Григорий Владимирович Домогацкий (15.01.1941–17.12.2024)

17 декабря 2024 года на 84-м году жизни скончался выдающийся физик, докт. физ.-мат. наук, член-корреспондент РАН Григорий Владимирович Домогацкий, чье имя неразрывно связано с развитием нейтринной физики в России и мире. Он был одним из старейших сотрудников Института ядерных исследований РАН, заведовал лабораторией нейтринной астрофизики высоких энергий ИЯИ РАН.

Главным достижением ученого стало создание первого в мире глубоководного детектора мюонов и нейтрино на озере Байкал. Этот проект, казавшийся многим фантастическим, под руководством Домогацкого превратился в реальность, открыв новую страницу в изучении загадочных частиц — нейтрино. Глубоководный нейтринный телескоп НТ-200 стал одним из мировых лидеров в решении задач по изучению природного потока нейтрино сверхвысоких (свыше 10 ТэВ) энергий, поиске массивных частиц — кандидатов на роль темной материи и магнитных монополей.

Изучение Григорием Владимировичем процессов взаимодействия нейтрино низких энергий с веществом и процесса излучения нейтрино при гравитационном коллапсе звезд позволило сформировать научную программу Баксанской нейтринной обсерватории. Г. В. Домогацкий доказал возможность регистрации всплеска нейтринного излучения, сопровождающего гравитационный коллапс звезд, и выдвинул программу сооружения сети подземных установок для поиска таких событий. В настоящее время такая мировая сеть создана и работает.

Уникальные исследования Григория Владимировича в области механизма нейтринного нуклеосинтеза стали неотъемлемой частью современной теории происхождения химических элементов. Исследования процессов взаимодействия нейтрино, испускаемых коллапсирующим ядром звезды, с веществом ее оболочки позволили Г. В. Домогацкому решить проблему образования обойденных изотопов и ряда изотопов легких элементов.

«Невозможно переоценить вклад Григория Владимирович в работу нашего института, — пишут его коллеги. — Стоит особо отметить тот факт, что даже в кризисные годы для страны работа на Байкальском глубоководном телескопе ИЯИ РАН продолжалась».

Деятельность Г. В. Домогацкого получила общественное признание. Его достижения отмечены многочисленными наградами: орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Президента Российской Федерации, медалью «300 лет Российской академии наук», премией Российской академии наук им. П. А. Черенкова, Международной премией им. Б. М. Понтекорво, премией ИЯИ РАН им. М. А. Маркова. Его имя внесено в Книгу Почета ИЯИ РАН.

В качестве председателя Научного совета РАН «Физика нейтрино и нейтринная астрофизика», члена Отделения физических наук РАН Г. В. Домогацкий внес неоценимый вклад в разработку и развитие программы нейтринных и астрофизических исследований, физики высоких энергий и физики элементарных частиц, развитие междисциплинарных и прикладных исследований по ядерной физике в России.

Григорий Владимирович создал научную школу, воспитав множество талантливых учеников. Его научное наследие продолжает служить фундаментом для новых исследований. Проекты Домогацкого получили широкое международное признание. Созданная им научная школа продолжает развивать его идеи в рамках международной коллаборации Baikal-GVD, объединяющей ученых из разных стран…

По материалам inr.ru