Астроновости: Сатурн вырывается вперед, метеорит попал в дом, вода из лунной пыли, инопланетяне нас не слышат

У кого больше?

В соревновании «у кого больше» вперед опять вырвался Сатурн.

Согласно новым данным Центра малых планет Международного астрономического союза, у Сатурна обнаружено 55 новых спутников. Это увеличивает их количество у планеты-гиганта до 145 штук, что делает его в настоящий момент рекордсменом в Солнечной системе.

Изначально — можно сказать, со времен Галилея — рекордсменом по количеству известных спутников в Солнечной системе являлся Юпитер. На втором месте шел Сатурн, ну и далее Уран (со временем у него нашли 27 лун) и Нептун (14). Но в 2019 году вперед вырвался Сатурн, который обошел Юпитер по числу спутников.

Однако такая ситуация сохранялась недолго, и уже в начале 2023 года число известных спутников Юпитера выросло до 921, и самая большая планета в Солнечной системе вновь заняла почетное первое место, даже несмотря на то, что немногим позже у Сатурна были обнаружены еще семь спутников.

Положение вновь изменилось, когда в начале мая 2023 года Центр малых планет Международного астрономического союза начал публиковать новые подтверждения открытий спутников Сатурна2. Астрономы из Университета Британской Колумбии при помощи наземного телескопа CFHT обнаружили десятки новых спутников планеты. Все найденные объекты обладают диаметром от 2 до 5 км, некоторые из них относятся к так называемой инуитской, а другие — к скандинавской группе, в зависимости от параметров обращения (нерегулярные спутники — чье движение выбивается из общих правил — образуют три группы — инуитскую, галльскую и скандинавскую, внутри которых названия объектам присваивают согласно соответствующим мифологиям). Орбиты нерегулярных спутников более вытянуты и сильнее наклонены по отношению к Сатурну, чем орбиты обычных лун. Таким образом, Сатурн вновь стал рекордсменом — теперь планета обладает 145 известными спутниками.

Но окольцованной планете-гиганту не стоит расслабляться, так как существует предположение, что на орбитах вокруг Юпитера могут существовать порядка 600 спутников3.

Происшествия. Метеорит попал в спальню дома в США

На снимке, предоставленном полицейским департаментом городка Хоупвелл, виден некий предмет, предположительно метеорит. Пробив крышу, метеорит оказался в спальне. В комнате в этот момент никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Хозяйка дома, которая нашла космический объект, рассказала следующее: «Я дотронулась до этой штуки, потому что подумала, что это случайный камень, но он был теплым».

По данным полиции, объект имеет размеры примерно 10 × 15 см и весит 1,8 кг. Сьюзи Коп, семье которой принадлежит этот дом, сказала, что сначала они подумали, что кто-то бросил камень в спальню наверху, но вскоре поняли, что это не так.

Астроном Института Франклина Деррик Питтс оценил возраст метеорита примерно в 5 млрд лет. По его словам, он мог остаться со времен зарождения Солнечной системы.

Кстати, за всю историю наблюдений метеоров еще ни разу не было официально задокументированного случая гибели человека от падения метеорита.

cbsnews.com/philadelphia/news/meteorite-strikes-new-jersey-home-hopewell-township-mercer-county/

Луна, вода, микроволновка

На Луне есть вода. Правда, хранится она не в удобных резервуарах, а в лунном грунте.

За последнее время было найдено множество свидетельств наличия на Луне воды, связанной частицами поверхностной лунной пыли, именуемой реголитом4. Предполагаемое количество зависит от местоположения, и, как показали исследования, места с высокими концентрациями встречаются на полюсах — в районах, которые никогда не видят прямых солнечных лучей.

Это означает, что, вероятно, в будущих экспедициях на Луну можно будет не везти с собой воду, а получать ее на месте. Но как получить из реголита воду, пригодную для употребления?

