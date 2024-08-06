6 Лучших LMS платформ для онлайн обучения

14.08.2024 /  No Comments

Представим, что вашей компании нужно перевести обучение сотрудников в онлайн-формат. Руководитель поддерживает вашу идею и попросил изучить рынок систем онлайн-обучения. Тогда возникает вопрос — на что обратить внимание при выборе LMS, какие особенности есть у каждой платформы и какие задачи решает каждая.

Мы собрали подробные характеристики популярных платформ СДО на российском рынке в одной статье.

Из материала вы узнаете:

  • какие задачи можно решать с помощью российских LMS платформ;
  •  какими преимуществами привлекают компании площадки для онлайн-обучения персонала;
  •  каких результатов реально добиться, используя подобные сервисы.

Что такое LMS

Learning management system (LMS) — это система управления обучением, которая переводит процесс обучения в онлайн-формат. В странах СНГ такие платформы также называют СДО — система дистанционного обучения.

По сути это сайт  для работы с документами и отчётами с функциями администрирования и контроля тренингов, учебных курсов и программ развития персонала.

На российском рынке более сотни платформ для онлайн-обучения, но мы изучимшесть  достойных внимания HRD, L&D, руководителей отделов и менеджеров направлений.

Разберём подробнее особенности каждого сервиса.

6 Лучших платформ для онлайн обучения персонала

iSpring Learn

На этой платформе можно запустить онлайн-обучение за один день. Всё что нужно — загрузить обучающие материалы, пригласить сотрудников и контролировать процесс освоения материала.

iSpring Learn поможет решить такие задачи:

  • адаптировать новых сотрудников и вывести их на плановые показатели в работе;
  • рассказывать сотрудникам о новых товарах таким образом, чтобы они хорошо запоминали информацию, даже если новых товаров много;
  • автоматизировать аттестацию сотрудников и объективно оценивать их уровень подготовки;
  • обучать будущих руководителей по индивидуальным программам и отслеживать результаты.

Основные возможности платформы iSpring:

  • разработка и быстрая загрузка обучающих материалов в любом формате от электронных курсов до видеолекций и тренажёров;
  • любое количество гигабайт для хранения материалов без ограничений;
  • пошаговые программы обучения, например, в рамках задач конкретного отдела;
  • календарь мероприятий вместо отдельных таблиц в Excel или Google;
  • редактор лонгридов для работы с обучающими статьями;
  • сертификаты для персонала по итогам успешного обучения.

Кроме этого можно оформить портал в корпоративном стиле, проводить тестирование онлайн или скачать мобильное приложение для занятий офлайн.

6 Лучших LMS платформ для онлайн обученияЕсть демо-версия на 14 дней с возможностью обучить до 10 сотрудников, платные тарифы START и BUSINESS с разными наборами опций, а также индивидуальные тарифы.

Mirapolis

Платформа для онлайн-обучения в мультиформате. Он включает работу с интерактивными материалами, геймификацию, практические занятия, групповые проекты, самостоятельное изучение, а также традиционные онлайн-занятия. Есть возможность сформировать базу знаний по предприятию. А также развивать и контролировать подготовку сотрудников.

Mirapolis поможет решить такие задачи:

  • Адаптация сотрудников — объяснять новым сотрудникам постепенно и систематически их будущие обязанности и ценности компании.
  • Продуктовое обучение — знакомить с ассортиментом, регламентом работы, принципах взаимодействия с клиентами и технике безопасности.
  • Развитие компетенций — повышение квалификации персонала с учётом задач и целей компании.
  • Тестирование — проверка знаний, подтверждение квалификации, аттестация и выдача сертификатов.
  • Вовлечение в обучение — в образовательный процесс включены соревновательные элементы, например, игры, рейтинги, уровни, доска почёта, есть также настраиваемые достижения и магазин товаров.
  • Запустить корпоративный портал — образовательное пространство для сотрудников с новостями, медиатекой, форумом, справочником и личными кабинетами.

Основные возможности платформы Mirapolis:

  • несколько вариантов быстро добавить сотрудников: вручную, из файла, через ссылки для саморегистрации, из базы данных или учётной записи;
  • быстрая  загрузка обучающих материалов, назначение обучения и понятные результаты;
  • пользователям всех уровней доступны гибкие настройки по управлению обучающими материалами и системой в целом;
  • все функции LMS платформы доступны с мобильного телефона обучающимся и тем, кто контролирует процесс.

Есть демо-доступ и платный функционал. Все условия обсуждаются индивидуально, через форму обратной связи на официальном сайте.

Teachbase

На этой платформе можно создавать курсы и обучающие программы, проверять и контролировать знания, организовать онбординг, развивать и мотивировать обучающийся персонал, анализировать результаты.

Teachbase поможет решить такие задачи:

  • Готовить лонгриды, видео, подкасты или делегировать эти задачи.
  • Разрабатывать контент под конкретные цели с использованием таких инструментов, как Figma и Tilda.
  • Создавать курсы и тесты на конструкторе и подключать к ним аналитические инструменты.
  • Карьерные треки для понятного развития сотрудников, платформа направляет, руководитель видит и анализирует результаты.
  • Централизованное управление несколькими проектами из одного аккаунта.
  • Доступ ко всем обучающим материалам через мобильное приложение, даже когда нет интернета.

