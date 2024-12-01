Недружественный академический обмен: можно ли сделать отбор на обучение за рубежом прозрачней?

Программы академического обмена помогают студентам расширить кругозор и развить межкультурные навыки, способствуют личному росту и открывают новые возможности для будущей карьеры. Однако российским студентам стать частью подобных программ всё сложнее: к старым проблемам в виде непрозрачной системы отбора прибавились новые — после начала войны учеба в так называемых “недружественных” странах стала восприниматься руководством вузов в штыки.

“Лаборатория университетской прозрачности” призывает читателей обратить внимание на проблему и на примере нескольких университетов рассказывает, как устроен академический обмен сейчас.

Лаборатория университетской прозрачности (“Лупа”) — просветительский онлайн-проект, обучающий студентов исследовать непрозрачность и коррупционные риски в российских университетах. Выпускники Лупы непосредственно участвуют в изменении университетской политики и улучшают качество высшего образования: В 2020 году студенты выпустили расследование «Целевой набор» о том, как руководители госструктур от своих организаций отправляют собственных детей учиться в престижные вузы без конкурса. В государственной думе началось обсуждение законопроекта о развитии целевого обучения. С 1 мая 2024 года процедура целевого набора стала прозрачнее : компании-заказчики теперь обязаны публиковать предложения для абитуриентов на новой платформе «Работа в России».

В 2023 году выпускники “Лупы” опубликовали расследование «Секретная стипендия» о коррупционной схеме распределения повышенной стипендии (ПГАС) в вузах России. Тогда “Лупа” писала: «Если вы не дружите со студсоветом, получить ее вряд ли получится», — это подтвердило и несколько историй из КФУ. В июле 2024 выпускники “Лупы” из КФУ пролоббировали поправки в регламент о повышенной стипендии.С этого учебного года распределение стипендий происходит по более прозрачным правилам.

После 24 февраля 2022 года Минобрнауки объявило о том, что российские вузы могут прекратить академический обмен с университетами из «недружественных» стран – сейчас таких 47, в том числе европейские страны, чьи вузы традиционно вызывают интерес среди российских студентов — например, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Чехия.

Несмотря на то, что официального запрета на академический обмен с «недружественными» странами так и не появилось, многие российские университеты уже перестали продлевать соглашения о сотрудничестве с европейскими учебными заведениями. Например, в настоящий момент уже были приостановлены все стипендии, предоставляемые ранее вузами-партнерами петербургского кампуса НИУ ВШЭ. А это означает, что студенты лишились возможности получить международный академический опыт.

Академическая мобильность как угроза

Кроме того, российские студенты, желающие учиться за границей, начали сталкиваться с препятствиями со стороны администрации своих университетов: от затянутых бюрократических процессов до критики стремления участвовать в программах академической мобильности.

Нам стало известно, что в одном из московских вузов студенты, которые подали свои заявки на участие в венгерской стипендиальной программе Stipendium Hungaricum, столкнулись с давлением со стороны администрации. Перед тем как получить подписанные письма-представления, им пришлось пройти через несколько встреч в деканате и ректорате, где их пытались отговорить от участия.

«Меня отговаривали, задавали вопрос: “А ты знаешь, что было в Венгрии в 1941? Знаешь вообще историю отношений между Венгрией и Россией? Венгрия – это недружественная страна!” Но это была вообще программа от Минобра, а меня два замдекана зачем-то отговаривали, настраивали против этой страны», –– рассказал один из студентов.

“Первый раз я зашла [к заместителю декана], начались вот эти личные расспросы, допросы. Спросили: “На сколько ты хочешь поехать?” Я сказала, ну вот я хочу туда поступить. И я прям помню был такой вопрос: “То есть ты хочешь, чтобы мы подписали письмо-представление, написали какой ты прекрасный студент, чтобы просто отчислить? Чтобы ты отчислилась?. То есть ты хочешь, чтобы мы подписали документ на твое отчисление? Почему мы должны тебя отпускать?””, – рассказывает студентка того же вуза.

