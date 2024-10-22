Две межпланетные миссии: в поисках новых ответов на старые вопросы

В первой половине октября с разницей в неделю с площадок во Флориде состоялись два первых в этом году межпланетных пуска: Hera и Europa Clipper. Между ними есть множество отличий, но их объединяет также и несколько общих моментов, которые и стали причиной такого пространственного и временного соседства.

Вечные темы

Обе эти миссии объединены прежде всего темами, которые близки и понятны не только ученым-специалистам, но и широким массам: защита Земли от астероидного удара и поиск внеземной жизни.

Защита Земли

Со времен взрыва над Тунгуской в 1908 году (и даже раньше) астероидная угроза занимает видное место среди «страшилок» и сценариев конца света, локального или глобального. Эта тенденция усилилась в начале 1980-х после появления гипотезы отца и сына Альваресов, согласно которой основной причиной вымирания динозавров 66 млн лет назад стало падение 10-километрового астероида в районе полуострова Юкатан в Мексике. Гипотеза с тех пор вошла в научный мейнстрим, а угроза подобного импакта естественным образом обосновалась в массовой культуре, что хорошо видно по голливудским блокбастерам Deep Impact (1998), Armageddon (1998), Don’t Look Up (2021) и др. Как понятно из этих фильмов, вопрос «что же делать?» далеко не так тривиален и не имеет пока однозначного ответа.

Обнаружение

Ключевой момент защиты, который не всегда затрагивается в тех фильмах, — это своевременное обнаружение угрозы и оценка ее серьезности. Составлением карт угроз и списков потенциально опасных небесных тел заняты многие обсерватории, наземные и космические. Благодаря общим усилиям все объекты радиусом свыше километра, вероятно, уже выявлены, и апокалиптические сценарии уничтожения всей Земли кажутся маловероятными в ближайшую тысячу лет. Тем не менее и тела поменьше способны нанести существенный ущерб, если будут обнаружены слишком поздно.

Отклонение

Что же делать в случае, если найден опасный (т. е. достаточно крупный и массивный) объект и точно спрогнозирована дата его столкновения с Землей? Как это предотвратить?

Предлагаемые идеи можно условно разделить на следующие вариации:

подрыв ядерного заряда на поверхности астероида, над нею или в его глубине;

использование для отклонения орбиты массы самого космического аппарата и высокой скорости его прилета относительно самого астероида (кинетический метод);

экзотические/бесконтактные методы включают в себя изменение альбедо (части) астероида, использование ионных или химических ракетных двигателей, так называемые гравитационные тягачи и др.

Так как испытания ядерных боеприпасов весьма проблематичны с точки зрения международных договоров (возможны и другие осложнения) решено на первых порах сосредоточиться на кинетическом методе. Основным вопросом стала вероятная мера пластичности/эластичности столкновения и распределения энергии внутри цели-астероида — по моделям твердый шар ведет себя совершенно иначе, чем ком песка. К тому же важен выбор цели, чтобы орбитальные параметры можно было точно измерить. Таковой стала двойная система околоземного, но неопасного 800-метрового астероида Дидим (Didymos) и его тогда еще безымянного 160-метрового спутника (впоследствии Диморф — Dimorphos), а параметр, на который можно заметно повлиять и точно его измерить — это период их обращения вокруг общего центра масс.

Поиск жизни

Идея, что жизнь может существовать не только на Земле, но и на других планетах, возникала еще у некоторых античных мыслителей.

Тем не менее всплеск ее популярности случился вслед за появлением телескопов, позволявших рассмотреть детали на поверхности Марса и атмосферу Венеры. Марсианские каналы, «Война миров» Уэллса, «Аэлита» Толстого — продукты той эпохи. Тогда многие считали, что на холодном Марсе обитает старая сверхразвитая цивилизация, а на теплой скрытой от взглядов Венере зарождается молодая жизнь, возможно с динозаврами.

Но начавшаяся в середине века космическая эра и АМС 1960-х годов — американские «Маринеры» и советские «Венеры» — позволили отснять планеты вблизи и в разных диапазонах и прийти к выводу, что Венера слишком горяча, а поверхность Марса пустынна, так что на обоих планетах нет и не может быть цивилизаций, напоминающих земную.

Еще один гвоздь в крышку гроба прежнего энтузиазма забили в 1970-х американские «Викинги», высадившиеся на Марсе и показавшие, что если там и есть жизнь, то она хорошо спрятана и ее нелегко найти.

