Журналы: «белый список» ВАК vs «черный список» «Диссернета»

История вопроса: от «черных списков» к «белому»

В 2016 году «Диссернет» открыл новый проект — «Диссеропедия журналов», фактически «черный список» отечественных журналов, в основном из перечня ВАК. При работе над проектом был учтен имеющийся опыт подобных списков. Прежде всего эксперты «Диссернета» изучили принципы создания списка Джеффри Билла — американского библиотекаря, придумавшего ставший сегодня общеупотребительным термин predatory journals («хищные» или «хищнические» журналы). Кроме того, был изучен опыт Высшей школы экономики (ВШЭ), составившей собственный внутренний «черный список», использовавшийся для принятия решений о премировании сотрудников за публикации в научных журналах.

После многочисленных скандалов Джеффри Билл закрыл свой список. Список «Диссернета», несмотря на то, что он так же неоднократно подвергался нападкам, устоял и расширился, включил в себя к тому же множество журналов, не входящих в перечень ВАК (на сегодняшний день — июнь 2023 года — из полутора тысяч представленных журналов около 400 не входят в перечень ВАК).

Проблема для «Диссернета» состоит в том, что перечень ВАК постоянно пересматривается, в него включают новые журналы, часть из которых могла остаться вне внимания «Диссернета»: к сожалению, у нас нет ресурсов отслеживать эти движения в реальном времени. Вся надежда — на принятую в 2022 году «Стратегию цифровой трансформации науки и высшего образования», в соответствии с которой в 2024 году — т. е. уже совсем скоро — должен быть создан «государственный „Диссернет“» (рис. 1). Мы в «Диссернете» надеемся, что эксперты нового — «правильного „Диссернета“» — будут, во-первых, достаточно многочисленны, а во-вторых, обеспечены достаточно высокими зарплатами для того, чтобы выполнять ту работу, на которую у экспертов «Диссернета» (осуществляющих свою деятельность, напоминаем, без какого-либо вознаграждения) катастрофически не хватает времени.

Между тем идея создания единого «белого списка» журналов давно витала в воздухе. Сначала предполагалось его создавать на платформе перечня ВАК: возможно, не без помощи «Диссеропедии журналов» эта идея была похоронена. Тогда возник новый проект — сделать таким «белым списком» RSCI WoS: кстати, эту идею «Диссернет» скорее поддерживал — хотя «Аналитическая записка» [ 2 ], написанная в 2018 году, показала, что там тоже много мусора и есть что вычищать. (На наш взгляд, основная проблема состояла в слишком высоких требованиях к количеству журналов, которые должны были войти в RSCI WoS, — держать планку удавалось до тех пор, пока не была поставлена задача «резко удвоить» количество журналов в базе.)

В результате Минобр пошел своим путем, создав Межведомственную рабочую группу, которая предложила общественности «белый список»: «Список научных журналов, созданный в целях обеспечения мониторинга и оценки публикационной активности» [3].

Естественно, нам захотелось узнать, насколько этот «белый список» совпадает с нашим «черным».

Методология сравнения

«Белый список» журналов ВАК включает около 30 тыс. журналов, из которых российских журналов лишь около 500. Нас, естественно, в первую очередь интересуют российские журналы — однако работа по изучению публикаций российских авторов в хищных иностранных журналах [4] и случаев приобретения соавторства в статьях через международную «биржу» по продаже соавторства [5] позволила нам накопить информацию о довольно существенном корпусе низкокачественных иностранных журналов из самых разных стран мира.

Пропустив «белый список» журналов ВАК через «диссернетовскую» базу журналов, мы проанализировали полученный список совпадающих журналов, удалили из него журналы с незначительными нарушениями или такие, которые уже исправили бо́льшую часть нарушений.

Оставшиеся журналы поделили на четыре группы:

российские журналы с грубыми нарушениями;

российские журналы со значительными нарушениями;

иностранные журналы с некорректными публикациями;

российские журналы со средними нарушениями.

Мы предполагаем, что наибольший интерес для российских пользователей представляют первые две группы: 11 российских журналов с грубыми нарушениями публикационной этики и 24 журнала со значительными нарушениями (Приложение 1 и Приложение 2). Список российских журналов со средними нарушениями (Приложение 4) представлен в справочных целях. Список некачественных иностранных журналов (Приложение 3) не претендует на полноту: в нем представлены иностранные журналы, особо любимые российскими авторами, публикующими списанные статьи.

