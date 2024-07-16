Проектная лаборатория НИУ ВШЭ по изучению творчества Юрия Любимова и режиссерского театра XX–XXI веков

Приглашаем включиться в эксперимент, который поможет изучать удивительное явление — поэтический бум эпохи Оттепели

Наш эксперимент предпринимается впервые и, как мы надеемся, позволит приблизиться к точным знаниям о природе волн массовой популярности поэзии.

Взаимодействовать с инициаторами эксперимента можно онлайн и офлайн.

Вам необходим доступ к журналам «Юность» за 1955–1968 годы. Оцифрованы не все выпуски журнала, но зато он был мегапопулярен и выпускался массовым тиражом (в 1964-м достиг 1 млн экз.), поэтому представлен во множестве библиотек. Его можно обнаружить и в семейных библиотечных собраниях. Старые журналы нередко отправляются на дачу, поэтому есть шанс соединить приятное с полезным.

Волонтер-исследователь откроет журнал, найдет там поэтические публикации и зафиксирует следующие данные:

а) общее количество страниц выпуска;

б) количество отдельных поэтических публикаций;

в) количество страниц, которые поэтические публикации занимают в данном номере.

Рискнем предположить, что зафиксировать данные по этим трем параметрам смогут даже любознательные школьники.

Если волонтер-исследователь почувствует непреодолимое желание изучить присутствие поэзии в номерах «Юности» подробнее — даже за пределами отдельных поэтических публикаций, — значит, ему (ей) понравится следующая фаза нашего исследования. И это только приветствуется!

Контакт: София @ssemechkaaa (Телеграм)

В общении с Софией будут определены годы и/или номера для изучения.