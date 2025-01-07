Семь лет колонии за научный прорыв?

Редакция «Троицкого варианта — Наука» призывает руководство РАН и научную общественность публично высказать свою позицию по делу члена-корреспондента Олега Кабова, ученого с мировым именем, заведующего лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики Сибирского отделения РАН. Его обвиняют в том, что он якобы сфальсифицировал научные отчеты по проекту, выполненному в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки» и похитил часть денег, выделенных на проведение работ. Однако эксперты со стороны защиты дали высокую оценку работе Олега Кабова и его коллег и отметили некомпетентность авторов судебной экспертизы, предоставленной обвинением. Уголовное дело в отношении ученого рассматривается в Советском районном суде Новосибирска. Все важные материалы, связанные с делом Кабова, включая документы и аудиозаписи, адвокат ученого публикует в своем блоге «Открытое судебное заседание»1.
Судебный процесс
21 января на судебном процессе Олега Кабова сторона обвинения потребовала назначить наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на семь лет и штраф в размере заработной платы подсудимого за три года, а также на три года лишить его права заниматься деятельностью, связанной с руководством региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики.
Академик РАН Алексей Хохлов, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ, отмечает в своем блоге: «Обвинение не приняло во внимание никакие прозвучавшие в ходе судебных заседаний доводы о высоком научном уровне результатов О. А. Кабова и его коллег. Напомню, что О. А. Кабов — ведущий ученый мирового уровня, один из наиболее цитируемых российских ученых в своей области, входит в 2% наиболее цитируемых ученых мира»2.
26 января супруга Олега Кабова, канд. филос. наук Елена Быковская, направила директору ФСБ открытое письмо с просьбой провести служебную проверку в отношении следователей УФСБ России по Новосибирской области Е. В. Андреева и Е. П. Здерева. «В основе обвинения моего мужа в научном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — чудовищная, абсурдная ложь. Но, вот уж действительно, чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят!» — отмечает Елена Быковская.
28 января с речью выступит сторона защиты (по словам адвоката, выступление растянется на несколько заседаний), затем будет последнее слово подсудимого и оглашение приговора.
Мнение адвоката
Адвокат ученого Геннадий Шишебаров3 в беседе с корреспондентом ТрВ-Наука сказал: «Мой подзащитный, похоже, повторяет судьбу Левши из одноименного рассказа Лескова. Для меня совершенно очевидно, что Кабова надо было за этот научный проект награждать, там действительно был совершен научный прорыв. Но ни прокуратура, ни следователи ФСБ не заинтересованы в исправлении своей грубейшей ошибки. Давайте будем честно, глядя правде в глаза, исходить из того, что все-таки независимость судебная у нас на сегодняшний день практически ликвидирована, особенно по тем процессам, где уголовное дело инициировано и направлено в суд следователями ФСБ. Хотя, я еще раз подчеркиваю, это экономическое дело».
На вопрос нашего корреспондента, что может сделать научное сообщество в этой ситуации, адвокат отвечает: «Конечно, должно быть обращение „наверх“. Можно задействовать контакты руководства РАН с высшими представителями власти в России. Можно направить и коллективное обращение ученых, но, честно говоря, все-таки, думаю, и вы понимаете, что все обращения общества к власти не особо рассматриваются, и жизнь показывает, что власть прислушивается лишь тогда, когда один руководитель разговаривает лично с другим руководителем. Геннадий Яковлевич Красников, придя на должность президента РАН, заявил в том числе и о том, что будет защищать научное сообщество от произвола правоохранительных органов. Тем более он сейчас член Совета безопасности. Он мог бы вполне доложить о деле Кабова в администрации президента, в правительстве или, в конце концов, лично руководителю ФСБ. И попытаться разобраться в этом деле».
В чем суть работы Олега Кабова?
Напомним, что новосибирские ученые под руководством Олега Кабова работали над научным проектом «Создание технологии охлаждения теплонапряженных элементов с использованием однокомпонентных двухфазных потоков»4.
Теплонапряженные элементы — это устройства, с большим выделением энергии в маленьком объеме, которые надо интенсивно охлаждать через поверхность малой площади. В основном это высокопроизводительные процессоры в вычислительной технике. В частности, они особенно важны для бортовой электроники в космонавтике, авиации и на современном наземном транспорте. Другая область — мощные светодиоды.
Что такое двухфазный поток? Вдоль охлаждающей поверхности прокачивается не просто жидкость, а жидкость с полостями (пузырьками), заполненными газом. В местах, где полость примыкает к охлаждаемой поверхности («сухое пятно»), идет интенсивное испарение тонкой пленки жидкости на смоченной поверхности. При этом за счет теплоты испарения теплоотдача гораздо выше, чем просто за счет теплопроводности. Ранее использовались двухкомпонентные потоки — жидкость и некий газ, не являющийся паром этой жидкости и не конденсирующийся в потоке. Такой метод эффективен, но неудобен: требуется газовый компрессор на входе и сепаратор газа и пара жидкости на выходе.
