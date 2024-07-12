Роль искусственного интеллекта в беттинге на примере Genius Sport и Unanimous AI

Несмотря на кое-какие сложности, преимущества использования искусственного интеллекта и машинного обучения в беттинге очевидны. Они позволяют делать более точные прогнозы, оптимизировать стратегии и управлять рисками. Благодаря этим технологиям бетторы могут получать конкурентное преимущество и увеличивать свои шансы на успех. Кроме того, инновации открывают новые возможности для развития в индустрии беттинга. При этом акционные ивенты по-прежнему в силе. например, по ссылке https://www.sovsport.ru/bonuses/select/vse-fribety-za-ustanovku-prilozheniya бетторы могут получить фрибеты за установку приложения.

Одним из ярких примеров успешного использования искусственного интеллекта в беттинге является история британской компании Genius Sports. Эта компания специализируется на сборе и анализе спортивных данных, предоставляя своим клиентам, включая букмекерские конторы и спортивные организации, передовые аналитические решения. С помощью новейших технологий Genius Sports анализирует миллионы данных в режиме реального времени, помогая клиентам принимать обоснованные решения и улучшать свои результаты.

Еще одним примером является американская компания Unanimous AI, которая использует технологию коллективного разума для прогнозирования спортивных событий. Эта технология сочетает искусственный интеллект с коллективными знаниями группы экспертов, что позволяет создавать более точные и обоснованные прогнозы. Unanimous AI успешно использовала свою технологию для прогнозирования исходов матчей в НФЛ, НБА и других спортивных лигах, показывая высокую точность результатов.