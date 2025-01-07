Семь лет колонии за научный прорыв?

Редакция «Троицкого варианта — Наука» призывает руководство РАН и научную общественность публично высказать свою позицию по делу члена-корреспондента Олега Кабова, ученого с мировым именем, заведующего лабораторией интенсификации процессов теплообмена Института теплофизики Сибирского отделения РАН. Его обвиняют в том, что он якобы сфальсифицировал научные отчеты по проекту, выполненному в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки» и похитил часть денег, выделенных на проведение работ. Однако эксперты со стороны защиты дали высокую оценку работе Олега Кабова и его коллег и отметили некомпетентность авторов судебной экспертизы, предоставленной обвинением. Уголовное дело в отношении ученого рассматривается в Советском районном суде Новосибирска. Все важные материалы, связанные с делом Кабова, включая документы и аудиозаписи, адвокат ученого публикует в своем блоге «Открытое судебное заседание»1.

Судебный процесс

21 января на судебном процессе Олега Кабова сторона обвинения потребовала назначить наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на семь лет и штраф в размере заработной платы подсудимого за три года, а также на три года лишить его права заниматься деятельностью, связанной с руководством региональных, федеральных и международных научных проектов в области теплофизики.

Академик РАН Алексей Хохлов, заведующий кафедрой физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ, отмечает в своем блоге: «Обвинение не приняло во внимание никакие прозвучавшие в ходе судебных заседаний доводы о высоком научном уровне результатов О. А. Кабова и его коллег. Напомню, что О. А. Кабов — ведущий ученый мирового уровня, один из наиболее цитируемых российских ученых в своей области, входит в 2% наиболее цитируемых ученых мира»2.

26 января супруга Олега Кабова, канд. филос. наук Елена Быковская, направила директору ФСБ открытое письмо с просьбой провести служебную проверку в отношении следователей УФСБ России по Новосибирской области Е. В. Андреева и Е. П. Здерева. «В основе обвинения моего мужа в научном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — чудовищная, абсурдная ложь. Но, вот уж действительно, чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят!» — отмечает Елена Быковская.

28 января с речью выступит сторона защиты (по словам адвоката, выступление растянется на несколько заседаний), затем будет последнее слово подсудимого и оглашение приговора.

Мнение адвоката

Адвокат ученого Геннадий Шишебаров3 в беседе с корреспондентом ТрВ-Наука сказал: «Мой подзащитный, похоже, повторяет судьбу Левши из одноименного рассказа Лескова. Для меня совершенно очевидно, что Кабова надо было за этот научный проект награждать, там действительно был совершен научный прорыв. Но ни прокуратура, ни следователи ФСБ не заинтересованы в исправлении своей грубейшей ошибки. Давайте будем честно, глядя правде в глаза, исходить из того, что все-таки независимость судебная у нас на сегодняшний день практически ликвидирована, особенно по тем процессам, где уголовное дело инициировано и направлено в суд следователями ФСБ. Хотя, я еще раз подчеркиваю, это экономическое дело».

На вопрос нашего корреспондента, что может сделать научное сообщество в этой ситуации, адвокат отвечает: «Конечно, должно быть обращение „наверх“. Можно задействовать контакты руководства РАН с высшими представителями власти в России. Можно направить и коллективное обращение ученых, но, честно говоря, все-таки, думаю, и вы понимаете, что все обращения общества к власти не особо рассматриваются, и жизнь показывает, что власть прислушивается лишь тогда, когда один руководитель разговаривает лично с другим руководителем. Геннадий Яковлевич Красников, придя на должность президента РАН, заявил в том числе и о том, что будет защищать научное сообщество от произвола правоохранительных органов. Тем более он сейчас член Совета безопасности. Он мог бы вполне доложить о деле Кабова в администрации президента, в правительстве или, в конце концов, лично руководителю ФСБ. И попытаться разобраться в этом деле».

В чем суть работы Олега Кабова?

Напомним, что новосибирские ученые под руководством Олега Кабова работали над научным проектом «Создание технологии охлаждения теплонапряженных элементов с использованием однокомпонентных двухфазных потоков»4.

Теплонапряженные элементы — это устройства, с большим выделением энергии в маленьком объеме, которые надо интенсивно охлаждать через поверхность малой площади. В основном это высокопроизводительные процессоры в вычислительной технике. В частности, они особенно важны для бортовой электроники в космонавтике, авиации и на современном наземном транспорте. Другая область — мощные светодиоды.

Что такое двухфазный поток? Вдоль охлаждающей поверхности прокачивается не просто жидкость, а жидкость с полостями (пузырьками), заполненными газом. В местах, где полость примыкает к охлаждаемой поверхности («сухое пятно»), идет интенсивное испарение тонкой пленки жидкости на смоченной поверхности. При этом за счет теплоты испарения теплоотдача гораздо выше, чем просто за счет теплопроводности. Ранее использовались двухкомпонентные потоки — жидкость и некий газ, не являющийся паром этой жидкости и не конденсирующийся в потоке. Такой метод эффективен, но неудобен: требуется газовый компрессор на входе и сепаратор газа и пара жидкости на выходе.

