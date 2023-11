«Пуаро Агаты Кристи»: популярный телесериал и литературный первоисточник

Десять лет — вполне себе юбилейная дата. Именно столько исполняется со дня выхода последних серий запущенного на ТВ в 1989 году британского детективного сериала «Пуаро Агаты Кристи1» (Agatha Christie’s Poirot), последний фильм которого появился в 2013 году. В свое время судьба свела «королеву детектива» с людьми науки (к примеру, археологами 2), телесериал же стал своего рода «лабораторией» по изучению наследия леди Агаты. Его создатели внимательно работали с текстами писательницы, штудировали ее авторский стиль, который на первых порах пытались отразить в духе сериала. Выступивший одним из сценаристов «Пуаро Агаты Кристи» Энтони Горовиц (Anthony Horowitz) сам был очарован классическим детективом, потом написал «Дом шелка» — историю о Шерлоке Холмсе, получившую высокую оценку «Фонда наследия Конан Дойла». Внесли свой вклад в общее дело и другие — продюсер Брайан Истман (Brian Eastman), сценарист Клайв Экстон (Clive Exton), музыкальным оформлением занялся Кристофер Ганнинг (Christopher Gunning).

Исполнитель роли великого бельгийского детектива сэр Дэвид Суше́3 (David Suchet) вдумчиво погружался в написанное леди Агатой, шлифовал образ сыщика, анализировал его характер, стремясь учесть в своей игре разные аспекты личности героя. Не обошлось, конечно, без «подводных течений», Суше пришлось даже поспорить с режиссером о своем герое 4. «Пуаро Агаты Кристи» стимулировал интерес к трудам писательницы: именно после запуска проекта начался очевидный рост числа публикаций о романистке, прежде всего научных. В России портрет бельгийского сыщика, воплощенный на экране Суше, украшает специальные монографии, что можно расценивать как своего рода признание его в качестве «эталонного» Пуаро.

К сожалению, популярность телесериала сыграла с наследием Кристи злую шутку: появились те, кто попытался эксплуатировать популярную тему в своих невзыскательных целях. Но, конечно, нашлись и истинные поклонники. Именно они оставили многочисленные публикации о «Пуаро Агаты Кристи» на различных порталах, форумах, страницах. При общей увлеченности авторов этой темой, в большинстве своем эти материалы не отличаются излишне высоким качеством. Одной из главных проблем отечественной историографии «королевы детективов» является слабое знание новейших зарубежных публикаций об Агате Кристи и о написанном ею. Примером относительно добросовестной работы с литературой стала российская «Википедия», старающаяся учесть весь спектр созданного знаменитой детективщицей.

Появление Эркюля Пуаро

Важную роль в старте телесериала сыграла, как известно, дочь Кристи Розалинда Причард-Хикс (Rosalind Prichard Hicks). Она всерьез интересовалась творчеством матери, вникала в ее «художественные порывы», принимала близко к сердцу проекты писательницы. Как вспоминала леди Агата в своей «Автобиографии», Розалинда выступила резко против превращения романа «Лощина» в пьесу, на чем настаивала сама Кристи 5. Также дочь зорко следила за попытками экранизации прочих матушкиных шедевров, осудив фильм по «Часу ноль». Разрешив дать новому сериалу название «Пуаро Агаты Кристи», миссис Причард-Хикс признавала тем самым его высокий уровень, считала его достойным носить имя ее матери. Возглавив данное начинание, госпожа Хикс отдалась ему с большим рвением. Кстати, «Лощина» была экранизирована лишь в 2004 году, в год смерти миссис Хикс.

С ее подачи творцы сериала бережно перенесли манеру Агаты Кристи в свой телепроект, отразили в нем суть ее творческого подхода, использовали характерные для леди Агаты приемы. Заметим, что в творчестве писательницы воплотилось многое из того, что она любила или не любила. Например, она не слишком жаловала устрицы 6 — и в ее рассказе «Что растет в твоем саду?» отравленные устрицы становятся орудием убийства. Интересный вопрос: как она вообще додумалась сочетать в одном сюжете устрицы и криминальную загадку? Между тем, еще Артуру Конан Дойлу принадлежит идея таинственной истории с «участием» этих моллюсков 7.

