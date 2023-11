Астроновости: новый запуск Starship, юбилей МКС, ALMA пристальнее всматривается во Вселенную

МКС — 25 лет

20 ноября 1998 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К», которая вывела на заданную орбиту модуль «Заря», созданный в ГКНПЦ им М. В. Хруничева и положивший начало крупнейшему на сегодня интернациональному проекту — Международной космической станции, или просто МКС. В том же году с «Зарей» состыковался американский узловой модуль «Юнити» (Unity), доставленный на орбиту на шаттле «Индевор» (Endeavour). Так началась история работы самого большого и самого дорого рукотворного объекта на орбите планеты. Общая стоимость создания станции составляет более 150 млрд долл.

За 25 лет работы МКС взаимными усилиями 15 стран разрослась с двух модулей до 15. Из них российские — «Заря», «Звезда», «Поиск», «Рассвет», «Наука», «Причал». Американские — «Юнити», «Дестини», «Квест», «Гармония», «Транквилити», «Купола», «Леонардо», надувной модуль «Беам», шлюзовой модуль «Бишоп», европейский «Коламбус», состоящий из двух частей японский «Кибо».

Интересную статистику по строительству и эксплуатации опубликовал на своем сайте Роскосмос [1].

За всё время работы МКС на текущий момент было выполнено 275 пусков:

115 пилотируемых кораблей — 68 российских «Союзов», 37 американских шаттлов и 10 американских Crew Dragon, пять беспилотных кораблей — два «Союза», один Crew Dragon и два американских Starliner, 152 грузовых корабля (88 российских «Прогрессов», 30 американских Dragon, 20 американских Cygnus, пять европейских ATV и девять японских HTV).

Было запущено три российских модуля станции («Заря», «Звезда» и «Наука»).

На станции побывало 273 человека из 21 страны:

— 59 россиян;

— 165 американцев;

— 11 японцев;

— девять канадцев;

— пять итальянцев;

— по четыре француза и немца;

— по два гражданина Саудовской Аравии и ОАЭ;

— по одному гражданину Испании, ЮАР, Бельгии, Нидерландов, Бразилии, Швеции, Малайзии, Южной Кореи, Дании, Казахстана, Великобритании и Израиля.

Больше всех на МКС прилетали россияне Юрий Маленченко, Фёдор Юрчихин и Олег Кононенко — по пять раз.

Самый длительный полет на станции совершили россияне Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио — 370 суток 21 час 22 минуты 16 секунд (от старта 21 сентября 2022 года до посадки 27 сентября 2023 года).

По проекту МКС осуществлены 269 выходов в открытый космос, из них 198 — в американских скафандрах и 71 — в российских.

В выходах приняли участие 154 человека:

— 38 россиян;

— 97 американцев;

— по четыре гражданина Канады, Японии и Германии;

— по два француза и итальянца;

— по одному гражданину Швеции, Великобритании и ОАЭ.

Больше всего выходов со станции совершили американцы Майкл Лопес-Алегриа, Пегги Уитсон, Роберт Бенкен, Стивен Боуэн и Кристофер Кэссиди — по 10.

Суммарно дольше всех за бортом МКС пробыл Майкл Лопес-Алегриа — 67 часов 40 минут. Самый длительный выход со станции осуществлен в американских скафандрах 11 марта 2001 года астронавтами Джеймсом Воссом и Сьюзен Хелмс — длительностью 8 часов 56 минут.

На МКС выполнены 337 стыковок и перестыковок кораблей и модулей, из них 190 — на российском сегменте и 147 — на американском.

Кроме того, проведены 350 коррекций орбиты станции:

196 — кораблями «Прогресс»;

53 — американскими шаттлами;

40 — служебным модулем «Звезда»;

39 — кораблями ATV;

17 — функционально-грузовым блоком «Заря»;

5 — кораблями Cygnus.

Вторая незапланированная экстренная разборка Starship

В субботу 18 ноября всё прогрессивное человечество (если использовать советский журналистский штамп) жадным взором прильнуло к экранам мониторов в ожидании, что же будет в Бока-Чика: отмена или запуск? Запуск состоялся.

