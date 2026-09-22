Студенческие кубсаты: от гранта до орбиты

С 1 января 2026 года началось действие федерального проекта «Кадры для космоса», входящего в национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [1]. Впервые в истории нашей страны космическое образование получило отдельное бюджетное финансирование на сравнительно большой период — как минимум на три года. Исполнитель по федеральному проекту — Министерство науки и высшего образования РФ [2]. Соисполнителем стал Фонд содействия инновациям, который продолжил работать по своей научно-образовательной программе Space-π, ориентированной на вовлечение и профориентацию школьников [3]. Общую поддержку проекту оказывает госкорпорация «Роскосмос».

Спутники в образовании: новые возможности

Основой федерального проекта стал практико-ориентированный подход. Школьники и студенты учатся создавать небольшие спутники стандарта CubeSat [4], которые запускаются на околоземные орбиты для проведения технических и научных экспериментов. Есть несколько грантовых программ. Прежде всего стоит назвать два конкурса: «Студенческий спутник», который в этом году проводился впервые, и существенно обновленный «УниверСат». Победители «Студенческого спутника» получали на 2026 год до 26,4 млн руб. [5], «УниверСата» — до 62,5 млн руб. [6]. Эти средства позволят создать малый космический аппарат и провести курсы дополнительного обучения для студентов. Участники программы «УниверСат» также получили субсидию, позволяющую оплатить запуск своего космического аппарата на орбиту. При отборе оценивали проработанность спутникового проекта, уровень команды и наличие индустриальных партнеров, среди которых могли быть организации Роскосмоса и частные космические компании. Победителями первого конкурса стали 24 проекта (от одного университета могли выиграть две заявки), второго — четыре [7].

Еще один конкурс проводился среди вузов и был посвящен программам дополнительного образования по космонавтике. В нём отобрали 40 университетских программ с госфинансированием по 7 млн руб. [8]. Среди победителей — Кузбасский государственный технический университет с программой «Проектирование малых космических аппаратов CubeSat для геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли» [9].

Также Фонд содействия инновациям продолжил работу по научно-образовательному проекту Space-π. В этом году по итогам грантового конкурса были выбраны 12 команд. Они должны создать 16 школьных спутников форм-фактора CubeSat 3U, которые пополнят орбитальную группировку Space-π [10]. На создание полезной нагрузки для каждого аппарата выделили по 2 млн руб. При этом каждый участник должен был привлечь софинансирование на такую же сумму, чтобы приобрести готовую спутниковую платформу у частной космической компании. Столь значительное отличие в сумме гранта частично компенсируется более простыми требованиями к участию и к отчетности.

Наконец, федеральный проект «Кадры для космоса» профинансировал в этом году множество конкурсных и фестивальных мероприятий для студентов и школьников [11].

Год — хорошо, три — лучше

Для молодежных космических проектов открываются новые возможности, и это можно только приветствовать. При этом важно заметить, что у программы есть потенциал для улучшения. Узкое место в ней сейчас — это сроки. Все перечисленные грантовые программы действуют в течение одного календарного года с отчетностью в декабре. Получается, образовательные курсы выпадают на осенний семестр, а реальный космический аппарат нужно разработать и собрать всего за 6–7 месяцев, что крайне мало для появления по-настоящему новых технических решений в области кубсатов. Весна теряется из-за конкурсных процедур, значительный объем работы выпадает на лето — традиционное время сессий, защит, каникул и отпусков в университетах. Отборочные заочные этапы конкурсов для школьников также пришлись в этом году на летние каникулы [12].

Логично было бы изменить и календарь мероприятий. В частности, программы дополнительного образования проводить в начале, а не в конце работы над проектом. Это позволит плотнее задействовать студентов в создании кубсата и подготовке его космической миссии. Лекции, мастер-классы и заочные этапы конкурсов — всё, что призвано вовлекать школьников в проектную деятельность, — лучше устраивать с начала учебного года, а финальные мероприятия — весной и летом.

По спутниковым проектам стоит рассмотреть переход к трехлетнему периоду реализации гранта, который будет включать создание кубсата, вывод на орбиту, реализацию космической научной программы и получение результатов. В своем нынешнем виде грантовые программы рассчитаны на год и завершаются в декабре после сдачи отчетности и сборки летного образца спутника. Выведение готового кубсата осуществляется за государственный счет, однако дальнейшее финансирование космической миссии университеты берут на себя. Полноценное управление космическим аппаратом на протяжении 2–4 лет с обработкой спутниковых данных требует от университетских команд серьезных усилий и средств.

Такой подход разделяет создание и запуск аппарата, с одной стороны, и его работу на орбите — с другой. Это может привести к потере сквозного опыта у студентов и сотрудников университетов, усложнить получение полезного результата в космической миссии.

Когда позывных не хватает

Справедливости ради нужно отметить, что федеральный проект только стартовал, и можно надеяться, что впереди есть время на осмысление первого российского опыта и лучших мировых практик. Было бы полезно использовать результаты других подобных проектов, а также привлечь космические организации к подготовке информационных материалов и образовательных ресурсов, которые помогли бы университетским командам готовиться к работе над спутниковыми проектами. Для примера можно использовать ресурсы NASA и их партнеров [13] и базовые документы-инструкции, которые помогают проверить свою готовность к работе над кубсатом [14].

