ТрВ № 9 (377) за 2023 г.: Неутомимый Маск и затаившийся дракон

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 377 от 2 мая 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Неутомимый Маск и затаившийся дракон

Алексей Кудря беседует с Виталием Егоровым о технологическом противостоянии США и Китая — стр. 1–3

Первый испытательный

Александр Хохлов о полете двухступенчатого «Старшипа» — стр. 4

Десятидюжинный юбилей

Четыре поколения математиков отвечают на вопросы анкеты об А. Н. Колмогорове — стр. 5

Эссе Александра Буфетова о Колмогорове — стр. 6–7

Ужасающие сближения

Обзор астроновостей от Алексея Кудря — стр. 8

Великолепная восьмерка переосмысливает Библию

Геннадий Горелик об истоках современной науки — стр. 10

Энциклопедия руин

Александр Марков о новом романе Юдит Шалански — стр. 11

Самые славные роботы

Александр Речкин о Терминаторе, R2-D2, ВАЛЛ-И и всех-всех-всех — стр. 12–13

О вреде алкоголя для государственных деятелей

Максим Борисов пытается раскрыть убийство 900-летней давности — стр. 15

Диспут с креационистом

Александр Панчин скрещивает шпаги с неортодоксальным богословом — стр. 16

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