Методы оценивания российских журналов

Когда в 2016 году «Диссернет» открывал «Диссеропедию журналов», мы выделили три основные группы нарушений: нарушения публикационной этики, наличие некорректных публикаций и наличие «диссернет-персон» в редколлегии/совете журнала.

1. Нарушения публикационной этики

Первое, что сделала журнальная группа «Диссернета» в 2016 году, готовясь к открытию «Диссеропедии журналов», — просмотрела сайты всех журналов, входивших на тот момент в перечень ВАК (а это около 3 тыс. журналов!) и отметила имеющиеся нарушения этики. «Авторецензия» (журнал требует, рекомендует или просто допускает подачу вместе с рукописью готовых рецензий на нее) упоминалась на сайте каждого третьего журнала. Отмечались и другие грубые нарушения, например «непрозрачность финансовой политики» (вскользь сказано о внесении оплаты за публикацию, но нигде явно не приводится размер оплаты), «отсутствует информативный сайт» (журнал не имеет общедоступного интернет-сайта, где были бы размещены информация о целях и задачах издания, положение о публикационной этике, правила для авторов, порядок рецензирования, состав редколлегии, оглавление вышедших номеров и прочая необходимая информация) и другие.

Сегодня мы можем констатировать, что в этой сфере произошел качественный сдвиг: журналы, которые вошли или собирались входить в какую-либо престижную базу (Scopus, WoS и другие), первым делом приводят в порядок сайт журнала — почти наверняка вы не найдете на нем перечисленных выше нарушений. Конечно, можно сказать, что это всего лишь формальный критерий, журнал может сделать идеальный сайт, но продолжать имитировать науку, — тем не менее мы считаем, что этот шаг к улучшению публикационной этики очень важен.

Тем удивительнее сегодня видеть такие этические нарушения в журналах, претендующих на высокое место в журнальной иерархии. К счастью, в «белом списке» ВАК мы обнаружили всего один журнал с этическими (но не только) нарушениями — он находится в списке журналов с грубыми нарушениями (Приложение 1) под номером 1.

2. Наличие некорректных публикаций

Вторым действием, предпринятым журнальной группой «Диссернета» при подготовке «Диссеропедии журналов», была массовая проверка публикаций различных журналов на некорректные заимствования, фиктивное авторство и повторные публикации. Было проверено около 30 тыс. текстов журнальных статей и выявлено 1400 случаев некорректных заимствований [6].

Сегодня таких статей в «Диссернете» более 6 тысяч. Однако ситуация также претерпела изменения. С одной стороны, с подачи «Диссернета» в российском журнальном сообществе внедрилась практика ретракции (отзыва) некорректных публикаций [7]: журналы, обеспокоенные своей репутацией, взаимодействуют с «Диссернетом» и отзывают публикации, в которых были обнаружены заимствования без ссылок на авторов или источники заимствований. С другой — такой массовой проверки статей, как в 2016 году, «Диссернет» больше не проводил; вместо этого было реализовано несколько близких проектов: переводной плагиат, покупное соавторство, фальсификации эмпирических данных, псевдонаучные судебные экспертизы… Сегодня проверка статей проводится выборочно, и часть журналов может проскочить сквозь это сито.

К счастью, самых злостных нарушителей — журналов из перечня ВАК, в которых найдены десятки некорректных публикаций («Экономические науки» — 143 публикации, «Вестник Московского университета МВД России» — 120 публикаций), не собирающихся ничего ретрагировать, — мы в «белом списке» ВАК не нашли, и это уже радует. Однако в журнале «Consilium Medicum (Врачебный консилиум)» было выявлено по меньше мере 18 публикаций с некорректными заимствованиями, и ни одна не была отозвана! Такая же ситуация с журналом Terra Economicus — девять выявленных публикаций с некорректными заимствованиями.

3. Наличие фигурантов «Диссернета» в редколлегии/совете журнала

«Фигурант „Диссернета“» («персона „Диссернета“») — это ученый, имеющий какие-либо академические нарушения. Ниже мы постараемся подробно объяснить, почему нарушения академической этики членов редколлегии/совета — а особенно главного редактора, определяющего политику журнала, — отрицательно влияют на эту самую политику.