Не была Кристи поклонницей гольфа, к которому не питала особой любви 8. Именно поигрывая в гольф ее бывший муж Арчи проводил время с будущей «разрушительницей семейного очага» леди Агаты — Нэнси Нил 9. Хотя необычная детская песенка о мышонке из романа «Хикори-дикори» имеет весьма раннее происхождение, ее можно трактовать в терминах заядлых гольфистов. Например, из древесины гикори (хикори) делали клюшки для гольфа, «часики тикали» — намек на «часовой гольф» (XIX век), мышонок «скок-поскок» 10 — очевидно, мячик, прыгающий в лунку.

А вот что Кристи любила с детства, так это придумывать имена, например, игрушкам 11. Впоследствии она нарекала своих персонажей довольно «звучно». Мы, живя в России, не так много знаем о распространенных в Корнуолле фамилиях 12, иначе нас бы не удивило появление миссис Пенгелли в рассказе «Корнуолльская тайна». Интересна фамилия Бельтейн, встречающаяся в рассказе «Дело на Балу Победы». «Бельтейн» (Beltane) — это кельтский языческий праздник.

Для пилотной версии «Пуаро Агаты Кристи» был отобран рассказ «Приключения кухарки из Клепхема» из сборника 1920-х годов. Авторы сериала не сразу решились взять какое-то крупное произведение, выбрав небольшой компактный «шедеврик». Он подошел еще и потому, что при его экранизации не нужно было задействовать лишнюю технику (съемки на корабле, поезде и пр.), сложные декорации, снимать дополнительные помещения и т. д. Главная идея рассказа — незначительное, на первый взгляд, событие может иметь большую важность — это неявный намек на сам сериал, который должен был стать значимым явлением в британском кинематографе. Великий сыщик берется за расследование пропажи кухарки, и этот «демократизм» не может не вызывать ответной симпатии зрителей из разных социальных слоев.

Из Бельгии с любовью

Тысячу раз говорилось о великолепно подобранном актерском составе сериала. Взгляд приковывает образ самого главного героя — неподражаемого детектива-бельгийца Эркюля Пуаро. Исследователям до сих пор не дает покоя тайна его появления на свет. Строятся различные предположения, кто-то пытается отыскать реальный прообраз сыщика, забывая, что Пуаро «родился» всего лишь благодаря пари, заключенному между юной Агатой и ее старшей сестрой Мэдж. Пари заключалось в том, что она напишет детективное произведение 13. В одном из романов Кристи ее литературное альтер-эго, писательница-детективщица Ариадна Оливер, рассуждает о том, что побудило ее сделать детектива финном. В итоге она приходит к выводу, что это вышло случайно, по глупости, ведь она «ни черта не знает о Финляндии» 14. Корректно ли в этом отношении проводить аналогию с леди Агатой и мсье Пуаро?

Суше постарался как можно точнее воспроизвести характерные детали внешности сыщика, подчеркнув яйцевидность его черепа не слишком обильной растительностью собственной головы. Общий «лук» был явно скопирован с классического портрета бельгийского детектива, размещенного на обложке первого сборника рассказов о его похождениях. Мсье Эркюль, как известно, обладал маниакальной страстью к порядку, а ведь яйцо, яйцевидная форма является одним из примеров «Золотого сечения», воплощением числа φ, «фи». Много спорили о происхождении фамилии Пуаро. Высказывались разные версии: лук-порей, название груш (фр. poire) и пр. В то же время слово, обозначающее лук-порей (фр. poireau, porreau), также означает и «бородавка». А если заглянуть в словарь XIX века, можно обнаружить еще одно слово — poirèe («белая свекла») 15. Так может, Пуаро — это «свекла»?

