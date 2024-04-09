ТрВ № 7 (401) за 2024 г.: Дифирамб молекулярной филогении

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 401 от 9 апреля 2024 года в PDF
Анонс номера
Мир устроен как укроп или как рябина?
Надежда Маркина беседует с Михаилом Гельфандом о молекулярных методах в современной биологии — стр. 1–3
Плодовитая галактика, дуэт черных дыр, охота на зодиакальный свет…
и другие астроновости от Алексея Кудря — стр. 4–5
Научно-образовательные спутники Space-π
Александр Хохлов подводит промежуточные итоги программы студенческих кубсатов — стр. 6
Даниэль Канеман и теория перспектив
Егор Бронников о скончавшемся нобелевском лауреате — стр. 7
Стандартная модель и ее пределы
Главы из новой книги Алексея Левина «Этюды о частицах» — стр. 8–10
Ланселот поневоле
Научно-фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 11
Органчик в голове градоначальника
Александр Марков и Оксана Штайн — о музыкально-политологической шкатулке — стр. 12
Новый взгляд на происхождение человека
Рецензия Юрия Угольникова на перевод книги археолога Тома Хайэма «Мир до нас» — стр. 13
«Повсюду ванны, краны, а что толку»?
Арсений Богатырёв изучил вопросы ЖКХ в творчестве Агаты Кристи — стр. 14–15
Сад поскучнел, а парк стал горче
Трагикомические воспоминания япониста Александра Мещерякова — стр. 16