На сайте «Диссернета» представлены разнообразные нарушения научной этики, но в данном случае мы учитываем только те, которые считаем основными.

Приведенные ниже примеры персон «Диссернета» основаны на анализе первых двух групп — журналы с грубыми нарушениями и журналы со значительными нарушениями.

1. Собственная диссертация (иногда две) с масштабными некорректными заимствованиями

В наших реалиях автора такой диссертации часто невозможно лишить ученой степени ввиду (абсурдного, на наш взгляд) десятилетнего срока на подачу заявлений о лишении ученой степени (так называемого срока давности), установленного Положением о присуждении ученых степеней, — но можно зайти на сайт «Диссернета» и посмотреть все подробности: что, в каком объеме и откуда заимствовано. К тому же некорректные заимствования очень часто сопровождаются фальсификацией эмпирических данных, например заменой «мяса» на «шоколад», «Якутии» на «Калининград» или «гусей» на «телят» при сохранении числовых данных и окружающего текста (это реальные примеры) [8].

Конечно, диссертация с некорректными заимствованиями, особенно если они сопровождаются манипуляциями с данными, возможно, самое серьезное нарушение академической этики. К счастью, среди персон, входящих в редколлегии/советы журналов из полученных нами списков, таких случаев немного, но всё же один красноречивый пример приведем.

Патрушев Д. Н. [9] (министр сельского хозяйства РФ), «Банковское право» — две списанные диссертации: кандидатская и докторская.

2. Неоднократное участие в защитах списанных диссертаций в качестве научного руководителя, научного консультанта или официального оппонента

Особого внимания требует научное руководство диссертациями с массовыми некорректными заимствованиями: как минимум в таких случаях можно говорить о небрежном отношении научного руководителя к своим обязанностям, как максимум — о том или ином участии в схеме с коррупционной составляющей. В свою очередь, небрежное отношение ученого к обязанностям научного руководителя ставит под сомнение его готовность добросовестно выполнять другие свои обязанности. Заметим, что некачественное научное руководство порицается и государством: научный руководитель (научный консультант) лица, лишенного ученой степени, не вправе в течение пяти лет входить в состав диссертационных [10] и экспертных [11] советов.

Примеры:

Бокерия Л. А. [12] — главный редактор журналов «Анналы аритмологии», «Детские болезни сердца и сосудов»: 19 случаев участия в некорректных защитах (все — научное руководство), двое из подопечных лишены ученой степени.

Семин А. Н. [13] — «Труды ВНИРО». 27 случаев участия в некорректных защитах, из них 26 — научное руководство, двое подопечных лишены ученой степени. Участник «позорного решения» диссертационного совета, а именно: голосовал за то, чтобы оставить степень автору диссертации, на две трети списанной с одного источника (включая выводы).

Алтухов А. И. [14] — «Труды Кубанского государственного аграрного университета», «АПК: Экономика, управление», «Экономика сельского хозяйства России»: 18 защит, пять подопечных лишены ученой степени (в трех случаях научное руководство, в двух — оппонирование).

3. Некорректные публикации

В контексте вхождения в редколлегию/совет журнала такое нарушение представляется особенно важным: человек, принимающий решения о публикации статей, сам не брезгует неэтичным поведением — заимствованием текста без указания источника или «подарочным соавторством» (включением в состав авторов человека, не принимавшего реального участия в работе), или веерными рассылками своих статей. В особо тяжелых случаях член редколлегии может выступать звеном коррупционной цепочки по защите списанной диссертации — ведь для успешной защиты необходимы публикации в ваковском журнале. «Диссернету» известны случаи, когда статьи, необходимые для защиты диссертации, даже отправлялись в журнал не с адреса диссертанта, а напрямую с адреса кафедры. Например, необходимые для защиты диссертации губернатора Петербурга А. Д. Беглова [15] статьи, заимствованные из чужой диссертации, отправлялись в журнал «Экономические науки» с адреса кафедры, возглавляемой чемпионом «Диссернета» по числу случаев участия в липовых защитах (59 случаев!) Ф. Ф. Стерликовым — членом редколлегии журнала (sic!) «Экономические науки» [16]. Мы не знаем, есть ли среди членов редколлегий и советов журналов из «белого списка» ВАК коррупционеры, но в любом случае наличие некорректных публикаций у члена редколлегии/совета журнала должно стать поводом для беспокойства у самого журнала.