«И треснул мир напополам», — как пелось в песне популярной группы. Кто-то счел, что это очередной провал программы Starship. Кто-то приводил доказательства того, что это успех Илона Маска и компании SpaceX, сравнивая второй экспериментальный пуск с первой попыткой.

Энтузиаст космонавтики, блогер Виталий Егоров (Zelenyikot) высказался так: «Испытание Starship можно признать частично успешным. Стартовый стол, хоть и получил повреждения, но значительно меньше, чем в прошлый раз. Первая ступень безупречно отработала до разделения. Вторая ступень успешно отделилась и долетела до высоты 149 км и скорости около 6,2 км/с.

Стартовая площадка почти не пострадала. Можно вспомнить как в первый раз куски разлетающегося бетонка разрушали всё вокруг. Сейчас такого не было. В этот раз при старте первой ступени все двигатели работали штатно, а в первой попытке 6 двигателей вышло из строя. Первая ступень главную свою задачу — разгон второй ступени — выполнила вполне успешно. Разрушение произошло уже после отделения второй ступени и связано было с маневрами в атмосфере. По факту сейчас практически все ракеты, кроме Falcon 9, работают именно по этой схеме, с потерей первой разгонной ступени.

Вторая ступень — сам корабль — отделилась от первой и вполне успешно отработала свой этап разгона, достигнув высоты в 149 км и скорости в 24 тыс. км/час, т. е. почти набрав первую космическую — по результатам телеметрии Starship достиг космоса, хоть и не вышел на орбиту. Обе ступени были подорваны автоматикой, которая почитала, что что-то пошло не по плану.

По итогу можно сказать, что прогресс существенный, динамика положительная».

Если мы вспомним, как начинали в SpaceX, то увидим, что у них тогда всё тоже шло не очень гладко. Первая их ракета Falcon 1 успешно полетела только с четвертого раза, так что это вполне рабочие моменты, тем более, что сама ракета далеко не классическая, и тут очень много нюансов, с которыми надо что-то решать.

Очень интересно звучит реплика представителя NASA, который заявил, что использование системы Starship для программы Artemis потребует более десятка запусков, что является значительно большим количеством, чем утверждалось ранее руководством компании.

На заседании Комитета по исследованиям и операциям человека Совета по консультации NASA 17 ноября Лакиша Хокинс, заместитель администратора программы «От Луны к Марсу» NASA, сообщила, что компания должна будет осуществить запуски Starship с текущей площадки в Техасе и новой, которую строят в Космическом центре им. Кеннеди, чтобы отправить посадочный модуль на Луну в рамках миссии Artemis 3 не менее десяти раз, причем это не просто запуски, но и заправка на орбите, стыковки, перестыковки и изменения орбиты. В том числе и достижение Луны.

В настоящий момент точное количество запусков остается предметом дебатов — с момента выбора Starship NASA для первого контракта в рамках программы HLS в 2021 году. Ни NASA, ни SpaceX не предоставили точных цифр. Так, в докладе о программе HLS, представленном NASA на Международном конгрессе астронавтики 2023 года, говорится только о серии многоразовых танкерных версий Starship, которые будут запущены для заполнения заправщика до запуска лунной версии Starship — без указания конкретного количества.

Цветной пейзаж кометы 67P / Чурюмова — Герасименко

В ноябре 2014 года в тогда еще «Твиттере» исследовательского робота «Фила» было опубликовано официальное фото с поверхности кометы 67P / Чурюмова — Герасименко, на которую аппарат совершил посадку.

«Теперь, когда я совершил благополучную посадку, посмотрите, как выглядит мой новый дом #67P из того места, где я нахожусь», — говорилось в сообщении.

12 ноября 2014 года, после десятилетнего полета на расстояние свыше 500 млн км от Земли, исследовательский робот «Фила» европейского научного космического зонда «Розетта» впервые в мире совершил успешную высадку на ядро кометы. За семь часов до этого события он отстыковался от зонда. В тот момент расстояние между ним и ядром кометы составляло 20 км.

В общем, работа по изучению кометы продолжалась еще два года. И уже перед ее окончанием был сделан шикарный снимок с помощью узкоугольной камеры OSIRIS с высоты 16 км над поверхностью кометы во время управляемого спуска космического аппарата. Масштаб изображения составляет около 30 cм на пиксель. В оригинале снимок был черно-белым, но усилиями автора астроновостей нашей газеты он стал цветным. Согласно рекомендациям NASA, конечно же.

