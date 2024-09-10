С 20 по 22 сентября 2024 года на берегу Обского моря, что недалеко от города Новосибирска, пройдет очередной IXX Сибирский астрономический форум.

СибАстро приглашает к участию всех, кто неравнодушен к интереснейшей из наук — астрономии, кто хочет найти свое место во Вселенной, кто мечтает увидеть звездное небо в настоящий телескоп и, наконец, просто пообщаться с единомышленниками. Цель форума — показать общественную значимость этой древней науки, помочь в профессиональной ориентации школьников или подсказать молодому поколению, как можно с интересом и пользой проводить свободное время, обсудить современные достижения науки о космосе.

Начиная с 2006 года Сибирский астрономический форум ежегодно проводится в окрестностях Новосибирска. Для этого выбрана середина сентября — время темных ночей, благоприятных для астрономических наблюдений, и относительно теплой погоды.

В программу проведения форума включены выступления многих профессиональных ученых и любителей. Свои лекции прочтут Владимир Сурдин, Сергей Язев, Леонид Еленин, Игорь Паша, представители отряда российских космонавтов поделятся своим опытом пребывания на орбите. Ожидается также участие Станислава Короткого (Астроверты), Сергея Масликова, Елизаветы Каменевой, Александра Тюлькина, Алексея Полякова и др.

Сибирский астрономический форум — это совместное мероприятие Новосибирского приборостроительного завода (АО НПЗ), Сибирского государственного университета геосистем и технологий (бывш. СГГА), Большого Новосибирского планетария им. Анны Кикиной. Поддержку форуму оказывают научные и учебные организации, деятельность которых напрямую или косвенно связана с любительской и профессиональной астрономией, а также разработчики и производители астрономической техники, другие коммерческие и общественные организации. СибАстро — 2024 гостеприимно ждет всех, кому небезразлично звездное небо; всех, кого интересуют телескопы и методы работы с ними; всех, кто хочет узнавать и говорить, обмениваться опытом о разведке новых планет, звездных систем, астрономических объектов и галактик, применении современных технологий для раскрытия тайн Вселенной.