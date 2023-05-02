ТрВ № 9 (377) за 2023 г.: Неутомимый Маск и затаившийся дракон

02.05.2023 / № 377 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов, Алексей Огнёв /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 377 от 2 мая 2023 года в PDF

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Анонс номера

Неутомимый Маск и затаившийся дракон
Алексей Кудря беседует с Виталием Егоровым о технологическом противостоянии США и Китая — стр. 1–3

Первый испытательный
Александр Хохлов о полете двухступенчатого «Старшипа» — стр. 4

Десятидюжинный юбилей
Четыре поколения математиков отвечают на вопросы анкеты об А. Н. Колмогорове — стр. 5
Эссе Александра Буфетова о Колмогорове — стр. 6–7

Ужасающие сближения
Обзор астроновостей от Алексея Кудря — стр. 8

Великолепная восьмерка переосмысливает Библию
Геннадий Горелик об истоках современной науки — стр. 10

Энциклопедия руин
Александр Марков о новом романе Юдит Шалански — стр. 11

Самые славные роботы
Александр Речкин о Терминаторе, R2-D2, ВАЛЛ-И и всех-всех-всех — стр. 12–13

О вреде алкоголя для государственных деятелей
Максим Борисов пытается раскрыть убийство 900-летней давности — стр. 15

Диспут с креационистом
Александр Панчин скрещивает шпаги с неортодоксальным богословом — стр. 16

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