Не забывайте про жену

Уважаемая редакция!

Приближается август — время, с одной стороны, глухого отпускного затишья, а с другой — так сказать, сезон «разных неожиданностей». То августовский путч, ставший прологом к развалу СССР, то дефолт, то утонувшая атомная подлодка, то сгоревшая Останкинская телебашня, то грузино-осетинская война… В общем, люди, пожившие в нашей стране довольно долго, к августу относятся с некоторой настороженностью.

Не все знают, что слово «август» как название месяца пришло к нам из латыни и восходит к тем почестям, которые древние римляне оказывали своему императору Гаю Юлию Цезарю Октавиану. Римляне удостоили его почетным титулом Август и переименовали в его честь месяц «секстилий». Замечу, кстати, что использование нами слова «август» в качестве названия месяца лишний раз говорит о неразрывных связях российской культуры с культурой европейской. На Украине, скажем, — в стране, которая сейчас рвется в НАТО и ЕС, которая заявляет, что «Украина — это Европа», — соответствующий месяц по-прежнему называется «серпень» — то есть, как и в нашем языческом прошлом, месяц жатвы.

Но я не об этом. Ирония состоит в том, что «август» на латыни обозначает «величественный, божественный». К сожалению, у нас в России этот месяц таковым не является. Не знаю, что август грядущий нам готовит, особенно в нынешние нелегкие времена, но, надеюсь, мы выстоим и всё переживем.

Залогом тому является мудрое руководство нашей страны, которое всё время бдительно следит за развитием событий, так сказать, держит руку на пульсе и незамедлительно принимает продуманные и адекватные решения. Примеры этого мы видим постоянно, в том числе и в области науки.

Совсем недавно Владимир Владимирович Путин лично поучаствовал в пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», пообщался с талантливыми молодыми учеными, которые работают над задачей создания квантовых компьютеров у нас в стране. Президент России в очередной раз сказал множество правильных слов о необходимости обладать собственными компетенциями в критически важных для развития страны областях, о важности развития квантовых коммуникаций и квантового шифрования, работы с большими данными для принятия управленческих решений, продления программы мегагрантов и т. д. И лишний раз подчеркнул, что если раньше нас старались ориентировать на приобретение готовых зарубежных разработок, то теперь перед нами закрыли дверь в этот «cупермаркет», и наша страна извлекла из этого уроки и сделала необходимые выводы.

Но за вещами системными я видел и вещи человеческие, что очень важно. Ведь величие власти в отсутствие связи с народом кажется чуждым и пугающим. А у нас мы можем видеть живую и непосредственную связь верхов с народом. Меня лично в этом плане очень подкупило общение молодого талантливого ученого Ильи Семерикова и президента страны, оно показалось мне очень трогательным и подкупающе искренним.

Молодой ученый рассказал президенту о том, что он полностью захвачен задачей создания квантового компьютера, что они с коллегами всю неделю проводят в лаборатории, что домой он приходит очень поздно и обязательно рассказывает жене, что было сегодня. И всё его общение с женой крутится вокруг двух вещей: квантового компьютера и коллег.

Президент выслушал это и дал молодому ученому ценный наказ: «Жену не забывайте, это вам дорого обойдется». Тот ответил, что жены ученых — тоже героини. И тут, прямо скажем, чувствуется, что искренний и молодой ученый еще не имеет достаточного жизненного опыта, чтобы сполна оценить мудрость совета Владимира Владимировича. А мы-то, люди постарше, знаем, что порой случается, когда охваченные интересом к своей работе люди днюют и ночуют в лабораториях. Жены их тоскуют без внимания со стороны мужей и нередко становятся — да, героинями, — но, как бы это сказать, героинями второго фронта. В общем, нужно бы молодым ученым больше внимания уделять своим женам, иногда возвращаться домой пораньше и не торчать в институтах все выходные, а иначе есть шанс столкнуться с серьезными проблемами, которые, вне всякого сомнения, отрицательно скажутся на творческой активности и производительности труда.

В общем, коллеги, работайте на благо Родины и науки, но не забывайте о своих женах! И будем надеяться, что наступающий август не станет для нас черным ни в государственном, ни в личном плане.

Ваш Иван Экономов

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