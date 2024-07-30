Красота научных исследований

Аргоннская национальная лаборатория — старейший национальный исследовательский центр Министерства энергетики США, основанный в 1946 году и расположенный в сорока километрах от Чикаго. Работа этого центра координируется Чикагским университетом. Лаборатория проводит фундаментальные исследования в области физики, биологии, изучения окружающей среды; строительства и эксплуатации дорогостоящих научных комплексов — как для нужд самой лаборатории, так и других промышленных и научных центров. И к тому же там проводятся фотоконкурсы, посвященные науке. На конкурс Argonne’s 2024 Art of Science поступило более полусотни работ, демонстрирующих своеобразную эстетику научных исследований и технологических прорывов. С помощью научного сообщества были отобраны двенадцать финалистов, а затем уже открытое голосование позволило выбрать трех победителей (см. anl.gov/art-of-science).

Максим Борисов