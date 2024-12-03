ТрВ № 24 (418) за 2024 г.: Просветление темной энергии

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 418 от 3 декабря 2024 года в PDF
Анонс номера
Вселенная стала выглядеть интереснее
Борис Штерн делится новостью о том, что Вселенную ожидает судьба поинтереснее, чем вечное экспоненциальное расширение, — стр. 1–2
Мучительная урбанистика перестроечного кино
Наблюдения культурологов Александра Маркова и Оксаны Штайн — стр. 3
Алексей Кудря: Астроновости
Галактика Сомбреро, открытое скопление Westerlund 1, Квинтет Стефана, «зигзаг Эйнштейна» и наследие NEOWISE — стр. 4–5
Недружественный академический обмен
«Лаборатория университетской прозрачности» предлагает механизмы улучшения студенческого обмена — стр. 6–7
У истоков теории распознавания образов
Очерки Елены Максимовой и Ильи Лосева к столетию Михаила Бонгарда — стр. 8–9
Загадка «Феникса и Голубя»
Виталий Мацарский анализирует таинственное стихотворение Бена Джонсона — стр. 12–13
«Это не аддитивный процесс, Карл!»
Воображаемая встреча великих умов в рассказе Павла Амнуэля — стр. 14—15
Доллар за строчку и рубль за грамм коньяку
Трагикомические миниатюры Александра Мещерякова — стр. 16