Объекты для создания трудностей

Борьба с трудностями имеет давнюю историю — продолжительностью в эволюцию жизни на Земле. И по мере развития живых существ всё больший удельный вес в этой борьбе приобретали трудности, преднамеренно создаваемые одними участниками взаимодействий для других. В человеческой культуре создание трудностей другим становится одним из важных видов инструментальной, орудийной деятельности, преследующей различные — вплоть до прямо противоположных — цели. Ниже я рассмотрю различные области этой деятельности людей. Исследователь той или иной области из перечисленных может указать на неполноту и издержки ее описания. Моя задача — не представить их во всей полноте, что в одной статье невозможно. Задача — указать на эти области как на составляющие континуума деятельностей по созданию трудностей в их культурном и эволюционирующем разнообразии, связанном с разными типами отношения к другому. Я рассмотрю объекты, созданные для:

обучения и тренировки;

игр;

причинения страданий;

безопасности и удобства;

диагностики качеств другого.

Этот перечень не исчерпывающий, но здесь я ограничусь им1.

Объекты, создающие трудности в целях обучения и тренировки

Грубо эти объекты можно разделить на те, что создают трудности для ума, и на создающие трудности для тела. К первой группе относятся, например, многочисленные физические объекты, представленные в интерактивных научных музеях. Часто это объекты с парадоксальным, неожиданным поведением, в котором, как предполагается, захочет разобраться часть посетителей — детей и взрослых.

Ко второй группе объектов, создающих трудности для тела в целях обучения и тренировки, относится огромное разнообразие тренажеров; сюда также входят различные полосы препятствий, которые надо преодолеть, и пр.

Объекты, создающие трудности в игровых целях

Примеров игр, в которых используются такие объекты, каждый может привести множество. Пример задания из игры в фанты — перерисовать предложенное изображение, глядя на него и на свой создаваемый рисунок только в зеркало и не видя непосредственно своих рук и рисунка. Зеркало здесь — инструмент создания трудности, наряду с изображением, предложенным для копирования. Можно также упомянуть компьютерные игры, где играющему нужно проводить свой персонаж через полосы препятствий с раскачивающимися дисковыми пилами, смыкающимися стенами и пр. Примеры можно приводить и приводить.

Чтобы облегчить смысловой переход к разделу, следующему за этим игровым, я остановлюсь на тех объектах, что создают физические трудности телу, организму человека.

Бег в мешках — известное забавное соревнование. В нем используется вещь, весьма удобная при применении по прямому назначению (хранение и перемещение чего-то), но очень неудобная, если в нее залезть и побежать-поскакать. Мешки, правда, были придуманы не для бега в них, поэтому не очень подходят как пример создания/изобретения особых объектов, создающих трудности. А вот для современных спортивно-игровых шоу разработчики специально создают инвентарь и одежду, являющиеся творческим развитием идеи бега в мешках (и других старинных забав такого рода). Пример — французское спортивно-развлекательное шоу Intervilles (российская версия — «Большие гонки»). В нем для беговых заданий создаются костюмы в человеческий рост и выше, весом до 40 кг, со ступнями типа ласт и пр. Вот что говорит физически очень хорошо подготовленный участник, экс-капитан сборной Москвы по самбо, мастер спорта международного класса Максим Неганов о том, как он стал захлебываться в таком костюме, упав бассейн: «Это был единственный раз, когда я действительно испугался… Очень много травм было среди неподготовленных людей, почти каждый день — переломы рук, ног, ребер, растяжения» 2. «Одну минуту может продержаться участник в специальном костюме для конкурса „Лошадь Пржевальского“. Его можно сравнить с плотным резервуаром, куда совсем не поступает воздух. Никита Пресняков, проходя этот конкурс, едва не упал в обморок — артист просто начал задыхаться» 3.

Эти примеры позволяют перейти к следующему разделу.

Создание объектов, причиняющих страдания

Прежде всего это различные специализированные орудия, создаваемые с древности с высокой изобретательностью и в большом разнообразии. Я намеренно не буду останавливаться на этой чувствительной в разных значениях теме, но оставляю как самостоятельный раздел. Она освещается во второй части книги ирландского психолога Киарана Бенсона «Культурная психология человеческого „Я“» 4.

