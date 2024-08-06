6 Лучших LMS платформ для онлайн обучения

Представим, что вашей компании нужно перевести обучение сотрудников в онлайн-формат. Руководитель поддерживает вашу идею и попросил изучить рынок систем онлайн-обучения. Тогда возникает вопрос — на что обратить внимание при выборе LMS, какие особенности есть у каждой платформы и какие задачи решает каждая.

Мы собрали подробные характеристики популярных платформ СДО на российском рынке в одной статье.

Из материала вы узнаете:

какие задачи можно решать с помощью российских LMS платформ;

какими преимуществами привлекают компании площадки для онлайн-обучения персонала;

каких результатов реально добиться, используя подобные сервисы.

Что такое LMS

Learning management system (LMS) — это система управления обучением, которая переводит процесс обучения в онлайн-формат. В странах СНГ такие платформы также называют СДО — система дистанционного обучения.

По сути это сайт для работы с документами и отчётами с функциями администрирования и контроля тренингов, учебных курсов и программ развития персонала.

На российском рынке более сотни платформ для онлайн-обучения, но мы изучимшесть достойных внимания HRD, L&D, руководителей отделов и менеджеров направлений.

Разберём подробнее особенности каждого сервиса.

6 Лучших платформ для онлайн обучения персонала

iSpring Learn

На этой платформе можно запустить онлайн-обучение за один день. Всё что нужно — загрузить обучающие материалы, пригласить сотрудников и контролировать процесс освоения материала.

iSpring Learn поможет решить такие задачи:

адаптировать новых сотрудников и вывести их на плановые показатели в работе;

рассказывать сотрудникам о новых товарах таким образом, чтобы они хорошо запоминали информацию, даже если новых товаров много;

автоматизировать аттестацию сотрудников и объективно оценивать их уровень подготовки;

обучать будущих руководителей по индивидуальным программам и отслеживать результаты.

Основные возможности платформы iSpring:

разработка и быстрая загрузка обучающих материалов в любом формате от электронных курсов до видеолекций и тренажёров;

любое количество гигабайт для хранения материалов без ограничений;

пошаговые программы обучения, например, в рамках задач конкретного отдела;

календарь мероприятий вместо отдельных таблиц в Excel или Google;

редактор лонгридов для работы с обучающими статьями;

сертификаты для персонала по итогам успешного обучения.

Кроме этого можно оформить портал в корпоративном стиле, проводить тестирование онлайн или скачать мобильное приложение для занятий офлайн.

Есть демо-версия на 14 дней с возможностью обучить до 10 сотрудников, платные тарифы START и BUSINESS с разными наборами опций, а также индивидуальные тарифы.

Mirapolis

Платформа для онлайн-обучения в мультиформате. Он включает работу с интерактивными материалами, геймификацию, практические занятия, групповые проекты, самостоятельное изучение, а также традиционные онлайн-занятия. Есть возможность сформировать базу знаний по предприятию. А также развивать и контролировать подготовку сотрудников.

Mirapolis поможет решить такие задачи:

Адаптация сотрудников — объяснять новым сотрудникам постепенно и систематически их будущие обязанности и ценности компании.

Продуктовое обучение — знакомить с ассортиментом, регламентом работы, принципах взаимодействия с клиентами и технике безопасности.

Развитие компетенций — повышение квалификации персонала с учётом задач и целей компании.

Тестирование — проверка знаний, подтверждение квалификации, аттестация и выдача сертификатов.

Вовлечение в обучение — в образовательный процесс включены соревновательные элементы, например, игры, рейтинги, уровни, доска почёта, есть также настраиваемые достижения и магазин товаров.

Запустить корпоративный портал — образовательное пространство для сотрудников с новостями, медиатекой, форумом, справочником и личными кабинетами.

Основные возможности платформы Mirapolis:

несколько вариантов быстро добавить сотрудников: вручную, из файла, через ссылки для саморегистрации, из базы данных или учётной записи;

быстрая загрузка обучающих материалов, назначение обучения и понятные результаты;

пользователям всех уровней доступны гибкие настройки по управлению обучающими материалами и системой в целом;

все функции LMS платформы доступны с мобильного телефона обучающимся и тем, кто контролирует процесс.

Есть демо-доступ и платный функционал. Все условия обсуждаются индивидуально, через форму обратной связи на официальном сайте.

Teachbase

На этой платформе можно создавать курсы и обучающие программы, проверять и контролировать знания, организовать онбординг, развивать и мотивировать обучающийся персонал, анализировать результаты.

Teachbase поможет решить такие задачи:

Готовить лонгриды, видео, подкасты или делегировать эти задачи.

Разрабатывать контент под конкретные цели с использованием таких инструментов, как Figma и Tilda.

Создавать курсы и тесты на конструкторе и подключать к ним аналитические инструменты.

Карьерные треки для понятного развития сотрудников, платформа направляет, руководитель видит и анализирует результаты.

Централизованное управление несколькими проектами из одного аккаунта.

Доступ ко всем обучающим материалам через мобильное приложение, даже когда нет интернета.

