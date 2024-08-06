6 Лучших LMS платформ для онлайн обучения

Представим, что вашей компании нужно перевести обучение сотрудников в онлайн-формат. Руководитель поддерживает вашу идею и попросил изучить рынок систем онлайн-обучения. Тогда возникает вопрос — на что обратить внимание при выборе LMS, какие особенности есть у каждой платформы и какие задачи решает каждая.
Мы собрали подробные характеристики популярных платформ СДО на российском рынке в одной статье.
Из материала вы узнаете:
- какие задачи можно решать с помощью российских LMS платформ;
- какими преимуществами привлекают компании площадки для онлайн-обучения персонала;
- каких результатов реально добиться, используя подобные сервисы.
Что такое LMS
Learning management system (LMS) — это система управления обучением, которая переводит процесс обучения в онлайн-формат. В странах СНГ такие платформы также называют СДО — система дистанционного обучения.
По сути это сайт для работы с документами и отчётами с функциями администрирования и контроля тренингов, учебных курсов и программ развития персонала.
На российском рынке более сотни платформ для онлайн-обучения, но мы изучимшесть достойных внимания HRD, L&D, руководителей отделов и менеджеров направлений.
Разберём подробнее особенности каждого сервиса.
6 Лучших платформ для онлайн обучения персонала
iSpring Learn
На этой платформе можно запустить онлайн-обучение за один день. Всё что нужно — загрузить обучающие материалы, пригласить сотрудников и контролировать процесс освоения материала.
iSpring Learn поможет решить такие задачи:
- адаптировать новых сотрудников и вывести их на плановые показатели в работе;
- рассказывать сотрудникам о новых товарах таким образом, чтобы они хорошо запоминали информацию, даже если новых товаров много;
- автоматизировать аттестацию сотрудников и объективно оценивать их уровень подготовки;
- обучать будущих руководителей по индивидуальным программам и отслеживать результаты.
Основные возможности платформы iSpring:
- разработка и быстрая загрузка обучающих материалов в любом формате от электронных курсов до видеолекций и тренажёров;
- любое количество гигабайт для хранения материалов без ограничений;
- пошаговые программы обучения, например, в рамках задач конкретного отдела;
- календарь мероприятий вместо отдельных таблиц в Excel или Google;
- редактор лонгридов для работы с обучающими статьями;
- сертификаты для персонала по итогам успешного обучения.
Кроме этого можно оформить портал в корпоративном стиле, проводить тестирование онлайн или скачать мобильное приложение для занятий офлайн.
Есть демо-версия на 14 дней с возможностью обучить до 10 сотрудников, платные тарифы START и BUSINESS с разными наборами опций, а также индивидуальные тарифы.
Mirapolis
Платформа для онлайн-обучения в мультиформате. Он включает работу с интерактивными материалами, геймификацию, практические занятия, групповые проекты, самостоятельное изучение, а также традиционные онлайн-занятия. Есть возможность сформировать базу знаний по предприятию. А также развивать и контролировать подготовку сотрудников.
Mirapolis поможет решить такие задачи:
- Адаптация сотрудников — объяснять новым сотрудникам постепенно и систематически их будущие обязанности и ценности компании.
- Продуктовое обучение — знакомить с ассортиментом, регламентом работы, принципах взаимодействия с клиентами и технике безопасности.
- Развитие компетенций — повышение квалификации персонала с учётом задач и целей компании.
- Тестирование — проверка знаний, подтверждение квалификации, аттестация и выдача сертификатов.
- Вовлечение в обучение — в образовательный процесс включены соревновательные элементы, например, игры, рейтинги, уровни, доска почёта, есть также настраиваемые достижения и магазин товаров.
- Запустить корпоративный портал — образовательное пространство для сотрудников с новостями, медиатекой, форумом, справочником и личными кабинетами.
Основные возможности платформы Mirapolis:
- несколько вариантов быстро добавить сотрудников: вручную, из файла, через ссылки для саморегистрации, из базы данных или учётной записи;
- быстрая загрузка обучающих материалов, назначение обучения и понятные результаты;
- пользователям всех уровней доступны гибкие настройки по управлению обучающими материалами и системой в целом;
- все функции LMS платформы доступны с мобильного телефона обучающимся и тем, кто контролирует процесс.
Есть демо-доступ и платный функционал. Все условия обсуждаются индивидуально, через форму обратной связи на официальном сайте.
Teachbase
На этой платформе можно создавать курсы и обучающие программы, проверять и контролировать знания, организовать онбординг, развивать и мотивировать обучающийся персонал, анализировать результаты.
Teachbase поможет решить такие задачи:
- Готовить лонгриды, видео, подкасты или делегировать эти задачи.
- Разрабатывать контент под конкретные цели с использованием таких инструментов, как Figma и Tilda.
- Создавать курсы и тесты на конструкторе и подключать к ним аналитические инструменты.
- Карьерные треки для понятного развития сотрудников, платформа направляет, руководитель видит и анализирует результаты.
- Централизованное управление несколькими проектами из одного аккаунта.
- Доступ ко всем обучающим материалам через мобильное приложение, даже когда нет интернета.
