ТрВ № 6 (400) за 2024 г.: Фотосинтез и появление кислорода

26.03.2024 / № 400 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв, Максим Борисов /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 400 от 26 марта 2024 года в PDF

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Анонс номера

Фотосинтез и появление кислорода
Беседа Бориса Штерна с Арменом Мулкиджаняном о происхождении, распространении жизни и о том, как бактерии научились использовать кислород, — стр. 1–3, 15

«Филогенетический сэндвич»
Надежда Маркина беседует с сотрудниками кафедры высших растений биофака МГУ о молекулярных методах — стр. 4–5

Новый каталог квазаров, перенос запуска «Союза МС-25» — и другие астроновости
Традиционный обзор Алексея Кудря и комментарий Дениса Альбина стр. 6–7

«Я против всяческих самосожжений…»
Геннадий Горелик анализирует творческий расцвет Андрея Сахарова накануне публикации судьбоносных «Размышлений…» — стр. 8

Коломбина — идеально оживающая кукла
Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн размышляют о судьбе и образе Ольги Глебовой-Судейкиной — стр. 9

Вспоминая встречи с Ю. Б. Харитоном
Мемориальный очерк Валерия Сойфера стр. 10–11

Женщины в произведениях Айзека Азимова
Эссе Александра Речкина стр. 12–13

Любовь в эпоху нейросетей
Новый фантастический рассказ Павла Амнуэля стр. 14–15

«Полынная страна, где плоская земля…»
Трагикомические миниатюры Александра Мещерякова об археологах и археологии — стр. 16

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