Олег Кабов предложил и разработал методику без постороннего газа — полости в потоке заполняются паром прокачиваемой жидкости. При этом, если правильно подобрать параметры потока, испарение в сухих пятнах происходит достаточно интенсивно. Особенно сильно испарение идет на краях сухого пятна, где резко меняется геометрия потока. Такой метод оказывается гораздо проще, и он более гибок: можно на ходу менять режим, от обычного однофазного течения при умеренной теплоотдаче до расслоенного течения при предельных тепловых потоках.
В ходе исследования была создана работающая установка (стенд), на которой изучалось испарение на контакте образца с контролируемым массивом микронагревателей с двухфазным потоком. Кроме самой установки в эксперименте использовалась довольно сложная измерительная система для контроля параметров потока и температуры.
При этом была продемонстрирована работоспособность и перспективность метода, выявлен оптимальный режим, попутно обнаружено несколько интересных эффектов, оформлено 5 патентов, опубликована 21 научная статья (эти данные взяты из аннотации проекта, выполняемого в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»).
Отчет по проекту был принят, результат налицо.
Судебная экспертиза и ее оценка
Подробная подборка документов из уголовного дела, относящихся к судебной экспертизе, опубликована5 в блоге адвоката. Изначально экспертизу по делу Кабова выполнили заместитель директора Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы (РИНКЦЭ), канд. экон. наук Елена Березина6 и материаловед, докт. физ.-мат. наук, профессор МИФИ Иван Чернов7. По их оценке, проект лаборатории Кабова по созданию технологии выполнен лишь на 37,76%.
Профильное Отделение энергетики, механики, машиностроения и процессов управления РАН высоко оценило результаты выполнения проекта под руководством О. А. Кабова, отметив:
«Все плановые показатели Соглашения, подписанного с Министерством, были выполнены, а по количеству публикаций в индексируемых в международных базах журналах и по объему привлеченных средств они были перевыполнены.
В целом, благодаря выполнению Проекта российские ученые вошли в группу мировых лидеров в этой области науки. Была сформулирована и обоснована новая научная идея повышения интенсивности теплообмена, включая методику ее осуществления. Результаты были приняты мировым сообществом. Укажем, в этой связи, приглашение авторов Проекта к написанию обзорной статьи для журнала Annual Review of Fluid Mechanics, занимающего первую строку в мировом рейтинге журналов по механике жидкости и газа».
Булат Нигматуллин, докт. техн. наук, генеральный директор Института проблем энергетики, и академик РАН Роберт Нигматуллин в ответе на адвокатский запрос отмечают, что заключение по результатам научно-технической экспертизы было заведомо ложным. Они обосновывают недопустимость и нерелевантность избранной методики, а также некомпетентность авторов экспертизы:
«Ни эксперт И. И. Чернов, ни эксперт Е. В. Березина не являются компетентными и успешными в области теплофизики двухфазных потоков, к которой относится экспертируемая работа <…> И. И. Чернов является специалистом в области физического материаловедения, специализирующегося в реакторном и радиационном материаловедении, и не является специалистом в области теплофизики двухфазных потоков, у него нет ни одной публикации в этой области; к. э. н. Е. В. Березина является специалистом в области экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами промышленность. Она даже не является специалистом в области естественных наук и тем более в теплофизике двухфазных потоков».
Олег Цвелодуб, докт. физ.-мат. наук, главный научный сотрудник лаборатории моделирования Института теплофизики, показывает ошибки не только в методологии, но и в расчетах, которые использовали Чернов и Березина.
В ответ на призыв адвоката высказались не только отечественные, но и зарубежные ученые. Профессор Кембриджского университета Наталья Берлова в отзыве на работу Кабова и его коллег отмечает:
«После тщательного обзора публикаций хочу дать не только свою положительную оценку, но и отметить по-настоящему инновационные и впечатляющие результаты авторов <…> Эти результаты не просто академические; у них есть потенциал для значительного продвижения в области систем терморегулирования. Результаты, полученные в этом исследовании, дают ценную информацию, выходящую за рамки первоначального масштаба целей гранта. Такой вклад свидетельствует о высоком качестве научных исследований и демонстрирует профессионализм команды».
Профессор Булат Нигматуллин в своей статье8, опубликованной в газете «Поиск» в мае 2024 года, отмечает: «Если мы не будем бить тревогу в таких случаях, то жди большой беды: любой ученый может попасть под такого рода раздачу. Раз в научной среде появляются такие нелепые экспертизы, эксперты и нелепая система, которая их использует, то наша среда должна вести себя жестко, агрессивно и противодействовать всему этому. Если мы все не соберемся и не остановим это постыдное уголовное дело, то мракобесие восторжествует».