В качестве примера укажем на давнюю знакомую «Диссернета», бывшего ректора ЮФУ, а затем сотрудника Минобрнауки России М. А. Боровскую [17, 18]:

Боровская М. А. — Terra Economicus: пять статей с заимствованиями и девять случаев участия в некорректных защитах.

Особо отметим членов редколлегий и советов журналов, публиковавших в качестве своих переводы чужих статей:

Кощаев А. Г. [19] — «Труды Кубанского государственного аграрного университета», «Ветеринария Кубани»: девять переводных статей и одна обычная с некорректными заимствованиями; часть публикаций ретрагирована.

Трухачев В. И. [20] — главный редактор журнала «Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии»: четыре переводные публикации с некорректными заимствованиями.

Фальсификация эмпирических данных (замена типа «мясо — шоколад») активно используется авторами статей с некорректными заимствованиями. До того, как «Диссернет» научился анализировать табличные данные, подмены в публикациях обнаруживались в основном примитивные: как правило, время проведения какого-то исследования или год выхода источника заменялись на более поздние для создания иллюзии «свежести» публикации, либо менялся регион, предприятие или больница, в котором якобы проводилось исследование. Но с момента появления инструмента анализа таблиц открылись бездны, о которых трудно было даже подозревать.

Приведем два примера:

Авдеенко В. С. [21] — «Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование»: 19 статей с некорректными заимствованиями и подменой данных. В дополнение — 13 случаев участия в некорректных защитах в качестве научного руководителя; подопечные лишены ученой степени.

Молчанов А. В. [22] — «Аграрный научный журнал»: девять статей с некорректными заимствованиями и подменой данных.

На рисунках ниже приведены результирующие таблицы, в которых числовые данные по крови коров из статьи-источника приписаны без изменения овцам в статье с соавторством Авдеенко и Молчанова (рис. 2), а данные по лактации женщин из статьи 14-летней давности выданы в статье с соавторством Авдеенко за результаты лактации коров (рис. 3).

4. Член редколлегии/совета более десяти журналов, входящих в «Диссеропедию журналов»

В «Диссернете» это квалифицируется как «признак научной недобросовестности» — он не является определяющим и сам по себе ни на что не влияет. Однако вопрос состоит в следующем: можно ли совместить работу в серьезной научной организации, часто в роли руководителя, с качественным рецензированием статей в пусть даже одиннадцати журналах (в действительности их может быть больше, так как мы учитываем только журналы из «Диссеропедии журналов»)?

Из персонажей, указанных выше, этот признак научной недобросовестности присутствует у следующих персон «Диссернета»:

Бокерия Л. А. [12] (член редколлегии/совета двенадцати журналов, из них в пяти — главный редактор).

Алтухов А. И. [14] (одиннадцать журналов, из них в одном — главный редактор).

Как видно, массовое участие в редколлегиях/советах нередко сочетается с многочисленными случаями участия в некорректных защитах.

Приведем еще примеры персон, являющихся членами редколлегий/советов более десяти журналов (в числе которых — журнал из «белого списка» ВАК).

Хабриева Т. Я. [25, 26] — главный редактор в «Журнале российского права».

В редсовете журнала Consilium Medicum целых две таких персоны, обе — академики РАН: это А. И. Мартынов [27] и А. Д. Каприн [28]. Последний персонаж вообще многостаночник: он работает в четырех организациях, из них в двух — директором, а еще является членом редколлегий/советов одиннадцати журналов, из них в трех — главным редактором! Предоставляем читателю судить, в человеческих ли силах качественно осуществлять всю эту деятельность.

Оценка иностранных журналов

Как было уже сказано выше, иностранные журналы (Приложение 3) оказались в «Диссеропедии журналов» в связи с массовой проверкой «Диссернетом» публикаций российских авторов — сначала с переводным плагиатом, а потом с соавторством, приобретенным на известной «бирже» по продаже соавторства «Международный издатель». Сайты таких журналов традиционно не допускают нарушений публикационной этики (вроде «авторецензии»), а в их редколлегиях/советах обычно нет фигурантов «Диссернета», поскольку там редко присутствуют российские граждане.