Академическая мобильность часто не воспринимается как важная часть образовательного процесса, хотя она способствует развитию имиджа и качества российского образования за счет установления новых связей с зарубежными образовательными организациями. В итоге сотрудники российских вузов не только упускают возможность популяризировать российское образование за рубежом, но и сводят мотивацию студентов поехать учиться за границу к желанию отчислиться из альма-матер.

При этом внутри одного вуза могут быть разные подходы: одни подразделения информируют студентов о возможности участия в программе, а другие противодействуют этому.

Ограничения конкурсного отбора

Кроме того, в российских университетах отсутствует четкий регламент по тому, как именно администрация университета должна взаимодействовать со студентами по вопросам обмена, и это делает процесс отбора непрозрачным.

Даже при наличии определенных критериев остается большое пространство для субъективности при отборе. Наш собеседник, эксперт по грантовым и стипендиальным программам обучения за рубежом в одном из вузов, отметил, что для стипендий с конкурсным отбором подобная обтекаемость критериев в целом очень распространена. Например, потанинская стипендия выдается за научный вклад и лидерский потенциал, но неясно, по каким параметрам оцениваются эти достижения.

Бюрократических препятствий к участию в программах академической мобильности очень много, и для их преодоления студентам необходима помощь компетентных лиц. Однако из-за отсутствия такой поддержки студенты могут полностью потерять мотивацию. Как отметил эксперт, молодые люди, впервые участвующие в программах академической мобильности, «могут потерять желание куда-либо ехать» из-за обилия документов, которые необходимо «собирать, подписывать, переводить, морочиться, время тратить. И еще не факт, что пройдешь, можешь все сделать, а никуда не пройдешь».

Таким образом, необходимо создание более доступной и поддерживающей системы для студентов, чтобы помочь им справляться с бюрократическими трудностями и сохранять мотивацию для участия в академической мобильности.

По словам участницы конкурсного отбора на Stipendium Hungaricum, студенты получали поддержку от сотрудников Минобрнауки только в решении технических проблем по заполнению страниц на сайте ведомства, куда необходимо было загрузить пакет документов. На письма с описанием давления администрации вуза студентам отвечали, что ничем не могут им помочь в отношении решений, принятых вузом.

Нехватка обратной связи

Кроме того, как отметил эксперт, российские вузы часто не дают конструктивной обратной связи по результатам конкурсного отбора. По его словам, обычно студентам приходит короткий ответ на почту о том, что они не прошли отбор –– без объяснения причин. “Никто, к сожалению, обратную связь не дает,” –– это затрудняет понимание, почему заявку отклонили.

Отдельным следствием непрозрачности процедур академической мобильности становится то, что заинтересованные в участии в стипендиальных программах мобильности студенты не могут ознакомиться с подробными результатами отбора, что особенно важно в случае отказа для принятия обратной связи во внимание перед следующими попытками поехать учиться по обмену.

Эксперт считает, что текущая система оценки кандидатов требует серьезных преобразований для повышения ее эффективности и справедливости. Для минимизации субъективности в оценке кандидатов важным представляется внедрить общеизвестные количественные показатели для оценки кандидатов.

“На мой взгляд, субъективность будет всегда, ее нужно просто минимизировать”, – полагает наш собеседник. Сделать это можно “за счет внедрения количественных показателей и независимых экзаменов, которые все сдают в равных условиях.”

Это позволит создать более прозрачную и объективную систему отбора, где все участники будут оцениваться по единым критериям и получать конструктивную, ранжированную обратную связь.

Участница отбора на Stipendium Hungaricum отметила, что ее вуз не публиковал ранжированных списков участников отбора с баллами по заявкам, и сказала, что не понимает причин, по которым была отклонена ее заявка:

“Я не уверена, из-за чего меня не приняли. Возможно, просто действительно не хватило квоты или были кандидаты лучше меня, и это никак не связано с письмом-представлением. Но опять же, это я никогда не смогу узнать”.

