ТрВ № 10 (378) за 2023 г.: Популярно без занудства

16.05.2023 / № 378 /  Выпускающий редактор: Борис Штерн /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 378 от 16 мая 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Популярно без занудства
Борис Штерн побывал на просветительском форуме «Ученые против мифов» — стр. 1–3

О новом в теории эволюции
Александр Марков: от чего зависит скорость старения, о предтечах эукариот и о появлении четвероногости — стр. 4–6

О космических угрозах без паники
Интервью с Дмитрием Вибе — стр. 8–9

Новости астрономии
от Алексея Кудря — стр. 10

Андроиды и робособаки с иголочки
Очерк Александра Речкина — стр. 11

Япония в преддверии тоталитаризма
Александр Мещеряков о печальных последствиях демографического бума первой половины XX века в Японии — стр. 12–13

Письмена с острова Пасхи
Борис Кудрявцев делает ключевое открытие будучи школьником и гибнет совсем молодым во время войны. Рассказывает Евгения Коровина — стр. 14–15

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