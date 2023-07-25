Обращение ученого совета ИППИ РАН к Минобрнауки России

В этом году в ИППИ РАН должны были состояться выборы директора. Однако в январе вместо приказа о выборах из Минобрнауки пришел приказ о переназначении А.Н.Соболевского, успешно руководящего институтом в течение семи лет, на должность исполняющего обязанности директора. А уже 17 июля Минобрнауки известило его о прекращении трудового договора 3 августа 2023 года. То есть фактически обязало за две недели передать дела за семь лет по управлению институтом, в котором работает почти 600 сотрудников. Передать кому? Официальной информации на этот счет пока нет.

Никаких содержательных причин отставки А.Н.Соболевского изложено не было. За годы директорства А.Н.Соболевского работа ИППИ РАН никогда не вызывала нареканий ни со стороны учредителя, ни со стороны РАН, осуществляющей экспертизу научных результатов института. ИППИ РАН занимает в настоящее время лидирующие позиции в российской науке и широко известен в России и за рубежом своими исследованиями в области телекоммуникаций, машинного обучения, фундаментальной математики и физики, биологии, биоинформатики и компьютерной лингвистики. По результатам рейтинга исследовательских организаций Scimago за 2023 г од институт находится на 9-м месте среди российских научных институтов. ИППИ РАН — мультидисциплинарный исследовательский центр, научное учреждение 1-й категории в профиле «Генераторы знаний».

При назначении А.Н.Соболевского исполняющим обязанности директора института на 2023 год министерство запросило согласие РАН, и Отделение математических наук РАН (ОМН) своим письмом № 11100-1224/37 от 14.02.2023 единогласно поддержало это предложение. ОМН, наряду с Отделением нанотехнологий и информационных технологий, является одним из двух отделений РАН, под научно-методическим руководством которых находится наш институт. Следует также отметить, что кандидатура А.Н.Соболевского была поддержана РАН как в 2021 году в процессе подготовки к выборам директора, которые тогда не состоялись, так и в 2022-м при назначении и.о. директора на срок до проведения выборов.

Сегодня, 24 июля 2023 года, ученый совет ИППИ РАН по результатам обсуждения на экстренном заседании, созванном по требованию 23 из 31 члена, направил официальное обращение к Минобрнауки России, в котором настаивает на проведении выборов директора ИППИ РАН в установленном порядке. Ученый совет считает, что в целях сохранения в институте нормальной рабочей обстановки исполнять обязанности директора до организации выборов должен сотрудник института, имеющий соответствующую научную квалификацию и опыт административной работы. Поскольку А.Н.Соболевский удовлетворяет всем этим критериям, ученый совет предлагает продлить его полномочия как исполняющего обязанности директора на срок до проведения выборов.

ИППИ РАН

Обращение СМУиС ИППИ РАН

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