Примерно тогда же основной фокус исследований сместился с поисков разумной жизни (SETI: Search for ExtraTerrestrial Intelligence) к астробиологии — поиску индикаторов первоначальных кирпичиков жизни — биосигнатур или биомаркеров.

На фоне этого получил популярность термин «зона Златовласки»: у каждой звезды есть довольно узкое «кольцо» потенциальной обитаемости. В 2000-е годы, по мере того, как космический телескоп «Кеплер» обнаружил тысячи экзопланет, это стало важнейшим инструментарием для их характеризации и ранжирования.

Но и с Солнечной системой далеко не всё закрыто! Наблюдения «Вояджеров» позволили выяснить, что у Европы — открытого еще Галилеем спутника Юпитера — необычно гладкая поверхность, вероятно, изо льда, а под ней возможен океан из жидкой воды. Запущенная вскоре после этого АМС «Галилео» сумела более десяти раз близко пролететь возле Европы, подтвердив наличие ледяной коры и подледного океана. Это, а еще последующее обнаружение АМС «Кассини» сходных условий на спутнике Сатурна Энцеладе, включая съемки выбросов пара из гейзеров, вернули научному сообществу какой-то оптимизм и надежды на обнаружение в тех океанах более или менее сложной жизни. Яркий пример — фильм Europa Report (2016). И, конечно же, многие коллективы исследователей принялись планировать запуски новых АМС к таким вот спутникам, снабженные посадочными модулями.

Планирование

AIDA: DART и Hera

В 2013 году специалистами NASA и их европейскими коллегами в рамках совместной программы AIDA (Asteroid Impact and Deflection Assessment) была предложена пара миссий, которые в 2017-м (после отсрочки и уменьшения европейской части) получили финансирование и наименования: американская DART (Double Asteroid Redirection Test) и европейская Hera. По плану первая из них должна была стартовать в 2021 году и осуществить столкновение с астероидом, а вторую нужно было запустимть в 2024-м, чтобы изучить место удара. Впоследствии итальянские исследователи добавили к миссиям три небольших попутчика: LUCIACube к DART (для фотографирования немедленных последствий удара), Juventas и Milani для Hera.

Europa Orbiter, JIMO, Laplace, JUICE, Europa Clipper и Lander

Первое предложение экспедиции NASA к Европе произошло еще во время расширенной миссии «Галилео», основная цель которой как раз и заключалась в близких пролетных наблюдениях данного спутника (их тогда состоялось восемь, и еще четыре в основной части). Предложение тогда касалось орбитальной миссии Europa Orbiter, оно не было принято, но коллектив позвали в NASA работать над дальнейшими, более смелыми идеями.

И действительно смелая идея появилась: аппарат JIMO c ядерным реактором, гигантскими радиаторами и множеством ионников и двигателей Холла мог перемещаться между орбитами всех четырех галилеевых спутников и нести серьезную научную нагрузку, включая лендер. Однако оценка его стоимости быстро превысила 20 млрд долл., так что проект уступил Constellation в сражении за первую статью бюджета NASA и был отменен. Интересно, что многие идеи и решения JIMO были впоследствии учтены в работах Роскосмоса над проектами «Нуклон» и «Зевс».

После этого в NASA вернулись к варианту Jupiter Europa Orbiter, но на сей раз в координации с коллегами из ESA, которые делали Jupiter Ganymede Orbiter; наименование совместной программы — Laplace; рассматривались также варианты участия в ней Японии и России.

Тем не менее говорилось, что из-за опаснейшей юпитерианской радиации возле Европы орбитальный аппарат либо получится крайне дорогим, либо проживет очень недолго, либо и то, и другое. Европейцы же продолжили разработку своего аппарата, позже переименованного в JUICE (JUpiter ICy mooon Explorer), и запустили его в 2023 году.

