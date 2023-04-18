ТрВ № 8 (376) за 2023 г.: Что мы знаем в космологии?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 376 от 18 апреля 2023 года в PDF
Анонс номера
Что мы знаем в космологии?
Доклад в МИФИ членкора РАН, гл. науч. сотр. ИЯИ РАН Дмитрия Горбунова, записанный и обработанный пресс-секретарем Полиной Юдиной, — стр. 1, 3
Астроновости от Алексея Кудря
Видео сверхмассивной черной дыры, полеты Ingenuity, запуск JUICE, а также «Уэбб», изучающий Кассиопею А и сверхдальние галактики, — стр. 2
Из «Докладной Генконструктору»
Генетик Евгений Ананьев вспоминает, как он стал завлабом, пережил перестройку и отправился в США — стр. 4–5
«Мерцающее присутствие достоверности»
Культуролог Александр Марков рассуждает о Декарте-литераторе и Декарте-фехтовальщике — стр. 6
Кто мог открыть закон всемирного тяготения до Ньютона?
Геннадий Горелик о пользе «сослагательной истории науки» — стр. 7
Эфиопы, ангелы и демоны
Мария Елифёрова анализирует тонкости перевода «Жития Андрея Юродивого» — стр. 8
Предвидящие реальность
Фантасты, предсказавшие перестройку и новую войну с Западом, в обзоре Павла Амнуэля — стр. 9
90 лет Борису Стругацкому
Владимир Борисов о том, чем знаменитый фантаст жил последние годы и как появился писатель С. Витицкий, — стр. 10–11
Советские роботы, поразившие мир
Очерк Александра Речкина о пионерах-робототехниках — стр. 12–13
«Доктор, я и есть тот клоун!»
Александр Мещеряков о дрессировщике ежей и других артистах цирка — стр. 16