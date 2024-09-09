Календарь фантастики: Иоганн Вольфганг Гёте, Андрей Платонов, Владимир Колядин, Семён Слепынин, Анатолий Солоницын, Александр Филиппенко, Киану Ривз, Джоан Делано Айкен, Рэймонд Роберт Рассел

28 августа: 60-летняя трагедия

275 лет назад родился Иоганн Вольфганг Гёте (Johann Wolfgang Goethe, 1749–1832), немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель, автор трагедии «Фауст», драм «Сатир», «Прометей» и др.

На создание «Фауста» у Гёте ушло 60 лет: первые наброски датированы 1771 годом, а закончил работу он 22 июля 1831-го. Мастер так отшлифовал известную народную легенду, по мотивам которой уже был создан ряд произведений, что теперь она стала источником вдохновения для многих авторов — от Томаса Манна с «Доктором Фаустусом» до Роджера Желязны и Роберта Шекли с их романом «Коль с Фаустом тебе не повезло». История вековечной борьбы с дьяволом нисколько не потеряла своей актуальности за прошедшие двести лет, и по-прежнему «лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!»

28 августа: Думать в голову

125 лет назад родился Андрей Платонович Климентов (Е. Баклажанов; Андрей Платонов; Ф. Человеков, 1899–1951), русский писатель, автор фантастических романов, повестей, рассказов, пьес («Потомки Солнца», «Лунная бомба», «Котлован», «Чевенгур» и др.).

Книги Платонова — не для быстрого чтения. Но если читать не спеша, вдумываясь в каждую фразу, вдруг оказывается, что любая из них может быть афоризмом:

«Неужели внутри всего света тоска, а только в нас пятилетний план?»

«Надо любить ту вселенную, которая может быть, а не ту, которая есть. Невозможное — невеста человечества, и к невозможному летят наши души».

«Теперь жди любого блага. Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отживевшие дети, — коммунизм дело нешуточное, он же светопреставление!..»

«Организуем фонтаны, землю в сухой год намочим, бабы гусей заведут, будут у всех перо и пух, — цветущее дело!.. Коммунизм же придет сам».

«Некуда жить, вот и думаешь в голову».

28 августа: Хобби — библиография фантастики

70 лет назад родился Владимир Анатольевич Колядин (р. 1954), русский библиограф, автор справочника «Кир Булычёв в XX веке» (с А. Ляховым, М. Манаковым, А. Поповым), библиографических материалов на сайтах «Русская фантастика», «Архив фантастики».

Говорят, что библиографы — вымирающее племя. Компьютеры их в одночасье заменят, всё опишут, всё забиблиографируют, и будет нам счастье! Не знаю, не знаю. Пока же могу сказать, что таких вдумчивых, вгрызающихся в материал, дотошных и внимательных библиографов, как Владимир Колядин, у нас — единицы, для пересчета которых хватит пальцев одной руки!

29 августа: О фантастике и «большой» литературе

100 лет назад родился Семён Васильевич Слепынин (1924–2001), русский писатель, автор повестей и романов «Фарсаны», «Звездные берега», «Второе пришествие», «Мальчик из саванны», «Сфера разума».

Свердловский писатель, участник войны, был человеком скромным и скрытным. Даже и фотографий его не найти. Отвечая на анкету «Уральского следопыта», Слепынин писал: «Фантастический замысел и раньше, и в наши дни привлекал крупных художников возможностью дать предельно обобщенную, вневременную и емкую конструкцию, наполненную богатейшим содержанием. Только такие произведения чаще всего почему-то не называются „фантастическими“, хотя в смысле условности разницы, например, между „просто“ романом Булгакова „Мастер и Маргарита“ и „фантастическими“ книгами нет никакой. Вопрос лишь в степени философского проникновения и художественного мастерства. Этим я не хочу принизить нынешние повести и романы, которые называются фантастическими и научно-фантастическими. Такие книги, написанные на хорошем или даже среднем уровне, приносят несомненную пользу. И чем они лучше, тем заметнее сближаются с „большой“ литературой, с теми вершинными достижениями смыслового искусства, о которых говорилось выше. Кстати, отдельные книги Лема, Ефремова, Брэдбери стали уже явлением „большой“ литературы. И не беда, если в будущем лучшие из таких книг перестанут называться „фантастическими“ и „растворятся“ в „большой“ литературе. Пусть „растворяются“!»

30 августа: Артист по-настоящему

90 лет назад родился Анатолий (Отто) Алексеевич Солоницын (1934–1982), советский актер, исполнивший роли в кинофильмах «Андрей Рублёв» (Рублёв), «Солярис» (Сарториус), «Легенда о Тиле» (Рыбник), «Сталкер» (Писатель).

Из воспоминаний брата Алексея:

«Тарковский хотел экранизировать „Идиота“ для телевидения, где Толя играл бы Достоевского, рассказывающего всю эту историю. Брат говорил, что внешне не слишком похож на Федора Михайловича, особенно отсутствием выраженных скул.

— Но я сделаю пластическую операцию, — пообещал он.

— А как же потом другие роли? — удивился Тарковский.

— Если сыграю Достоевского, зачем мне играть кого-то еще?

