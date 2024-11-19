Экстремофилы в мире мух

19.11.2024 / № 417 / с. 10, 13 /  Екатерина Яковлева, Дана Сивунова /  Всё живое /  No Comments

Самые суровые условия Земли не пугают мух-береговушек

Дана Сивунова
Дана Сивунова
Екатерина Яковлева
Екатерина Яковлева

Пусть для далеких от энтомологии читателей это прозвучит странно, но среди мух (или, по-научному, короткоусых двукрылых насекомых) есть великое множество удивительных созданий, поражающих не только своей красотой, но и причудливостью местообитаний. В этой статье речь пойдет о семействе эфидрид (лат. Ephydridae), или мух-береговушек, чьи личинки приспособились к жизни в широчайшем спектре экологических условий, включая самые суровые на нашей планете. На примере семейства мух-береговушек мы видим, что на базе универсальной личинки можно сделать «подлодку», бороздящую нефть, «амфибию», живущую на стыке воды и суши, «ихтиандра», успешно справляющегося с соленой, щелочной и кислой средой, которому в равной степени комфортно как в холодной, так и в горячей воде.

Широчайшая пластичность

В настоящее время описано около 2100 видов мух-береговушек, и это очень много для мушиного семейства. Его представители распространены по всему миру. Как и положено, бо́льшая часть видов ведет типичную мушиную жизнь — проводит свой личиночный период в разлагающейся органике (хотя встречаются паразитоиды, хищники и мухи, личинки которых развиваются в листьях растений). Но свято место пусто не бывает. В природе это означает, что если есть неосвоенный ресурс, то конкуренция подталкивает к его освоению, хотя справляются с этим немногие.

Открытым остается вопрос, почему именно в семействе мух-береговушек так много видов, освоивших экстремальные местообитания. Эфидрид можно встретить в соленых озерах, карбонатных, хлоридных и сульфатных прудах. Здесь хрестоматийным примером стала щелочная муха Ephydra hians. В кислых источниках (2–3 pH) обитает, к примеру, Ephydra thermophila. Представители более 20 видов эфидрид развиваются в теплых источниках (30–40 °C) Йеллоустоуна, Исландии и Новой Зеландии. Есть и обитатели холодных источников, например Paracoenia bisetosa. Хотя ни один вид Ephydridae не является по-настоящему морским (эти мухи не живут в открытом море), удивительное разнообразие видов можно найти в таких прибрежных местообитаниях, как солончаки (по крайней мере 42 вида из 16 родов), мангровые болота, песчаные пляжи и илистые отмели. Все они иллюстрируют широчайшую экологическую пластичность в этом семействе, но, как писал зоолог Уильям Торп, нефтяная муха Diasemocera petrolei «несомненно, является одним из главных биологических курьезов мира».

Расскажем о некоторых представителях этого семейства подробнее.

Жизнь на морском побережье

Мухи-береговушки (как следует из их названия) успешно живут на границе моря и суши: это литораль, часть берега моря, затопляемая во время прилива и осушаемая в отлив, и супралитораль, или зона заплеска. Жизнь животных на побережье далеко не безмятежна. Для водных обитателей существование на литорали означает, что дважды в день окружающая их вода (обеспечивающая стабильную температуру и низкий индекс ультрафиолетового излучения) отступает, и родной дом превращается в духовой шкаф, набитый хищниками. Для сухопутных обитателей, часть жизни проводящих на литорали, ситуация не лучше: во время прилива они подвергаются воздействию соленой воды, а значит, должны выводить из организма лишнюю соль, да еще и дышать в воде.

