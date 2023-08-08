Гринвичская королевская обсерватория представила шорт-лист астрофотографий Astronomy Photo of the Year

Гринвичская королевская обсерватория — важнейшая астрономическая организация Великобритании с госфинансированием, основанная еще в 1675 году при Карле II. Ее представители обнародовали шорт-лист, составленный из лучших работ астрофотографов, претендующих на победу в ежегодном конкурсе Astronomy Photo of the Year 1, проводимом в 15-й раз. Крупнейший в мире конкурс астрофотографии должен завершиться 14 сентября церемонией награждения абсолютного победителя, лауреатов в девяти разных категориях и двух «спецноминациях». Категории включают в себя «Пейзажи», «Полярные сияния», «Людей и космос», «Наше Солнце», «Нашу Луну», «Галактики», «Звезды и туманности», «Планеты», «Кометы и астероиды», а также награды юным астрофотографам. Специальные же призы — это приз сэра Патрика Мура лучшему новичку и приз Энни Маундер за инновации в области астросъемки.

Каждый год Гринвичская королевская обсерватория собирает конкурсное жюри из числа авторитетных экспертов в области искусства и астрономии. В этом году было получено свыше четырех тысяч заявок из 64 разных стран. 19 фотографий считаются официальными финалистами премии, часть из них представлена ниже.

Шахты Шпергебита (Викас Чандер)

Шпергебит (нем. Sperrgebiet — «Запретная зона») — это национальный парк и территория добычи алмазов в юго-западной Намибии в пустыне Намиб. Заброшенную шахту в пустыне на снимке известного индийского астрофотографа освещает полоса Млечного Пути в центре ночного неба.

Немецкие алмазодобывающие поселения появились в Намибии в начале 1900-х годов. «Когда немцы в конце концов ушли, остались их города-призраки, которые до сих пор сохраняются в почти первозданном виде, пусть и запущенными и кое-где прогнившими», — поясняет Чандер. На его фото изображен обветшалый перерабатывающий завод той эпохи.

Каменный шар (Рич Аддис)

Это не просто луна, а сразу две луны — на снимке Рича Аддиса слиты воедино две фотографии нашего спутника. Одна получена во время неполной фазы, когда луна освещалась лишь на 78%. Это изображение смешивается со снимком полной луны, создавая тем самым динамический эффект дополнительного объема, который придает луне сферический трехмерный вид. «Есть много изображений, похожих на это, но при ближайшем рассмотрении они часто имеют неприятные артефакты и не так уж хорошо совпадают между собой», — утверждает Аддис, добавляя, что его изображение представляет собой мозаику из множества снимков.

Солнечная вспышка (Мехмет Эргюн)

Эта вспышка прочерчивает контур своеобразного шрама на левой стороне нашей звезды, представленной здесь в ярко-оранжевом цвете. Мехмет Эргюн запечатлел этот потрясающий вид солнца с помощью солнечного телескопа H-alpha. Солнечные вспышки представляют собой весьма распространенное явление и считаются следствием перераспределения энергии в магнитном поле нашего светила (перезамыкание магнитных силовых линий вблизи его поверхности). По словам Эргюна, масштаб запечатленной здесь солнечной вспышки — свыше 700 тыс. км, что более чем в 50 раз превосходит диаметр Земли.

Туманность Вольфа — Райе (Марк Хэнсон и Майк Селби)

Яркая белая звезда в центре пузыря этой туманности RCW58, состоящей из многослойных красноватых газовых облаков, относится к массивным звездам типа Вольфа — Райе (этот класс звезд назван так по фамилиям французских астрономов Шарля Вольфа и Жоржа Райе, впервые отметивших особенности спектров таких звезд в 1867 году). Вокруг пузыря — яркие пятна далеких звезд и галактик. В звездах Вольфа — Райе мало водорода, а их атмосферы содержат повышенное количество тяжелых элементов. Сфотографированная здесь звезда окружена туманностью, образованной ее собственными выбросами.

Зеленоватые змеи (Филип Гребенда)

Зеленоватые полотнища северного сияния заполняют небо над остроконечной скалистой горой, впивающейся своими отрогами в долину на переднем плане с медленно текущими водами, также отражающими свет северного сияния в небесах. «Неважно, сколько раз я вижу полярное сияние, оно завораживает меня так, будто я вижу его впервые», — говорит Филип Гребенда. Эта фотография полярного сияния с зеленоватым отливом была сделана на пляже Виктен (Лофтенские острова, Северная Норвегия). Изображение представляет собой композицию, состоящую из шести сложенных вместе снимков переднего плана и фотографии северного сияния.

Ящик Пандоры (Дерек Хорлок)

На переднем плане этого фото красуется уличное граффити, созданное по мотивам греческого мифа о Пандоре. Оно нанесено на каменную плиту, возвышающуюся на фоне Млечного Пути на пляже Алико (Наксос, Греция) и выполнено рукой известного индонезийского мастера стрит-арта (родившегося и выросшего на Бали), выступающего под псевдонимом WD (Wild Drawing). «Мораль истории с ящиком Пандоры заключается в том, что любопытство может быть опасным, и некоторые вещи лучше оставить в покое. Однако ученых этим мифом не разубедить», — поясняет Хорлок.

