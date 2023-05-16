Parturient montes, nascetur ridiculus mus

Родила Система в ночь…

Не-Пушкин

Поскольку у нас тут серьезное учреждение, название этого текста будет на латыни. А сам текст посвящаем трем подвигам, которые наше государство (в разных лицах) решило свершить, чтобы поддержать российскую науку и высшую школу в нынешние непростые времена.

Подвиг первый. Отказ от Болонской системы

Наипервейшим делом оказалось переименование. Бакалавриат и специалитет теперь предлагается называть «базовым высшим образованием», а магистратуру – «специализированным высшим образованием» (программы магистратуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки). Вариативность сроков этих уровней парадоксальным образом как раз делает систему по этому измерению ближе к классической Болонской системе, где нет никаких обязательных четырех лет для бакалавриата и двух для магистратуры. Другой вопрос — расширятся ли права университетов на вариативность программ и сроков на самом деле, ведь в федеральном законе об образовании ничего такого не предусмотрено.

Сами по себе переименования не создают непреодолимую стену между российским и европейским высшим образованием. Препятствия для академической мобильности определяются совсем иными причинами и выглядят безрадостно. А привлекательность российских вузов для студентов даже из «ближнего зарубежья» и «дружественных стран» неизбежно снижается.

Положительный момент указа — нововведения не вводят чохом для всех, а сначала хотят испытать на «кроликах» (вспоминается старый советский анекдот об отличиях политика от ученого). Можно посочувствовать весьма упитанным «кроликам» (а вузы, ставшие пилотной площадкой, достаточно большие), а особенно их преподавателям и методистам, которым придется массово переписывать учебно-методические комплексы под новые условия. Без дополнительной оплаты и в «свободное» от основных обязанностей время, надо полагать.

Вместе с тем остается некоторая надежда, что в процессе эксперимента «либо шах, либо ишак, либо экспериментатор…» — и основную часть российских вузов минует чаша сия. Можно даже предположить, что когда в нашей стране кое-что изменится к лучшему, выйдет Валерий Николаевич весь в белом и скажет: «Я же изначально знал, что идея безумна, и сделал всё, чтобы затормозить ее реализацию».

Подвиг второй. Возврат к системе распределения

Среди прочих практик советской школы премудрые депутаты Госдумы предложили вернуть систему принудительного распределения. После окончания университета выпускник, если учился за счет бюджета, должен будет три года отработать на благо отечества по специальности. Причем «где» – решать будет барин… простите — государство. Право на принудительное трудоустройство по месту жительства предполагается только у беременных и инвалидов (1-ой и 2-ой группы).

Так что выпускнику какого-нибудь политологического факультета предстоят трехлетние гастроли где-нибудь в глуши, с тщательной работой над составлением политической карты какого-нибудь дальнего региона. А уж куда будут принудительно отправлять выпускника МГИМО, даже и подумать страшно. Выиграют разве что выпускники Литинститута и социологи: за три года в деревне можно поднабрать приличное количество сюжетов.

Впрочем, крепостной может и откупиться – достаточно оплатить собственное обучение после окончания вуза. Какая будет ответственность для того, кто ни платить, ни работать не захочет— непонятно. Но можно предположить, что такого негодяя (или негодяйку) доставят к месту отбытия рабочей повинности под конвоем.

В общем нет сомнений, что такая инициатива повысит престиж обучения в университете. Тут, правда, возникает одна проблема. Качество выпускников многих российских вузов никуда не годится. Так что сомнительно, что работодатели (даже в провинции) сильно обрадуются, когда им под конвоем пришлют человека, которому нужно просто перетерпеть три года, чтобы вернуться к нормальной жизни. Квалификация и заряженность на работу у таких сотрудников наверняка будут высочайшие!

Самое интересное, что авторы инициативы, жалуясь на дефицит кадров в определенных отраслях и регионах, даже не задумываются над вопросом из старой-престарой рекламы банка «Империал»: «А кормить не пробовали?» В смысле платить нормальные зарплаты и создавать человеческие условия труда и быта. Куда проще гнуть и гнать.

Подвиг третий. Награждение видного ученого Р. А. Кадырова медалью имени Курчатова…

…и другие свершения по укреплению престижа российской науки и подкреплению академических свобод. Например, следующая настоятельная рекомендация руководства Пензенского университета: «Проанализируйте свой круг общения, особенно из числа школьников старших классов и студентов. Подумайте, чье поведение в последнее время кажется вам странным, может кто-то стал более скрытен, замкнут, резко ограничил круг общения, изменил свои интересы или устоявшийся распорядок жизни. Если среди ваших знакомых есть такие люди, не молчите».

С предложением «не молчать» мы, пожалуй, даже и согласимся. Только вот боимся, что с такой политикой, направленной на то, чтобы студенты доносили друг на друга, количество тех, кто «стал скрытен», может возрасти. А в деле поиска врагов лучше действовать по принципу «не спугни». Вот в дружественном нам Китае во времена культурной революции с хунвейбинами всё так хорошо получилось…

Но в целом, конечно, ситуация ясная. Символом российской науки третьего десятилетия XXI века является Р. А. Кадыров. (Мы же не можем усомниться в высоком профессионализме и компетентности Михаила Ковальчука!) Главная прикладная дисциплина — «деструктология», священные тексты коей несколько смахивают на записки больного из палаты №6, ну да не суть. А база академической жизни в университете — бдительность и непременное сообщение «куда надо» о подозрительной скрытности товарищей.

Сколько еще предстоит российскому государству подвигов в отношении высшей школы — вопрос интересный и открытый. Как и вопрос о том, можно ли современные российские вузы вообще называть «высшей школой». Не лучше ли переименовать… ну хотя бы в «обучательно-дисциплинарное учреждение»?

Андроник Арутюнов, Павел Кудюкин,

сопредседатели профсоюза «Университетская солидарность»

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