Уважаемая редакция!

Лето, народ тянется «на юга», простирающиеся для нас от курортов Краснодарского края и Крыма до Сейшел и Мальдив. Если, конечно, доход и курс доллара позволяют выехать на эти острова. Да и в Крым народ едет, несмотря на все вражьи «наступы»: ЮБК — это наше всё, и цари с князьями, и советские трудящиеся, и россияне всегда отдыхали там и будут отдыхать. Вон, даже пробки многочасовые перед Крымским мостом периодически возникают, так туда народ ломится! Да и, собственно, чего нам бояться? Украинская артиллерия туда не добьет, а всяких Storm Shadow — крылатых ракет — на всех не напасешься. Тем более, когда крымского винца порядком хлебнешь, никакие ракеты тебе заведомо не страшны. Море, солнце, хорошая компания и радость от жизни — остается только это.

Утро — да, на наших «югах» утро может быть страшным, особенно если вчера какой-нибудь дешевой «домашней» бормотухи выпил. Особо нестойких граждан в таких случаях могут даже посещать тягостные мысли о том, что лучше бы вчера под ракетный удар ты попал и умер мгновенно, чем так мучиться, но со временем это проходит. Тут нужно заранее думать, что покупаешь и что пьешь. Нужно покупать нормальную винодельческую продукцию в магазине, а не гнаться за дешевизной. Заплати государству налоги и акцизы — и просыпайся спокойно, с обычным терпимым похмельем!

Да, Краснодарский край и Крым — это не Испания, Италия или Франция, климат и культура виноделия несколько отличаются. Но нам нужно поддерживать отечественного производителя, пусть он богатеет, пусть осваивает новые технологии, выводит новые сорта винограда, а потом уже требовать от него высокого качества любого вина, начиная со столового. Тем более, что развитием сельхознауки в части виноделия и свекловодства в последние годы занялся Михаил Валентинович Ковальчук, так что в скором времени на помощь нашему сельхозпроизводителю придут инновационные решения высочайшего мирового уровня. И глядишь, лет через 20–30, откупорив бутылочку «Бордо» и глотнув пару раз хваленого французского вина из бокала, мы будем выливать его в унитаз, приговаривая: «Нужно было брать хорошее краснодарское»!

Впрочем, вернемся с юга в Москву. И в летней Москве жизнь не утихает, продолжают работу и правительство, и предприятия, и высшие учебные заведения. Озабоченные либералы, впрочем, которые не свалили за рубеж в 2022 году, также никуда не делись. Недавно ко мне заходил один такой и интересовался, что это до сих пор Ковальчук не присоединил очередной партии институтов, довольствуясь отдельными музеями, пусть даже политехническими? Мол, зимнюю порцию из семи не столь уж крупных организаций Курчатник должен был успеть уже переварить.

Что тут скажешь? В деле организации науки Михаил Валентинович, так сказать, международный гроссмейстер. Он лучше, чем кто бы то ни было, знает, сколько переваривается определенная порция институтов и когда можно заглатывать следующую. И ирония тут совершенно неуместна. Нанотехнологии и синхротронизация всей страны, генетика и сельское хозяйство, микроэлектроника — до всего он добирается и до всего ему есть дело! Но всё в свой черед.

Нельзя сразу взять всю академическую науку и перевести ее в Курчатовский институт — не кончится это добром! Не эффективный менеджмент Курчатника может тогда организовать работу на новый лад, а академическая рутина может поглотить нашу передовую национальную лабораторию. Именно поэтому в создании Ковальчукадемии нужны спокойствие и неспешность, взвешенность каждого шага, выстраивание приоритетов на основе высших государственных интересов. Что сейчас нужно стране в первую очередь, за что должен взяться Курчатовский гений именно сейчас, за что завтра, а за что — послезавтра? Вот он, вопрос вопросов, ответить на который заведомо не могут средние умы.

А Михаил Валентинович может, и занимается этим, последовательно бросаясь грудью на самую опасную в данный момент амбразуру. Так что нет никаких сомнений, что сейчас готовятся новые слияния и поглощения, составляются новые списки институтов, которые получат доступ к высшим достижениям научного менеджмента и станут теми научными штурмовыми отрядами, которые будут брошены в прорыв там, где это нужно Родине.

Поэтому я хочу посоветовать тем, кто привык десятилетиями колупаться в одной и той же тематике, задуматься над своим будущим в ожидании неизбежного. И когда в вашу организацию придут эффективные менеджеры из Курчатника, быть готовым дать им ответ, что полезного и важного вы можете предложить своей стране!

Ваш Иван Экономов

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