Могут ли вузы сделать процесс отбора на программы по обмену прозрачным?

Безусловно. Одним из примеров прозрачной и понятной системы международной мобильности можно считать процедуру конкурсного отбора в кампусе НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Почему именно так, нам рассказала сотрудница из отдела международной мобильности.

В питерском кампусе студенты могут оформить мобильность, если сами подают заявку в зарубежный университет, проходят вступительные испытания, предоставляют документы, а в Вышке утверждают индивидуальный учебный план. Альтернативно можно участвовать в программе мобильности питерского кампуса и подавать документы в университеты-партнеры, которые отличаются от списка общеуниверситетского конкурса. В этом случае проводится внутренний конкурс, и после отбора данные студента отправляют в выбранный университет. Внутривузовский конкурс может быть проще, так как критерии отбора и процедура оценки одинаковы для всех программ и студентов, что избавляет от необходимости изучать уникальные требования принимающих университетов и готовить разные комплекты документов.

На главной странице университета, посвященной мобильности, студенты могут найти открытый регламент конкурса, критерии оценки и единый список документов. У студентов есть возможность заранее оценить свои шансы на успешное прохождение отбора. Для этого нужно рассчитать свои баллы и сравнить их с результатами предыдущего конкурса. В них указаны максимальные и минимальные баллы студентов, которые смогли выиграть конкурс и поехать учиться в зарубежные университеты. Если студент сомневается, он может открыть список студентов, отобранных в ходе последнего конкурса — он размещен в открытом доступе, — и спросить об их участии в программах обмена, подготовке документов и процедуре отбора.

При этом студенты всегда могут обратиться за помощью: написать на почту учебного офиса или отдельно на почты сотрудникам, позвонить, записаться на индивидуальную консультацию. Перед началом каждого конкурса Центр международной студенческой мобильности НИУ ВШЭ (ЦМСМ) в Санкт-Петербурге проводит лекцию, на которой рассказывает о предстоящем конкурсе и отвечает на вопросы. Когда форма для записи еще была в открытом доступе, по рассказам сотрудницы, за консультацией обращались студенты других университетов. Это показывает, как мало информации об обменах предоставляют в других вузах.

Как отметила сотрудница, чаще всего студенты спрашивают, как правильно заполнить документы. Международный офис старается оперативно решать все возникающие проблемы. Причины, из-за которых студенты не едут учиться в иностранные вузы, чаще всего связаны с обстоятельствами, на которые НИУ ВШЭ повлияет не может:

невозможность получить стипендии из-за отсутствия разрешения Минобра на сотрудничество с университетами из “недружественных” стран;

длительное ожидание ВНЖ.

НИУ ВШЭ отдает приоритет при отборе на программы мобильности тем, кто участвует в них впервые. Иногда можно продлить обучение в иностранном вузе, но не за счет выделенных на новый конкурс мест. Представители принимающей стороны сами принимают решение о том, открыть ли дополнительную квоту для желающего остаться.

Что может сделать процесс прозрачнее?

Университеты и Министерство науки и высшего образования в перспективе могли бы создать единую базу студентов, прошедших отбор, с баллами, выставленными по единым для всех критериям. Для того, чтобы не нарушить закон о неразглашении персональных данных, в НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге результаты отбора представлены в виде двух документов: с фамилиями и университетами; без баллов и без фамилий, но с максимальным и минимальным баллом среди поданных заявок по ВУЗам. Такой подход позволит приблизиться к идеальной открытости документов без нарушений закона о персональных данных.

