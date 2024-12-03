ТрВ № 24 (418) за 2024 г.: Просветление темной энергии

03.12.2024 / № 418 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 418 от 3 декабря 2024 года в PDF

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ТрВ № 24 (418) за 2024 г.: Просветление темной энергииАнонс номера

Вселенная стала выглядеть интереснее
Борис Штерн делится новостью о том, что Вселенную ожидает судьба поинтереснее, чем вечное экспоненциальное расширение, — стр. 1–2

Мучительная урбанистика перестроечного кино
Наблюдения культурологов Александра Маркова и Оксаны Штайн стр. 3

Алексей Кудря: Астроновости
Галактика Сомбреро, открытое скопление Westerlund 1, Квинтет Стефана, «зигзаг Эйнштейна» и наследие NEOWISE — стр. 4–5

Недружественный академический обмен
«Лаборатория университетской прозрачности» предлагает механизмы улучшения студенческого обмена — стр. 6–7

У истоков теории распознавания образов
Очерки Елены Максимовой и Ильи Лосева к столетию Михаила Бонгарда — стр. 8–9

Загадка «Феникса и Голубя»
Виталий Мацарский анализирует таинственное стихотворение Бена Джонсона — стр. 12–13

«Это не аддитивный процесс, Карл!»
Воображаемая встреча великих умов в рассказе Павла Амнуэля стр. 14—15

Доллар за строчку и рубль за грамм коньяку
Трагикомические миниатюры Александра Мещерякова стр. 16

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