Основные возможности платформы:

все продукты находятся на сервисе Яндекс.Облако, что гарантирует бесперебойную работу СДО;

более 20+ полезных интеграций с такими продуктами, как 1С, jivosite, Zoom, Tilda и другими;

команда платформы дистанционного обучения может сделать индивидуальную доработку функционала под проект клиента;

персональный менеджер на связи в рабочее время, помогает настраивать и внедрять функции платформы в процесс;

персональный менеджер на связи в рабочее время, помогает настраивать и внедрять функции платформы в процесс; любые проекты можно заказать под ключ, в том числе с геймификацией и масштабные, на уровне корпоративного университета;

в распоряжении клиентов библиотека с более чем 200 курсов от разных разработчиков с гибкими условиями подписки.

Есть бесплатный тариф на две недели с возможностью обучить до 10 активных пользователей. Кроме этого есть оптимальный тариф для обучения 50-500 человек с базовыми функциями и продвинутый индивидуальный тариф с обучением от 500 человек и техподдержкой 24/7.

Unicraft

Этой платформой для обучения пользуются «Сбербанк», «Ростелеком», МТС и другие известные в РФ компании. Особенностью сервиса считается интуитивно понятное управление — достаточно загрузить материалы, назначить обучение и получить результат.

Unicraft поможет решить такие задачи:

Обучать клиентов онлайн через доступ к курсам на платформе.

Адаптировать большое количество персонала без потери качества — все новые сотрудники в курсе своих обязанностей в сжатые сроки.

Проводить тренинги по ассортименту и продажам — сотрудники быстро понимают, как продавать новые продукты, доход компании регулярно растет.

Регулярно систематизировать и масштабировать обучающие программы.

Проводить аттестацию сотрудников для проверки знаний по единым стандартам.

Полностью амортизировать HR-рутину — теперь вы решаете все кадровые вопросы в одной системе.

Основные возможности платформы Unicraft:

можно загрузить материал в любом формате, контент будет защищён от копирования и скачивания;

конструктор упражнений с выбором вида тестирования и другими интересными опциями;

управление обучением с гибкими настройками разных параметров;

сводная аналитика с 20+ показателями эффективности, отчётами, оценками и отзывами;

функции HR синхронизируются с кадровыми системами — процессы, данные и технологии объединены в один согласованный подход управления персоналом;

привлекательный интерфейс с инструментами брендирования.

А также безлимитное по объему хранилище данных, бесплатные онлайн-курсы, библиотека шаблонов, четыре платных тарифа с разным набором опций для обучения от 10 до 1000+ сотрудников.

SkillCup

На сайте этой платформы СДО заявлена доходимость 92%. Кроме этого есть мобильное приложение, конструктор курсов, система аналитики и бесплатный тестовый период. Его можно запросить через форму обратной связи на сайте.

SkillCup поможет решить такие задачи:

В короткие сроки адаптировать новичков, быстро вести их к первым поставленным целям.

Быстро и эффективно знакомить с новой продукцией без отрыва от рабочего процесса.

Проводить аттестацию в автоматическом режиме и экономить время HR даже в процессе устного тестирования.

Обучать партнеров без географической привязки, онлайн, с соблюдением высоких стандартов компании.

Формировать кадровый резерв руководителей — заранее выстроенную систему подходящих кандидатов на замену.

Создавать сильный HR-бренд, привлекать и удерживать талантливый персонал.

Основные возможности платформы SkillCup:

удобный доступ на всех уровнях — быстрая веб-версия, хорошее мобильное приложение и комплексная интеграция с Телеграмм;

сотрудники учатся с помощью смартфона и не отвлекаются от основных рабочих задач;

платформа использует подход микрообучения — сотрудники запоминают до 95% от объема учебных материалов;

создать на платформе новый курс можно буквально за несколько минут без привлечения дорогостоящих экспертов;

нужная информация попадает к сотрудникам в течение 5 минут, вне зависимости от места их пребывания.

Платформа предлагает обучить персонал в количестве до 50 пользователей по цене 27 500 рублей в год.

Edstein

Edstein — часть HR-экосистемы HH.ru, используется для адаптации, обучения и оценки персонала, специализируется на подготовке кадров и автоматизации HR-процессов.

Edstein поможет решить такие задачи:

Автоматизация процесса адаптации с индивидуальными планами и шаблонами.

Оценка потенциала, результативности и квалификации сотрудников, а также метод оценки через опрос окружения сотрудника.

Автоматизация процесса обучения и переподготовки кадров на любом этапе от создания контента до сбора результатов.

Персонализированное обучение в разрезе конкретных отделов, сотрудников, задач и направлений.

Возможность создавать индивидуальные планы развития по целям и компетенциям.

Подбор персонала для малого, среднего и крупного бизнеса.

Основные возможности платформы Edstein:

платформа существенно экономит время HR-специалистов, а также время на организацию обучения;

сокращается текучесть кадров — 2/3 персонала после обучения остаются работать в компании более чем на год;

сокращает затраты времени и ресурсов на адаптацию персонала;

примерно 9 из 10 сотрудников достигают нужных результатов при обучении на платформе.

Вывод

Российские платформы для онлайн-обучения очень похожи друг на друга функциями, возможностями и преимуществами. Лучше смотреть на возможности, которые предлагает каждая площадка и сопоставлять их со спецификой работы вашей компании.

Например, кому-то важен алгоритм разработки пошагового обучения с глубокой персонализацией и безлимитный объём хранения данных. А кто-то захочет полностью делегировать процесс обучения персонала онлайн и отдать все связанные с этим вопросом задачи на аутсорсинг.