ТрВ № 6 (400) за 2024 г.: Фотосинтез и появление кислорода

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 400 от 26 марта 2024 года в PDF
Анонс номера
Фотосинтез и появление кислорода
Беседа Бориса Штерна с Арменом Мулкиджаняном о происхождении, распространении жизни и о том, как бактерии научились использовать кислород, — стр. 1–3, 15
«Филогенетический сэндвич»
Надежда Маркина беседует с сотрудниками кафедры высших растений биофака МГУ о молекулярных методах — стр. 4–5
Новый каталог квазаров, перенос запуска «Союза МС-25» — и другие астроновости
Традиционный обзор Алексея Кудря и комментарий Дениса Альбина — стр. 6–7
«Я против всяческих самосожжений…»
Геннадий Горелик анализирует творческий расцвет Андрея Сахарова накануне публикации судьбоносных «Размышлений…» — стр. 8
Коломбина — идеально оживающая кукла
Культурологи Александр Марков и Оксана Штайн размышляют о судьбе и образе Ольги Глебовой-Судейкиной — стр. 9
Вспоминая встречи с Ю. Б. Харитоном
Мемориальный очерк Валерия Сойфера — стр. 10–11
Женщины в произведениях Айзека Азимова
Эссе Александра Речкина — стр. 12–13
Любовь в эпоху нейросетей
Новый фантастический рассказ Павла Амнуэля — стр. 14–15
«Полынная страна, где плоская земля…»
Трагикомические миниатюры Александра Мещерякова об археологах и археологии — стр. 16