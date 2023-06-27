Календарь фантастики: Анджей Сапковский, Василий Головачёв, Евгений Вайсброт, Владимир Толоконников, Николай Романецкий

21 июня: Великан на дороге

75 лет отмечает Василий Васильевич Головачёв, русский писатель и художник, автор сериалов «Черный человек», «Хроники Реликта», «Смутное время», «Катарсис», «Не будите спящих джиннов», «Евангелие от Зверя», «Посланник», «Цикл о династии Ромашиных», «Регулюм», «Запрещенная реальность» и многих других произведений.

Из интервью:

— Вами написано огромное количество книг. Существует мнение, что у каждого автора есть вещь, за которую ему стыдно и которую он, оценивая с высоты прожитых лет, ни за что не стал бы в свое время издавать. У вас есть такие? А какую книгу вы считаете своим наивысшим достижением?

— К счастью, слабых книг я не писал. Есть произведения, с которыми я работал тщательнее, эмоциональнее, но никогда — шутя или некачественно! Хороших романов много, больше двух десятков, такие как «Реликт», «Посланник», «Черный человек», «СМЕРШ 2», «Логово зверя» и многие другие.

21 июня: От Ведьмака к Уленшпигелю

75 лет назад родился Анджей Сапковский (Andrzej Sapkowski), польский писатель, автор сериалов «Ведьмак Геральт», «Сага о Рейневане», сборников «Дорога без возврата», «Нет золота в Серых горах».

Прославился пан Анджей, написав пенталогию о ведьмаке. Закрученная история о том, что такое Предназначение, покорила сердца многих читателей. Но автору очень хотелось повторить подвиг Шарля де Костера и написать свою историю гуситских войн, так появился «разбойничий роман» о лекаре Рейневане.

23 июня: И Геральт заговорил по-русски

100 лет назад родился Евгений Павлович Вайсброт (1923–2006), русский переводчик книг А. Баневича, К. Боруня, Е. Брошкевича, С. Вайнфельда, Я. Дукая, Я. Зайделя, Т. Колодзейчака, С. Лема, Б. Петецкого, А. Сапковского, К. Фиалковского и многих других польских писателей.

Из письма Аркадия Стругацкого брату от 12 мая 1963 года: «Вчера ездил под Москву в Кудиново, выступал там в школе, где преподает мой приятель Женя Вайсброт, наш поклонник и великий любитель фантастики вообще. Вот любопытная и поучительная ситуация. Чего может добиться один маленький невзрачный учитель астрономии, черчения и труда, горняк по профессии, рыжий и лысый и невероятно веснушчатый, если он любит ребят, влюблен в фантастику и преклоняется перед наукой. Из ста пятидесяти школьников — сто любителей фантастики, членов Клуба любителей фантастики, девчонок и мальчишек от шестого до одиннадцатого класса, выпускают свой журнал, строят всевозможные модели. И это при завуче, который фантастику ненавидит и считает вредной, и при всех прочих преподавателях, тупых и отягощенных бытом животных. В этом Женьке возник передо мной некий прообраз нашего учителя Тенина. Правда, знаний у него значительно меньше, и из жизненного опыта у него в основном преследования по пункту 5 и несколько дней завала в руднике, после которого он не может работать под землей. И в жизни я не видел еще таких взаимоотношений между взрослым и ребятами».

Анджей Сапковский свою книгу «Свет вечный», завершающую «Гуситскую трилогию» (первые два романа на русский язык переводил Вайсброт), посвятил памяти Вайсброта.

25 июня: Абырвалг и Трах-тиби-дох

80 лет назад родился Владимир Алексеевич Толоконников (1943–2017), казахстанский и российский актер театра и кино, исполнитель ролей в к/ф «Собачье сердце» (Полиграф Полиграфович Шариков), «Хоттабыч» (Старик Хоттабыч), «Я не я» (Иван Сушкис), «СуперБобровы» (Павел Григорьевич Кортуков).

Владимир Толоконников сыграл десяток ролей в театре и снялся в шестидесяти фильмах, но у широкой публики он в первую очередь ассоциируется с Шариковым из «Собачьего сердца». И то сказать, роль Полиграфа Полиграфовича он исполнил мастерски, ничуть не уступая коллегам — Евгению Евстигнееву и Роману Карцеву.

26 июня: Староста питерского семинара

70 лет отмечает Николай Михайлович Романецкий (Вс. Езамной; Цицерон-Елисей Наморкин; Николай Романов; Син Стэнеймор), русский писатель и переводчик, автор сериалов «У мертвых кудесников длинные руки», «Экспансия», «Избранник», романов «Рубикон, или Мир в латах», «Везунчик», «Искатели жребия», файлов из «Секретных материалов».

А еще Николай — верный продолжатель дел Бориса Стругацкого. Участник питерского семинара с 1985 года, именно он возродил и составляет альманах фантастики «Полдень», осуществляет подготовку и вручение Международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких («АБС-премии»).

А еще он переводил книги Роберта Хайнлайна, Терри Гудкайнда, Филипа Дика, Эдгара Пангборна, Рэндала Гаррета.

Владимир Борисов

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