Соответственно, основные претензии, которые мы можем предъявить этим журналам, — некорректные публикации российских авторов. Мы включили в список только те журналы, в которых таких публикаций не меньше трех, что может свидетельствовать о системной проблеме, а не просто о случайной невнимательности редактора журнала. Когда же число таких публикаций достигает 8–10, возникает уверенность, что тут что-то не так; стоит ли такому журналу находиться в «белом списке» — вопрос открытый.

Перечислим лидеров нашего списка.

Голландский журнал Asian Journal of Water, Environment and Pollution [29] опубликовал десять статей с соавторством, приобретенным через «Международного издателя». Журнал не имеет информационного сайта (нет положения о публикационной этике, правил рецензирования статей и пр.).

Турецкий журнал EurAsian Journal of BioSciences [30] опубликовал восемь переводных статей с некорректными заимствованиями — в том числе одна из них поддержана грантом РФФИ — и одну статью с покупным соавторством. У журнала два признака «хищности»: «скачкообразный рост публикаций после 2013 года» и «более половины статей имеют по 5–7 соавторов».

Швейцарский журнал Energies [31] — девять статей с покупным соавторством.

И так далее.

Кстати, не стоит обольщаться такими названиями стран, как Нидерланды, Швейцария, Австрия и пр.: «хищные» журналы нередко оказываются приписанными к европейской стране, хотя в реальности может оказаться, что редакция журнала целиком находится, допустим, в Индии или Венесуэле. Например: выглядит немного странно, но журнал Saudi Journal of Biological Sciences, издаваемый университетом King Saud University, почему-то приписан к Великобритании.

Основные выводы

1. С удовлетворением отмечаем, что в «белый список» журналов ВАК не попали самые одиозные журналы, входящие в перечень ВАК. На наш взгляд, следовало бы исключить эти «грязные» журналы также из перечня ВАК — однако хорошо хотя бы то, что они отсутствуют в «белом списке».

2. Надеемся, что из «белого списка» будут исключены одиннадцать журналов, попавших в категорию «журналов с грубыми нарушениями» (Приложение 1).

3. Полагаем, что журналам, попавшим в категорию «журналов со значительными нарушениями» (Приложение 2), должно быть рекомендовано исправить нарушения, обнаруженные «Диссернетом». В случае возникновения каких-либо вопросов или несогласия с выводами «Диссернета» мы всегда открыты для диалога, готовы признавать свои ошибки и исправлять их.

4. Оставляем на усмотрение экспертов ВАК возможность исключения из «белого списка» журналов из Приложения 3, а именно: иностранных журналов с множественными некорректными публикациями российских авторов (с переводным плагиатом либо с соавторством, приобретенным через «Международного издателя»).

«Диссернет»

1. Министерство образования и науки РФ. Стратегия цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования. Москва, 2021.

2. Касьян А., Кулешова А., Мелихова Л. Аналитическая записка о второй версии Russian Science Citation Index на платформе WoS (RSCI-2018) // ТрВ-Наука № 260 от 14.08.2018.

3. «Белый список» научных журналов.

4. Доклад Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований о хищных журналах и переводном плагиате.

5. Мелихова Л., Ростовцев А. Катастрофа, которая стала нормой // ТрВ-Наука № 370 от 24.01.2023.

6. Абалкина А., Мелихова Л. «Опубликоваться желаете?» «Диссернет» пытается проткнуть дутый пузырь научных журналов // ТрВ-Наука № 219 от 20.12.2016.

7. Демина Н. «Все смирились с плагиатом, но правила игры изменились».

8. Доклад «Диссернета» «О манипуляции c эмпирическими данными в научных работах».

9. dissernet.org/person/PatrusevDN

10. Абз. 7 п. 13 Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.11.2017 № 1093.

11. Абз. 6 п. 8 Положения об экспертном совете Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.09.2021 № 903).

12. dissernet.org/person/BokeriaLA

13. dissernet.org/person/SeminAN

14. dissernet.org/person/AltuhovAI

15. dissernet.org/person/BeglovAD

16. dissernet.org/person/SterlikovFF

17. dissernet.org/person/BorovskaaMA

18. Мелихова Л. Про бочку дегтя и ложку меда.