Медузоподобная туманность (Питер Ларкин)

Ярко окрашенный вихрь газов и плазмы концентрируется на почти сферическом облаке туманности, напоминающем медузу. Это изображение было создано с использованием множества снимков, полученных с применением различных фильтров, чтобы запечатлеть туманность в разных спектральных диапазонах. Этот метод позволяет выделить и подчеркнуть некоторые детали, не улавливаемые человеческим глазом.

Solar Flare X1 от AR2994 (Мигель Кларо)

Солнечные вспышки класса X считаются мощнейшими, и, как следует из названия, Solar Flare X1 от AR2994 была поистине исполинской. Кларо сделал это фото, находясь в Португалии, во время тестирования новой камеры. «Мне пришлось немедленно изменить свои первоначальные планы и как можно быстрее навести телескоп на лимб, где вспышка отошла от пятна AR2994, уже скрытого за краем солнца», — пояснил Кларо.

Комета Леонарда над Израилем (Алекс Савенок)

Туманные горы по краям скалистой израильской пустыни Негев имеют едва различимые очертания на фоне почти нарисованного закатного неба, усеянного звездами. Над горами среди звездной россыпи плывет яркая комета с длинным сходящим на нет хвостом. Комета C/2021 A1 (Leonard) приближалась к Земле в 2021 и 2022 годах и очаровала многих любителей астрономии, украсив собой ночное небо.

Беззвездные столбы (Джейсон Гензель)

Вид газовой туманности Орла, лишенный видимых светил, где плазменные бури заставляют рождаться новые звезды, включает в себя множество тонких оттенков желтого, оранжевого, красного и пурпурного цветов. В туманности Орла находятся знаменитые Столпы Творения, эффектно запечатленные космическим телескопом «Хаббл», они расположены на расстоянии почти 7 тыс. световых лет от нас, а их поперечник составляет 70 световых лет. Данное изображение гигантского звездного «питомника» было получено Джейсоном Гензелем, который использовал узкополосные фильтры, чтобы выделить слои ионизированного газа внутри туманности. На этом изображении звездных яслей заметно отсутствие собственно самих звезд. Гензель удалил звезды во время постобработки фотографий, чтобы «позволить взгляду беспрепятственно блуждать по слоям туманности». Готовое произведение он называет «абстрактным искусством космоса».

Radio Polaris (Жуан Йорданов Серралейро)

Закончивший свою работу массив радиотелескопов остается под круговым вихрем из звезд, призванным продемонстрировать их суточное движение в небесах по мере вращения Земли.

Деактивированная антенна радиотелескопа принадлежит Радиоастрономической обсерватории Малларда в Кембридже, она была сфотографирована с помощью внешнего затвора с 30-секундными интервалами, после чего серия была объединена в одно изображение Жуаном Серралейро. Это была его первая успешная попытка создать изображение звездных траекторий.

Полумесяц в волшебном закате (Эдуардо Шабергер Пупо)

В своем представлении жюри Эдуардо Шабергер Пупо так описывает закат в тот день, когда он сделал свою фотографию: «Небо подарило нам впечатляющее зрелище: облака, казалось, превратились в пламя очень интенсивного красного цвета. Этот волшебный момент был усилен присутствием полумесяца, освещенного на 16% своей поверхности». Изображение составлено из отдельных экспозиций и объединено в Photoshop’е для увеличения динамического диапазона фотографии.

Редкая галактика (Марк Хэнсон и Майк Селби)

Галактика NGC3521 (другие обозначения — UGC6150, MCG 0-28-30, ZWG 10.74, KARA 461, PGC33550) находится в созвездии Льва на расстоянии 35 млн световых лет от нас. Это флоккулентная спиральная галактика переходного типа, содержащая много пыли и переливающаяся оттенками желтого, пурпурного и красного. Ее уникальная особенность в том, что галактические рукава гораздо менее выражены, чем у обычных спиральных галактик. По словам самих фотографов, «окруженная пылью галактика имеет многочисленные области звездообразования и светящийся центр, а наличие пыли, вероятно, обусловлено давними столкновениями и слияниями с галактиками-спутниками».

Дюна (Бурак Эсенбей)

Волнистая песчаная дюна располагается под яркой Венерой, висящей низко в небе вместе с дугой Млечного Пути, изогнутой над нашими головами. Бурак Эсенбей сделал это фото в Белой пустыне Египта. Край песчаной дюны тянется к центру изображения и заканчивается чуть ниже самой яркой точки фотографии: Венеры. Свод Млечного Пути расположен еще выше. «Я люблю снимать в пустыне из-за дюн. Это всё позволяет находить направляющие линии и структуры, а также иметь отличное безоблачное неба», — говорит Эсенбей.

Максим Борисов

1 rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/galleries/2023-shortlist