3 66-летний юрист Геннадий Шишебаров в советские годы долгое время работал в органах прокуратуры, затем в мае 1992 года был избран председателем горсовета города Обь, но после событий 1993 года ушел из системы государственной власти и переключился на адвокатуру. Он выступал защитником на судебных процессах академика РАН Евгения Багаева (1941–2024) и председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева.
4 fcpir.fcntp.ru/participation_in_program/contracts/14.613.21.0011/
6 www.extech.ru/about/structure/
7 home.mephi.ru/ru/users/1524/public
8 poisknews.ru/nauchnaya-politika/ekspertom-mozhesh-ty-ne-byt-uchenye-dolzhny-obedinitsya-protiv-nekompetentnyh-zaklyuchenij-o-nir/
Если «дело» именно таково, то считаю сведЕние чисто научных счётов методом «перевода в уголовную плоскость» с привлечением госорганов — считаю откровенной попыткой явного псевдонаучного неолысенкоизма.
Типа блаженной памяти конференции ВАСХНиЛ образца 1948 года.
Л.К.
Здесь не про научные счёты. Бывший сотрудник Кабова поступил в органы и написал донос, вероятно по личным мотивам.
Боюсь, что здесь всё гораздо современнее
Увы, не соглашусь. Тут нечто похуже. Это как если бы на той сессии победили бы не селекционеры а генетики…
А разве именно там была битва «селекционеров» с «генетиками»?
Не думаю так.
Думаю, что там именно победил условный «Чубайс», а какая фамилия (и какое происхождение) — абсолютно, имхо, неважно.
Л.К.
А что любители дрозофил так уж далеки о практики? По моим наблюдениям, если поисковая работа выполнена на мировом уровне, то приклад будет, причем иногда там, о чем и не думали.
При средней зарплате в науке 20 т.р. победа дрозофиллистов это проигрыш селекционеров. А приклад таких работ будет в стране где прикладники не загнанны в каменный век т.е. не у нас. Так смысл последние деньги на науку тратить в интересах США?
Приклад будет там, где прикладники плодотворно взаимодействуют с фундаментальной наукой, а не навешивают на учёных ярлыки вражеских пособников.
Из вашего сообщения следует что прикладники это не ученые? Плодотворно взаимодействовать это как например? Где прикладник с зарплатой в 20 т.р. может взять денег чтобы плодотворно провзаимодействовать с настоящим ученым имеющим зарплату 60 т.р.? Вот мы недавно пообщались с настоящим ученым из ИЦИГ с фамилией Куценогий П.К. и если выполнить все его пожелания то будет всем хорошо или не всем? Он прав, по вашему мнению? А почему фундаментальные исследования это если дрозофилы и бывшая РАН а если то же самое изучать но на курах это не фундаментальные исследования и пускай бизнес платит (оно ему не надо но ктож его спрашивать то будет)? https://vk.com/wall-183243507_949 Кстати, я навешивал ярлыки вражеских пособников на чиновников преследующих ученых в т.ч. и физиков, а не на ученых. Советую читать не по диагонали.
Спасибо за совет, но ваши опусы уже давно как ни читай, всё получается старая заскорузлая песня о зажравшихся фундаменталах, финансируемых «в интересах США». Так что, я их пожалуй вовсе читать не буду.
А почему вообще этим ФСБ занималась? Это же чисто экономическое дело. Обидел кого?
Органы не обижаются — они либо находят взаимопонимание, либо нет. В данном случае, вероятно, не нашли.
Заглянул на сайт Института Теплофизики СО РАН, — там всё тихо, спокойно.
Олег Кабов по-прежнему член ученого совета и завлаб лаборатории интенсификации процессов теплообмена
http://www.itp.nsc.ru/structura/nauchnye_porazdeleniya/66_laboratoriya_intensifikacii_processov_teploobme.html
В структуре ИТ есть еще две лаборатории со сходной тематикой, но только на странице лаборатории Олега Кабова выложены годовые отчеты с 2010 г по 2017 г.
Ситуация заставляет вспомнить эмпирическое правило — «от тюрьмы и от сумы не зарекайся».
К слову, тематика лаборатории Олега Кабова сейчас востребована, как никогда раньше.
Мировой, ну просто потрясающий, — затмевающий все нынешние войны, — рост майнинга криптовалют и дата-центров сейчас тормозится большими энергозатратами на питание и охлаждение графических процессоров.
Например, недавно Илон Маск построил дата-центр с суперкомпьтером из 100 тысяч процессоров, потребляющих 150 мегаватт электроэнергии — это 1500 ватт на процессор.
