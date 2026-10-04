Астрономический календарь на октябрь 2026 года

Октябрь 2026 года будет довольно беден на астрономические явления. Самым ярким событием, пожалуй, станет максимум активности метеорного потока Ориониды.

События октября 3 октября — Луна в фазе последней четверти 4 октября — Сатурн в противостоянии с Солнцем 4 октября — астероид (2) Паллада в противостоянии с Солнцем 6 октября — Луна вблизи Юпитера. Покрытие в Северной Америке и Африке 9 октября — максимум действия метеорного потока Дракониды 10 октября — новолуние 13 октября — астероид (4) Веста в противостоянии с Солнцем 18 октября — Луна в фазе первой четверти 18 октября — карликовая планета Эрида в противостоянии с Солнцем 21 октября — максимум действия метеорного потока Ориониды 24 октября — Луна вблизи Сатурна 26 октября — полнолуние 28 октября — покрытие звездного скопления Плеяды Луной при видимости на севере России 31 октября — покрытие Цереры Луной при видимости на Дальнем Востоке РФ

«Падающие звезды» от кометы Галлея

Ориониды связаны с кометой Галлея. При приближении к Солнцу комета оставляет вдоль своей орбиты частицы пыли. Каждый год Земля проходит через этот пылевой след. Влетая в атмосферу на скорости около 66 км/с, частицы раскаляются и вспыхивают, оставляя на небе яркие следы — метеоры, или «падающие звезды».

Пик активности Орионид приходится на 21–22 октября. При благоприятных условиях в это время можно увидеть до 20 метеоров в час. Поток наблюдается практически из любой точки Земли.

Свое название Ориониды получили благодаря радианту — области неба, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Он расположен недалеко от созвездия Ориона. В действительности частицы движутся почти параллельно друг другу, а эффект «разлетающихся» метеоров возникает из-за перспективы.

Для наблюдений телескоп или бинокль не понадобятся. Лучше всего выбрать темное место вдали от городской засветки, удобно расположиться и смотреть на большой участок неба примерно в 20–30° от радианта. Наибольшая активность Орионид наблюдается во второй половине ночи, когда радиант поднимается выше над горизонтом.

В 2026 году наблюдениям будет мешать довольно яркая Луна — ее фаза в период максимума составит почти 80%. Однако во второй половине ночи (зависит от региона) Луна зайдет за горизонт, и условия для наблюдений Орионид заметно улучшатся.

Противостояние Сатурна и эффект Зелигера

Также в октябре нас ждут несколько интересных противостояния. Противостояние — это момент, когда Солнце, Земля и планета оказываются примерно на одной прямой, а планета располагается по другую сторону от Земли относительно Солнца. В этот период она подходит к Земле ближе всего, имеет наибольший видимый размер и получает максимум солнечного освещения, поэтому выглядит особенно ярко.

Первым в противостояние вступит Сатурн — 4 октября. Сейчас окольцованная планета находится в созвездии Кита. Ее блеск достигнет примерно нулевой звездной величины, а видимый диаметр диска составит почти 20″.

Противостояния Сатурна происходят примерно раз в год, но каждый раз дата смещается примерно на две недели. Однако главное преимущество Сатурна перед другими планетами — его знаменитые кольца. Их можно заметить даже в небольшой телескоп, а при 30–40-кратном увеличении они уже хорошо различимы. В более крупный инструмент можно рассмотреть щель Кассини, а при хороших условиях — деление Энке.

В период противостояния есть и еще одна причина обратить внимание на Сатурн. Его кольца становятся заметно ярче — это явление называют эффектом Зелигера.

Кольца Сатурна состоят из огромного количества отдельных частиц. При обычном освещении они отбрасывают тени друг на друга, из-за чего выглядят несколько темнее. Вблизи противостояния геометрия освещения меняется: тени практически полностью скрываются за самими частицами, и кольца начинают отражать больше света в сторону Земли, поэтому их яркость ощутимо возрастает.

Впервые это проанализировал и объяснил немецкий астроном Хуго фон Зелигер в конце XIX века. Наблюдать эффект можно не только непосредственно в день противостояния, но и за несколько дней до и после него.

В октябре противостояния достигнут и два крупных астероида. 4 октября — астероид (2) Паллада, а 13 октября — (4) Веста. Оба объекта также будут находиться в созвездии Кита.

Александр Смирнов