Помимо этого, вузы могут повлиять на уровень осведомленности студентов о программах мобильности, сделав информацию о них более доступной. Международные офисы российских университетов могут вести социальные сети, так как они повышают осведомленность студентов о программах обмена. Часто учащимся сложно разобраться в сайтах, посвященных мобильности, так как они перегружены информацией. Социальные сети – это отличный способ для коммуникации со студентами в понятном и кратком формате.

А теперь мы предлагаем вам определить, насколько доступно и понятно устроена академическая мобильность в вашем вузе. Для этого мы сформулировали вопросы, которые помогут вам оценить то, насколько прозрачна работа с академической мобильностью в вашем университете.

Как ваш университет сообщает о возможностях мобильности?

Как выглядит страница отдела академической мобильности университета на официальном сайте? Оцените, насколько легко найти нужную информацию: какие страны и университеты доступны, какие дедлайны по заявкам, какие документы для подачи заявки нужны, есть ли критерии отбора. Также в университете часто существует целый отдел академической мобильности, стоит поискать их официальные социальные сети, но если таких в вашем вузе нет, то это повод для беспокойства.

Расписаны ли критерии отбора?

Чтобы пройти конкурсный отбор, ваша заявка должна быть одобрена для отправки в принимающий университет другой страны. Такой конкурсный отбор должен проходить по заранее объявленным университетом критериям. Также должно быть ясно, за что конкретно можно получить баллы (средний балл, языковые сертификаты, участие в олимпиадах и т.д.) У каждого университета должен быть собственный набор критериев, опубликованный на официальном сайте.

Готов ли вам кто-то помочь?

Обычно помимо целого отдела международного сотрудничества в университете должен быть человек, который помогает студентам и отвечает на вопросы о мобильности. Они часто называются кураторами или координаторами и помогают студентам в рамках конкретного направления обмена.

Известно ли вам, что делать, если вы не согласны с результатами конкурса?

После окончания конкурсного отбора университет (или Минобрнауки) уведомляет о результатах. Это может быть как рейтинговый список, где видно имена и фамилии всех участников и их совокупные баллы, так и короткое письмо ответом, прошли вы или нет.

Уточните у отдела мобильности вашего университета, можете ли вы выяснить причину отказа, если он произойдет.

На основе этих вопросов мы разработали тест, который поможет вам оценить уровень прозрачности процессов академической мобильности в вашем университете:

Насколько легко найти информацию о программах обмена в моем университете?

Очень сложно — информация практически не доступна (1 балл).

Сложно — требуется значительное время для поиска (2 балла).

Средне — информация есть, но её нужно искать (3 балла).

Легко — информация довольно хорошо доступна (4 балла).

Очень легко — информация легко доступна и хорошо структурирована (5 баллов).

Насколько понятна информация об обмене?

Очень непонятно — информация сложно воспринимается (1 балл).

Непонятно — требуется дополнительное объяснение (2 балла).

Средне — информация понятна, но есть моменты, требующие уточнения (3 балла).

Понятно — основная информация представлена ясно (4 балла).

Очень понятно — информация четкая и понятна сразу (5 баллов).

Насколько понятно и подробно объяснены критерии отбора на программы обмена?

Очень непонятно и не подробно — критерии не объяснены или информация представлена очень скудно (1 балл).

Непонятно и не совсем подробно — требуется значительное уточнение и разъяснение (2 балла).

Средне — основные критерии отбора объяснены, но недостаточно подробностей (3 балла).

Понятно и достаточно подробно — большинство критериев ясно описаны, хотя есть что улучшить (4 балла).

Очень понятно и подробно — критерии отбора представлены ясно и подробно, без неоднозначностей (5 баллов) .

Если при подготовке к обмену у меня возникали вопросы и сложности, в вузе мне всегда с ними помогали:

Никогда не помогали — мои вопросы и проблемы игнорировались (1 балл).

Редко помогали — помощь оказывалась неохотно и не всегда эффективно (2 балла).

Иногда помогали — помощь была непостоянной и зависела от ситуации (3 балла).