Рис. 1. Личинка E. riparia, снятая на сканирующем электронном микроскопе. Справа голова, с лева задний конец тела с дыхательной трубкой (фото авторов из статьи [1])
Рис. 1. Личинка E. riparia, снятая на сканирующем электронном микроскопе. Справа голова, с лева задний конец тела с дыхательной трубкой (фото авторов из статьи [1])
Рис 2. Куколка мухи E. riparia держится двумя парами ложных ножек на конце тела при окукливании (фото Е. Яковлевой)
Рис 2. Куколка мухи E. riparia держится двумя парами ложных ножек на конце тела при окукливании (фото Е. Яковлевой)

Тем не менее мухи-береговушки вида Paracoenia fumosa избрали литораль местом для развития своих личинок. Кстати, их можно встретить у нас на Белом море. Там же можно найти другой вид эфидрид — Ephydra riparia (рис. 1 и 2). Их личинки развиваются в лужах на берегу моря, которые во время прилива наполняются морской водой, но дожди и ручейки приносят в них пресную воду (рис. 3). Обитателям этих луж приходится бороться с постоянным стрессом, связанным с колебаниями солености. Адаптироваться к таким перепадам в осмотическом давлении личинкам помогают анальные папиллы — подушечки вокруг анального отверстия, площадь которых сжимается или растягивается, чтобы регулировать приток ионов в организм из окружающей среды. Стоит сказать, что после выхода из куколки взрослые крылатые мухи как вида P. fumosa, так и вида E. riparia не погружаются в соленую воду, а бегают по поверхности воды (как водомерки) или сидят на траве вокруг мест, где развиваются их личинки.

Жизнь на морском побережье нетипична для насекомых. Ведь насекомые находятся в кроне эволюционного дерева ракообразных, и со своей родней они поделили планету так, что насекомые доминируют на суше, а ракообразные — в море (а в пресных водоемах у них практически паритет). Лишь менее 2% из описанных на сегодняшний день видов насекомых связали свою жизнь, как их эволюционные предки, с морскими биотопами [3], треть из них — двукрылые (мухи и комары).

Рис. 3. Лужа-заливайка на берегу Белого моря, ББС МГУ (фото Е. Яковлевой)
Рис. 3. Лужа-заливайка на берегу Белого моря, ББС МГУ (фото Е. Яковлевой)
Рис. 4. Общий вид личинки нефтяной мухи D. petrolei [2]
Рис. 4. Общий вид личинки нефтяной мухи D. petrolei [2]
Освоительницы нефти

Другое, еще более необычное местообитание, которое освоили эфидриды, — это нефтяные лужи, естественные просачивания сырой нефти на поверхности земли, которые встречаются в Калифорнии, на Кубе и Тринидаде (хотя, скорее всего, география еще шире). Взрослая муха Diasemocera petrolei бегает по поверхности нефтяной лужи: погружение в нефть для нее опасно, но волоски на ее лапках (так называют ту часть ноги насекомого, которая соприкасается с поверхностью), по-видимому, выделяют специальный секрет, помогающий не проваливаться в нефть [4]. В то же время ее личинки виртуозно приспособлены к развитию в сырой нефти — субстрате, который в разных формах ранее использовался в качестве инсектицида (рис. 4). Личинки легко переносят высокую температуру: когда воздух нагревается до 38 °C, черная поверхность нефти становится еще горячее, при этом личинки не испытывают никакого дискомфорта. От токсичности субстрата личинка защищена толстой кутикулой (от лат. cuticula «кожица»), которая в лабораторных условиях выдерживает 50-процентный раствор скипидара. Однако личинка нефтяной мухи тонет в жидкости менее плотной, чем нефть, и очень быстро высыхает, если теряет нефтяную пленку.

Рис. 5. Передние и задние дыхальца E. riparia (фото авторов из статьи [1])
Рис. 5. Задние и передние дыхальца E. riparia (фото авторов из статьи [1])
Личинки, как и взрослые насекомые, дышат с помощью трахей. Трахейная система личинок двукрылых, как правило, связана с окружающей средой посредством передних и задних дыхалец (рис. 5). Задние дыхальца эфидрид расположены на длинной дыхательной трубке (как на рис. 1 или еще длиннее). У личинки нефтяной мухи дыхательная трубка заметно укоротилась и стала толще и мускулистее, а вокруг дыхательного отверстия располагаются железы, выделяющие воду, которая препятствует попаданию нефти в трахеи. Передние дыхальца при этом не имеют сквозного отверстия (оно, по-видимому, заросло) и не используются для дыхания.