19. dissernet.org/person/KosaevAG

20. dissernet.org/person/TruhacevVI

21. dissernet.org/person/AvdeenkoVS

22. dissernet.org/person/MolcanovAV_2

23. dissernet.org/magazine/publication/Uspehi_sovr_nauki_2016_11_1publ

24. dissernet.org/magazine/publication/Vestnik_Michurin_GAU_2018_3_1publ

25. dissernet.org/person/HabrievaTA

26. Заякин А.* Архитектор обнуления.

27. dissernet.org/person/MartynovAI

28. dissernet.org/person/KaprinAD

29. dissernet.org/magazine/asian_journal_of_water_environment_and_pollution

30. dissernet.org/magazine/eurasian_journal_of_biosciences

31. dissernet.org/magazine/energies

* Решением Минюста России признан иностранным агентом.

Приложение 1. Журналы с грубыми нарушениями

№ п/п Журнал В «Диссернете» Комментарий Членов РК/РС Публ. Страница Главный редактор 1 Труды Кубанского государственного аграрного университета 9 dissernet.org/magazine/trudy_kubanskogo_gosudarstvennogo_agrarnogo_universiteta Авторецензия; непрозрачность фин. политики 2 Consilium Medicum (Врачебный консилиум) 14 18 dissernet.org/magazine/consilium_medicum_vrachebnyy_konsilium 3 Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова 9 3 dissernet.org/magazine/vestnik_natsional_nogo_mediko_khirurgicheskogo_tsentra_im_n_i_pirogova 4 АПК: Экономика, управление 8 1 dissernet.org/magazine/apk_ekonomika_upravleniye 5 Российская стоматология 7 1 dissernet.org/magazine/rossiyskaya_stomatologiya Да 6 Доктор.Ру 9 dissernet.org/magazine/doktor_ru 7 Анналы аритмологии 6 1 dissernet.org/magazine/annaly_aritmologii Да 8 Детские болезни сердца и сосудов 6 dissernet.org/magazine/det_skiye_bolezni_serdtsa_i_sosudov Да 9 Известия Нижневолжского агро­универ­ситет­ского комплекса: Наука и высшее профессиональное образование 6 3 dissernet.org/magazine/izvestiya_nizhnevolzhskogo_agrouniversitet_skogo_kompleksa_nauka_i_vyssheye_professional_noye_obrazovaniye 10 Russian Open Medical Journal 6 dissernet.org/magazine/russian_open_medical_journal 11 Terra Economicus [Экономический вестник Ростовского государственного университета] 1 9 dissernet.org/magazine/terra_economicus_ekonomicheskiy_vestnik_rostovskogo_gosudarstvennogo_universiteta