Объекты, создающие трудности в целях безопасности и удобства

Во многих случаях для того, чтобы сделать что-то более безопасным, приходится затруднить к этому доступ на уровне предметных действий. Крышки емкостей с едкими и ядовитыми бытовыми веществами и крышки емкостей с лекарствами в настоящее время делают такими, что их трудно открыть, не зная секрета. Например, колпачок емкости с жидкостью для чистки раковин и унитазов нужно сдавить и повернуть — без предварительного сдавливания он не повернется и открывание не начнется. Крышку баночки с таблетками надо нажать вниз и повернуть. Кнопку кулера, открывающую струю кипятка, бесполезно нажимать, не зная, что одновременно надо нажать еще одну кнопку рядом. Таких объектов становится всё больше и больше. Затруднительно с ними управиться прежде всего любознательному ребенку, а у взрослых остается время на то, чтобы предотвратить несчастный случай.

Другой пример — «лежачий полицейский» (небольшое возвышение поперек дороги), затрудняющий езду машинам, что делает более безопасным переход для пешеходов, поскольку водители вынуждены притормаживать перед препятствием. Более любопытные примеры такого рода на русском можно найти в популярной статье Сергея Бабкина «Зачем дизайнеры делают вещи неудобными» 5. В ряде работ обсуждаются социальные аспекты «неприятного дизайна» (unpleasant design) в городской среде — например, установки уличных скамеек, на которых неудобно или невозможно лежать 6. Здесь создание неудобств одним (бездомным, традиционно спавшим на скамейках) рассматривается разработчиками и администрацией как средство обеспечения удобства или безопасности для других (когда эти скамейки за счет специально спроектированных выступов делают непригодными для катания по ним на скейтбордах). К предметам «неприятного дизайна» относится и смирительная рубашка.

Объекты, создающие трудности в целях диагностики качеств другого

К таким объектам в медицине относятся, например, технические средства диагностики путем нагрузочных проб (в виде стресс-тестов на беговой дорожке и пр.).

В психологии и этологии это специально создаваемые «проблемные» объекты, головоломки для других, стимулирующие другое живое существо, обладающее психикой (человека или животное), развернуть свое поведение, деятельность, процессы психического функционирования (например, процессы мышления) и позволяющие тем самым изучать их 7.

Из исторических примеров создания трудностей в научно-исследовательских целях можно упомянуть работу почти столетней давности — «Гнев как динамический процесс» Тамары Дембо 8. Она давала людям нерешаемые задачи, представляя их как решаемые, и сопровождала насмешками заведомо неуспешные попытки участников — таков был дизайн ее экспериментов. Здесь необходимо дать комментарий: тогда это считалось нормальным и, видимо, не вызывало вопросов. В настоящее время отношение к обману участников, к введению их в негативные эмоциональные состояния меняется. Это можно считать проявлением более общего цивилизационного тренда на гуманизацию, в том числе гуманизацию исследований.

В целом, если принять в расчет еще и древние головоломки, применявшиеся как средства тогдашней диагностики ума, можно утверждать, что изобретение и использование «проблемных» объектов позволяет поставить вопрос о новом для человечества типе материальных исследовательских орудий. Они отличаются от тех, посредством которых изучается физическая реальность, — палок для промера глубины, отвесов и других измерительных инструментов и приборов, включая современные 9.

Конструктивные и деструктивные результаты создания трудностей

В самом общем плане результат создания трудностей для другого может быть оценен по различию между:

новизной и сложностью проблем, которые субъект, для которого созданы трудности, ставил и решал до столкновения с этими трудностями;

новизной и сложностью проблем, которые субъект может ставить и решать после столкновения с ними.

Если после столкновения с трудностью субъект может ставить и решать проблемы большей новизны и сложности, чем до этого, трудность можно оценивать как конструктивную. Если после столкновения с трудностью субъект может ставить и решать проблемы лишь меньшей новизны и сложности, чем до этого, ее следует оценивать как деструктивную10. Субъект может быть индивидуальным или групповым.

В дальнейшем представляет интерес культурно-историческое исследование того, в какой последовательности в ходе социогенеза изобретались различные типы материальных объектов, создающих разные типы трудностей, и каковы были соотношения, пропорции представленности этих типов объектов в различные исторические эпохи и динамика этих соотношений по настоящее время.

Александр Поддьяков, докт. психол. наук

