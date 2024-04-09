ТрВ № 7 (401) за 2024 г.: Дифирамб молекулярной филогении

09.04.2024 / № 401 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 401 от 9 апреля 2024 года в PDF

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ТрВ № 7 (401) за 2024 г.: Дифирамб молекулярной филогенииАнонс номера

Мир устроен как укроп или как рябина?
Надежда Маркина беседует с Михаилом Гельфандом о молекулярных методах в современной биологии — стр. 1–3

Плодовитая галактика, дуэт черных дыр, охота на зодиакальный свет…
и другие астроновости от Алексея Кудрястр. 4–5

Научно-образовательные спутники Space-π
Александр Хохлов подводит промежуточные итоги программы студенческих кубсатов — стр. 6

Даниэль Канеман и теория перспектив
Егор Бронников о скончавшемся нобелевском лауреате — стр. 7

Стандартная модель и ее пределы
Главы из новой книги Алексея Левина «Этюды о частицах» — стр. 8–10

Ланселот поневоле
Научно-фантастический рассказ Павла Амнуэлястр. 11

Органчик в голове градоначальника
Александр Марков и Оксана Штайн — о музыкально-политологической шкатулке — стр. 12

Новый взгляд на происхождение человека
Рецензия Юрия Угольникова на перевод книги археолога Тома Хайэма «Мир до нас» — стр. 13

«Повсюду ванны, краны, а что толку»?
Арсений Богатырёв изучил вопросы ЖКХ в творчестве Агаты Кристи  стр. 14–15

Сад поскучнел, а парк стал горче
Трагикомические воспоминания япониста Александра Мещеряковастр. 16

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