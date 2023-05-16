ТрВ № 10 (378) за 2023 г.: Популярно без занудства

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 378 от 16 мая 2023 года в PDF

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Анонс номера

Популярно без занудства

Борис Штерн побывал на просветительском форуме «Ученые против мифов» — стр. 1–3

О новом в теории эволюции

Александр Марков: от чего зависит скорость старения, о предтечах эукариот и о появлении четвероногости — стр. 4–6

О космических угрозах без паники

Интервью с Дмитрием Вибе — стр. 8–9

Новости астрономии

от Алексея Кудря — стр. 10

Андроиды и робособаки с иголочки

Очерк Александра Речкина — стр. 11

Япония в преддверии тоталитаризма

Александр Мещеряков о печальных последствиях демографического бума первой половины XX века в Японии — стр. 12–13

Письмена с острова Пасхи

Борис Кудрявцев делает ключевое открытие будучи школьником и гибнет совсем молодым во время войны. Рассказывает Евгения Коровина — стр. 14–15

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