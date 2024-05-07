Календарь фантастики: Владимир Михайлов, Хуберт Марек Хараньчик, Шера Нюренберг, Леонид Панасенко, Владислав Дворжецкий, Донатас Банионис, Виктор Астафьев,

24 апреля: Ульдемир из Риги1

95 лет назад родился Владимир Дмитриевич Михайлов (1929–2008), русский писатель и журналист, автор циклов произведений «Капитан Ульдемир», «Милов», «Разитель», «Посольский десант», «Антимир», романов и повестей «Особая необходимость», «Люди Приземелья», «Стебелёк и два листка», «Один на дороге», «Не возвращайтесь по своим следам», «Заблудившийся во сне», «Вариант И», «Триада Куранта», «Завет Сургана», «Тело Угрозы», сборников «Люди и корабли», «Черные журавли», «Ручей на Япете», «Исток», «Переводчик с инского».

Из беседы с Алексеем Калугиным о популярности социальной фантастики: «Думаю, дело тут в программе, заложенной в самой русской литературе. Она, самое малое, пару веков была „владычицей дум“ русского общества, сейчас же стоит куда ближе к развлечению. Тут я имею в виду не только фантастику; „основное русло“ регрессировало куда больше. Так вот, явление русской литературы стремится к возвращению своих утерянных позиций. А в фантастике это более заметно именно потому, что она — авангард литературы, ее разведка, дозор, которому приходится первому сталкиваться со всем, что находится на пути. А чтобы стать пусть не властительницей дум, но для начала их соучастницей, нужно говорить на тему, которая волнует человека прежде всего; и эта тема сегодня неизбежно социальна. Потому что люди уже осознали: самое важное — не то, какие еще совершатся открытия и изобретения, но другое: кем, как и для чего эти открытия и изобретения будут использоваться: на благо или во вред».

24 апреля: Бесстрашно заглядывая в будущее

70 лет назад родился Марек Хуберат (Marek S. Huberath), настоящее имя — Хуберт Марек Хараньчик (Hubert Marek Harańczyk, р. 1954), польский физик и писатель, автор романов «Гнездо миров», «Города под Скалой», «Ватран Аурайо», «Портал, украшенный монументами».

На русский язык был переведен всего один рассказ Хуберата — «Ты вейнулся Снеогг, я знаала…». Рассказ был прислан в журнал Fantastyka в 1987 году на литературный конкурс и занял первое место (победив, между прочим, «Ведьмака» Анджея Сапковского). Этот рассказ и был опубликован у нас с сокращениями (в переводах В. Борисова и В. Аникеева). Профессионально ученый занимается исследованием структуры воды и механизмами создания липидовых наноструктур в биологических организмах.

Иоанна Кулаковская так пишет о книгах писателя: «Работы Хуберата, имеющие онтологическую и эсхатологическую направленность, универсальны по своей природе, когда речь идет об отношениях меж людьми и поисках смысла жизни. Они говорят о базовых проблемах, таких как любовь, ненависть, страдания, страх того, что принесет будущее. В них наука встречается с религией и — несмотря на влияние научных открытий и теорий на композицию сюжета — они имеют глубоко гуманистический тон. Мир писателя сложен в метафизическом плане, зачастую жуткий и отталкивающий с точки зрения реквизита, а переживания героев не только иллюстрируют проблему взаимоотношений человека с другим человеком, но и провокационно поднимают вопрос об отношениях человека с Богом. Иногда Хуберат представляет мир без Бога, в котором человеку не к кому обратиться или он не чувствует в этом необходимости, размышляет о жизненных дилеммах персонажей и пытается проникнуть в их реальность».

25 апреля: «Добрый, мудрый и удивительно радостный»

115 лет назад родился Александр Израилевич Шаров (имя при рождении — Шер (Ше́ра) Израилевич Нюренберг, 1909–1984), русский писатель, автор повестей «После перезаписи», «Остров Пирроу», «Редкие рукописи», «Малыш Стрела — Победитель Океанов», «Человек-Горошина и Простак», книги об истории литературной сказки «Волшебники приходят к людям».

Из воспоминаний сына писателя, Владимира: «Мне кажется, до последних своих дней был он ребенком. Я не говорю ни о каком упрощении, ни о каком детском эгоизме или беспечности. Отец прожил очень нелегкую жизнь, вообще человеческую жизнь считал страшной, до краев полной горя и слез. И в то же время, как ребенок, всё — и хорошее, и плохое — видел необыкновенно ярко и будто впервые: хорошему сразу верил, готов был идти за ним куда угодно. Наверное, эта вечная, никогда не преходящая детскость — то, без чего настоящие сказки писать невозможно».

