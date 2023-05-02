Северное сияние 24 апреля

21 апреля 2023 года на Солнце произошла вспышка класса М1.7 с выбросом корональной массы.

Радиовсплеск II типа с оценочной скоростью радиоисточника 580 км/с был зарегистрирован в 17:56 UTC — это позволяет предположить, что выброс коронарной массы связан со вспышкой.

Кроме того, в 17:59 UTC было зарегистрировано радиоизлучение IV типа. Выбросы типа IV происходят в связи с крупными извержениями на Солнце и, как правило, связаны с сильными выбросами коронарной массы и солнечными радиационными бурями.

SDO / AIA

Как пояснил докт. физ.-мат. наук, директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, профессор ИГУ, ст. науч.сотр. Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Арктурович Язев, всплеск II типа — возмущение в метровом и декаметровом диапазонах, дрейф частоты от высоких к низким. Источник обычно фиксируется на расстоянии 30 радиусов Солнца. Считается, что источник всплеска — бесстолкновительная магнитогидродинамическая волна, порожденная вспышкой, — распространяется в широком угле.

Всплеск IV типа — в широком диапазоне радиочастот, обычно связывается с эруптивными протуберанцами.

24 апреля выброс добрался до Земли, и социальные сети затопили снимки ночного неба. Про северное сияние в небе сообщали жители Ленобласти, Москвы, Подмосковья, Ярославля, Свердловской области, Перми, Татарстана и других регионов — даже тех, где северное сияние крайне редкий гость. По сообщениям специалистов Института прикладной геофизики, причиной атмосферного явления стала сильная магнитная буря. В пике события степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G4 (по шкале, где G5 — экстремально сильно, а G1 — слабо).

Помимо любителей, наблюдения северного сияния подтвердили в Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета, Кавказской горной обсерватории ГАИШ МГУ, Кисловодской горной астрономической станции (Карачаево-Черкесия, Северный Кавказ, обсерватория находится на 43,5° с. ш.).

«Сама по себе вспышка была довольно слабой — порядка М1.7, — и что стало причиной появления такого низкоширотного северного сияния, непонятно, будем разбираться. Моя версия: вспышка сопровождалась выбросом протуберанца», — прокомментировал Сергей Арктурович.

Алексей Кудря

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и watchers.news/2023/04/21/earth-facing-filament-eruption-produces-m1-7-solar-flare-and-strong-cme/

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