ТрВ № 7 (401) за 2024 г.: Дифирамб молекулярной филогении

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 401 от 9 апреля 2024 года в PDF

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Анонс номера

Мир устроен как укроп или как рябина?

Надежда Маркина беседует с Михаилом Гельфандом о молекулярных методах в современной биологии — стр. 1–3

Плодовитая галактика, дуэт черных дыр, охота на зодиакальный свет…

и другие астроновости от Алексея Кудря — стр. 4–5

Научно-образовательные спутники Space-π

Александр Хохлов подводит промежуточные итоги программы студенческих кубсатов — стр. 6

Даниэль Канеман и теория перспектив

Егор Бронников о скончавшемся нобелевском лауреате — стр. 7

Стандартная модель и ее пределы

Главы из новой книги Алексея Левина «Этюды о частицах» — стр. 8–10

Ланселот поневоле

Научно-фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 11

Органчик в голове градоначальника

Александр Марков и Оксана Штайн — о музыкально-политологической шкатулке — стр. 12

Новый взгляд на происхождение человека

Рецензия Юрия Угольникова на перевод книги археолога Тома Хайэма «Мир до нас» — стр. 13

«Повсюду ванны, краны, а что толку»?

Арсений Богатырёв изучил вопросы ЖКХ в творчестве Агаты Кристи — стр. 14–15

Сад поскучнел, а парк стал горче

Трагикомические воспоминания япониста Александра Мещерякова — стр. 16