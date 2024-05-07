Шокирующая жестокость природы. Лучшие снимки дикой природы с конкурса World Nature Photography Awards 2024 года

07.05.2024 / № 403 / с. 6–7 /  Максим Борисов /  Всё живое /  Комментариев нет

Жюри престижного международного конкурса для профессиональных фотографов World Nature Photography Awards в самом конце марта определилось со списком победителей текущего года. Природа на снимках финалистов предстает перед нами одновременно и пугающе красивой, и шокирующе жестокой.

Абсолютным победителем (а также победителем в категории «Поведение птиц») объявлена Трейси Лунд из Великобритании, приславшая на конкурс драматический подводный снимок двух олуш, сражающихся за рыбу (слева внизу). Фото было снято во время отпуска, проведенного у побережья Шетландских островов, с борта небольшого надувного судна. Взятая напрокат зеркальная камера в водонепроницаемом корпусе была установлена на подвесной системе, погруженной в воду. Тысячи олуш кружились в небе, затем они принялись нырять в море за рыбой. Это было невероятное зрелище, которое стоило бы увидеть каждому любителю природы, не говоря уж о возможностях, предоставляемых фотографам. В тот день Трейси сделала около 1800 снимков, но использовать она смогла только два из них.

Другие фото победителей включают в себя крабов, пересекающих бурный поток, зебр, на которых охотятся гепарды, рыб-удильщиков, рыбаков на ходулях, нубийских горных козлов, играющих морских львов и т. д.