Рацион личинок D. petrolei состоит из организмов, упавших на поверхность нефтяной лужи. Нефть попадает в пищеварительную систему личинки, но эксперименты показали, что мухи не могут питаться углеводородами, содержащимися в ней. Нежный эпителий средней кишки пищеварительного тракта, лишенный защитной кутикулярной выстилки, от нефти надежно защищает перитрофическая мембрана — белково-хитиновая оболочка, проницаемая для пищеварительных ферментов, сформированная за счет секреторной деятельности клеток кишки. Пьет личинка капельки воды, не смешивающиеся с нефтью.

В кишечнике личинок обнаружено уникальное сообщество устойчивых к антибиотикам бактерий, которые, видимо, помогают нейтрализовать токсическое действие нефти. Однако эксперименты показали, что при одиночном культивировании эти микроорганизмы не могут использовать углеводороды из нефти в качестве пищи, хотя в случае выращивания целого сообщества результат может быть иным (это еще предстоит выяснить). Нефтяная муха описана в 1899 году, но хотя история ее изучения насчитывает уже более ста лет, по-прежнему актуальны слова биолога Уильяма Торпа, сказанные в первой половине XX века: «В ее биологии еще много интересных моментов, которые предстоит выяснить».

Обитатели озера Моно
Рис. 6. Озеро Моно (Калифорния, США) [5]
Рис. 6. Озеро Моно (Калифорния, США) [5]
Щелочные озера — еще одно суровое местообитание, пожалуй, не уступающее нефти. Удивительные щелочные мухи E. hians, населяющие Новый Свет, в частности, обитают в калифорнийском озере Моно, известном своей соленостью и щелочностью (рис. 6). Его соленость колеблется в широких пределах и в среднем составляет 69 промилле, т. е. 69 граммов соли на литр воды (в то время как средняя соленость мирового океана — 35 промилле), а pH=10. По этой причине в озере Моно из животных способны выжить лишь рачки Artemia monica и личинки мухи E. hians.

Рис. 7. Взрослая муха E. hians в пластроне (пузырьке воздуха) соскабливает водоросли с камней под водой озера Моно [6]
Рис. 7. Взрослая муха E. hians в пластроне (пузырьке воздуха) соскабливает водоросли с камней под водой озера Моно [6]
Личинки щелочной мухи, как и всех представителей рода Ephydra, имеют ложные ножки. Они активно передвигаются [6] по камням под водой и соскабливают водоросли своими челюстями. Регулировать солевой обмен им помогает специальная известковая железа. Что интересно, взрослые мухи также погружаются под воду и питаются водорослями на камнях. Благодаря волоскам на поверхности тела вокруг мухи образуется прослойка воздуха — пластрон, который при погружении под воду работает как скафандр. С его помощью муха остается сухой и может дышать под водой (рис. 7).

Мы привели лишь малую часть примеров того, в каких необычных и суровых условиях могут развиваться личинки мух-береговушек. И хотя все перечисленные выше эфидриды крайне различаются по своей экологии, их личинки не так различны. Двукрылые — многочисленный и очень успешный отряд насекомых, и их личинка с универсальной и пластичной морфологией — один из важнейших факторов успеха.

Екатерина Яковлева, мл. науч. сотр. Института биологии развития РАН, канд. экон. наук
Дана Сивунова, студентка биологического факультета МГУ

1. elementy.ru/genbio/synopsis/731/Morfologiya_lichinok_mukh_beregovushek_Ephydra_riparia_i_Paracoenia_fumosa_Diptera_Ephydridae_i_adaptatsiya_dvukrylykh_k_povyshennoy_solenosti

2. twitter.com/labreatarpits/status/1487144146158505986

3. journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3001570

4. youtu.be/V0CKcK5BqQU

5. earth.com/news/tiny-creature-found-in-mono-lake-sheds-light-on-animal-evolution/

6. youtu.be/T88hBWlxuMQ

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