Основные возможности платформы:
- все продукты находятся на сервисе Яндекс.Облако, что гарантирует бесперебойную работу СДО;
- более 20+ полезных интеграций с такими продуктами, как 1С, jivosite, Zoom, Tilda и другими;
- команда платформы дистанционного обучения может сделать индивидуальную доработку функционала под проект клиента;
персональный менеджер на связи в рабочее время, помогает настраивать и внедрять функции платформы в процесс;
- любые проекты можно заказать под ключ, в том числе с геймификацией и масштабные, на уровне корпоративного университета;
- в распоряжении клиентов библиотека с более чем 200 курсов от разных разработчиков с гибкими условиями подписки.
Есть бесплатный тариф на две недели с возможностью обучить до 10 активных пользователей. Кроме этого есть оптимальный тариф для обучения 50-500 человек с базовыми функциями и продвинутый индивидуальный тариф с обучением от 500 человек и техподдержкой 24/7.
Unicraft
Этой платформой для обучения пользуются «Сбербанк», «Ростелеком», МТС и другие известные в РФ компании. Особенностью сервиса считается интуитивно понятное управление — достаточно загрузить материалы, назначить обучение и получить результат.
Unicraft поможет решить такие задачи:
- Обучать клиентов онлайн через доступ к курсам на платформе.
- Адаптировать большое количество персонала без потери качества — все новые сотрудники в курсе своих обязанностей в сжатые сроки.
- Проводить тренинги по ассортименту и продажам — сотрудники быстро понимают, как продавать новые продукты, доход компании регулярно растет.
- Регулярно систематизировать и масштабировать обучающие программы.
- Проводить аттестацию сотрудников для проверки знаний по единым стандартам.
- Полностью амортизировать HR-рутину — теперь вы решаете все кадровые вопросы в одной системе.
Основные возможности платформы Unicraft:
- можно загрузить материал в любом формате, контент будет защищён от копирования и скачивания;
- конструктор упражнений с выбором вида тестирования и другими интересными опциями;
- управление обучением с гибкими настройками разных параметров;
- сводная аналитика с 20+ показателями эффективности, отчётами, оценками и отзывами;
- функции HR синхронизируются с кадровыми системами — процессы, данные и технологии объединены в один согласованный подход управления персоналом;
- привлекательный интерфейс с инструментами брендирования.
А также безлимитное по объему хранилище данных, бесплатные онлайн-курсы, библиотека шаблонов, четыре платных тарифа с разным набором опций для обучения от 10 до 1000+ сотрудников.
SkillCup
На сайте этой платформы СДО заявлена доходимость 92%. Кроме этого есть мобильное приложение, конструктор курсов, система аналитики и бесплатный тестовый период. Его можно запросить через форму обратной связи на сайте.
SkillCup поможет решить такие задачи:
- В короткие сроки адаптировать новичков, быстро вести их к первым поставленным целям.
- Быстро и эффективно знакомить с новой продукцией без отрыва от рабочего процесса.
- Проводить аттестацию в автоматическом режиме и экономить время HR даже в процессе устного тестирования.
- Обучать партнеров без географической привязки, онлайн, с соблюдением высоких стандартов компании.
- Формировать кадровый резерв руководителей — заранее выстроенную систему подходящих кандидатов на замену.
- Создавать сильный HR-бренд, привлекать и удерживать талантливый персонал.
Основные возможности платформы SkillCup:
- удобный доступ на всех уровнях — быстрая веб-версия, хорошее мобильное приложение и комплексная интеграция с Телеграмм;
- сотрудники учатся с помощью смартфона и не отвлекаются от основных рабочих задач;
- платформа использует подход микрообучения — сотрудники запоминают до 95% от объема учебных материалов;
- создать на платформе новый курс можно буквально за несколько минут без привлечения дорогостоящих экспертов;
- нужная информация попадает к сотрудникам в течение 5 минут, вне зависимости от места их пребывания.
Платформа предлагает обучить персонал в количестве до 50 пользователей по цене 27 500 рублей в год.
Edstein
Edstein — часть HR-экосистемы HH.ru, используется для адаптации, обучения и оценки персонала, специализируется на подготовке кадров и автоматизации HR-процессов.
Edstein поможет решить такие задачи:
- Автоматизация процесса адаптации с индивидуальными планами и шаблонами.
- Оценка потенциала, результативности и квалификации сотрудников, а также метод оценки через опрос окружения сотрудника.
- Автоматизация процесса обучения и переподготовки кадров на любом этапе от создания контента до сбора результатов.
- Персонализированное обучение в разрезе конкретных отделов, сотрудников, задач и направлений.
- Возможность создавать индивидуальные планы развития по целям и компетенциям.
- Подбор персонала для малого, среднего и крупного бизнеса.
Основные возможности платформы Edstein:
- платформа существенно экономит время HR-специалистов, а также время на организацию обучения;
- сокращается текучесть кадров — 2/3 персонала после обучения остаются работать в компании более чем на год;
- сокращает затраты времени и ресурсов на адаптацию персонала;
- примерно 9 из 10 сотрудников достигают нужных результатов при обучении на платформе.
Вывод
Российские платформы для онлайн-обучения очень похожи друг на друга функциями, возможностями и преимуществами. Лучше смотреть на возможности, которые предлагает каждая площадка и сопоставлять их со спецификой работы вашей компании.
Например, кому-то важен алгоритм разработки пошагового обучения с глубокой персонализацией и безлимитный объём хранения данных. А кто-то захочет полностью делегировать процесс обучения персонала онлайн и отдать все связанные с этим вопросом задачи на аутсорсинг.