Разработка аппаратов для Европы продолжилась: вместо орбитального была выбрана концепция множественных пролетов, и аппарат назвали Clipper в честь легких торговых парусников. Также продолжилась разработка Lander. И у программы появился могущественный покровитель: конгрессмен Джон Кульберсон, член Комиссии по ассигнованиям, глава Подкомитета по науке, от которого во многом зависят бюджеты NASA. Он принял личное активнейшее участие в работе над программой, был вовлечен во множество технических обсуждений и обеспечил всему этому общественную и политическую поддержку — настолько, что к его уходу из Конгресса в 2019 году Clipper уже перешел к стадии строительства в железе. Lander же был отложен до лучших времен…

Выбор траектории полета

Как правило, для автоматических миссий приоритетом становится не скорость прибытия, а масса доставляемых научных инструментов. Поэтому при их планировании траектории полета стараются оптимизировать по расходу топлива, чтобы сэкономить на его массе. Ключевым инструментом тут выступают гравитационные маневры — пролеты возле массивных тел (обычно планет), позволяющие получить часть их углового момента в движении вокруг Солнца. Любопытно что из-за особенностей орбитальной механики и того, что скорость при этом зачастую важнее местоположения, эти планеты могут быть совершенно не «по пути» в интуитивном порядке: например, путь «Кассини» от Земли к Сатурну пролегал через окрестности Венеры, Земли и снова Земли.

И если в полетах к «близким» Венере или Марсу разница не такая уж существенная и так называемая гомановская (эллиптическая) траектория зачастую дает неплохое начальное приближение, то для всех других целей разница между «быстрыми» траекториями и вариантами, использующими гравитационные маневры, весьма значительна: время прибытия намного позже, окна запуска — короткие и нерегулярные, но зато экономия массы очень значительна, что и позволяет запустить достаточно крупный аппарат с помощью доступной ракеты-носителя.

Земля — Марс — Дидим

В случае Hera, в отличии от DART, задача стоит не только в том, чтобы достичь системы Дидим, но и в том, чтобы затормозить и долгое время маневрировать у цели. Поэтому масса аппарата выше (1218 кг против 624 кг у предшественника), а энергетика, требуемая для его запуска (С3=31) более мощная: вначале план был запустить ее европейской Ariane 62, но задержки с разработкой последней привели к переносу на Falcon 9 в самой мощной, одноразовой конфигурации. И всё равно этого мало для прямой траектории, требуется помощь Марса, что приводит к продолжительности пути в более чем два года.

Земля — Марс — Земля — Юпитер

Для Europa Clipper, в отличии от большинства других научных миссий, важна срочность: хотелось, чтобы она успела пораньше отснять достаточную часть поверхности спутника, ведь на основании этого будет выбираться оптимсальное место посадки Europa Lander. C этой целью план миссии предполагал прямую трехлетнюю траекторию и использование сверхтяжелой ракеты-носителя SLS. Это считалось настолько важным, что Кульберсон, покровитель программы, сумел принять это как закон(!) через Конгресс.

Тем не менее после отмены Lander, задержек с SLS, роста ее цены и появления другой сверхтяжелой РН маятник качнулся в другую сторону. Финальными ударами стали бо́льшие прогнозируемые вибрации боковых твердотопливных ускорителей SLS, требовавшие от разработчиков АМС длительных и дорогих переделок, да и уход Кульберсона из Конгресса.

Так называемых коммерческих альтернатив было две:

Delta IV Heavy с гравитационным маневром у Венеры (траектория VEEGA: Venus-Earth-Earth-Gravity-Assists) за 6,5 лет.

Falcon Heavy (одноразовая модификация) c твердотопливным разгонным блоком Star-48BV (траектория ΔEGA: DeltaV-Earth-Gravity-Assist) почти за шесть лет.

Оба варианта были весьма проблематичны, первый — близостью части траектории к Солнцу и необходимостью перепланировки аппарата под такие тепловые условия, а второй — сложностью интеграции «Фалкона» с этим РБ. Поэтому незадолго до решения к ответственному за это инженеру JPL пришел его начальник и предложил еще раз запустить программу с поиском вариантов. И неожиданно для обоих новый вариант таки нашелся — из редко попадающегося класса траекторий MEGA — через Марс и потом на особо быстрой скорости к Земле и оттуда к Юпитеру — на Falcon Heavy, без РБ, и всего за 5,5 года.

Интересно что из-за высокой массы аппарата (6065 кг) и высокой энергетики пуска (С3=41, восьмое место всех времен) этот аппарат не только потребовал самую мощную, одноразовую версию данного сверхтяжелого носителя, но и полностью использовал ее возможности.

Аппараты и инструменты

Hera

Hera представляет из себя небольшой куб стороной немногим свыше метра с солнечными панелями по бокам. Аппарат сделан известной немецкой фирмой OHB.