Образ Пуаро соткан из множества разных деталей. Неизменно в центре внимания оказываются усы сыщика. По своему внешнему виду, форме они ближе к усам другого актера, перевоплотившегося на экране в бельгийца, — Альберта Финни, а не на Питера Устинова, сыгравшего мсье Эркюля в нескольких фильмах. У Финни Суше позаимствовал галстук-бабочку, превратив его в «визитную карточку» персонажа — в романах Кристи особого акцента на этой детали не делается. При этом показано, что бабочка не сразу заняла свое место на шее детектива: в серии «Таинственное происшествие в Стайлзе» мсье Эркюль носит шейный платок, продетый через кольцо. Неизменной «спутницей» бельгийца становится трость — надо думать, именно благодаря фильму с Суше трости в России стали преподноситься как модный аксессуар.

Полосатые брюки, в которых Пуаро щеголяет в романе «Берег удачи», кто-то склонен рассматривать как пример отсутствия вкуса. Но в дресс-коде первой четверти XX века полосатые пиджак и брюки считались последним писком моды. Следуя за текстами писательницы и в деталях «реконструируя» облик Пуаро, Суше, однако, не во всем копировал созданный Кристи образ. Так, в романах Кристи мы не нашли упоминаний о том, чтобы сыщик носил кольцо, которое видим на пальце героя телесериала. В «Происшествии в море» он носит темные очки, в «Тайне испанского сундука» пользуется изящной переносной пепельницей. Суше никогда не представал в пальто с меховым воротником, как в одном из романов Кристи.

Сценаристы сериала усложнили характер Эркюля Пуаро, сделав его более живым, «многослойным». Были «выпячены» те стороны его образа, которые не относились напрямую к задачам повествования — раскрытию преступления. Так, мы узнаем, что у сыщика есть задатки кинолога (серия «Немой свидетель»), что он бережлив (серия «Сон»). Хотя детектив не проводит все дни напролет в кино, он является поклонником бельгийского кинематографа. Об этом он с пылом доложил в эпизоде «Приключение “Звезды Запада”», в котором американская, по Кристи, кинозвезда Мэри Марвелл 16 становится бельгийской дивой Мари Марвель.

Царь трапезничать желает

В «Занавесе. Последнем деле Пуаро» бельгийский детектив умирает от сердечного недомогания. Однако на протяжении долгого времени в историях Кристи о кардиопроблемах сыщика ничего не говорится. Конечно, бельгиец болел, но в основном ОРВИ (как видим в рассказе «Убийство в Хантерс-Лодж»). Также неоднократно он говорил о своем слабом желудке, пораженном «морской болезнью». Пуаро очень опасался воспаления легких, и на это были свои причины. Как известно, в 1918–1920 годах мир накрыла пандемия «испанки», острого респираторного заболевания. Более того, от подобной хвори скончался отец Кристи 17. Внушительные объемы сладкого, которые поглощал детектив, могли в итоге привести к инсулинорезистентности. Но сыщик умер именно от сердечной болезни. Заполнить пробел в «медкарте» детектива вознамерились авторы «Пуаро Агаты Кристи»: в серии «Зло под солнцем» бельгиец падает в обморок, теряет сознание. А дальше его отправляют в санаторий на лечение…

Там сыщика сажают на строгую диету, что становится для него истинной мукой. Важной составляющей «имиджа» бельгийца в «Пуаро Агаты Кристи» является еда, гурманство. В произведениях леди Агаты Пуаро обычно бахвалится своим умением готовить великолепный омлет 18. Однако в сериале решили расширить кулинарные возможности детектива. В «Считалке» он потчует инспектора Джеппа утонченным блюдом на серебряном подносе, в другом случае угощает Гастингса устрицами и крольчатиной. Неожиданным открытием в серии «Зло под солнцем» становится то, что бельгийцу приходится по нраву аргентинская кухня. Впрочем, не менее удивительно то, что сыщика удовлетворил и британский фастфуд (серия «Желтый ирис»).

