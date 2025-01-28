Как нам обустроить диссертации?

Прошел год с тех пор, как я защитил докторскую диссертацию1 и демократично выложил ее в открытый доступ2. За это время душевные раны затянулись, а побитые места зажили. Стало быть, настал момент залезть на табуретку и высказать свое мнение о том, как стоит управиться с получением научных степеней.

Тем паче, что отныне состав ВАК формируется по представлению РАН и даже должен рассматривать «предложения по вопросам развития системы государственной научной аттестации» и вносить их в Минобрнауки. А значит, вроде как Академия может развернуться во всю ширину плеч в вопросе усовершенствования процесса защиты диссертаций.

Умные люди регулярно обсуждают, как бы сделать процедуру защиты более удобной, а также как добиться того, чтобы диссертация (особенно докторская) показывала научную квалификацию соискателя, а не была малосодержательной формальностью.

Обсуждают, к примеру, «устную форму», по докладу. Идея, по моему мнению, так себе: такие защиты легко можно провести в формате «обкашливания вопросиков». «Хороший человечек» за 40 минут показывает красивые слайды, после чего, не приходя в сознание, проходит голосование. И поди пойми, какие тут результаты основные, в чем состоит заслуга соискателя и какая у него лично научная (а не, к примеру, организационная) квалификация. Безусловно, человек, который хорошо занимается организацией науки, молодец. Джеймс Уэбб, к примеру, великий человек. Но странно было бы называть его великим астрономом, хотя он для космоса сделал поболее многих собственно астрономов.

Для подтверждения научной квалификации необходим текст с исследованием, проведенным на должном уровне и содержащим новые результаты, — та самая диссертация. По меньшей мере такая работа должна быть сборником статей, объединенных в единый текст с введением, пояснениями и унифицированными обозначениями.

Но о том, какими диссертации должны быть, поговорим чуть позже. Сначала о личном.

Я защищался в Московском физико-техническом институте в «неваковском» совете. Тамошние процедуры выстроены вполне разумно, так что бюрократических ужасов я претерпел по минимуму. Но имелись кое-какие вещи, от которых у меня до сих пор глаз дергается. Один из таких моментов — это оформление диссертации по ГОСТу. Вот с этого и начнем.

Их величество ГОСТ

Главный герой ночных кошмаров диссертанта — это ГОСТ 7.0.11–2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации»3.

Чтобы не брызгаться слюной по каждому пункту, я сосредоточусь на требованиях к оформлению текста. Составители ГОСТа желают видеть чудовищно разреженный текст с огромными пропусками. Судите сами.

5.3.5 Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя интервалами.

5.3.6 Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12–14 пунктов. Диссертация должна иметь твердый переплет.

5.3.7 Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое — 25 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам.

«Один сорт» белой бумаги — это по нынешним временам дело непростое. Почти политическое. Но главное тут другое.

Односторонняя печать с полуторным интервалом и громадными полями делает текст очень разреженным и неопрятным. Понятно, что в былые времена пустое место оппоненты использовали для своих замечаний. Но так никто не делает уже давным-давно. Так зачем это требование, откровенно уродующее текст, оставлено? Зачем отделять заголовок тремя интервалами? К чему эти проплешины? Видимо, без государственного регулирования размеров полей Земля наскочит на небесную ось.

Вообще, когда читаешь все эти требования (и особенно когда реализуешь), часто хочется спросить: «Какое ваше собачье дело?»

Но есть в этом документе и, страшно сказать, либерализм. Свобода авторского выбора и всё такое. Правда, в очень неожиданном месте:

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью.

ТУШЬЮ! Тушью или черной пастой! Господи боже, ну XXI век на дворе, LaTeX есть, Word на худой конец. Ну сколько уже десятилетий никто от руки формулы в текст не вписывает! И ведь очевидно, что в любом нормальном журнале текст с формулами «вписанными черной тушью» редколлегия скорее всего вообще рассматривать не будет.

Но глупости связаны не только с типографическим оформлением. Давайте, например, посмотрим на требования к структуре введения.

Введение к диссертации включает в себя следующие основные структурные элементы:

актуальность темы исследования;

степень ее разработанности;

цели и задачи;

научную новизну;

теоретическую и практическую значимость работы;

методологию и методы исследования;

положения, выносимые на защиту;

степень достоверности и апробацию результатов.

По большому счету всерьез тут нужны только «положения, выносимые на защиту» и «степень разработанности», если под этим подразумевать литобзор. Ну, пожалуй, еще и с «актуальностью» можно согласиться. Хотя, кажется, лучше бы говорить скорее про мотивировку данного исследования, а это не то же самое, что актуальность. А, к примеру, «новизна» — хоть и важная штука, но место ей в основном тексте в виде сравнения полученных результатов с предшествующими.

А всё остальное… Значимость результатов и степень их достоверности должен оценивать не соискатель, а совет и оппоненты. Зачем заставлять диссертанта натужно нахваливать или ругать себя? Или диссертанту для обоснования достоверности надлежит пуститься в рассуждения о языке программирования Lean и теории доказательств?

Критикуя — предлагай

Для меня хорошим образцом «как надо» являются диссертации PhD, которые часто защищаются за рубежом на тамошних матфаках. Это достаточно подробные исследования, которые содержат все определения, начиная с простейших, и исследование истории вопроса. По сути, первые главы подобных диссертаций — это такие эрзац-учебники. Лично я часто начинаю разбираться с незнакомыми мне разделами математики как раз с чтения защищенных диссертаций.

