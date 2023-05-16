Календарь фантастики

22 апреля: Броненосец с пробоиной

115 лет назад родился Иван Антонович (Антипович) Ефремов (1908–1972), русский писатель и ученый-палеонтолог, автор романов «На краю Ойкумены», «Путешествие Баурджеда», «Туманность Андромеды», «Лезвие бритвы», «Час Быка», «Таис Афинская».

Невозможно переоценить роль Ивана Ефремова в становлении новой фантастики в годы «оттепели». Известный ученый, геолог-путешественник вдруг попал на лечение с больным сердцем и по причине невозможности заниматься наукой стал писать рассказы, а потом и более крупные вещи.

В фантастике в 1950-е годы царил застой, но Ефремов подобно ледоколу ворвался в нее с романом «Туманность Андромеды», в котором шла речь о далеком будущем, тогда как фантазировать полагалось недалеко, на пятилетку-другую.

Этим он проложил путь славной плеяде советских фантастов (Стругацкие, Савченко, Альтов, Журавлёва, Громова), но и сам продолжал каждым новым произведением раздвигать границы канонов. Но сердце, к сожалению, продолжало сдавать.

6 марта 1967 года Ефремов писал Владимиру Дмитревскому, ленинградскому критику, с которым дружил: «Кроме шуток, у меня ощущение, что я как хороший броненосец, с большой силой машин, запасом плавучести и т. д., но получивший пробоину, которую никак не могут заделать. И вот медленно, но верно заполняется водой один отсек за другим, и корабль садится всё глубже в воду. Он еще идет, но скорости набрать нельзя — выдавятся переборки и сразу пойдешь ко дну, поэтому броненосец идет медленно, почти с торжественной обреченностью, погружаясь, но с виду всё такой же тяжелый и сильный».

28 апреля: Юмор сильнее смерти

75 лет назад родился Терри (Теренс Дэвид Джон) Пратчетт (Terry (Terence David John) Pratchett, 1948–2015), английский писатель и журналист, автор циклов «Плоский мир», «Добрые предзнаменования», «Бесконечная Земля» (со Стивеном Бакстером), «Джонни Максвелл — спаситель Вселенной», «Книги номов», романов «Ковровые», «Темная сторона Солнца», «Страта», «Народ, или Когда-то мы были дельфинами», «Доджер».

В детстве будущий писатель был типичным книжным ребенком. Позже он признавался, что главным университетом для него была публичная библиотека. Именно там он путешествовал по Среднеземью Толкина, раскрывал тайны с Шерлоком Холмсом, перемещался на машине времени Уэллса, восторгался фантазиями Честертона и Лавкрафта.

Наиболее знаменитым стал его Плоский мир, в описании которого соединились великолепный юмор, изощренная игра слов, мягкая доброжелательная насмешка и сатира на общественные порядки. Пратчетт создал уникальный мир: просторный, густонаселенный, выписанный с энциклопедической скрупулезностью. В этом мире нашлось место и неудачным волшебникам, и мудрым ведьмам, и надменным богам, и персонификациям философских категорий (таким, как Смерть), и многому другому.

И хотя этот мир выстроен по собственным законам, его можно счесть как зеркалом нашего мира, так и оригинальной игровой площадкой, на которой писатель мог создавать сцены, пародирующие и высмеивающие бессмысленность нашего и других миров. Литературные критики не воспринимали всерьез его персонажей — магов, ведьм, гномов и эльфов, — но разве так уж важно, что герой носит кольчугу или владеет магией, если его волнуют те же проблемы, что и нас?

14 мая и 22 мая: Свердловский тандем

14 мая — 85 лет назад родился Виталий Иванович Бугров (В. Губин) (1938–1994), русский фэн, библиограф, писатель, люден, редактор раздела фантастики журнала «Уральский следопыт», организатор «Аэлиты».

22 мая — 90 лет назад родился Игорь Георгиевич Халымбаджа (Х. Алымов; Игорь Георгиев; И. Горев; В. Сизов; Игорь Тольев; Т. Харламов; В. Хастуниди; Игорь Чебаненко; И. О. Чебартынов) (1933–1999), русский фэн, люден, библиограф и биограф, писатель, критик, историк фантастики, председатель свердловского клуба любителей фантастики «Радиант», автор сборников «Сказка XXI века», «Вкус жизни», «Торговцы солнцем. Экскурсия в палеозой», справочника «Фантасты и сказочники: Россия, СССР, СНГ».

Эти два человека сыграли огромную роль в становлении советского фэндома — сообщества любителей фантастики. На первый взгляд, они очень разные: Виталий Иванович — олицетворение рафинированного интеллигента, неизменно уважительный в разговорах с любым собеседником; Игорь Георгиевич — живой и общительный, непринужденно сразу переходящий на «ты» после знакомства. Но оба с удовольствием занимались одним и тем же делом — изучением, поиском и собирательством фантастических книг.

У Халымбаджи была, пожалуй, самая большая библиотека фантастики в Советском Союзе и уж точно самая богатая на раритеты и редкости. И вместе, и по отдельности эти двое занимались также библиографированием своих находок, писали о малоизвестных авторах и книгах.

Бугров ведал фантастикой в журнале «Уральский следопыт», его кабинет был битком забит рукописями авторов со всей страны. Частенько в том же кабинете сиживал и Халымбаджа, изучая рукописи, выписывая сведения об авторах. Оба были авторами «Энциклопедии фантастики», справочных работ о дореволюционной и довоенной фантастике. Игорь Георгиевич много времени отдавал клубной работе, общению с другими клубами любителей фантастики. Так получилось, что звание «Фэн № 1» негласно стало обозначать Бориса Завгороднего, действительно много сделавшего для фэндома, но на Всесоюзном совещании КЛФ при выборе Совета клубов первое место по праву занял Халымбаджа.

Бугров и Халымбаджа стали душой и сердцем проводимого с 1981 года в Свердловске фестиваля фантастики «Аэлита». На их плечи легли все сложности по организации этих встреч, на которые приезжали любители фантастики со всей страны.

И не случайно после их смерти на «Аэлите» стали вручать Премию имени Виталия Бугрова и Орден «Рыцарь фантастики» имени Игоря Халымбаджи.

Владимир Борисов

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