В целом еда, трапеза составляет важную часть повседневности сериала («Похищение королевского рубина»), в ее процессе делятся впечатлениями, дискутируют о деле, она выступает преддверием к расследованию («Двадцать четыре черных дрозда», «Приключения итальянского аристократа» и пр.). Здесь нужно видеть «женскую руку» леди Агаты, которая как хорошая хозяйка была увлечена кухней, со временем освоила азы кулинарии. Поистине огромно разнообразие упоминаемых в книгах Кристи (и в сериале) напитков: crème de cassis, crème de cocoa, ментоловый ликер, банановый ликер, кюрасо, бенедиктин, кока-кола, имбирное пиво, всевозможные вина, бренди, виски, горячий шоколад, отвары. Такова западная этикетная традиция, когда общение непременно скрашивается каким-либо «аперитивом».

Хотя миссис Оливер «ни черта» не знала о Финляндии, этого нельзя сказать о познаниях Кристи о родине Пуаро — Бельгии. К примеру, в одном из произведений она заставляет мсье Эркюля цитировать бельгийского поэта. Антураж Бельгии передан в упоминаемых у нее бельгийских топонимах; очарование страны ощущается в рассказе «Коробка шоколадных конфет». Сыщик говорит о рождественских традициях своей страны, знакомит с игрой детства — «три рогатые дамы» 19, которая восходит к средневековому французскому женскому головному убору с «рогами» (французская культура сильна в одном из регионов Бельгии — Валлонии). Данный момент «углубили» создатели сериала. Например, в «Корнуолльской тайне» сыщик просвещает Гастингса насчет существующих в Бельгии высоких пошлинах на рис.

Если друг оказался вдруг…

Помимо блестящего Дэвида Суше, отдельного слова заслуживает Хью Фрейзер (Hugh Fraser), сыгравший преданного компаньона бельгийца, капитана Артура Гастингса. В амплуа капитана выступали и другие актеры, однако самым «выразительным» Гастингсом оказался именно Фрейзер. Он смог превратить своего героя из предмета мебели в отдельную, по-своему яркую и интересную личность. Примечательно, что Фрейзер до того был известен ролью хиппи, и это отчасти помогло ему в воплощении характера скитающегося с Пуаро бесприютного капитана. От «хиппи», тем не менее, почти ничего не осталось, на свет появился благородный англичанин, джентльмен с чисто английским классическим произношением. Как и Суше, Фрейзер внимательно изучил героя, придал ему глубину, «вылепил образ». Получился на удивление слаженный дуэт, гармонично дополняющий друг друга, — бесшабашный гонщик-капитан замечательно уравновешивал рафинированного сыщика, который, как в серии «Приключения Джонни Вэйверли», даже начал кое-что перенимать из стиля жизни товарища.

Дуэт оказался настолько удачным, что капитана ставили в пару с Пуаро даже там, где Гастингса вообще никогда не было. Так, он появился в «Происшествии в море», «Осином гнезде», «Зеркале мертвеца», «Зло под солнцем» (в некоторых сериях, удивительное дело, без капитана все-таки смогли обойтись — «Родосский треугольник», «Похищение королевского рубина», «Рождество Эркюля Пуаро»). Сценаристы даже подстраивали под Гастингса сюжет, делая его более сложным, добавляя к нему новые детали. В сериале показано, что он довольно находчив и даже, как в «Корнуолльской тайне», способен импровизировать на пользу делу. Капитан не так прост и может обыграть самого Пуаро, выиграв у него пари в «Квартире на четвертом этаже». Так «вспомогательный» у Кристи персонаж стал чем-то большим, чем «испытателем» «серых клеточек». Персонаж зажил собственной жизнью, обзаведясь новыми родственниками — как в серии «Убийство в Месопотамии».

