Календарь фантастики

15 июля: Мастер образа

60 лет назад родилась Яна Станиславовна Ашмарина (Ян А. Кельтский; Ян Юа, 1963–2015), художник, переводчик, редактор, автор иллюстраций к книгам Стругацких, Р. Джордана, Р. Кнаака, А. Лазарчука, С. Лукьяненко, Дж. Р. Р. Толкина, Р. Хайнлайна, ответственный редактор серии «Секретные материалы».

Судьба отмерила Яне безжалостно короткую жизнь, за которую она успела сделать очень много: оформила более ста книг, была переводчиком и автором новеллизаций. К сожалению, до сих пор остается неизданным ее грандиозный японский цикл «Падшие ангелы». Своими учителями она называла Гюстава Доре, Альбрехта Дюрера, Кацусику Хокусая и Евгению Стерлигову.

16 июля: Первую тысячу лет тяжело, потом привыкнешь

95 лет назад родился Роберт Шекли (Филлиппс Барби; Нед Ланг; Финн О’Донневан) (Robert Sheckley (Phillips Barbee; Ned Lang; Finn O’Donnevan), 1928–2005), американский писатель, автор романов «Корпорация „Бессмертие“», «Цивилизация статуса», «Обмен разумов», «Координаты чудес», «Первая жертва», альбома «Футурополис: невозможные города научной фантастики и фэнтези», множества рассказов.

Из интервью Шекли про впечатления от России: «Это может показаться странным, но, возможно, главное различие между Америкой и Россией, а также между Америкой и Европой в целом заключается в том, что вы живете в зданиях старой постройки: начала этого, середины прошлого века. У нас же здания более чем двадцати-тридцатилетней давности — уже почти старина. Можно сказать, что мы — культура нового, а вы — культура прошлого, но это вовсе не означает, что ваша культура плоха или обречена. Просто у людей, взрослеющих среди памятников прошлого, немножко другие идеалы, немножко другие ценности и немножко другое отношение к жизни».

17 июля: Почемунесчас?

90 лет назад родилась Валентина Николаевна Журавлёва (1933–2004), русская писательница, жена Генриха Альтова, автор сборников «Сквозь время», «Человек, создавший Атлантиду», «Снежный мост над пропастью», повести «Баллада о звездах» (с Альтовым).

Рассказы Валентины Журавлёвой отличались какой-то задорной дерзостью. Наверное, квинтэссенция основного посыла отразилась в рассказе «Нахалка», главная героиня которого любила спрашивать: «Почему не сейчас?» (произнося это одним словом), рассуждая о том, можно ли провести какой-нибудь ответственный эксперимент (например, «наполнить ванну жидким гелием и сунуть туда кого-нибудь для анабиоза»).

Повзрослевшие персонажи 1960-х годов в начале 1980-х вернулись в лице психолога Киры Сафрай, которая еще в школьные годы разработала метод развития творческого воображения — ультрафантазию — и активно применяет его при решении сложных психологических задач.

23 июля: Нераскрывшийся талант

100 лет назад родился Сирил М. Корнблат (Гейбриел Баркли; Эдвард Дж. Беллин; Уилл Гарт; С. Д. Готтсман; Уолтер С. Дейвис; Сирил Джадд; Кельвин Кент; Сесил Коруин; Артур Кук; Пол Деннис Лавонд; Скотт Маринер; Лоренс О’Доннелл; Джордан Парк; Мартин Пирсон; Айвар Тауэрс; Дирк Уайли; Кеннет Фолконер; Питер Хорн; Симон Эйснер; Сэм Эйснер) (Cyril M. Kornbluth (Gabriel Barckay; Edward J. Bellin; Will Garth; S. D. Gottesman; Walter C. Davies; Cyril Judd; Kelvin Kent; Cecil Corwin; Arthur Cooke; Paul Dennis Lavond; Scott Mariner; Lawrence O’Donnell; Jordan Park; Martin Pearson; Ivar Towers; Dirk Wylie; Kenneth Falconer; Peter Horn; Simon Eisner; Sam Eisner), 1923–1958), американский писатель, автор романов «Торговцы космосом», «Исследуя небо», «Волчья напасть» (все — с Фредериком Полом), «Марсианский форпост», «Канонир Кейд» (оба — с Джудит Меррил под псевдонимом Сирил Джадд), «Не в этом августе», «Взлет», «Синдик».

16 романов, чуть ли не сотня рассказов, в одиночку и в соавторстве, двадцать псевдонимов… А прожил Сирил Корнблат всего 35 лет. Умер от сердечного приступа, когда ехал на встречу обсудить вопрос о назначении его на пост главного редактора журнала Fantasy & Science Fiction. Первые рассказы Корнблат опубликовал еще до войны, подружившись с Фредериком Полом, с которым он успешно сотрудничал до конца жизни.

25 июля: 750 тысяч слов в год

75 лет назад родился Брайан Майкл Стейблфорд (Брайан Крейг; Франсис Эймери) (Brian Michael Stableford (Brian Craig; Francis Amery), р. 1948), английский писатель, критик и литературовед, автор трилогий «День гнева», «Асгард», «Земли Тартара», серий о капитане звездолета «Хохлатый Лебедь» Грейнджере, об экипаже корабля «Дедалус», романов «Человек в клетке», «Ходячая тень», «Империя страха», монографий «Научно-фантастический роман в Британии, 1890–1950», «Социология научной фантастики», «Столкновение символов: триумф Джеймса Блиша», сборника «Мастера научной фантастики: эссе о писателях-фантастах», футурологического сценария «Третье тысячелетие: История мира, 2000–3000 годы» (с Дэвидом Лангфордом).

Один из самых плодовитых британских фантастов. По его собственному признанию, он «пишет по 2,5 тысячи слов в день шесть дней в неделю», и «это утомительно». Наибольшую популярность получили его романы о вампирах. Интересно, что к вампирской теме Стейблфорд обратился после того, как перевел несколько вещей французских авторов — Поля Феваля и Вилье де Лиль-Адана.

Владимир Борисов

См. также: