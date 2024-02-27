Календарь фантастики: Джон Траволта, Павел Амнуэль, Эрих Кестнер, Евгений Крылатов, Олег Янковский

18 февраля: Не только танцор, но и пилот

70 лет назад родился Джон Джозеф Траволта (John Joseph Travolta, р. 1954), американский актер, писатель, кинопродюсер, танцор и певец, исполнитель ролей в кинофильмах «Кэрри» (Билли Нолан), «Прокол» (Джек Терри), «Криминальное чтиво» (Винсент Вега), «Участь белого человека» (Луис Пиннок), «Майкл» (Майкл), «Феномен» (Джордж Малли), «Сломанная стрела» (Майор Вик Диккенс), «Поле битвы: Земля» (Терл), «Остин Пауэрс: Голдмембер» (в роли самого себя, исполняющего роль Голдмембера), «Путешествие на Луну 3D» (Джеймс Ирвин).

Пожалуй, самым известным стал твист под забытую песню Чака Берри 1964 года, который исполняют Джон Траволта и Ума Турман в «Криминальном чтиве». Трехминутный эпизод (постановщиком танца был сам Траволта) снимался 14 часов, но это того стоило! А еще он приобрел несколько самолетов и получил лицензию пилота. На одной из своих «ласточек» осенью 2010 года он вместе с семьей прилетал в Россию. Любопытно, что Борис Стругацкий, редко отзывавшийся о фильмах последних лет, на вопрос, игру каких актеров он всегда смотрит с удовольствием, в оффлайн-интервью от 3 июля 2000 года ответил: «Таких актеров много. Например, Николсон. Или Траволта. Или, скажем, Рурк. Как только я вижу среди действующих лиц такого актера, я уже знаю: фильм будет хороший — в плохих они не снимаются».

20 февраля: Об Ионе Шекете и эвереттике

80 лет назад родился Песах (Павел) Рафаэлович Амнуэль (Р. Бескина; Андрей Брайнин; Б. Брайнин; Амос Брош; Юрий Грамбаев; Шимон Давиденко; О. Лайн; Амнон Пасхин; Андрей Пасхин; А. Песков) (р. 1944), русско-израильский ученый-астрофизик и писатель, последователь и соратник Генриха Альтова, автор романов «Люди Кода», «Тривселенная», «Дорога к себе», «Месть в домино», «Имя твое», «Дежа вю», сборников «Сегодня, завтра и всегда», «Все разумные», «Что будет, то и будет», «Странные приключения Ионы Шекета», «Час урагана», «Что там, за дверью?», «Монастырь», «Каббалист», «Капли звездного света», детективного романа «Чисто научное убийство», а также детективных рассказов, научно-популярных книг («Небо в рентгеновских лучах», «Загадки для знатоков» и др.) и работ по методике развития творческого воображения.

Амнуэль-писатель последних лет — исследователь возможных направлений многомировой интерпертации, у него даже вышла книга «Вселенные: ступени бесконечностей» — о том, как менялись представления о гипотезе Эверетта за сто лет (Хью Эверетт высказал свой вариант интерпретации квантовой механики в 1957 году, и книга вышла в 2057 году, но каким-то чудом оказалась доступной для прочтения еще в 2015-м, у фантастов такое бывает). Но Павел — автор еще множества произведений, которые характерны наличием новых фантастических идей (по собственным подсчетам автора их более сотни, а по моим прикидкам раза в два больше). А еще у него куча рассказов об Ионе Шекете, который при ближайшем рассмотрении оказывается двойником (или родственником) лемовского Ийона Тихого (Шекет на иврите — это именно Тихий). И приключения его не менее замечательны, чем у предшественника.

23 февраля: Автор книг, противоречащих немецкому духу

125 лет назад родился Эрих Кестнер (Бертольд Бюргер), Erich Kästner (Berthold Bürger, 1899–1974), немецкий писатель, поэт, сценарист и кабаретист, автор сказочной повести «Мальчик из спичечной коробки», книги «Тиль Уленшпигель», рассказов, сказок, притч, сценария кинофильма «Мюнхгаузен» (под псевдонимом Бертольд Бюргер).

После прихода нацистов к власти Кестнер остался в стране, объясняя это желанием быть очевидцем происходящего. Его допрашивали в гестапо, исключили из союза писателей. Его книги были среди тех, что сжигали на Опернплац в Берлине в 1933 году как «противоречащие немецкому духу». Он сам наблюдал за происходящим, стоя в толпе на площади. Публикация произведений Кестнера в Третьем рейхе была запрещена. Но сам он остался жив и даже не был арестован. Каким-то чудом ему позволили написать сценарий к фильму «Мюнхгаузен», правда, под именем Бертольда Бюргера (как бы потомка Готфрида Августа Бюргера, автора романа «Удивительные путешествия по воде и по земле, походы и забавные приключения барона фон Мюнхгаузена, о которых он обычно рассказывает за бутылкой в кругу своих друзей»).

23 февраля: Прекрасное далёко

90 лет назад родился Евгений Павлович Крылатов (1934–2019), русский композитор, автор музыки к игровым и анимационным фильмам «Цветик-семицветик», «Приключения Буратино», «Русалочка», «Кольца Альманзора», «Акванавты», «Приключения Электроника», «Чародеи», «Гостья из будущего», «Осенний подарок фей», «Лиловый шар», «Золотой цыпленок», «Волшебник Изумрудного города», «Хаги-Траггер».

Крылатов написал музыку к более чем 160 фильмам и мультфильмам. А также фортепианный концерт, «Памирское каприччио», балет «Цветик-самоцветик», музыку к спектаклям «Недоросль», «Горе от ума», «Ревизор», «Ромео и Джульетта» и др., но известен прежде всего песнями в исполнении Николая Караченцова, Елены Камбуровой, Аиды Ведищевой, Валентины Толкуновой, Андрея Миронова.

23 февраля: От Волшебника до Дракона

80 лет назад родился Олег Иванович Янковский (1944–2009), русский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Обыкновенное чудо» (Волшебник), «Тот самый Мюнхгаузен» (Мюнхгаузен), «Дом, который построил Свифт» (Свифт), «Убить дракона» (Дракон), «Роковые яйца» (Владимир Ипатьевич Персиков), «Бременские музыканты» (Старый Трубадур).

Киновед Кирилл Разлогов, говоря о своеобразном «соревновании» актеров в фильме «Убить дракона», где играли Александр Абдулов, Евгений Леонов и Вячеслав Тихонов, пишет: «Победителем этого своеобразного актерского „конкурса“, безусловно, выходит Олег Янковский, который показывает, какие невиданные потенциальные возможности кроются в его даровании, как только он выходит за пределы привычного амплуа. Метаморфозы его Дракона, причудливые смеси интонаций, от сарказма до заискивания, внутренняя самоирония и неканоническое сочетание гения, злодейства и бессилия — всё это передается актером с блеском самодовлеющего эффекта, своеобразного искусства для искусства».

Владимир Борисов

От редакции:

Поздравляем Павла Рафаэловича Амнуэля, нашего постоянного автора, с юбилеем и желаем крепкого здоровья и новых открытий на просторах мультивселенной!

Предлагаем вниманию читателя фантастический рассказ Павла Амнуэля «Граница», опубликованный в этом же номере ТрВ-Наука.