Сыщик как иностранец, оказавшийся в чужой стране, по сути одинок, однако авторы «Пуаро Агаты Кристи» постарались создать для него «семью», которой стали капитан Гастингс, старший инспектор Джепп, а также секретарша сыщика, мисс Лемон. Инспектор Джеймс Джепп (роль Филипа Джексона, Phillipe Jackson) оставляет впечатление неотесанного парня, но, несмотря на внешность, он довольно находчив, проявляет смекалку в поиске секретного хода в «Затерянной шахте». Он немного поет («Рождество Эркюля Пуаро»), выступает с лекциями («Двойной грех»), в некоторых вопросах зависит от жены («Считалка»). Пуаро порой недооценивает Джеппа, и тот не остается в долгу — в серии «Дама в вуали» он наслаждается превосходством над посаженным под замок сыщиком, называя его «Бешеным псом» (Mad Dog) — как американо-ирландского мафиози 1920–1930-х годов Винсента Колла.

У Кристи Фелисити Лемон изображена не слишком привлекательным персонажем, бесчувственной костлявой дамой 20. Полин Моран (Pauline Moran), исполнительница роли секретарши в сериале, сделала из мисс Лемон женственную особу, обладающую определенным шармом. Она выказывает эмоции, трогательно заботится о раненом капитане Гастингсе, принимает личное участие в судьбе босса, испытывает к нему эмпатию — переживает, когда он «увлекается» мадам Русаковой («Двойная улика») или оказывается болен в «Зле под солнцем». Она даже, как и Гастингс, пытается применять методы сыщика, расследует вместе с капитаном случай «Двойной улики». После серии «Зло под солнцем», увы, это замечательное трио пропало с экранов: как отмечала Моран, им «указали на дверь», так как продюсерская компания захотела сменить стилистику фильмов на нуар, в который троица Фрейзер — Джексон — Моран не вписывалась 21.

Так как 1990-е годы, в которые снимались лучшие серии «Пуаро Агаты Кристи», были временем роста интереса к паранормальному (напомним, именно в этот период выходили «Секретные материалы»), в телефильмах о Пуаро также присутствует эта «струя». В серии «Тихоня» мисс Лемон пробует силы в гипнозе, в другой раз они вместе с Гастингсом участвуют в китайском гадании. Немало эпизодов демонстрируют случаи «общения» с духами умерших — «Опасность дома на окраине», «Трагедия в поместье Марсдон», «Зеркало мертвеца» и, естественно, «Немой свидетель». Впрочем, скептицизм Кристи, пренебрежительно отзывавшейся о «летающих тарелках» 22, передался и Пуаро: в «Немом свидетеле» после спиритического сеанса он резонно замечает, что упомянутое «духами» имя его бабушки Мари несложно было назвать — оно довольно распространено во Франции и Бельгии.

Фильм! Фильм! Фильм!

Безусловно, не забыта создателями сериала и наука. В сочинениях леди Агаты «Чертежи субмарины», «Странная кража», «Тихоня», «Черный кофе» всё вращается вокруг научно-технических разработок и их похищения. В серии «Считалка» («Хикори-дикори») одной из центральных фигур выступает политик сэр Артур Стэнли, в то время как непосредственно в романе Кристи его место занимает крупный ученый 23. Да и сам Пуаро опирается на научные достижения, например из области криминалистики. Неслучайно полку в офисе-квартире сыщика украшает микроскоп, который, правда, детектив активно не использует. Главным для него являет то, что важно для любого ученого: метод. Достижения науки и техники — замечательное явление, однако в серии «Приключения с дешевой квартирой» Пуаро доказывает, что технике всё еще далеко до человека и пока она его заменить не может.

Подобно ученым, «экспериментировала» и съемочная группа «Пуаро Агаты Кристи». В «Считалке» мы видим съемки с необычного ракурса, в «Береге удачи» и «Глупости мертвеца» наблюдаем опыты с цветовыми фильтрами, что в каких-то случаях подчеркивает напряженность момента, драматизм ситуации. В «Считалке» зритель смотрит на жизнь студенческого общежития глазами проказницы-мыши, которая чуть не стала одним из главных героев, своего рода «немым свидетелем» (серия была снята в 1995 году, а в 1997-м выходит «Мышиная охота»). Плавные движения камеры создают прекрасный эффект, заставляют взор словно скользить по интерьеру церкви в «Что растет в твоем саду?» или проходить сквозь декорации съемочной площадки в «Короле треф». Неожиданный трюк использовался в серии «Коробка шоколадных конфет»: лицо Пуаро в зеркале как бы рассекается на части, напоминая «трехстворчатый» портрет английского короля Карла I или французского кардинала Ришелье.