Приложение 2. Журналы со значительными нарушениями

№ п/п Журнал В «Диссернете» Комментарий Членов РК/РС Публ. Страница Главный редактор 1 Russian Open Medical Journal 6 dissernet.org/magazine/russian_open_medical_journal 2 Вестник Волгоградского государственного медицинского университета 5 3 dissernet.org/magazine/vestnik_volgogradskogo_gosudarstvennogo_meditsinskogo_universiteta Да 3 Банковское право 5 1 dissernet.org/magazine/bankovskoye_pravo Да 4 Клиническая практика 5 dissernet.org/magazine/klinicheskaya_praktika 5 Социальные аспекты здоровья населения 5 dissernet.org/magazine/sotsial_nyye_aspekty_zdorov_ya_naseleniya 6 Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы 5 dissernet.org/magazine/epidemiologiya_i_infektsionnyye_bolezni_aktual_nyye_voprosy Да 7 Журнал российского права 4 7 dissernet.org/magazine/zhurnal_rossiyskogo_prava Да 8 Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право 4 3 dissernet.org/magazine/kontury_global_nykh_transformatsiy_politika_ekonomika_pravo 9 Вестник Московского университета. Серия 14: Психология 4 2 dissernet.org/magazine/vestnik_moskovskogo_universiteta_seriya_14_psikhologiya 10 Плодородие 4 1 dissernet.org/magazine/plodorodiye Да Четыре персоны в редколлегии/со­ве­те — академики, фигуранты Диссернета 11 Труды ВНИРО [Труды Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии] 4 dissernet.org/magazine/trudy_vniro_trudy_vserossiyskogo_nauchno_issledovatel_skogo_instituta_rybnogo_khozyaystva_i_okeanografii 12 Известия Тимирязевской сельско­хозяйствен­ной академии 4 dissernet.org/magazine/izvestiya_timiryazevskoy_sel_skokhozyaystvennoy_akademii Да 13 Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки 4 dissernet.org/magazine/vestnik_moskovskogo_universiteta_seriya_12_politicheskiye_nauki Да 14 Российский стоматологический журнал 4 dissernet.org/magazine/rossiyskiy_stomatologicheskiy_zhurnal Да 15 Экономика сельского хозяйства России 4 1 dissernet.org/magazine/ekonomika_sel_skogo_khozyaystva_rossii Да 16 Физиотерапия, бальнеология и реабилитация 4 dissernet.org/magazine/fizioterapiya_bal_neologiya_i_reabilitatsiya Да 17 Медико-социальная экспертиза и реабилитация 4 dissernet.org/magazine/mediko_sotsial_naya_ekspertiza_i_reabilitatsiya 18 Лечебное дело 4 dissernet.org/magazine/lechebnoye_delo 19 Международный сельско­хозяй­ствен­ный журнал 4 dissernet.org/magazine/mezhdunarodnyy_sel_skokhozyaystvennyy_zhurnal 20 Педиатр 4 dissernet.org/magazine/pediatr 21 European Journal of Contemporary Education 1 5 dissernet.org/magazine/european_journal_of_contemporary_education Хищный журнал с перевод­ными заимствованиями 22 Аграрный научный журнал 2 9 dissernet.org/magazine/agrarnyy_nauchnyy_zhurnal 23 Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований) 2 4 dissernet.org/magazine/journal_of_institutional_studies Да 24 Ветеринария Кубани 2 3 dissernet.org/magazine/veterinariya_kubani

Приложение 3. Иностранные журналы с некорректными публикациями

№ Журнал Публ. Хищный с перевод­ным пла­гиа­том Покупное соавторство Страна Страница в Диссернете (известные издатель­ства) 1 Asian Journal of Water, Environment and Pollution 10 Да Нидерланды dissernet.org/magazine/asian_journal_of_water_environment_and_pollution 2 EurAsian Journal of BioSciences 9 Да Да Турция dissernet.org/magazine/eurasian_journal_of_biosciences 3 Energies 9 Да Швейцария dissernet.org/magazine/energies MDPI 4 International Journal of Interactive Mobile Technologies 8 Да Австрия dissernet.org/magazine/international_journal_of_interactive_mobile_technologies 5 Sustainability 7 Да Швейцария dissernet.org/magazine/sustainability_switzerland MDPI 6 Amazonia Investiga 6 Да Колумбия dissernet.org/magazine/amazonia_investiga 7 Thinking Skills and Creativity 6 Да Франция dissernet.org/magazine/thinking_skills_and_creativity Elsevier Science Publishing 8 International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies 6 Да США dissernet.org/magazine/international_journal_of_web_based_learning_and_teaching_technologies 9 Bangladesh Journal of Medical Science 5 Да Бангадеш dissernet.org/magazine/bangladesh_journal_of_medical_science 10 Education and Information Technologies 5 Да США dissernet.org/magazine/education_and_information_technologies Springer 11 European Energy and Environmental Law Review 4 Да Нидерланды dissernet.org/magazine/european_energy_and_environmental_law_review Kluwer Law International 12 European Journal of Science and Theology 4 Да Да Румыния dissernet.org/magazine/european_journal_of_science_and_theology 13 Electronic Journal of General Medicine 4 Да Турция dissernet.org/magazine/electronic_journal_of_general_medicine 14 Revista Latino­ameri­ca­na de Hipertension 4 Да Да Венесуэла dissernet.org/magazine/revista_latinoamericana_de_hipertension 15 Polish Journal of Management Studies 4 Да Польша dissernet.org/magazine/polish_journal_of_management_studies 16 Revista San Gregorio 3 Да Эквадор dissernet.org/magazine/revista_san_gregorio 17 Saudi Journal of Biological Sciences 3 Да Велико­бри­та­ния dissernet.org/magazine/saudi_journal_of_biological_sciences 18 International Review of Automatic Control 3 Да Италия dissernet.org/magazine/international_review_of_automatic_control 19 Interactive Learning Environments 3 Да Велико­бри­та­ния dissernet.org/magazine/interactive_learning_environments 20 Research Journal of Pharmacy and Technology 3 Да Индия dissernet.org/magazine/research_journal_of_pharmacy_and_technology