Основные возможности платформы:

  • все продукты находятся на сервисе Яндекс.Облако, что гарантирует бесперебойную работу СДО;
  • более 20+ полезных интеграций с такими продуктами, как 1С, jivosite, Zoom, Tilda и другими;
  • команда платформы дистанционного обучения может сделать индивидуальную доработку функционала под проект клиента;
    персональный менеджер на связи в рабочее время, помогает настраивать и внедрять функции платформы в процесс;
  • любые проекты можно заказать под ключ, в том числе с геймификацией и масштабные, на уровне корпоративного университета;
  • в распоряжении клиентов библиотека с более чем 200 курсов от разных разработчиков с гибкими условиями подписки.

Есть бесплатный тариф на две недели с возможностью обучить до 10 активных пользователей. Кроме этого есть оптимальный тариф для обучения 50-500 человек с базовыми функциями и продвинутый индивидуальный тариф с обучением от 500 человек и техподдержкой 24/7.

Unicraft

Этой платформой для обучения пользуются «Сбербанк», «Ростелеком», МТС и другие известные в РФ компании. Особенностью сервиса считается интуитивно понятное управление — достаточно загрузить материалы, назначить обучение и получить результат.

Unicraft поможет решить такие задачи:

  • Обучать клиентов онлайн через доступ к курсам на платформе.
  • Адаптировать большое количество персонала без потери качества — все новые сотрудники в курсе своих обязанностей в сжатые сроки.
  • Проводить тренинги по ассортименту и продажам — сотрудники быстро понимают, как продавать новые продукты, доход компании регулярно растет.
  • Регулярно систематизировать и масштабировать обучающие программы.
  • Проводить аттестацию сотрудников для проверки знаний по единым стандартам.
  • Полностью амортизировать HR-рутину — теперь вы решаете все кадровые вопросы в одной системе.

Основные возможности платформы Unicraft:

  • можно загрузить материал в любом формате, контент будет защищён от копирования и скачивания;
  • конструктор упражнений с выбором вида тестирования и другими интересными опциями;
  • управление обучением с гибкими настройками разных параметров;
  • сводная аналитика с 20+ показателями эффективности, отчётами, оценками и отзывами;
  • функции HR синхронизируются с кадровыми системами — процессы, данные и технологии объединены в один согласованный подход управления персоналом;
  • привлекательный интерфейс с инструментами брендирования.

А также безлимитное по объему хранилище данных, бесплатные онлайн-курсы, библиотека шаблонов, четыре платных тарифа с разным набором опций для обучения от 10 до 1000+ сотрудников.

SkillCup

На сайте этой платформы СДО заявлена доходимость 92%. Кроме этого есть мобильное приложение, конструктор курсов, система аналитики и бесплатный тестовый период. Его можно запросить через форму обратной связи на сайте.

SkillCup поможет решить такие задачи:

  • В короткие сроки адаптировать новичков, быстро вести их к первым поставленным целям.
  • Быстро и эффективно знакомить с новой продукцией без отрыва от рабочего процесса.
  • Проводить аттестацию в автоматическом режиме и экономить время HR даже в процессе устного тестирования.
  • Обучать партнеров без географической привязки, онлайн, с соблюдением высоких стандартов компании.
  • Формировать кадровый резерв руководителей — заранее выстроенную систему подходящих кандидатов на замену.
  • Создавать сильный HR-бренд, привлекать и удерживать талантливый персонал.

Основные возможности платформы SkillCup:

  • удобный доступ на всех уровнях — быстрая веб-версия, хорошее мобильное приложение и комплексная интеграция с Телеграмм;
  • сотрудники учатся с помощью смартфона и не отвлекаются от основных рабочих задач;
  • платформа использует подход микрообучения — сотрудники запоминают до 95% от объема учебных материалов;
  • создать на платформе новый курс можно буквально за несколько минут без привлечения дорогостоящих экспертов;
  • нужная информация попадает к сотрудникам в течение 5 минут, вне зависимости от места их пребывания.

Платформа предлагает обучить персонал в количестве до 50 пользователей по цене 27 500 рублей в год.

Edstein

Edstein — часть HR-экосистемы HH.ru, используется для адаптации, обучения и оценки персонала, специализируется на подготовке кадров и автоматизации HR-процессов.

Edstein поможет решить такие задачи:

  • Автоматизация процесса адаптации с индивидуальными планами и шаблонами.
  • Оценка потенциала, результативности и квалификации сотрудников, а также метод оценки через опрос окружения сотрудника.
  • Автоматизация процесса обучения и переподготовки кадров на любом этапе от создания контента до сбора результатов.
  • Персонализированное обучение в разрезе конкретных отделов, сотрудников, задач и направлений.
  • Возможность создавать индивидуальные планы развития по целям и компетенциям.
  • Подбор персонала для малого, среднего и крупного бизнеса.

Основные возможности платформы Edstein:

  • платформа существенно экономит время HR-специалистов, а также время на организацию обучения;
  • сокращается текучесть кадров — 2/3 персонала после обучения остаются работать в компании более чем на год;
  • сокращает затраты времени и ресурсов на адаптацию персонала;
  • примерно 9 из 10 сотрудников достигают нужных результатов при обучении на платформе.

Вывод

Российские платформы для онлайн-обучения очень похожи друг на друга функциями, возможностями и преимуществами. Лучше смотреть на возможности, которые предлагает каждая площадка и сопоставлять их со спецификой работы вашей компании.

Например, кому-то важен алгоритм разработки пошагового обучения с глубокой персонализацией и безлимитный объём хранения данных. А кто-то захочет полностью делегировать процесс обучения персонала онлайн и отдать все связанные с этим вопросом задачи на аутсорсинг.

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