ТрВ № 10 (378) за 2023 г.: Популярно без занудства

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 378 от 16 мая 2023 года в PDF
Анонс номера
Популярно без занудства
Борис Штерн побывал на просветительском форуме «Ученые против мифов» — стр. 1–3
О новом в теории эволюции
Александр Марков: от чего зависит скорость старения, о предтечах эукариот и о появлении четвероногости — стр. 4–6
О космических угрозах без паники
Интервью с Дмитрием Вибе — стр. 8–9
Новости астрономии
от Алексея Кудря — стр. 10
Андроиды и робособаки с иголочки
Очерк Александра Речкина — стр. 11
Япония в преддверии тоталитаризма
Александр Мещеряков о печальных последствиях демографического бума первой половины XX века в Японии — стр. 12–13
Письмена с острова Пасхи
Борис Кудрявцев делает ключевое открытие будучи школьником и гибнет совсем молодым во время войны. Рассказывает Евгения Коровина — стр. 14–15