Олег Кабов предложил и разработал методику без постороннего газа — полости в потоке заполняются паром прокачиваемой жидкости. При этом, если правильно подобрать параметры потока, испарение в сухих пятнах происходит достаточно интенсивно. Особенно сильно испарение идет на краях сухого пятна, где резко меняется геометрия потока. Такой метод оказывается гораздо проще, и он более гибок: можно на ходу менять режим, от обычного однофазного течения при умеренной теплоотдаче до расслоенного течения при предельных тепловых потоках.

В ходе исследования была создана работающая установка (стенд), на которой изучалось испарение на контакте образца с контролируемым массивом микронагревателей с двухфазным потоком. Кроме самой установки в эксперименте использовалась довольно сложная измерительная система для контроля параметров потока и температуры.

При этом была продемонстрирована работоспособность и перспективность метода, выявлен оптимальный режим, попутно обнаружено несколько интересных эффектов, оформлено 5 патентов, опубликована 21 научная статья (эти данные взяты из аннотации проекта, выполняемого в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»).

Отчет по проекту был принят, результат налицо.

Судебная экспертиза и ее оценка

Подробная подборка документов из уголовного дела, относящихся к судебной экспертизе, опубликована5 в блоге адвоката. Изначально экспертизу по делу Кабова выполнили заместитель директора Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы (РИНКЦЭ), канд. экон. наук Елена Березина6 и материаловед, докт. физ.-мат. наук, профессор МИФИ Иван Чернов7. По их оценке, проект лаборатории Кабова по созданию технологии выполнен лишь на 37,76%.

Профильное Отделение энергетики, механики, машиностроения и процессов управления РАН высоко оценило результаты выполнения проекта под руководством О. А. Кабова, отметив:

«Все плановые показатели Соглашения, подписанного с Министерством, были выполнены, а по количеству публикаций в индексируемых в международных базах журналах и по объему привлеченных средств они были перевыполнены.

В целом, благодаря выполнению Проекта российские ученые вошли в группу мировых лидеров в этой области науки. Была сформулирована и обоснована новая научная идея повышения интенсивности теплообмена, включая методику ее осуществления. Результаты были приняты мировым сообществом. Укажем, в этой связи, приглашение авторов Проекта к написанию обзорной статьи для журнала Annual Review of Fluid Mechanics, занимающего первую строку в мировом рейтинге журналов по механике жидкости и газа».

Булат Нигматуллин, докт. техн. наук, генеральный директор Института проблем энергетики, и академик РАН Роберт Нигматуллин в ответе на адвокатский запрос отмечают, что заключение по результатам научно-технической экспертизы было заведомо ложным. Они обосновывают недопустимость и нерелевантность избранной методики, а также некомпетентность авторов экспертизы:

«Ни эксперт И. И. Чернов, ни эксперт Е. В. Березина не являются компетентными и успешными в области теплофизики двухфазных потоков, к которой относится экспертируемая работа <…> И. И. Чернов является специалистом в области физического материаловедения, специализирующегося в реакторном и радиационном материаловедении, и не является специалистом в области теплофизики двухфазных потоков, у него нет ни одной публикации в этой области; к. э. н. Е. В. Березина является специалистом в области экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, комплексами промышленность. Она даже не является специалистом в области естественных наук и тем более в теплофизике двухфазных потоков».

Олег Цвелодуб, докт. физ.-мат. наук, главный научный сотрудник лаборатории моделирования Института теплофизики, показывает ошибки не только в методологии, но и в расчетах, которые использовали Чернов и Березина.

В ответ на призыв адвоката высказались не только отечественные, но и зарубежные ученые. Профессор Кембриджского университета Наталья Берлова в отзыве на работу Кабова и его коллег отмечает:

«После тщательного обзора публикаций хочу дать не только свою положительную оценку, но и отметить по-настоящему инновационные и впечатляющие результаты авторов <…> Эти результаты не просто академические; у них есть потенциал для значительного продвижения в области систем терморегулирования. Результаты, полученные в этом исследовании, дают ценную информацию, выходящую за рамки первоначального масштаба целей гранта. Такой вклад свидетельствует о высоком качестве научных исследований и демонстрирует профессионализм команды».

Профессор Булат Нигматуллин в своей статье8, опубликованной в газете «Поиск» в мае 2024 года, отмечает: «Если мы не будем бить тревогу в таких случаях, то жди большой беды: любой ученый может попасть под такого рода раздачу. Раз в научной среде появляются такие нелепые экспертизы, эксперты и нелепая система, которая их использует, то наша среда должна вести себя жестко, агрессивно и противодействовать всему этому. Если мы все не соберемся и не остановим это постыдное уголовное дело, то мракобесие восторжествует».

1 t.me/advshishebarov

2 t.me/khokhlovAR/906

3 66-летний юрист Геннадий Шишебаров в советские годы долгое время работал в органах прокуратуры, затем в мае 1992 года был избран председателем горсовета города Обь, но после событий 1993 года ушел из системы государственной власти и переключился на адвокатуру. Он выступал защитником на судебных процессах академика РАН Евгения Багаева (1941–2024) и председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева.

4 fcpir.fcntp.ru/participation_in_program/contracts/14.613.21.0011/

5 t.me/advshishebarov/12

6 www.extech.ru/about/structure/

7 home.mephi.ru/ru/users/1524/public

8 poisknews.ru/nauchnaya-politika/ekspertom-mozhesh-ty-ne-byt-uchenye-dolzhny-obedinitsya-protiv-nekompetentnyh-zaklyuchenij-o-nir/