Изображение с самым высоким разрешением из когда-либо сделанных радиотелескопом ALMA

Комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array (Атакамская большая решетка миллиметрового диапазона) опубликовал свое изображение с самым высоким разрешением за всю историю наблюдений, на котором запечатлена звезда на заключительной стадии своей эволюции.

ALMA — это наземная система телескопов в пустыне Атакама на севере Чили, самый большой в мире детектор миллиметровых волн, оснащенный 66 приемниками. Его последнее наблюдение и снимок с самым высоким разрешением на сегодняшний день посвящены звезде, заканчивающей свою эволюцию и обозначаемой как R Leporis, — она расположена в нашей собственной галактике Млечный Путь, примерно в 471 пк (1536 световых годах) от Земли, в южном созвездии Зайца. R Lep относится к переменным типа Миры Кита, с периодом пульсаций 445 дней.

Группа астрономов из обсерватории ALMA опубликовала результаты исследований, проводимых в 2021 году за этой звездой в рамках пробных наблюдений ALMA с максимально достижимым угловым разрешением (оно составило пять угловых миллисекунд, что соответствует линейному масштабу в 2,4 астрономической единицы в случае этой звезды). Всё это было достигнуто благодаря использованию высокочастотных приемников, конфигурации антенной решетки с максимальной длиной базы в 16 км и новым методам калибровки для компенсации влияния атмосферы Земли на данные наблюдений.

ALMA смотрит на HL Tauri

ALMA изучает не только звезды, находящиеся на финальной стадии своей эволюции. Исследователей интересуют также ранние этапы формирования и эволюции молодых планетных систем.

Одним из первых изображений ALMA с высоким разрешением, использующим новые технологии, стал снимок HL Tauri — молодой звезды с наблюдаемым протопланетным диском, расположенной всего в 147 парсеках (480 световых годах) от нас в созвездии Тельца. В частности, на этом изображении различимы видимые промежутки, которые могут быть местом формирования молодых протопланет. Рождение планет — сложный процесс, который до сих пор до конца не понят и вызывает споры среди специалистов. Считается, что во время процесса формирования наиболее крупных объектов газ и пыль из диска образуют зародыши, на которые в дальнейшем оседают мелкие частицы. Увеличиваясь в размерах по мере накопления этих частиц, сталкиваясь и слипаясь, планетезимали со временем и превращаются в объекты, подобные тем, что сейчас находятся в нашей Солнечной системе.

Изображение было получено с разрешением 5 а. е., что примерно соответствует расстоянию от Солнца до Юпитера. Предыдущие наблюдения выполнялись с гораздо меньшим качеством и не выявили структуры образований внутри диска.

Частицы пыли зачастую не имеют сферической формы. Они могут быть сплюснутыми, вытянутыми или обладать бесформенной конфигурацией. Если этими пылинками испускается тепловое излучение (или рассеивается на них), оно может стать поляризованным, и это означает, что световые волны будут ориентированы в определенном направлении, а не просто случайным образом.

Неожиданным результатом исследования является то, что в промежутках диска поляризация больше, чем в кольцах, несмотря даже на то, что в кольцах больше пыли. Поляризация внутри зазоров более азимутальная, поэтому ученые считают, что она исходит от выровненных пылинок внутри зазоров. Поляризация колец более однородна, и это позволяет предположить, что поляризация в значительной степени обусловлена рассеянием.

В общем, поляризация возникает в результате сочетания рассеяния и выравнивания пыли. Неясно, что заставляет пылинки выравниваться. Ученые уверены, что они, вероятно, не выровнены вдоль магнитного поля диска, что характерно для большей части пыли за пределами протопланетных дисков. В настоящее время считается, что зерна выровнены сугубо механическими процессами, возможно, за счет их собственной аэродинамики, поскольку они вращаются вокруг центральной молодой звезды.

Эта новая публикация ясно показывает, что для поляризационных наблюдений необходимо высокое разрешение. Являясь самым мощным миллиметровым/субмиллиметровым телескопом в мире, ALMA станет фундаментальным инструментом для продолжения этих исследований.