Максим Борисов

Абсолютный победитель (а также победитель в категории «Поведение птиц») Трейси Лунд, «Подводные олуши»
Абсолютный победитель (а также победитель в категории «Поведение птиц») Трейси Лунд, «Подводные олуши»
Категория «Поведение млекопитающих, второе место: «Охраняю». Йеллоустонский национальный парк (США). Фото Элизабет Ичэн Шен
Категория «Поведение млекопитающих, второе место: «Охраняю». Йеллоустонский национальный парк (США). Фото Элизабет Ичэн Шен
Победитель в категории «Поведение млекопитающих» — «Последние несколько секунд». Гепард сбивает жеребенка зебры, мать тщетно пытается его защитить. Снято в национальном заповеднике Маса́и-Ма́ра (Кения). Фото Алекса Брэкса
Победитель в категории «Поведение млекопитающих» — «Последние несколько секунд». Гепард сбивает жеребенка зебры, мать тщетно пытается его защитить. Снято в национальном заповеднике Маса́и-Ма́ра (Кения). Фото Алекса Брэкса
Победитель в категории «Портреты животных» — «Морской чёрт». Очень злая на вид рыба-удильщик Antennarius striatus (таитийская бородавчатая рыба-клоун) была сфотографирована в Новом Южном Уэльсе (Австралия). Фото Николаса Реми
Победитель в категории «Портреты животных» — «Морской чёрт». Очень злая на вид рыба-удильщик Antennarius striatus (таитийская бородавчатая рыба-клоун) была сфотографирована в Новом Южном Уэльсе (Австралия). Фото Николаса Реми
«Портреты животных», серебро. «Похожие». Непроходимый лес Бвинди (Уганда). Изображение: Майкл Ставракакис
«Портреты животных», серебро. «Похожие». Непроходимый лес Бвинди (Уганда). Изображение: Майкл Ставракакис
Третье место в категории «Портреты животных» — «Кровавый гималайский стервятник». Гималайский гриф-стервятник Gyps himalayensis весь в крови жертвы после кормления. Снято в Чопте (штат Уттаракханд, Индия). Фото Партха Роя
Третье место в категории «Портреты животных» — «Кровавый гималайский стервятник». Гималайский гриф-стервятник Gyps himalayensis весь в крови жертвы после кормления. Снято в Чопте (штат Уттаракханд, Индия). Фото Партха Роя
Победитель в категории «Беспозвоночные» – «Крабы среди волн». Группа оранжевых крабов Grapsus grapsus на покрытой лавой береговой линии острова Сантьяго (Галапагосские острова). Фото Билла Клиппа
Победитель в категории «Беспозвоночные» – «Крабы среди волн». Группа оранжевых крабов Grapsus grapsus на покрытой лавой береговой линии острова Сантьяго (Галапагосские острова). Фото Билла Клиппа
«Беспозвоночные», серебро: «Не такой уж и Сайлент Хилл» (Сербия). Фото Панайотиса Далагиоргоса (Греция)
«Беспозвоночные», серебро: «Не такой уж и Сайлент Хилл» (Сербия). Фото Панайотиса Далагиоргоса (Греция)
«Беспозвоночные», третье место – «Оса-блестянка». Изумрудная оса Chrysis angolensis на красном фоне сидит на ветке в Атланте (штат Джорджия, США). Фото Кевина Блэквелла
«Беспозвоночные», третье место – «Оса-блестянка». Изумрудная оса Chrysis angolensis на красном фоне сидит на ветке в Атланте (штат Джорджия, США). Фото Кевина Блэквелла
Победитель в категории «Амфибии и рептилии» — «Массаж головы». Маленькая ящерица сидит на голове более крупной товарки. Лавовая ящерица Microlophus albemarlensis на голове морской игуаны (Amblyrhynchus cristatus). Снято на Галапагосских островах. Фото Джона Сигера
Победитель в категории «Амфибии и рептилии» — «Массаж головы». Маленькая ящерица сидит на голове более крупной товарки. Лавовая ящерица Microlophus albemarlensis на голове морской игуаны (Amblyrhynchus cristatus). Снято на Галапагосских островах. Фото Джона Сигера
Победитель в категории «Искусство природы» — «Сокровище Земли». На этом аэрофотоснимке дельты реки и ледника в Исландии видны голубые водные жилы и золотистые отложения. Фото Мики Шпитцера
Победитель в категории «Искусство природы» — «Сокровище Земли». На этом аэрофотоснимке дельты реки и ледника в Исландии видны голубые водные жилы и золотистые отложения. Фото Мики Шпитцера
Победитель в категории «Люди и природа» — «Улов дня». Рыбаки на ходулях решают попытать счастья во время прилива на закате в Коггале (Шри-Ланка). Подобные традиционные кустарные методы рыболовства не представляют существенной угрозы природным ресурсам океана. Фото Иоанниса Павлоса
Победитель в категории «Люди и природа» — «Улов дня». Рыбаки на ходулях решают попытать счастья во время прилива на закате в Коггале (Шри-Ланка). Подобные традиционные кустарные методы рыболовства не представляют существенной угрозы природным ресурсам океана. Фото Иоанниса Павлоса
Победитель в категории «Подводный мир» — «Контроль толпы». Самка косатки (Orcinus orca) плавает возле косяка сельди (Норвегия). Фото Энди Шмида
Победитель в категории «Подводный мир» — «Контроль толпы». Самка косатки (Orcinus orca) плавает возле косяка сельди (Норвегия). Фото Энди Шмида
Победитель в категории «Растения и грибы» — «Совообразное растение». Этот вид паразитических растений Thismia thaithongiana родом из Таиланда, открыт в 2018 году. Изображение: Чатри Лерцинтанакорн
Победитель в категории «Растения и грибы» — «Совообразное растение». Этот вид паразитических растений Thismia thaithongiana родом из Таиланда, открыт в 2018 году. Изображение: Чатри Лерцинтанакорн
«Подводный мир», серебро: Джованни Крисафулли (Италия)
«Подводный мир», серебро: Джованни Крисафулли (Италия)
Победитель в категории «Фотожурналистика природы» — «Опасная игрушка».Детеныш морского льва плавает с пластиковым пакетом на морде у островов Коронадо (Нижняя Калифорния, Мексика). Фото Селии Куджалы
Победитель в категории «Фотожурналистика природы» — «Опасная игрушка». Детеныш морского льва плавает с пластиковым пакетом на морде у островов Коронадо (Нижняя Калифорния, Мексика). Фото Селии Куджалы
Победитель в категории «Животные в их среде обитания» — «Жизнь на грани». Пара нубийских горных козлов (Capra nubiana) сражается на краю скалы в пустыне Не́гев (Израиль). Фото Амита Эшеля
Победитель в категории «Животные в их среде обитания» — «Жизнь на грани». Пара нубийских горных козлов (Capra nubiana) сражается на краю скалы в пустыне Не́гев (Израиль). Фото Амита Эшеля
Второе место в категории «Городская дикая природа» — «Среди кирпичей». Рыжая лисица (Vulpes vulpes) изучает кучу старых кирпичей на этом снимке, сделанном на территории немецкоязычного кантона Люцерн (Швейцария). Фото Романа Вилли
Второе место в категории «Городская дикая природа» — «Среди кирпичей». Рыжая лисица (Vulpes vulpes) изучает кучу старых кирпичей на этом снимке, сделанном на территории немецкоязычного кантона Люцерн (Швейцария). Фото Романа Вилли

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