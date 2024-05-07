Шокирующая жестокость природы. Лучшие снимки дикой природы с конкурса World Nature Photography Awards 2024 года

Жюри престижного международного конкурса для профессиональных фотографов World Nature Photography Awards в самом конце марта определилось со списком победителей текущего года. Природа на снимках финалистов предстает перед нами одновременно и пугающе красивой, и шокирующе жестокой.

Абсолютным победителем (а также победителем в категории «Поведение птиц») объявлена Трейси Лунд из Великобритании, приславшая на конкурс драматический подводный снимок двух олуш, сражающихся за рыбу (слева внизу). Фото было снято во время отпуска, проведенного у побережья Шетландских островов, с борта небольшого надувного судна. Взятая напрокат зеркальная камера в водонепроницаемом корпусе была установлена на подвесной системе, погруженной в воду. Тысячи олуш кружились в небе, затем они принялись нырять в море за рыбой. Это было невероятное зрелище, которое стоило бы увидеть каждому любителю природы, не говоря уж о возможностях, предоставляемых фотографам. В тот день Трейси сделала около 1800 снимков, но использовать она смогла только два из них.

Другие фото победителей включают в себя крабов, пересекающих бурный поток, зебр, на которых охотятся гепарды, рыб-удильщиков, рыбаков на ходулях, нубийских горных козлов, играющих морских львов и т. д.

Максим Борисов