Исследование британских и американских ученых из Открытого университета и Университета Центральной Флориды продемонстрировало, что будущим покорителям Луны потребуется всего лишь простая микроволновая печь.

Команда исследователей использовала имитации реголита, основанные на образцах, доставленных с миссий «Аполлон», — одна с составом лунного нагорья, а другая имитировала более темные почвы «морей» Луны. Всё это смешивали с деионизированной водой так, чтобы она составляла от 3 до 15% веса каждого образца.

После этого образцы были помещены в тигли, выстланные керамической бумагой, и отправлены в камеру, которая имитировала давление и температурные условия лунной поверхности. Затем всё это нагревалось в течение 25 минут с помощью микроволн мощностью порядка 250 Вт. В результате было выпарено более 50% воды, присутствующей в образцах, имитирующих грунт «морей», и более 67% из реголита высокогорных пород. При нагревании в течение 35 минут можно выпарить до 90% воды.

Команда ученых утверждает, что маломощные микроволновые установки могли бы использоваться астронавтами для извлечения воды из областей с относительно небольшим количеством воды — менее 10% по весу.

Исследование было опубликовано в журнале Acta Astronautica5.

Общайтесь по мобильнику спокойно — инопланетяне вас не услышат

Наблюдения по программам SETI длятся уже свыше 60 лет и, к сожалению, пока безрезультатно. Цель этих наблюдений — обнаружение свидетельств существования разумных форм жизни за пределами Земли. Поиск ведется через анализ радиосигналов, получаемых радиотелескопами и анализируемых с помощью распределенных вычислений.

К настоящему времени все «интересные» сигналы оказались либо естественного происхождения, либо искусственными, но вызванными человеческой деятельностью.

Человечество вообще весьма активно в деле загрязнения радиошумами окружающего пространства. Так, считалось, что наиболее заметные радиосигналы, уходящие в космос, связаны с военными радиолокационными системами и телевизионными станциями. Подозревали также, что серьезный вклад вносят и системы мобильной связи. Ведь, несмотря на то, что мобильный сигнал с вышки достаточно слаб по мощности, общее количество таких вышек весьма велико и может занимать изрядную долю в общем излучении Земли.

Ученые из Университета Маврикия решили оценить, насколько вероятен «перехват» сигналов мобильной связи, если этим займется близкая к нам внеземная цивилизация. Для исследования были выбраны три ближайшие к Солнечной системе звезды. Это звезда Барнарда, расположенная на расстоянии 6 световых лет от Земли, HD 95735, находящаяся на расстоянии 8,3 светового года, и солнцеподобная звезда Альфа Центавра А на расстоянии 4,2 светового года от Земли.

Исследователи разработали модель, используя общедоступные данные о местоположении вышек мобильной связи, в которой был определен динамический спектр мощности Земли, суммированный по всем полосам частот сотовой связи. Пиковая мощность уходящего в космос излучения с вышек мобильной связи составляет ~4 ГВт. Далее был произведен расчет возможного наблюдения и приема излучения с трех разных точек обзора, HD 95735, звезды Барнарда и Альфы Центавра A.

В итоге ученые пришли к выводу, что любая цивилизация, расположенная в пределах десяти световых лет от Земли и оснащенная приемной системой, сравнимой со стометровым радиотелескопом обсерватории Грин-Бэнк, не обнаружит радиоизлучение от земных вышек мобильной связи. Кроме того, любая существующая внеземная цивилизация, порождающая аналогичное земному радиоизлучение от вышек связи, не будет обнаружена таким радиотелескопом, как установленный в обсерватории Грин-Бэнк.

Статья доступна для ознакомления на сервере препринтов arxiv.org/abs/2304.13779

1 epl.carnegiescience.edu/jupiter-back-top-moon-king-0

2 phas.ubc.ca/saturn-re-takes-moon-crown

3 arxiv.org/abs/2009.03382

4 nature.com/articles/s41467-022-33095-1

5 sciencedirect.com/science/article/pii/S0094576523002084

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