Николай Александрович Вавилов (17.09.1952–14.09.2023)

Умер Николай Вавилов1, профессор матмеха СПбГУ, автор, скажем так, эзотерического учебника по теории групп: «Конкретная теория групп»2. Пожалуй, всем, кто уже знаком с теорией групп, я бы посоветовал эту книгу для просветления и расширения кругозора. А всем остальным (в том числе и не-математикам) советую почитать первый десяток страниц, чтобы понять, что математика — это не так уж и скучно, а математики — не такие уж и сухари.

Было у него и еще несколько интересных и необычных работ, например «Не совсем наивная линейная алгебра» и еще несколько такого рода книг, которые очень стоит почитать тому, кто думает, что неплох в математике. Это литература с необычным и свежим взглядом, не игнорирующая научный мейнстрим и вообще написанная с оглядкой на то, чем занимается современная математика: и теорию категорий обсуждают, и функториальность, и многое другое.

Жаль, что многие из этих книг не дописаны, а теперь уж не будут дописаны никогда, оставшись в виде вечных черновиков. Но даже и в таком виде они представляют большую значимость и будут полезны.

Последние темы, которые беспокоили Вавилова и о которых у него вышло сразу две статьи в августе — как преподавать математику не-математикам и о компьютерах как части новой математической реальности. Важные, очень важные темы и весьма здравые мысли! Пожалуй, стоит (и мне, и коллегам) сесть и внимательно их прочитать. Наверное, было бы здорово, если бы именно этому была посвящена мемориальная конференция.

В общем, дорогой Николай Александрович, лично знакомы мы не были, но всё равно спасибо! Ваши работы всегда давали тему для размышлений.

Андроник Арутюнов, ст. науч. сотр. ИПУ РАН

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