Сценаристы усложнили некоторые сюжеты леди Агаты, как это будет сделано и в «Мисс Марпл Агаты Кристи» — в эпизоде «Отель “Бертрам”». Более сложными и продуманными становятся преступления в «Трагедии в поместье Марсдон», «Зеркале мертвеца» и пр. В «Зеркале мертвеца» злодейка пытается довести героиню до самоубийства, что могло быть позаимствовано из романа «Десять негритят», в котором персонаж сам затягивает на своей шее петлю. В «Двойном грехе» мошенническая суть обманщицы дополняется ее мнимой инвалидностью. А в «Краже драгоценностей в “Гранд Метрополитен”» была домыслена легенда об ожерелье балерины — у Кристи есть рассказ «Ожерелье танцовщицы», танцовщицы появляются в «Аркадской лани» и «В 4.50 из Паддингтона». Предание о драгоценности могли подсказать рассказ «Приключение “Звезды Запада”» и роман «Тайна “Голубого поезда”».

Но и Пуаро становится более ловким в добывании улик, использует необычные зацепки: следы на фильтре сигарет в «Затерянной шахте», тени на картине в «Трагедии в поместье Марсдон». Изменения коснулись и деталей: например, в «Зеркале мертвеца» преступница подкладывает Пуаро вместо карандаша 24 похожую на пулю запонку, а иллюзию выстрела создает не при помощи пакета из-под апельсинов, а хлопком пробки шампанского. Также в соответствии с развлекательным форматом сериала сценаристы решили оживить кадры сценами погони (в «Странной краже», «Двойном грехе», «Похищении королевского рубина», «Считалке»), заставили престарелого доктора Шеппарда устроить перестрелку в «Убийстве Роджера Экройда».

Нельзя отдельно не поговорить о музыке сериала. Помимо основного музыкального мотива для некоторых серий создавались и специальные музыкальные композиции. Запоминающиеся музыкальные сопровождения получили эпизоды «Приключения кухарки из Клепхема», «Двойной грех», «Тайна оторванной пряжки», «потусторонняя» мелодия звучит в «Зеркале мертвеца». В некоторых случаях центральная музыкальная композиция стилизуется «под тему» фильма, как, например, в «Убийстве в Месопотамии» и «Смерти на Ниле», в которых звучат этнические мотивы с использованием восточных (арабских) музыкальных инструментов.

В идиллию вторгается и диссонанс — в «Пуаро Агаты Кристи» несколько нарушена хронология произведений леди Агаты. Начав с «изначальных» историй, авторы сериала смешали более поздние по времени публикации книги с более ранними. Так, «Тайна оторванной пряжки» и «Считалка» относятся к более позднему творчеству писательницы — 1940–1950-е годы. Затем вновь следуют истории, написанные в 1920-е. Многие наверняка заметили, что в серии о деле лорда Эджвера Карлотта Адамс произносит фразу о смерти Адольфа Гитлера, хотя роман был написан задолго до реального конца фюрера — в 1933 году25. Несмотря на хронологическую путаницу, серии старались выдержать в одном стиле, в стиле ар-деко. В целом «Пуаро Агаты Кристи» присущи ностальгические нотки, ностальгия была свойственная и самой романистке.