Приложение 4. Журналы со средними нарушениями

№ п/п Журнал В «Диссернете» Членов РК/РС Публ. Страница Главный редактор 1 Национальный психологический журнал 3 2 dissernet.org/magazine/natsional_nyy_psikhologicheskiy_zhurnal 2 Региональная архитектура и строительство 3 1 dissernet.org/magazine/regional_naya_arkhitektura_i_stroitel_stvo 3 Зоотехния 3 1 dissernet.org/magazine/zootekhniya 4 Вестник Казанского государственного аграрного университета 3 1 dissernet.org/magazine/vestnik_kazanskogo_gosudarstvennogo_agrarnogo_universiteta 5 Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки 3 dissernet.org/magazine/vestnik_rossiyskogo_universiteta_druzhby_narodov_seriya_yuridicheskiye_nauki Да 6 Известия высших учебных заведений. Строительство 3 dissernet.org/magazine/izvestiya_vysshikh_uchebnykh_zavedeniy_stroitel_stvo 7 Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 3 dissernet.org/magazine/vestnik_moskovskogo_universiteta_seriya_6_ekonomika 8 Вопросы диетологии 3 dissernet.org/magazine/voprosy_diyetologii 9 Academia. Архитектура и строительство 3 dissernet.org/magazine/academia_arkhitektura_i_stroitel_stvo 10 Вопросы наркологии 3 dissernet.org/magazine/voprosy_narkologii 11 Детские инфекции 3 dissernet.org/magazine/det_skiye_infektsii 12 Медицинский академический журнал 3 dissernet.org/magazine/meditsinskiy_akademicheskiy_zhurnal 13 Финансовый журнал 3 dissernet.org/magazine/finansovyy_zhurnal 14 Journal of Tax Reform 3 dissernet.org/magazine/journal_of_tax_reform 15 Экспериментальная и клиническая урология 3 dissernet.org/magazine/eksperimental_naya_i_klinicheskaya_urologiya 16 Вестник Института социологии 2 2 dissernet.org/magazine/vestnik_instituta_sotsiologii 17 Строительство и реконструкция 2 2 dissernet.org/magazine/stroitel_stvo_i_rekonstruktsiya 18 Пермский аграрный вестник 2 2 dissernet.org/magazine/permskiy_agrarnyy_vestnik 19 Вестник гражданского процесса 2 1 dissernet.org/magazine/vestnik_grazhdanskogo_protsessa 20 Ветеринария 2 1 dissernet.org/magazine/veterinariya 21 Географический вестник 1 2 dissernet.org/magazine/geograficheskiy_vestnik 22 Пищевая промышленность 2 1 dissernet.org/magazine/pishchevaya_promyshlennost 23 Профилактическая и клиническая медицина 2 1 dissernet.org/magazine/profilakticheskaya_i_klinicheskaya_meditsina 24 Экологические системы и приборы 2 2 dissernet.org/magazine/ekologicheskiye_sistemy_i_pribory 25 Biomedical Photonics 2 dissernet.org/magazine/biomedical_photonics Да 26 Биосфера 2 dissernet.org/magazine/biosfera Да 27 Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение 2 dissernet.org/magazine/vestnik_moskovskogo_gosudarstvennogo_tekhnicheskogo_universiteta_im_n_e_baumana_seriya_priborostroyeniye Да 28 Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение 2 dissernet.org/magazine/vestnik_moskovskogo_gosudarstvennogo_tekhnicheskogo_universiteta_im_n_e_baumana_seriya_mashinostroyeniye Да 29 Информатика и образование 2 dissernet.org/magazine/informatika_i_obrazovaniye Да 30 Земледелие 2 dissernet.org/magazine/zemledeliye

См. также: