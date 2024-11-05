Слет специалистов по двукрылым в Северной столице

21–24 октября в Санкт-Петербурге прошел XII диптерологический симпозиум 1. Организаторы — Зоологический институт РАН и Российское энтомологическое общество. В жанре автоинтервью комментирует Никита Вихрев, канд. биол. наук, автор книги «Рассказы о двукрылых», финалист премии «Просветитель», постоянный автор нашей газеты.

— Симпозиум был многолюдным? Сколько вообще в России специалистов по двукрылым насекомым?

— Съехалось около 80 человек — явно больше половины наших диптерологов. География участников самая разная: буквально от Калининграда до Владивостока. Смогли приехать коллеги из Казахстана, Узбекистана, Беларуси. То есть событие для нашей области науки действительно масштабное. Что приятно, было много молодежи.

— В статье «Удивительный отряд, или Диптерологи в Намибии»2 вы говорили, что не любите конгрессы-симпозиумы и приехали в 2018 году в Намибию только потому, что фауна Намибии вам интересна. А в Петербург почему приехали?

— Во-первых, организаторы симпозиума — мои хорошие друзья и коллеги. Во-вторых, много дел накопилось в Петербурге.

— А доклады интересные были?

— Доклады были разные, интересных немало. Например, мне запомнился прекрасный доклад Анны Смирновой из Калининградского областного музея янтаря. Она рассказала о том, как по фауне насекомых внутри балтийского янтаря (а двукрылые там преобладают) удается прояснить климатические условия, существовавшие в «Янтарном лесу» 35 млн лет назад 3.

Еще один яркий доклад был посвящен уникальной находке в библиотеке Зоологического института РАН. Это книга «Diptera Sveciae» шведского энтомолога Карла Фредерика Фаллена (1764–1830). Она вся испещрена рукописными заметками. Изучение почерков показало, что заметки принадлежат сразу трем выдающимся диптерологам: самому автору, его коллеге, шведу Иоганну-Вильгельму Цеттерштедту (1785–1874), а также российскому энтомологу и дипломату Роберту Романовичу Остен-Сакену (1828–1906).

Другое дело, что доклады — это особый жанр, который столь же необходим, сколь и малоэффективен. У докладчика максимально 15 минут (если не оставить времени на вопросы) на то, чтобы рассказать что-нибудь полезное и при этом удержать внимание уставшей аудитории. Я вижу два осмысленных подхода. Во-первых, можно пересказать свою свеженапечатанную или отданную в печать работу. Аудитории придется потерпеть, но кто-нибудь заинтересуется и работу потом прочитает. Во-вторых, можно рассказать что-нибудь любопытное, а научные работы пусть читают как положено. Поэтому я изначально доклад не планировал вовсе.

— И в чем же выразилось ваше участие в таком случае?

— Мы с коллегой из Минска Екатериной Маковецкой написали тезисы: «Список мух семейства Sciomyzidae Беларуси». Sciomyzidae, они же тенницы, они же snail killing flies — такие милые пестрые мухи, чьи личинки — жестокие паразиты брюхоногих моллюсков. Равнинная Беларусь — не слишком экзотическое место, но опубликовать что-то про фауну следовало, на симпозиуме это много менее трудозатратно, чем в рецензируемом журнале. Потом вешаешь тезисы на доску и стоишь возле них, участники подходят, читают, спрашивают. Удобная и ненавязчивая форма участия. Однако доклад я в итоге тоже сделал. С одной стороны, организаторы попросили заменить кого-то, кто не смог приехать на симпозиум, с другой — как раз работу почти закончили, захотелось рассказать.

— И что вы докладывали?

— Совместную работу с Екатериной Яковлевой из Института биологии и развития РАН по систематике опять же Sciomyzidae, но теперь не Беларуси, а Восточной Африки. Подробностями я утомлять не стану, а про один момент расскажу. Мы там описываем новый вид из Западной Танзании, такая вот симпатичная паразитка.

Так вот, назвать мы ее решили в честь хорошо знакомого читателям «Троицкого варианта» Александра Владимировича Маркова4, ученого и популяризатора, которому давно пора было сказать «спасибо» за его деятельность. А от нас с Екатериной еще и спасибо за то, что он нас познакомил.

— И как доклад прошел?

— Не знаю, со стороны виднее, спросите у Екатерины. Но, как я уже говорил, доклады — это антураж.

— Что же важнее?

— На мой взгляд, главное — неформальное общение в коридорах и на кофе-брейках. Там получаешь новые идеи, исправляешь свои заблуждения, знакомишься, строишь планы сотрудничества. И за это огромное спасибо тем, кто ценой огромных усилий собрал нас вместе. В первую очередь это сотрудники энтомологического отдела Зоологического института РАН: Ольга Овчинникова, Галина и Таисия Сулеймановы (на фото стоят в первом ряду, справа налево).

1 zin.ru/conferences/dipt12/

2 trv-science.ru/2019/01/dipterologi-v-namibii/

3 См. также: Храмов А. Янтарь раздора // ТрВ-Наука № 308 от 14 июля 2020 года. trv-science.ru/2020/07/yantar-razdora/

4 trv-science.ru/tag/aleksandr-markov-biolog/