Отдельная и очень важная тема — распределение частот. На сегодняшний день образовательные российские кубсаты используют радиолюбительские диапазоны [15]. При получении разрешения в Главном радиочастотном центре [16] выдается радиолюбительский позывной спутниковой радиосвязи сроком на десять лет [17]. На Россию зарезервировано сто позывных — от RS0S до RS99S. В связи с активным созданием и запуском на орбиту кубсатов в последние пять лет свободные позывные закончились. При этом использование радиолюбительских частот требует выполнения ряда условий [18].

Учитывая, что федеральный проект «Кадры для космоса» [19] только начал свою работу, особая ответственность легла на индустриальных партнеров, прежде всего на те частные космические компании, что достигли больших успехов в создании кубсатов, комплектующих для них и наземной инфраструктуры. Важную роль в этом сыграл стартовавший в 2021 году научно-образовательный проект Space-π Фонда содействия инновациям [20], который стимулировал компании делать различную высокотехнологичную продукцию для космического образования и участвовать во всех этапах работы со спутниками [21]. Благодаря нему была с также оздана открытая сеть станций СОНИКС [22], позволяющая принимать сигналы с космических аппаратов.

Федеральный проект «Кадры для космоса» предусматривает и привлечение внебюджетных средств. Например, компания «Геоскан» участвует в создании малой солнечной обсерватории «Аврора» ИКИ РАН, основанной на спутниковой платформе форм-фактора CubeSat 16U [23]. Запуск «Авроры» планируется в 2027 году, и благодаря ей ученые впервые с 2009 года должны получить снимки Солнца, сделанные российским космическим аппаратом [24].

Александр Хохлов, популяризатор космонавтики

Встретимся на форуме Космические образовательные проекты требуют обсуждения. С 29 сентября по 2 октября в ИКИ РАН пройдет конференция «Дорога в космос» [25], а 17 октября в Москве в кластере «Ломоносов» — научно-образовательный форум «Открывая космос» [26]. Впервые он состоялся в 2024 году в ИКИ РАН [27], сейчас за его организацию отвечает «Геоскан». В этом году форум пройдет в третий раз и соберет вместе профессионалов, энтузиастов космонавтики, студентов и школьников. Впервые на нём будет два параллельных трека: «Наука и технологии» и «Образование и кадры». Можно будет узнать из первых рук о частной космонавтике, об образовательных и спутниковых проектах в рамках «Кадров для космоса», о новых способах привлечь молодежь и широкую публику к космонавтике. Это, например, такие акции как «Отправь свое имя в космос» [28], подкасты [29], просветительские мероприятия, квесты и лекции. Завершится конференция визионерской сессией «Сможет ли человечество выйти из Солнечной системы?» Свою точку зрения выскажут Борис Штерн, Михаил Овчинников, Сергей Кузин и Александр Белинский. В перерывах пройдет автограф-сессия Бориса Штерна и можно будет купить книги издательства «Тровант» — «Троицкий вариант». Участие в конференции бесплатное, но требует онлайн-регистрации. Планируется трансляция из обоих залов. Все записи будут доступны в дальнейшем.

1. www.trv-science.ru/2025/11/kosmos-project-2026-2036-kommentariy-experta

2. minobrnauki.gov.ru/upload/2026/06/FP_Kadry_dlya_kosmosa.pdf

3. www.trv-science.ru/2024/04/nauchno-obrazovatelnye-sputniki-space-pi

4. cubesat.org

5. promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/bbec9417-4584-438f-840c-5d22b3cb994d

6. promote.budget.gov.ru/public/minfin/selection/view/8fc4e1e9-3c99-4937-ade6-dcbf73f34b2e

7. кадрыдлякосмоса.рф/tpost/7iam8r6zt1-zaversheni-otbori-2026-goda-po-trem-prog

8. minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=100007

9. kuzstu.ru/obrazovanie/obrazovatelnie-programmi/project-space

10. spacepi.space/news/budushhee-popolnenie-gruppirovki-shkolnyh-sputnikov/

11. tass.ru/obschestvo/28024069

12. spacecontest.ru

13. nasa.gov/smallsat-institute/smallsat-resources

14. nasa.gov/wp-content/uploads/2017/03/nasa_csli_cubesat_101_508.pdf

15. spacepi.space/wiki/article/soglasovanie-chastot-sputnika-i-nazemnoj-stanczii/

16. grfc.ru/grfc

17. spacepi.space/wiki/article/pozyvnye-sputnikov/

18. spacepi.space/news/radiosvyaz-so-sputnikami/

19. кадрыдлякосмоса.рф

20. journal.cyberphys.ru/futurecateg/tpost/e06t8fu891-shkolniki-i-sputniki-kak-uzhe-v-yunosti

21. spacepi.space/news/s-pb-gu-vovlekaet-shkolnikov-v-kosmicheskie-proekty/

22. sonik.space

23. xras.ru/projects/aurora

24. iki.cosmos.ru/news/2026/08/06/iki-ran-planiruet-poluchit-pervye-v-mire-fotografii-solnechnoy-korony-s-kubsata-v

25. roadtospace.cosmos.ru

26. clck.ru/3VfzD3

27. www.trv-science.ru/2024/11/ot-kosmicheskogo-obrazovaniya-k-otkrytym-tehnologiyam-v-kosmonavtike

28. spacepi.space/news/otprav-svoyo-imya-v-kosmos-na-sputnike-ioffe-1/

29. youtube.com/@открываякосмос