В роли любимого писателя он снялся в картине Александра Зархи „Двадцать шесть дней из жизни Достоевского“. У Зархи были иные творческие установки, и Толе не пришлось жертвовать собой так, как он предполагал с Тарковским».

2 сентября: Из свиты Воланда

80 лет назад родился Александр Георгиевич Филиппенко (р. 1944), русский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Там, на неведомых дорожках…» (Кощей Бессмертный), «Семь стихий» (Олег Янков, ученый), «Убить дракона» (Оружейник, Кузнец), «Трудно быть богом» (Дон Рэба), «Мастер и Маргарита» (1994, Коровьев-Фагот), «Тартарен из Тараскона» (Костекальд), «Мастер и Маргарита» (2005, Азазелло), «Азирис Нуна» (Неменхотеп IV, фараон), чтец аудиокниг «Про Федота-Стрельца, удалого молодца» Л. Филатова, «Солярис» С. Лема.

Актер-легенда, народный артист России, шестидесятник, знаток классики, блестящий декламатор. И, конечно, звезда театра и кино. Хотя изначально закончил МФТИ по специальности «Физика быстропротекающих процессов» и несколько лет проработал старшим инженером в Институте геохимии АН СССР. На сцену вышел еще в команде КВН МФТИ, выступал в студенческом театре МГУ, а в 1969–1975 годах работал в Театре драмы и комедии на Таганке. В двух разных экранизациях «Мастера и Маргариты» принимал участие в свите Воланда в качестве Коровьева и Азазелло.

2 сентября: Летать — это прикольно

60 лет назад родился Киану Чарлз Ривз (Keanu Charles Reeves, р. 1964), канадский музыкант и актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Невероятные приключения Билла и Теда», «Новые приключения Билла и Теда» и «Билл и Тед снова в деле» (Тед Логан), «Дракула Брэма Стокера» (Джонатан Харкер), «Маленький Будда» (Сиддхартха / Будда), «Джонни Мнемоник» (Джонни), «Цепная реакция» (Эдди Казаливич), «Адвокат дьявола» (Кевин Ломакс), «Матрица» и ее продолжения (Томас Андерсон / Нео), «Дар» (Донни Барксдейл), «Константин: Повелитель тьмы» (Джон Константин), «Помутнение» (Боб Арктор), «День, когда Земля остановилась» (Клаату), «Репродукция» (Уилл Фостер).

Киану Ривз о полетах в «Матрице»: «Когда ты делаешь это правильно — это здорово. Ты тренируешься с четырьмя проводами (по два на руки и на ноги), и они медленно уносят тебя. Для этого есть специальный хореограф и специальный режиссер, которые ставят это действо, — как в цирке. Я учился, как делать кувырки через голову и обратно, взбегать по стене, делать удары ногой, и я просто тащился от этого. Я довольно физически натренированный человек, и если это делать правильно, то можно получить настоящее чувство полета. Это прикольно».

4 сентября: Начала писать в пять лет

100 лет назад родилась Джоан Делано Айкен (Николас Ди) — Joan Delano Aiken (Nicholas Dee, 1924–2004), английская писательница, автор романов «Волки Уиллоуби Чейз», «Возвращение в Мэнсфилд-Парк», «Джейн и Эмма», сказок «Ожерелье из дождевых капель», «Кот из булочной», «Кот сидел на коврике», «Кусочек неба в пироге», «Клок синей шерсти», «Память», «Кольцо Дожа», «Крылатая изменница», «Королева Луны», «Лист с дерева памяти», рассказа «Пять зеленых лун».

Джоан Айкен родилась в писательской семье, поэтому не удивительно, что когда ей на день рождения в пять лет подарили два шиллинга, она купила на них пачку бумаги и начала писать собственные истории. И «с тех пор я так и не остановилась». За долгую писательскую карьеру Джоан написала более ста книг — романов, сборников рассказов и сказок. Хотя наибольший успех получил ее фэнтези-цикл «Волчьи хроники», она писала и научную фантастику, и хоррор, и детективы, и даже продолжения викторианской классики Джейн Остин. Но главными в ее творчестве были все-таки детские книги.

4 сентября: Мастер современной готики

100 лет назад родился Рэймонд (Рэй) Роберт Рассел (Брайан Ренсло; Роджер Торн; Рекс Фабиан) — Raymond (Ray) Robert Russell (Brian Rencelaw; Roger Thorne; Rex Fabian, 1924–1999), американский писатель, автор романов «Процесс против сатаны», «Колония», «Стрелец», «Инкуб», «Дочь епископа», «Абсолютная сила», сборников «Принц тьмы», «Книга ада», «Дьявольское зеркало».

Кроме романа «Инкуб, или Демон вожделения», на русский язык крупные вещи Рэя Рассела не переводились. В 1961 году в журнале Playboy был опубликован рассказ Рассела «Сардоникус», который Стивен Кинг назвал «возможно, лучшим образцом современной готики, когда-либо написанным». По рассказу был снят фильм «Мистер Сардоникус». Рассел также автор сценариев кинофильмов «Преждевременные похороны», «Человек с рентгеновскими глазами», «Инкуб».

Владимир Борисов