ТрВ № 6 (400) за 2024 г.: Фотосинтез и появление кислорода

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 400 от 26 марта 2024 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Фотосинтез и появление кислорода

Беседа Бориса Штерна с Арменом Мулкиджаняном о происхождении, распространении жизни и о том, как бактерии научились использовать кислород, — стр. 1–3, 15

«Филогенетический сэндвич»

Надежда Маркина беседует с сотрудниками кафедры высших растений биофака МГУ о молекулярных методах — стр. 4–5

Новый каталог квазаров, перенос запуска «Союза МС-25» — и другие астроновости

Традиционный обзор Алексея Кудря и комментарий Дениса Альбина — стр. 6–7

«Я против всяческих самосожжений…»

Геннадий Горелик анализирует творческий расцвет Андрея Сахарова накануне публикации судьбоносных «Размышлений…» — стр. 8

Коломбина — идеально оживающая кукла

Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн размышляют о судьбе и образе Ольги Глебовой-Судейкиной — стр. 9

Вспоминая встречи с Ю. Б. Харитоном

Мемориальный очерк Валерия Сойфера — стр. 10–11

Женщины в произведениях Айзека Азимова

Эссе Александра Речкина — стр. 12–13

Любовь в эпоху нейросетей

Новый фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 14–15

«Полынная страна, где плоская земля…»

Трагикомические миниатюры Александра Мещерякова об археологах и археологии — стр. 16