Требования к диссертации должны быть простыми и понятными. По содержанию: введение (мотивировка, основные результаты, литобзор), основная часть, литература. В основном тексте должны быть все основные определения (или ссылки на них) и сравнение полученных результатов с известными (та самая новизна).

По типографическому оформлению текста требование должно быть одно — читабельность. И оценивать этот параметр должен не ВАК, а диссертационный совет и оппоненты. Все прочие рамочные требования, учитывающие особенности конкретной науки, должны обозначаться конкретным советом. Понятно, что подход к оформлению иллюстраций и таблиц у филологов и геологов сильно различаются. В химии, к примеру, могут требоваться и трехмерные иллюстрации, которые пока бывают только электронными. В вычислительных науках могут быть свои требования к датасетам, у экономистов или социологов — к первичным данным, а у математиков — к способам оформления коммутативных диаграмм и формул.

Аналогично и с библиографией. Оформлять ссылки можно, конечно, и по ГОСТу. Но отмечу, что в нем нет даже в рекомендательном виде пожелания наличия электронных ссылок (doi/url). Причем некоторые советы даже считают, что их наличие противоречит ГОСТу (раз не упомянуто — значит запрещено).

Правило оформления библиографии должно быть одно: единообразие и полнота (т. е. выходные данные, doi и/или ссылка на электронную версию при наличии). А по ГОСТу или по Chicago — какая, в сущности, разница? Разве что стоит рекомендовать делать ссылки на литературу не нумерованным образом (типа [10]), а значащим (типа [ИвПет23] — статья Иванова и Петрова 2023 года). Так гораздо проще читать.

Каким должен быть кирпич?

Внешне — красным или синим, лежащим в книжной палате. Но в первую очередь электронным и общедоступным.

По содержанию (что и должно быть отражено в нормативных документах) диссертация может быть сборником статей автора по теме, который дополнен общим введением, развернутыми рассуждениями и унифицированными обозначениями. И если такой текст устроит диссертационный совет и оппонентов — то всё в порядке, квалификацию автора он подтвердит. Зато сделает естественным упоминания про «тупиковые» ветки исследования, которые иногда оказываются не менее интересными, чем магистральная.

Ну и по поводу автореферата. Требование, которое должно быть (и которого, кстати, в ГОСТе нет), — это совпадение нумерации в автореферате и диссертации. То есть формула (рисунок/таблица/…) с номером x в диссертации должна обладать тем же номером x в автореферате, иначе концов не соберешь.

Типографически автореферат должен быть оформлен примерно так же, как и диссертация. И главное к нему требование — всё то же: читабельность. Определять которую должен совет и оппоненты.

Известно, как обстоит дело в научных журналах: желая получить определенным образом оформленный текст, редколлегия публикует стилевой файл и образец. То же самое происходит и на конференциях при оформлении тезисов. Так должно быть и с диссертациями.

Отмечу, что в точных науках уже давно стандартом для верстки является TeX. Так что его использование должно быть как минимум рекомендуемым. И если какому-нибудь совету (или самому ВАК) неймется иметь оформление таким-то шрифтом, с таким-то интервалом — то они должны сделать соответствующий стилевой пакет, а не заставлять диссертанта возиться с огромным списком типографических требований.

Вообще, в ГОСТе игнорируется, что автореферат и диссертации — это в первую очередь тексты, используемые в электронном виде. Значит, они должны быть удобными именно как электронные тексты. К примеру, содержать кликабельные кросс-ссылки внутри текста и кликабельное оглавление. Библиографические ссылки должны (по возможности) содержать способ найти соответствующую публикацию в электронном виде. И вот это стоило бы включить хотя бы как рекомендацию по оформлению текста.

Итого

Защита диссертации должна подтверждать определенный уровень квалификации соискателя. Для этого должно быть подготовлено исследование, которое оценивается ведущей организацией и оппонентами. Либо, как в случае МФТИ, характеризуется членами совета. В конечном счете подтверждением квалификации «граду и миру» являются: репутация совета, компетентность совета, оппонентов и ведущей организации и само исследование (диссертация).

Соответственно, общие требования к оформлению диссертации должны сосредоточиться на ее читабельности — как электронного, так и, по возможности, общедоступного текста.

Подчеркну, что основная ответственность за оценку качества диссертации лежит именно на совете. А функции ВАК по большому счету должны сводиться к учету и обеспечению прозрачности всех процедур. Ну и — в случае безобразий — закрытию проштрафившихся советов.

Вот если бы к присуждению ученых степеней подход стал таким, то диссертации превратились бы из ненужной макулатуры, которую в большинстве случаев никто кроме «Диссернета» и не открывает, в важный и вполне осмысленный элемент научной жизни.

Оформить такую работу стало бы куда проще, и всякие там «диссертации в виде доклада» как способ облегчить процесс защиты остались бы редкой опцией для особенно заслуженных исследователей, чья квалификация не вызывает никаких сомнений.

Андроник Арутюнов, докт. физ.-мат. наук

1 «О дифференцированиях в групповых алгебрах и других алгебраических структурах». old.mipt.ru/education/post-graduate/arutyunov-andronik-aramovich.php

2 dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17681.61286

3 diss.rsl.ru/datadocs/doc_291ta.pdf