Есть единодушное бизнес-стремление всеми путями улучшить и удешевить охлаждение процессоров, — ведь мощность 150 мегавтт уже кажется смешной, — есть проекты и уже строятся «гигафабрики вычислений» на десятки и сотни гигаватт.
По разным оценкам, в 2030 году на электропитание ИИ будет тратиться от 3 до 30% мирового производства электроэнергии.
Многих это пугает, поэтому замечу, — есть вполне правдоподобный и оптимистичный вариант совместной жизни человечества и «сверхразумного» AGI, — его увидел нобелевский лауреат Ханнес Альвен и очень красиво и ясно рассказал о нем в саге, изданной в 1966 году — «Olof Johannesson. The End of Man? The Tale Of The Big Computer» , или другое название — «Сказка о большом компьютере».
Да, всякое бывает. Могли бы и ученые воровать. Но есть нюанс. Давайте не будем забывать — прикладная наука и ориентированные фундаментальные исследования в России это угроза научно-технологическому и военно-техническому доминированию США и стран недружественного Запада. Вот с трудом поверю что физики Новосибирска аномально продажны, в отличие от физиков из других регионов. Если не ошибаюсь то те же самые люди отправили в суд какого-то известного химика… Сколько ученых после такого приняли решение уехать, сколько теперь не рискнуть связываться с прикладными проектами вообще и военными в особенности? Вот кто от этого выиграл Россия или противостоящий нам Запад? Я больше занят биологией и инфекционной безопасностью. Что не так сделали физики мне трудно судить объективно. Но что я наблюдаю в своей сфере деятельности? В стране аномально хорошо живут НИИ занимающиеся очень теоретическими вопросами (возьмем для примера НИИ изучающие мух -дрозофил) и аномально плохо живут НИИ медицинского, сельскохозяйственного профиля (тут хуже все и зарплаты и приборное оснащение и количество людей попавших под судебные репрессии…). Может ли такое явление быть случайным, при наличии, например, военно-биологических лабораторий по периферии нашей страны. Туда деньги США тратит и что же оно не будет прилагать усилий по «оптимизации» систем управления Российской наукой, как минимум, в части наук занятых инфекционной и пищевой безопасностью? Я, если не ошибаюсь, слышу о 4-х руководителях именно аграрных ВУЗов которые под следствием ( а они никогда не блистали обилием финансов). Я на своей шкуре ощущаю последствия блокирования счетов крупнейшего аграрного научного центра (остальные укрупненные центры тоже попадали под попытки остановить их деятельность). Санкции Запада нередко сопровождаются санкциями той же направленности но уже внутри нашей страны… Как можно поверить что это творят патриоты нашей страны? Именно прикладные науки в стратегических отраслях, в которых недружественный Запад пытается доминировать, мы и наблюдаем и судебные репрессии и ооочень разное финансирование и сокращения. Я понимаю что неприлично верить интеллигентным людям… Подробнее »
«В стране аномально хорошо живут НИИ занимающиеся очень теоретическими вопросами»
Вот такие глубогие мысли, кроме прочего, и приводят к подобным показательным процессам над «аномально хорошо живущими» — дабы не повадно было стремиться к хорошей жизни.
Человек полез в прикладную тематику вредную для США и получил по шее в интересах США. Думаете такие мысли подтолкнут других любителей США помочь?
А в условиях антагонизма чистых ученых и грязных прикладников я не вижу смысла жалеть. Мне жалко коллегу родившую слепую дочь так как средства защиты прикладному отребью не положены, жалко девочек работающих при 8 С ибо денег на отопление для научного быдла не нашлось. А любителей дрозофил получающих мегагранты никто не посадит…они же не делают вакцины.. Кстати в понедельник лечу в суд… там сажают именно вакциноделов…
Человек не «полез», а имел неосторожность довериться неадекватной системе «поддержки» поисковых исследований, которая приравнивает науку к коммерческой деятельности. А из вашего пафоса именно полезло то, что лишний раз подтверждает мой тезис о глубогих мыслях.
зато теперь больше народу знают что у нас запредельно неадекватная система «поддержки» прикладных исследований. Осталось задуматься -почему?. Не хотите посчитать удельную долю ректоров аграрных ВУЗов которых тоже туда же … и сравнить с удельной долей ректоров классических университетов попавших под следствие? Наверное если бы нас приравняли к коммерческой деятельности — было бы проще. Мы бы заработали и на эти деньги проводили фундаментальные исследования. Но это тоже под очень большими ограничениями. Мы имеем дело именно с репрессиями ученых чья деятельность может иметь прикладное значение в т.ч. в интересах РФ. Следователи инициирующие подобные дела обязательно должны проверятся на полиграфе на предмет мотивации …