25 апреля: Не аргумент для апатии

75 лет назад родился Леонид Николаевич Панасенко (Леонид Васильченко, 1949–2011), русский и украинский писатель и журналист, автор романов «Садовники Солнца», «Случайный рыцарь», повести «Гнев Ненаглядной», сборников «Сентябрь — это навсегда», «Мастерская для Сикейроса», «Без вас невозможно», «Танцы по-нестинарски», сказки «Тайна Ржавых, или Приключения Удивленыша».

Особое место в творчестве Леонида Панасенко занимают художественные произведения о писателях: «Залив Недотроги» (об Александре Грине), «Нежность всех звезд» и «Мостик через ночь» (об Антуане де Сент-Экзюпери), «С Макондо связи нет?» (о Габриэле Гарсиа Маркесе), «Следы на мокром песке» (о Рэе Дугласе Брэдбери). Последний рассказ, кстати, после публикации его на английском языке стал поводом для многолетней заочной дружбы писателей. Жизненный девиз, заявленный в печати: «Близость смерти — не аргумент для апатии».

26 апреля: Магия взгляда

85 лет назад родился Владислав Вацлавович Дворжецкий (1939–1978), советский актер, исполнивший роли пилота Бертона в кинофильме «Солярис», ученого Александра Ильина в кинофильме «Земля Санникова», капитана Немо в телефильме «Капитан Немо», короля Испании Филиппа II в кинофильме «Легенда о Тиле».

Режиссер Александр Свешников о Дворжецком: «В ХХI веке появилось новое поколение поклонников Дворжецкого. Это люди, которые родились после смерти актера и смотрели его фильмы не в кинотеатрах, а только по телевизору или в Интернете. Но и у современных зрителей игра Влада тоже вызывает экранный шок. Этот шок объясняется не только глубоким талантом Дворжецкого, но и его невероятной магией. Конечно, Влад прекрасен в любой роли, но все-таки его уникальный дар, своеобразная внешность и магическая привлекательность лучше всего раскрывались в исторических персонажах, в мистике, в фантастике».

28 апреля: Многоголосый Крис Кельвин

100 лет назад родился Донатас Юозович Банионис (Donatas Banionis, 1924–2014), литовский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Маленький принц» (Взрослый), «Мертвый сезон» (Ладейников), «Король Лир» (Герцог Олбенский), «Гойя, или Тяжкий путь познания» (Гойя), «Солярис» (Крис Кельвин), «Бегство мистера Мак-Кинли» (Мак-Кинли), «Приключения принца Флоризеля» (Председатель), «Зеленая куколка», «Крик дельфина» (Бар-Матай), «13-й апостол» (Отец), «Пьющие кровь» (Теляев), «Ятринская ведьма», «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах», «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко» (Свенельд).

У актера был литовский акцент, поэтому в фильмах его озвучивали актеры из Москвы и Ленинграда: Александр Демьяненко, Зиновий Гердт, Игорь Ефимов, Пётр Шелохонов, Георгий Жжёнов, Владимир Заманский, Геннадий Богачёв, Рудольф Панков. Собственный голос актера можно услышать в фильме Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», где он, играя пастора, разговаривал с Деточкиным без дубляжа и пересчитывал деньги по-литовски.

1 мая: О духовном оскудении человека

100 лет назад родился Виктор Петрович Астафьев (1924–2001), русский писатель, автор философского романа «Царь-рыба», рассказов «Ночь космонавта», «Первый комиссар», «Наваждение», притч «Светопреставление» и «Ельчик-бельчик».

Казалось бы, в основе «Царь-рыбы», жанр которой Астафьев обозначил как «повествование в рассказах», лежит документально-биографическая основа. При этом писателю удаётся создать впечатление полной достоверности даже в тех главах романа, где вымысел очевиден. Астафьев с горечью пишет об истреблении природы (в одном выступлении он говорил: «Я вот не тогда почувствовал ужас, когда увидел на берегах Оби осетров дохлых, а тогда почувствовал ужас, когда увидел дохлых ершей. Ерши — они всё переживают. Ершей ничем не проймешь. Но раз уж и ерши сдохли, значит, дрянь дело») и называет главную причину этого явления: духовное оскудение человека. Полностью «Царь-рыба» была опубликована лишь спустя двадцать лет.

Владимир Борисов

1 См. trv-science.ru/2023/05/rizhskij-kapitan-uldemir/