивую, очень непростую, иногда путаную, иногда странную, необъяснимую жизнь. Потому что метания между Израилем и Россией, конечно, они не прибавляли ни здоровья, ни сил творческих, ни вдохновений. Но, тем не менее, такая трагическая, но вместе с тем счастливая судьба была уготована этому красивому, прекрасному, очень одаренному человеку».

15 октября: Такой разный инопланетянин

100 лет назад родился Леонард Розенсон (Марк Ленард, Leonard Rosenson (Mark Lenard), 1924–1996), американский актер, исполнитель ряда ролей в сериале “Star Trek”, в частности, роли отца Спока, роли ромуланского коммандера и клингонского капитана (единственный актер, который играл в «Звездном пути» роли представителей трех разных инопланетных рас), снимался также в сериалах «Дикий, дикий Запад», «Миссия невыполнима», «Планета обезьян», «Невероятный Халк», «Бак Роджерс в XXV веке», «Мир иной».

В сериале «Планета обезьян» Марк Ленард исполнил роль Генерала Урко — злобной гориллообразной обезьяны, дополнив таким образом серию сыгранных инопланетян. А в 1993 году Ленард и его коллега по «Звездному пути» Уолтер Кёниг сыграли в постановке театра в Лос-Анджелесе «Мальчики осенью», в которой герой Ленарда Гекльберри Финн встречается со своим другом Томасом Сойером спустя пятьдесят лет после событий, описанных Марком Твеном.

17 октября: Представитель «неофициального» искусства

100 лет назад родился Юло Ильмар Йоханнесович Соостер (Ю. Смородин) — Ülo Ilmar Sooster (1924–1970), советский эстонский художник, оформитель ряда книг серии «Зарубежная фантастика» (А. Азимова, Р. Брэдбери, Г. Гаррисона, Г. Каттнера, М. Крайтона, К. Саймака, К. Фиалковского, М. Фрейна), автор иллюстраций в журнале «Знание — сила».

В 1944 году был мобилизован в немецкую армию санитаром, но дезертировал и вернулся в родной хутор. А вот в 1949 году был арестован в Таллине как враг народа за принадлежность к антисоветской группе, намеревавшейся захватить самолет для побега во Францию. В 1962 году после участия в выставке в Манеже, разгромленной Хрущёвым, лишается работы и берет псевдоним Смородин. Такова краткая биография одного из самых оригинальных художников 1960-х годов.

18 октября: Автор кое-каких стихов

90 лет назад родился Игорь Всеволодович Можейко (Кир Булычёв; Александр Ге; Г.К.Заварухин; Ю.Лесорубник; Николай Ложкин; Маун Сейн Джи; Лев Христофорович Минц; Ю.Митин; Ю.Михайловский; Сен Томас Пуркинэ; Б.Тишинский; Корнелий Удалов; Сара Фан; Иван Шлагбаум, 1934–2003), русский историк и писатель, автор сериалов о приключениях Алисы Селезнёвой, Великом Гусляре, Галактической полиции, Реке Хронос, Павлыше и др. произведений, лауреат «Аэлиты» 1997 года.

Среди обильного наследия Кира Булычёва есть множество забавных стихотворений, изданных малым тиражом библиографом писателя Михаилом Манаковым. Они легко запоминаются, например:

Я пришел к тебе с пакетом

Рассказать, что Солнце село.

Что Луна и все планеты

Взяты по тому же делу.

21 октября: Звездный Король

120 лет назад родился Эдмонд Мур Гамильтон (Александр Блейд; Бретт Стерлинг) — Edmond Moore Hamilton (Alexander Blade; Brett Sterling, 1904–1977), американский фантаст, автор романов «Звездные короли», «Возвращение на звезды», «Сокровища громовой Луны» и мн. др.

В 1946 году Гамильтон женился на писательнице Ли Брэкетт, с которой познакомился чуть раньше в Лос-Анджелесе. Жена сама писала фантастику, свидетелями на свадьбе были также супруги-фантасты Кэтрин Мур и Генри Каттнер, а близким другом новой семьи стал молодой местный фэн и автор Рэй Брэдбери. Автор сорока романов и стольких же повестей по праву считается одним из основателей космической оперы в мировой фантастике, наравне с Эдвардом «Доком» Смитом и Джеком Уильямсоном.

21 октября: Волшебница Земноморья

95 лет назад родилась Урсула Крёбер Ле Гуин (Ursula Kroeber Le Guin, 1929–2018), автор тетралогии «Волшебник Земноморья», серии романов Хайнского цикла («Мир Роканнона», «Планета изгнания», «Город иллюзий», «Левая рука Тьмы» и др.).

Станислав Лем не очень-то жаловал фэнтези, но к «Волшебнику Земноморья» написал послесловие, в котором утверждал: «Это роман о том, как юноша в вымышленной стране обучается у выдуманных мудрецов, владеющих фантастическим искусством магии. Одновременно это реалистический роман — о формировании личности, о преодолении трудностей, о том, как запальчивая легкомысленность становится зрелостью. Наконец, это изящная притча о том, как можно дорасти до преодоления собственной смерти, не впадая ни в жалкий страх, ни в глупую спесь. Повествование ведется чисто и спокойно, в камерном приглушении. Напомню о спасительном превращении молодого Геда в птицу, которое действительно высвобождает его из затруднительного положения, но само становится для него новой угрозой. Ведь это просто образцовая ситуация человеческого познания, ведь и наука, одаривая нас новыми свободами, одновременно подвергает нас новым опасностям».

Владимир Борисов