Аппарат оборудован следующими научными инструментами:

AFC (Asteroid Framing Camera)

Задачи:

картографирование поверхности Дидимоса и Диморфоса;

определение формы, размера и объема астероидов;

изучение кратера, созданного DART.

PALT (Planetary ALTimeter)

Задачи:

помощь в навигации космического аппарата;

уточнение топографии астероидов.

TIRI (Thermal InfraRed Imager)

Задачи:

изучение теплофизических свойств поверхности;

анализ состава и структуры реголита.

HypI (Hyperspectral Imager)

Задачи:

определение минералогического состава поверхности;

поиск следов воздействия DART на Диморфосе.

Дополнительно Hera несет два кубсата, которые смогут выходить на орбиты намного ближе к двум астероидам, чем сам аппарат:

Milani:

Основной инструмент ASPECT (Asteroid Spectral Imager).

Juventas:

Основной инструмент JuRa (Juventas Radar) для исследования подповерхностной структуры астероида.

Связь между Hera и кубсатами не только важна технологически для будущих миссий, но и позволяет путем анализа задержек определять массу и плотность двух астероидов и характеризовать их общее гравитационное поле.

Europa Clipper

Примерно половину массы аппарата занимает двигательная установка и компоненты топливной пары для выхода на орбиту Юпитера и прочих орбитальных маневров до и после.

Так как солнечное освещение около Юпитера в 25–30 раз слабее того, что у Земли, аппараты там (и во всей внешней Солнечной системе) использовали радиоизотопные генераторы на плутонии для получения тепла и электричества. Но в последние годы эффективность солнечных панелей возросла, и их стали применять и для дальних миссий. Данная крупнейшая экспедиция требует много электричества, поэтому необходимы большие панели — в развернутом состоянии их размах — свыше 30 м — больше любой другой существовавшей АМС.

Основными научными задачами Сlipper считаются исследования ледяной поверхности, подповерхностного океана и геологической активности Европы. А поиск следов жизни, биомаркеров — только побочная цель, «если повезет».

Аппарат несет девять научных инструментов:

EIS состоит из широкоугольной камеры WAC и узкоугольной NAC для получения изображений поверхности Европы с высоким разрешением.

E-UVS — ультрафиолетовый спектрограф для обнаружения потенциальных «гейзеров» и сбора данных об атмосфере.

REASON — радар, проникающий сквозь лед для зондирования ледяной коры Европы.

E-THEMIS — детектор тепла для картирования температурных свойств Европы и дополнительной информации о поверхности и подповерхностном слое.

MASPEX — масс-спектрометр для определения состава поверхности и подповерхностного океана путем анализа чрезвычайно разреженной атмосферы спутника и любого материала с поверхности, выброшенного в космос.

MISE — картографический спектрометр для идентификации и картирования распределения органических веществ, солей, гидратов кислот, фаз водяного льда и других материалов с целью определения пригодности океана Европы для жизни.

PIMS — плазменный прибор для магнитного зондирования — для совместной с MISE оценки толщины ледяной оболочки Европы, глубины океана и его солености путем изучения магнитного поля Европы.

ECM — магнитометр для изучения магнитного поля вблизи Европы, определения состава, глубины и динамики подповерхностного океана, а также структуры ледяной коры.

SUDA — анализатор пыли для изучения состава малых твердых частиц, выбрасываемых с Европы

Что дальше?

Итак, 7 и 14 октября оба аппарата были успешно запущены, несмотря на бушующий в округе ураган Мильтон и идущее расследование FAA о неправильном срабатывании двигателя второй ступени Falcon 9 при сходе в атмосферу после пуска корабля на МКС. Оба аппарата сориентировали себя в пространстве, связались с наземной станцией, раскрыли солнечные панели и провели начальные тесты работоспособности инструментов. Начинается долгий путь.

В пути

Оба аппарата на первом участке траектории летят к Марсу (что и обеспечило близость запусков — обеим миссиям надо было попасть в «марсианское» окно) и пролетят в пределах тысячи километров: Clipper от самого Марса, а Hera — от его спутника Деймоса. В процессе пролета они задействуют несколько научных инструментов с целью тестирования, но, возможно, и получения новых научных результатов, особенно в ходе сравнения полученных данных с данными предыдущих марсианских миссий — например, эмиратской Hope и японской MMX.

Ближе к цели начнется подготовка к торможению, тесты двигателей и сопутствующих систем, а после само торможение и выход на замкнутую орбиту у Дидима и Юпитера соответственно.

