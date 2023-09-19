Астроновости: cамая далекая сверхновая, астероид от «Люси», гикеан от «Уэбба» и квинтет от «Чандры»

«Звезда моя далекая…»

Маленькое пятнышко, трижды продублированное на изображениях ниже, — это SN H0pe, далекая сверхновая типа Ia, обнаруженная на снимках скопления галактик PLCK G165.7+67.0, сделанных камерой ближнего ИК-диапазона NIRCam космического телескопа «Джеймс Уэбб». Галактика находится на расстоянии ~ 8 млрд световых лет от нас (с измеренным красным смещением z = 1,78).

Причина, по которой мы видим сразу утроенное изображение сверхновой, — в том, что массивное скопление галактик, находящееся между нами, искажает пространство-время и, соответственно, искажает проходящий через него свет, т. е. служит гравитационной линзой. По словам исследовательской группы, которая зарегистрировала, по всей видимости, самую далекую сверхновую, «данные могут помочь уточнить значение постоянной Хаббла — Леметра, используя временные задержки от этой многократно отображаемой сверхновой».

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.org [1].

Гикеан K2-18 b

Новое исследование K2-18 b [2] (а также EPIC 201912552 b — экзопланеты, которая в 8,6 раза массивнее Земли) с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» выявило присутствие в ее атмосфере углеродсодержащих молекул, включая метан и двуокись углерода (углекислый газ). Открытие «Уэбба» дополняет недавние исследования, предполагающие, что K2-18 b может быть экзопланетой типа гикеан (англ. hycean planet) — такое наименование подложено для экзопланет, которые потенциально могут обладать богатой водородом атмосферой и поверхностью, покрытой водным океаном.

Первое представление об атмосферных свойствах этой экзопланеты было получено в результате более ранних наблюдений, проведенных космическим телескопом «Хаббл».

K2-18 b вращается вокруг «холодной» карликовой звезды K2-18 в «обитаемой» зоне и находится в 120 световых годах от Земли в созвездии Льва. Экзопланеты типа K2-18 b, массой в диапазоне между Землей и Нептуном, не похожи ни на что в нашей Солнечной системе. В настоящий момент «субнептуны» плохо изучены, и природа их атмосфер является предметом активных дебатов среди астрономов.

Обилие метана, двуокиси углерода и нехватка аммиака подтверждают гипотезу о том, что под богатой водородом атмосферой K2-18 b может находиться водный океан. Наблюдения «Уэбба» также позволили предположительно обнаружить молекулу CH 3 SCH 3 , называемую диметилсульфидом (DMS). На Земле он вырабатывается только живыми организмами. Основная часть DMS в земной атмосфере выделяется фитопланктоном в морской среде.

Вывод по обнаружение DMS менее надежен и требует дальнейшей проверки.

Астрофизик, популяризатор науки и профессор РАН Сергей Попов так прокомментировал эту новость в своем телеграм-канале: «…Авторы более-менее надежно обнаружили: метан, углекислый газ, отсутствие аммиака. Кроме того, все новости пишут и о диметилсульфиде. Вот его надежно не обнаружили, но „есть указания“. Полученные данные делают планету более интересной, чем она казалась раньше (а она и так казалась интересной). То есть надо еще наблюдать. Учитывая орбитальный период, конкурсность заявок и т. п., можно надеяться, что за год-два наберется достаточно наблюдений транзитов, чтобы понять, есть ли там диметилсульфид. Вот если есть!!! Если есть — тогда и поговорим» [3].

«Вижу цель»

NASA опубликовало первый снимок с космического аппарата Lucy [4].

Было получено изображение астероида Главного пояса Динкинеш (152830 Dinkinesh) — первого из десяти астероидов, которые космический аппарат посетит в своем 12-летнем путешествии [5]. «Лю́си» сделала эти два снимка 2 и 5 сентября 2023 года. Динкинеш — это астероид S-типа, т. е. состоит в основном из силикатов с небольшим количеством металлов.

Фотографии делались с расстояния примерно 23 млн км от астероида, чей диаметр составляет всего лишь около одного километра. В течение следующих двух месяцев Lucy продолжит движение к Динкинешу до своего максимального сближения на 425 км 1 ноября 2023 года. Команда Lucy воспользуется этим близким «свиданием» с километровым астероидом как возможностью протестировать системы и процедуры работы космического аппарата, сосредоточив особое внимание на работе его системы слежения, предназначенной для удержания астероида в поле зрения инструментов, когда космический аппарат пролетит со скоростью около 4,5 км/с мимо астероида. Также Lucy продолжит делать снимки астероида в течение последующих месяцев в рамках своей программы оптической навигации, которая использует видимое положение астероида на фоне звезд для определения взаимного положения Lucy и Динкинеша для обеспечения его точного облета.

Самой яркой звездой на этих снимках является HD 34258 — звезда 7,6m в созвездии Возничего, которая слишком тускла, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом с Земли. На этом расстоянии Динкинеш имеет всего 19-ю звездную величину, что примерно в 150 тыс. раз слабее этой звезды. Наблюдения проводились с помощью камеры Lucy с высоким разрешением — инструментом L’LORRI (сокращение от Lucy Long Range Reconnaissance Imager).

Квинтет «Чандры»

Команда рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» опубликовала пятерку комбинированных изображений, полученных с помощью как непосредственно «Чандры», так и с привлечением снимков, полученных другими телескопами [6]. Эти объекты наблюдались в основном в тех частях спектра, что невидимы человеческому глазу, включая рентгеновский, инфракрасный и радиодиапазоны. Полученные картинки были обработаны соответствующим образом для различных типов излучений и конвертированы в цвета, которые мы можем воспринимать, что позволяет не просто любоваться фото, но и изучать эти космические диковины.

Все объекты в этом квинтете варьируют как по расстоянию, так и по своим категориям. Вела и Кеплер — это остатки взорвавшихся звезд в нашей собственной галактике Млечный Путь, центр которой виден на общей панораме. В случае NGC 1365 мы имеем дело со спиральной галактикой с двойной перемычкой (баром), находящейся примерно в 74 млн световых лет от Земли. Расположенная еще дальше и снятая в еще большем масштабе ESO 137-001 показывает, что происходит, когда галактика проносится сквозь пространство, оставляя за собой видимый след.

Алексей Кудря

Фото: NASA / CXC / SAO, JPL-Caltech, MSFC, STScI, ESA / CSA, SDSS, ESO

1. arxiv.org/abs/2309.07326v1

2. arxiv.org/abs/2309.05566

3. t.me/sergei_nauchpop/231

4. nasa.gov/feature/goddard/2023/nasa-s-lucy-spacecraft-captures-its-1st-images-of-asteroid-dinkinesh

5. arxiv.org/abs/2303.05918

6. chandra.si.edu/blog/node/857