Национальное Одюбоновское общество объявило результаты конкурса Audubon Photography Awards 2023

Национальное Одюбоновское общество (National Audubon Society) — американская некоммерческая экологическая организация, занимающаяся природоохранной деятельностью, а также исследованиями в области орнитологии, — объявило победителей премии Audubon Photography Awards 2023 1. Конкурс проводится уже четырнадцатый год, на нем представлены работы как профессионалов, так и любителей и совсем юных фотографов, которые увлечены наблюдениями за птицами, их красотой, стараясь запечатлеть всё это на фото и видео. Жюри выбирало из 2200 заявок, пришедших со всех штатов и из восьми канадских провинций и территорий, присудив в результате восемь призов в пяти категориях.

Уже третий год подряд присуждается специальная премия «Видео» и премия, демонстрирующая красоту самок птиц, которых часто упускают из виду и недооценивают в орнитологии и при фотографировании птиц. Присуждается также специальная премия за самый творческий подход к фотографированию птиц в сочетании с продвинутыми техническими знаниями и оригинальной композицией.

Отчеты Одюбоновского общества показывают, что две трети североамериканских птиц находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата, включая виды, представленные в этом году на премии Audubon Photography Awards, такие как чернозобик (Calidris alpina), болотная сова (Asio flammeus) и балтиморская иволга (Icterus galbula).

М. Б.

1 audubon.org/news/2023-audubon-photography-awards-winners-and-honorable-mentions