Около цели

Вокруг Дидимоса и Диморфа

Орбита у небесных тел с малой гравитацией непроста и требует постоянных коррекций, но европейские специалисты набрались опыта во время миссии Rosetta. Двухлетняя программа наблюдений разделена на несколько фаз: предварительное обследование, отделение кубсатов, детализированное обследование, снижение и близкое обследование кратера и мест посадки, демонстрация автономных операций сближения, во время которых специалисты надеются получить максимум информации как по двум астероидам, так и по работе трех разных аппаратов на разных орбитах в этой системе.

В системе Юпитера

После входа на вытянутую орбиту возле Юпитера в начале 2030 года Clipper использует несколько пролетов у Ганимеда для снижения дальней от Юпитера точки орбиты и почти год спустя начнет регулярные пролеты Европы— сначала у дальней от Юпитера стороны, а потом ближней. В ходе 49 пролетов, запланированных в основной миссии (на расстояниях от 25 до 4000 км), планируется составить намного более подробную карту Европы, чем прежде, и, возможно, пролететь недалеко от действующего «гейзера». В конце этой стадии, в 2034 году, возможно продление миссии — в зависимости от количества оставшегося топлива и состояния бортовых систем.

Финал

Все четыре аппарата закончат свой путь не вечными странниками, а на поверхности космических тел:

Кубсаты Juventas и Milani попытаются мягко сесть на Диморф и поработать на его поверхности. Hera же после завершения их и своей миссии попытается мягко сесть на основной астероид — Дидим.

Для Europa Clipper любое соприкосновение с поверхностью Европы строго запрещено международными правилами Planetary Protection, следящими за незагрязнением внеземных потенциально обитаемых мест. Поэтому в планах — перелет к ближайшему другому спутнику, Ганимеду, и завершение полета в виде его нового небольшого кратера.

Последователи

Защита

В 2027 году планируется китайский ответ на DART+Hera, но более похожий на изначальный план AIDA (AIM+DART): сначала «наблюдатель» займет свою позицию неподалеку от «цели», 30-метрового астероида 2015 XF26, а потом в этот же астероид врежется «снаряд», запущенный тем же пуском, но летевший от Земли по более длинной траектории.

В 2029 году совсем рядом с Землей пройдет 300-метровый астероид Апофис, долгое время считавшийся угрозой № 1. К нему уже летит американская АМС OSIRIS-REX, и, вероятно, будет профинансирована и запущена еще одна европейская АМС RAMSES, очень похожая по дизайну на Hera.

Для выявления новых астероидов на смену NEOWISE специалисты NASA создают NEO Surveyor, планируемое местонахождение которого (точка Лагранжа L 1 системы Земля — Солнце) наилучшим образом позволит заметить те околоземные тела, которые ускользают от наземных телескопов из-за солнечной «засветки». Также европейцы планируют запустить туда же еще один обзорный телескоп NEOMIR — он заметит те астероиды, которые ускользнут от взора первого аппарата, но эта миссия пока еще не утверждена.

Астробиология

Из уже утвержденных астробиологических миссий в Солнечной системе можно отметить три крупные марсианские: европейский марсоход с буром ExoMars (запуск в 2028 году) и две миссии по возврату грунта: китайская Tianwen-3 (2028) и американская Mars Sample Return (2030?).

Параллельно с ними к спутнику Сатурна Титану полетит в 2028 году атомный октокоптер Dragonfly.

Но максимальные надежды связываются всё же с Европой и Энцеладом. И так как вторая цель намного проще (около Сатурна намного меньше радиации), то множество конкурсов NASA и ESA фокусируются на миссиях к нему — пролеты через выхлоп гейзеров, посадки у них самих, либо и то, и то одновременно. Выбор и официальное утверждение такой миссии весьма вероятны в ближайшие годы.

Насчет Европы: есть предложения небольших пролетных миссий возле нее с целью восполнения разного рода «лакун», которые останутся после Clipper — в том числе по направленному поиску биомаркеров. Что же касается посадочных миссий (не говоря уж о тех, что планируют бурить лед до воды под ним), то, вероятнее всего, им придется ждать как научных результатов Europa Clipper, так и развития программы Starship — чтобы уточнить, какие объемы и массы оборудования можно будет отправить на поверхность Европы в ближайшие десятилетия.

Андрей Колин, MSc, выпускник International Space University,

системный инженер космических аппаратов