Часто помогали — в большинстве случаев я получал необходимую помощь (4 балла).

Всегда помогали — я всегда получал полную и своевременную помощь (5 баллов).

Публикует ли мой университет списки по результатам конкурсного отбора?

Никогда не публикует — результаты отбора не доступны (1 балл).

Редко публикует — результаты иногда доступны, но это скорее исключение (2 балла).

Иногда публикует — результаты публикуются, но нерегулярно (3 балла).

Чаще всего публикует — результаты обычно доступны, но бывают задержки или неполные данные (4 балла).

Всегда публикует — результаты всегда доступны и опубликованы своевременно (5 баллов).

Насколько прозрачно мой университет публикует результаты конкурсного отбора на программы обмена?

Очень непрозрачно — результаты публикуются неясно или не публикуются вовсе (1 балл).

Непрозрачно — результаты доступны, но информация неполная или трудно доступная (2 балла).

Средне прозрачно — результаты публикуются, но есть недостаток ясности или системности (3 балла).

Прозрачно — результаты публикуются понятно и систематически, но есть небольшие недочеты (4 балла).

Очень прозрачно — результаты публикуются ясно, полностью и своевременно, без недостатков (5 баллов).

Результаты теста

Низкий уровень прозрачности (6-14 баллов)

Результаты опроса показывают, что вашему университету есть над чем работать в области академической мобильности. Информация недостаточно доступна и понятна, помощь предоставляется редко, а публикация результатов конкурсного отбора оставляет желать лучшего. Это создает препятствия для студентов, желающих участвовать в программах обмена. Рекомендуется уделить больше внимания улучшению этих аспектов.

Чтобы поспособствовать улучшениям в своем университете, вы можете заполнить и отправить обращение для повышения прозрачности процедуры академической мобильности на имя ректора. О нем мы рассказываем ниже, после результатов опроса.

Средний уровень прозрачности (15-22 балла)

Ваш университет показывает удовлетворительные результаты, но есть несколько областей, которые нуждаются в улучшении. Информация о программах обмена доступна, но поиск её может быть сложным. Помощь предоставляется, но не всегда стабильно. Публикация результатов конкурсного отбора происходит, но не всегда регулярно и ясно.Критерии отбора и публикация результатов конкурсного отбора требуют более систематического подхода. Университету следует стремиться к повышению ясности и системности во всех этих аспектах.

Чтобы поспособствовать улучшениям в своем университете, вы можете заполнить и отправить обращение для повышения прозрачности процедуры академической мобильности на имя ректора. О нем мы рассказываем ниже, после результатов опроса.

Высокий уровень прозрачности (23-30 баллов)

Ваш университет демонстрирует хорошие результаты в области академической мобильности. Информация доступна и понятна, помощь предоставляется своевременно, а результаты конкурсного отбора публикуются регулярно и прозрачно. Это создает благоприятные условия для студентов, желающих участвовать в программах обмена. Университет оказывает качественную поддержку и способствует академической мобильности на высоком уровне.

Важность обращений

Если в вашем университете есть проблемы в организации академической мобильности, можно попытаться это исправить. Один из наиболее эффективных способов — обращение к администрации вуза. Коллективный запрос студентов на изменения может послужить стимулом руководства внести коррективы в существующие практики.

Если вы хотите улучшить академическую жизнь в своем университете, предлагаем вам заполнить и отправить обращение для повышения прозрачности процедуры академической мобильности на имя ректора. Образец доступен по ссылке.

Официальное обращение к ректору позволяет донести важные проблемы до высшего руководства. Кроме того, такие обращения показывают, что студенты активны и заинтересованы в улучшении образовательного процесса, что может способствовать более внимательному отношению администрации к вопросам академической мобильности.

Над текстом работали:

Дмитрий Юзва, Полина Щербакова, Лизавета Цибулина, Тамила Норкулова