Проектная лаборатория НИУ ВШЭ по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX–XXI веков

16.07.2024 / № 408 / с. 7 /  1 Comment
Приглашаем включиться в эксперимент, который поможет изучать удивительное явление — поэтический бум эпохи Оттепели

Проектная лаборатория НИУ ВШЭ по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX–XXI вековНаш эксперимент предпринимается впервые и, как мы надеемся, позволит приблизиться к точным знаниям о природе волн массовой популярности поэзии.

Взаимодействовать с инициаторами эксперимента можно онлайн и офлайн.

Вам необходим доступ к журналам «Юность» за 1955–1968 годы. Оцифрованы не все выпуски журнала, но зато он был мегапопулярен и выпускался массовым тиражом (в 1964-м достиг 1 млн экз.), поэтому представлен во множестве библиотек. Его можно обнаружить и в семейных библиотечных собраниях. Старые журналы нередко отправляются на дачу, поэтому есть шанс соединить приятное с полезным.

Волонтер-исследователь откроет журнал, найдет там поэтические публикации и зафиксирует следующие данные:

а) общее количество страниц выпуска;
б) количество отдельных поэтических публикаций;
в) количество страниц, которые поэтические публикации занимают в данном номере.

Рискнем предположить, что зафиксировать данные по этим трем параметрам смогут даже любознательные школьники.

Если волонтер-исследователь почувствует непреодолимое желание изучить присутствие поэзии в номерах «Юности» подробнее — даже за пределами отдельных поэтических публикаций, — значит, ему (ей) понравится следующая фаза нашего исследования. И это только приветствуется!

Контакт: София @ssemechkaaa (Телеграм)

В общении с Софией будут определены годы и/или номера для изучения.

См. также:

Подписаться
Уведомление о
guest

1 Комментарий
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Сергей Филиппов
Сергей Филиппов
2 дней(-я) назад

А зачем к такому простому исследованию привлекать волонтёров? Это ведь один человек — автор исследования — спокойно может сделать за пару недель.

1
0
Ответить
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
 
 