Календарь фантастики: Отфрид Пройслер, Кристофер Ллойд, Александр Кабаков, Венедикт Ерофеев, Франтишек Бегоунек, Николай Чадович

20 октября: Добрая нечисть

100 лет назад родился Отфрид Пройслер (Otfried Preußler, 1923–2013), немецкий писатель, автор сказок «Хёрбе Большая Шляпа», «Гном Хёрбе и леший», «Маленькая Баба-Яга», «Маленький Водяной», «Маленькое Привидение», «Крабат».

Еще в детстве маленький Отфрид Сыроватка (позже его отец изменит их фамилию) услышал много сказок от своей бабушки Доры, которая говорила по-чешски лучше, чем по-немецки. В 1942 году будущий писатель был призван в армию, попал в плен и пять лет провел в советских лагерях. Именно там он и начал записывать свои рассказы и стихи самодельными чернилами на грубой бумаге.

Одна из самых известных книг Пройслера — «Крабат, или Легенды старой мельницы». Это сказочное фэнтези по легендам лужицких сербов о юноше Крабате, победившем Черного Мельника и освободившем народ от его злого могущества.

22 октября: Не только безумный ученый

85 лет назад родился Кристофер Аллен Ллойд (Christopher Allen Lloyd, р. 1938), американский актер, исполнитель ролей в кинофильмах «Звездный путь 3: В поисках Спока» (Капитан Крюге), «Приключения Бакару Банзая: Через восьмое измерение» (Джон Бигбут), «Назад в будущее» (Эмметт Браун), «Удивительные истории» (Профессор Б. О. Бинз), «Кто подставил кролика Роджера» (Судья Рок), «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов» (Фестер Аддамс), «Ангелы у кромки поля» (Эл, главный Ангел), «Повелитель страниц» (Мистер Дьюи / Повелитель страниц), «Автострада» (Аарон Квиксильвер), «Мой любимый марсианин» (Дядя Мартин), «Алиса в Стране чудес» (Белый рыцарь), «Гениальные младенцы» (Хип), «Это пришло с небес» (Джарвис Муди), «Трасса 60» (Рэй), «Мастера ужасов» (Эверетт Нили), «Астероид: Последние часы планеты» (Профессор Дэниел Леман), «Пираньи 3D» (Мистер Гудман), «Грань» (Мистер Джойс), «Ведьмы страны Оз» (Волшебник из страны Оз), «Р. Л. Стайн: Время призраков» (Дедушка), «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» (Кроинг), «Муза смерти» (Бернард Раухен), «Мандалорец» (Комиссар планеты Плаззир Хэлл Гейт), «Ночь в магазине ужастиков» (Алекс Виндзор), «Нандор Фодор и говорящий мангуст» (Гарри Прайс).

Несмотря на то, что персонажи, которых играет Кристофер Ллойд, иногда совершенно не похожи друг на друга (достаточно сравнить, например, доктора Брауна и Фестера Аддамса), их объединяет эксцентричность поведения и удивительная достоверность, соответствие внешнего облика и поведения, что особенно важно для фантастического пространства. Неслучайно Ллойд так востребован в фантастических фильмах.

22 октября: Доброе утро, последний герой!

80 лет назад родился Александр Абрамович Кабаков (1943–2020), русский писатель и публицист, автор романов «Невозвращенец», «Последний герой», «Сочинитель», сборников «Зал прилета», «Кафе „Юность“», «Самозванец».

«Невозвращенец», принесший Кабакову известность, повествовал о близком будущем (опубликовано в 1988 году, действие происходит в 1993-м). В «Последнем герое», согласно сюжету, в России 2096 года построен «Ад тоски, окруженный Адом жестокости» (правда, автор и сам сомневается, какое время и какую страну он изобразил в этом романе: «странную будущую Россию — сытую и скучную, американизированную и патриотическую, тихую и тайно воюющую, живущую по выдуманному календарю в неясном будущем. Впрочем, будущее ли это?»).

Роман Арбитман назвал основной прием работы Кабакова «инъекцией исповедальной прозы в триллер».

24 октября: Одиссея Венички

85 лет назад родился Венедикт Васильевич Ерофеев (1938–1990), русский писатель, автор поэмы в прозе «Москва — Петушки», пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги командора».

По дороге из Москвы во Владимир на вторую Всесоюзную конференцию по творчеству братьев Стругацких мы с Виталием Бугровым и Алексеем Керзиным, отмечая мелькающие за окном поезда станции, пришли к единому мнению, что поэму Ерофеева по праву можно считать фантастикой, ибо адекватно показать абсурд окружающей действительности можно лишь в фантастическом произведении.

28 октября: Ученик Марии Склодовской-Кюри

125 лет назад родился Франтишек Бегоунек (М. С. Мартин) (František Běhounek (M. S. Martin), 1898–1973), чешский ученый-физик и писатель, участник экспедиций Амундсена и Нобиле к Северному полюсу, автор романов «Битва за Землю», «Акция L», «Остров драконов», «Робинзоны Вселенной», «Проект „Мусорщик“», «На двух планетах», «Дом зеленых призраков».

На русском языке выходила лишь документальная книга Бегоунека «Трагедия в Ледовитом океане (Дирижабль на Северном полюсе)», хотя он, несмотря на активную научную деятельность, написал двадцать научно-популярных книг и более тридцати приключенческих и фантастических романов.

В фильме «Красная палатка» роль Бегоунека исполнил Юрий Визбор.

29 октября: Фантаст из Минска

75 лет назад родился Николай Трофимович Чадович (Н. Краснослободский; Н. Трофимович, 1948–2011), русский писатель, автор циклов «Тропа», «Трилогия об Олеге Наметкине», «Особый отдел», романов «Дисбат», «Жизнь Кости Жмуркина, или Гений злонравной любви», «Гражданин Преисподней», сборников «Поселок на краю Галактики», «Ад на Венере» (все — с Юрием Брайдером), переводчик романов К. Брауна, А. Нортон, М. Спиллейна, Дж. Чейза.

В свободное от совместной работы с Брайдером Николай умудрился еще перевести 83 романа с английского языка, в основном детективы. Но ценим мы, конечно, прежде всего социальную и сатирическую фантастику в исполнении этих двух талантливых авторов из Беларуси.

Владимир Борисов