Телесериал показывает красоту и утонченность эпохи, возвышенный вкус и отточенный стиль. В ранних эпизодах с большим искусством воссоздавались прежние времена. Внимание к деталям, уважение к уникальному прошлому (то, чего нам так не хватает сегодня) видны, например, в изобилующем деталями интерьере аптеки в серии «Коробка шоколадных конфет». Даже старомодные манеры, жесты не были упущены, что видим на примере характерного движения, когда медсестра проверяет время на прикрепленных к униформе часах в серии «Ограбление в миллион долларов».

Его прощальный поклон

Поздние серии о сыщике разительно отличаются, как нетрудно заметить, от раннего периода, они выполнены в более мрачном ключе. «Убийство в “Восточном экспрессе”» поражает каким-то холодом, точно проникающим в фильм из глубоких снегов, в которых застрял ставший местом преступления поезд. Фильм выполнен в аскетических тонах, всюду царят пустота и блеклые краски, словно ничто не должно отвлекать от произошедшей трагедии и внутренней борьбы героев. «Убийство в “Восточном экспрессе”» с Суше составляет полную противоположность пышной и даже помпезной картине Сидни Люмета. Здесь мы впервые зрим в самые глубины эмоциональных переживаний бельгийца, который не скрывает слез.

«Большая четверка» ставшая второй серией финального тринадцатого сезона, была написана Кристи одной из самых первых — в 1927 году. В целях политкорректности сценаристы попытались сгладить неловкость от негативного образа Китая и китайцев, создающегося в романе. Убийство «русского» шахматиста интересно своей технической стороной: смерть наступает от разряда тока, через проволоку поступившего в фигурку слона, а затем и в руку игрока. Слон в связи со смертью появится в романе «Слоны умеют помнить». Сложное устройство для убийства с идущим под полом шнуром, которое активировалось из другого помещения, напоминает рассказ Мэтью Ф. Шила о приключениях принца Залесского. Кстати, ударом электрического разряда, который прошел через проволоку, был убит при проведении эксперимента российский физик XVIII века Георг Рихман.

По мере приближение к развязке — смерти великого сыщика в «Занавесе», — фильмы становятся всё более «холодными». «Подвиги Геракла» относятся к написанному Кристи в 1930–1940-х, поэтому, согласно хронологии, они должны были быть экранизированы одними из первых. Однако творцы сериала решили иначе. Так как «Подвиги Геракла» — это сборник рассказов, его не смогли втиснуть в фильм целиком. Из-за этого результат получился несколько скомканным, не спасли ситуацию созданные при помощи компьютерной графики «альпийские» пейзажи. Был потерян юмористический «настрой» рассказов цикла, не были экранизированы наиболее интересные истории. Всё это создает впечатление наспех собранного изделия, словно съемочная группа торопилась как можно скорее завершить ленту.

Наконец, в 2013 году вышел заключительный фильм эпопеи — «Занавес». Его выцветшие блеклые краски создают траурное впечатление. Здесь компаньоном детектива вновь становится теперь уже постаревший и погрустневший Гастингс-Фрейзер. Было решено «омолодить» антагониста Пуаро — Стивена Нортона; сам же сыщик, больной и страдающий, выглядит порой жалко. Лично покарав зло 26, бельгиец умирает. При этом он не кончает жизнь самоубийством в прямом смысле слова, а просто прячет сердечное лекарство. Христианин-католик, он не мог лишить себя жизни «напрямую».

Завершился телевизионный путь Эркюля Пуаро в «Пуаро Агаты Кристи». Благодаря слаженной команде, сериал «мутировал» в сложную вселенную, на глазах миллионов было воскрешено прошлое. Так как экранизировались многие ранние рассказы Кристи, они были «доработаны», дабы соответствовать уровню более поздних произведений романистки — и не нарушать общего стиля телепроекта. Хотя Софи Ханна начала создавать «подражания» историям о бельгийце лишь относительно недавно, ряд эпизодов «Пуаро Агаты Кристи» 1990-х годов можно считать самостоятельными произведениями, значительно отличающимися от оригинала. Тонко продумывая и дорабатывая характеры, «отцы» сериала превратили литературных персонажей в живых людей.

Арсений Богатырёв, канд. ист. наук

